«Утренний бухгалтер». Неналоговых проверок бизнеса в нерабочие дни не будет

Мы выпускаем «Утреннего бухгалтера» еще и на сайте, чтобы вы всегда могли найти полезные материалы и не пропустили ничего важного за прошедший день.
«Утренний бухгалтер» — это дайджест всех последних материалов «Клерка». Кратко, структурированно, понятно (без лирики и критики — за авторским сарказмом нашего главреда — к «Ночному бухгалтеру»).
Итак, читайте главное.
Минэкономразвития подготовило инструкцию для бизнеса. Там говорится, что выездных неналоговых проверок в нерабочие дни быть не должно.
Все сильнее ходят слухи, что нерабочие дни будут продлевать. Тем более что уже есть регион, где такое решение приняли. И глава Роспотребнадзора намекает, что эффекта от всего одной недели ждать не стоит.
Тем временем люди жалуются, что их заставляют работать в эти самые дни. Мы, конечно, ничего не хотим сказать, но прямо напрашивается комментарий. Нехороший такой комментарий.
Свежее разъяснение от Роструда. Сотрудникам не надо выдавать отдельные расчетные листки на выплаченные отпускные.
От истории, когда налоговики заставляют вас доплатить НДС в бюджет за якобы сомнительного поставщика в цепочке контрагентов, не застрахована ни одна компания. Как защититься, рассказываем эксперт в записи вебинара — забирайте прямо сейчас.
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- Люди жалуются, что их заставляют работать в нерабочие дни
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События
Набор на дистанционную подготовку для прохождения тестирования при трудоустройстве на практике: МСФО; Трансформация; Управленческий учет; Финансовый менеджмент; Налоги; Право; Аудит МСА
Дата проведения: 7 ноября, воскресенье
Из-за пандемии дистанционно! Повышение квалификации до уровня: финансовый директор; финансовый менеджер; эксперт международной компании
Дата проведения: 7 ноября, воскресенье
NEW ! Карьера для финансистов: Управленческий учет; Финансовый учет(МСФО); Финансовый менеджмент; Налоги; Право; Аудит МСА
Дата проведения: 7 ноября, воскресенье
Набор ! Очно или дистанционно "Специалист по управленческому и финансовому учету"
Дата проведения: 7 ноября, воскресенье
New ! Из-за пандемии дистанционно!Карьерная квалификация СAP: Финансовый учет (МСФО); Управленческий учет; Налоги; Право
Дата проведения: 7 ноября, воскресенье
Как бухгалтеру работать с ФСБУ 25/2018 «Бухгалтерский учет аренды»
Дата проведения: 3 ноября, среда
Налоги и договор: как составить, чтобы не подставиться перед ИФНС
Дата проведения: 2 ноября, вторник
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Документы
Государственная инспекция труда в г. Москве: Письмо № ПГ/27629/10-33030-ОБ/1366 от 17.09.2021
Подробнее о документе мы писали в новости Как бухгалтеру оформить оплату обедов сотрудников
Минфин РФ: Письмо № 03-00-03/17554 от 12.03.2021
Минфин РФ: Письмо № 03-05-05-01/73425 от 10.09.2021
Роструд: № ПГ/30337-6-1 от 14.10.2021
Подробнее о документе мы писали в новости Работодатель не обязан отпускать для обследований в поликлинику сотрудника, переболевшего ковидом
Роструд: Письмо № ПГ/30623-6-1 от 19.10.2021
Подробнее о документе мы писали в новости Расчетные листки на отпускные выдавать не надо
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