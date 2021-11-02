«Утренний бухгалтер». Неналоговых проверок бизнеса в нерабочие дни не будет

Мы выпускаем «Утреннего бухгалтера» еще и на сайте, чтобы вы всегда могли найти полезные материалы и не пропустили ничего важного за прошедший день.

«Утренний бухгалтер» — это дайджест всех последних материалов «Клерка». Кратко, структурированно, понятно (без лирики и критики — за авторским сарказмом нашего главреда — к «Ночному бухгалтеру»).

Итак, читайте главное.

Минэкономразвития подготовило инструкцию для бизнеса. Там говорится, что выездных неналоговых проверок в нерабочие дни быть не должно.

Все сильнее ходят слухи, что нерабочие дни будут продлевать. Тем более что уже есть регион, где такое решение приняли. И глава Роспотребнадзора намекает, что эффекта от всего одной недели ждать не стоит.

Тем временем люди жалуются, что их заставляют работать в эти самые дни. Мы, конечно, ничего не хотим сказать, но прямо напрашивается комментарий. Нехороший такой комментарий.

Свежее разъяснение от Роструда. Сотрудникам не надо выдавать отдельные расчетные листки на выплаченные отпускные.

От истории, когда налоговики заставляют вас доплатить НДС в бюджет за якобы сомнительного поставщика в цепочке контрагентов, не застрахована ни одна компания. Как защититься, рассказываем эксперт в записи вебинара — забирайте прямо сейчас.

Новости

События

Набор на дистанционную подготовку для прохождения тестирования при трудоустройстве на практике: МСФО; Трансформация; Управленческий учет; Финансовый менеджмент; Налоги; Право; Аудит МСА

Дата проведения: 7 ноября, воскресенье

Из-за пандемии дистанционно! Повышение квалификации до уровня: финансовый директор; финансовый менеджер; эксперт международной компании

Дата проведения: 7 ноября, воскресенье

NEW ! Карьера для финансистов: Управленческий учет; Финансовый учет(МСФО); Финансовый менеджмент; Налоги; Право; Аудит МСА

Дата проведения: 7 ноября, воскресенье

Набор ! Очно или дистанционно "Специалист по управленческому и финансовому учету"

Дата проведения: 7 ноября, воскресенье

New ! Из-за пандемии дистанционно!Карьерная квалификация СAP: Финансовый учет (МСФО); Управленческий учет; Налоги; Право

Дата проведения: 7 ноября, воскресенье

Как бухгалтеру работать с ФСБУ 25/2018 «Бухгалтерский учет аренды»

Дата проведения: 3 ноября, среда

Налоги и договор: как составить, чтобы не подставиться перед ИФНС

Дата проведения: 2 ноября, вторник

Статьи

— «Утренний бухгалтер». На вакцинацию теперь официально нужно давать два выходных

Тему продолжают активно обсуждать.

— Приказ об утверждении штатного расписания: важные детали и правила

Поскольку законодательство не содержит особых требований к штатному расписанию, у работодателей при его составлении возникает множество вопросов. Статья ознакомит с порядком действий при утверждении этого документа.

— Переход на ФСБУ 6/2020 с 2022 года: что нужно учесть

Какие конкретные действия предпринять бухгалтеру, чтобы выполнить переход на новые ФСБУ правильно и своевременно? Какие проводки сделать в бухучете? В этой статье разбираем пошагово переход на ФСБУ 6/2020 «Основные средства» с 2022 года.

— Как отразить нерабочие дни в 1С

Разбираемся, как быть с программами 1С:Бухгалтерия и 1С:ЗУП.

— Как сдавать отчет о работниках в ФСС с 1 января 2022 года: нюансы

С начала 2022 года у работодателей появится дополнительная обязанность перед ФСС в связи с вступлением в силу новой редакции закона № 255-ФЗ «Об обязательном социальном страховании...». Как работодателю выполнить дополнительные обязанности? Какие рекомендации в связи с этим дает соцстрах? Ответы — в нашем материале.

— Какие законы вступают в силу в ноябре

Госрегулирование оборота этилового спирта, регистрация корпоративных сим-карт и другие нововведения последнего месяца осени – в традиционном дайджесте от Госдумы.

— Первые шаги на фондовом рынке: что нужно знать про облигации?

Впервые попав на фондовый рынок, легко потеряться среди многочисленных инструментов для инвестиций и спекуляции. Облигации — один из самых простых и понятных инструментов. И главное, они гарантируют получение дохода. Конечно, если не связываться с рискованными облигациями, выпущенными малонадежными эмитентами.

🔒 Субсидии бизнесу по МРОТ на сотрудника будут двух видов: на карантин и нерабочие дни

О помощи пострадавшему бизнесу много говорили, но никакой конкретики не было. И вот, наконец, вышел нормативный акт. Подать заявление можно с 1 ноября.

🔒 Что изменится в законах в ноябре 2021 года

Рассказываем о наиболее важных для бизнеса изменениях в законах и другой нормативке в ноябре 2021 года.

— «Ночной бухгалтер». Штрафы для бизнеса скоро станут меньше

Штрафы для малого бизнеса снизят, по валютным нарушениям тоже будут послабления. И все это — в проекте нового КоАП.

🔒 Обновили программу ФОТ 3.0: кому дадут льготный кредит под 3 %?

Условия уже действующей программы льготного кредитования бизнеса «ФОТ 3.0» улучшили – расширили перечень кодов ОКВЭД с 11 до 17 и увеличили срок кредита с 12 до 18 месяцев.

Блоги компаний

Документы

Государственная инспекция труда в г. Москве: Письмо № ПГ/27629/10-33030-ОБ/1366 от 17.09.2021

Подробнее о документе мы писали в новости Как бухгалтеру оформить оплату обедов сотрудников

Минфин РФ: Письмо № 03-00-03/17554 от 12.03.2021

Минфин РФ: Письмо № 03-05-05-01/73425 от 10.09.2021

Роструд: № ПГ/30337-6-1 от 14.10.2021

Подробнее о документе мы писали в новости Работодатель не обязан отпускать для обследований в поликлинику сотрудника, переболевшего ковидом

Роструд: Письмо № ПГ/30623-6-1 от 19.10.2021

Подробнее о документе мы писали в новости Расчетные листки на отпускные выдавать не надо

Обсуждаемые темы форума

— Новая созданная ИП Какие льготы

— Экспорт из России в Казахстан и Турцию

— Офис на физ лицо, документы на ИП

— СЗВ М проблема с СБИС

— Пересчет среднего для отпускных при индексации зарплаты

— Потеря данных

— Применение ККТ при работе я Яндекс.Еда

— ИП и Патент

— Как подать документы в электронном виде?

— Оплата 1 % с патента с дохода более 300 тысяч

— Подача сведений о режиме работы сотрудников в период повышенной готовности в Московской области с 28.10.21

— Чек с общим названием товара

— Условный расход, постоянные налоговые обязательства из оборотки , что берем для расчета?

— Уменьшение налога на взносы при совмещении режимов

— Самозанятый (Казахстан)

— Обособленное подразделение

— Есть ли возможность уточнить платежи и не платить исполнительный сбор

— Расчет задолженности по алиментам

— ООО на УСНО (Д-Р) нужна ли регистрация ОП в Спб?

— Нарушение порядка работы с денежной наличностью