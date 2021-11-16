«Утренний бухгалтер». Почему с 1 декабря вы можете лишиться корпоративной связи

Мы выпускаем «Утреннего бухгалтера» еще и на сайте, чтобы вы всегда могли найти полезные материалы и не пропустили ничего важного за прошедший день.
«Утренний бухгалтер» — это дайджест всех последних материалов «Клерка». Кратко, структурированно, понятно (без лирики и критики — за авторским сарказмом нашего главреда — к «Ночному бухгалтеру»).
Итак, читайте главное.
Не забудьте зарегистрировать на Госуслугах корпоративные сим-карты до 1 декабря. Иначе можно лишиться корпоративной связи.
Новые правила закрытия ИП: важно сделать это с ЭЦП и паспортом. Без ЭЦП, как раньше, не получится.
Юристы советуют, как быть с налоговыми требованиями и документами по ним, если требования незаконные.
Небольшое уточнение по банкам для субсидии за нерабочие дни: возьмите себе на заметку.
С 1 декабря маркировка минеральной воды и всей молочной продукции вводится для импортеров и производителей, с 20 января 2022 работа с кодами станет обязательной для розницы. В начале следующего года стартует третья волна маркировки табака. Везде дедлайны и штрафы за несоблюдение.
Что и когда требуется от бизнеса? Как изменятся процессы в рознице и общепите, у оптовиков и импортеров? Про каждую товарную группу расскажут эксперты Честного ЗНАКа и МоегоСклада.
Будет онлайн-демо и ответы на вопросы.
Новости
- Налоговики откажут в вычете по НДС, если контрагенты не требуют друг у друга долги
- Штрафовать малый бизнес будут реже и на меньшие суммы. Готовы поправки в КоАП
- Бизнес ждет разъяснений по налогам на субсидии за нерабочие дни. Власти обещали, что налогов не будет
- Актуальный список регионов с обязательной вакцинацией 60+
- Что будет с налогом по УСН, если заплатить взносы после закрытия ИП
- С 1 декабря больше половины корпоративных сим-карт отключат, если их не зарегистрируют
- Сегодня надо уплатить страховые взносы за сотрудников: образец платежки
- Добавили в СЗВ-М уволенного сотрудника? Исправляем отчет правильно
- За отказ прививаться для 60+ вводят штрафы
- Бизнес начал получать коронавирусную субсидию
- ИП на ОСНО при расчете 1-процентных взносов не может уменьшить доход на имущественный и социальный вычеты
- Блогеров хотят вывести из тени
- Проблемы с кодом маркировки не помешают пробить чек ККТ
- Для туротрасли не будут снижать НДС до 10%
- QR-коды по всей стране грозят потерями выручки для сферы услуг и развлечений
- Дадут ли компаниям налоговый вычет на спорт работников?
- Не бойтесь разозлить налоговую тем, что не дадите им документы по незаконному требованию
- Налоговики устроили ОПГ с бизнесом и «возместили» НДС на 2,9 млрд
- Закрыть ИП можно по заявлению и ЭЦП. Селфи с паспортом больше не подойдет
- Будет единый список территорий Крайнего Севера. Карелия там тоже есть
- Налоговики требуют пересдать 2-НДФЛ по 60 иностранцам из-за пробела в номере паспорта
- Всех работодателей заставят выполнять соглашения в сфере труда
- Транспортный налог надо платить даже с опытного образца
- Подаете на субсидию за нерабочие дни — проверьте, нужный ли бланк используете
- Если в компании назначен ликвидатор, в договорах и первичке нужно указать его должность
- Ключевая ставка не спадет до 6% до середины 2023 года. Но выше 10% не повысится
События
Какие кадровые документы будут электронными с 2022 года
Дата проведения: 22 ноября, понедельник
Некоммерческие организации: отчетность 2021 г. Новое ФСБУ «Некоммерческая деятельность» и учетная политика на 2022 г.
Дата проведения: 22 ноября, понедельник
Некоммерческие организации: все изменения и отчетность в 2021 г. Новое ФСБУ «Некоммерческая деятельность» (онлайн и в зале, зачет часов ИПБ)
Дата проведения: 22 ноября, понедельник
Семинар для бизнеса: «Ваш бизнес глазами налогового органа. Будьте на шаг впереди»
Дата проведения: 20 ноября, суббота
За что главбуху и директору прилетит уголовное дело
Дата проведения: 19 ноября, пятница
Мини-автоматизация без бюджета: экономим 3 часа в день!
Дата проведения: 19 ноября, пятница
Обзор ключевых изменений в закупках для директора и бухгалтера
Дата проведения: 19 ноября, пятница
Централизованное управление RPA-роботами
Дата проведения: 18 ноября, четверг
Правовые аспекты корпоративной переписки
Дата проведения: 18 ноября, четверг
Статьи
— «Утренний бухгалтер». Систему QR-кодов хотят сделать обязательной по всей стране
Сегодня в Думе будут обсуждать два законопроекта об этом.
🔒 Купили металлолом? Скорее всего, вы должны за него НДС
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— Обмен и возврат товара надлежащего качества: важные детали
Бывает, что покупка не подходит по размеру или цвету. В этом случае на стороне покупателя выступает закон о защите прав потребителей. Однако и здесь есть нюансы. Бывают ситуации, когда потребитель имеет расширенные права, а иногда, наоборот, потребитель не имеет право вернуть определенный товар.
🔒 Как фиксированные взносы влияют на размер пенсии ИП-пенсионеров
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У продавца имеется возможность уменьшить размер компенсации за причиненные правообладателю убытки до десяти тысяч или даже ниже, но при определенных условиях. Об этих условиях напомнил Верховный суд.
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Документы
Минфин РФ: Письмо № 03-05-05-04/85937 от 25.10.2021
Подробнее о документе мы писали в новости Транспортный налог надо платить даже с опытного образца
Минфин РФ: Письмо № 03-12-13/76850 от 22.09.2021
Подробнее о документе мы писали в новости Закрыть ИП можно по заявлению и ЭЦП. Селфи с паспортом больше не подойдет
ФНС РФ: Письмо № АБ-4-20/15490@ от 03.11.2021
Подробнее о документе мы писали в новости Проблемы с кодом маркировки не помешают пробить чек ККТ
Минфин РФ: Письмо № 03-01-10/108791 от 11.12.2020
ФНС РФ: Письмо № БС-4-11/15518@ от 03.11.2021
Подробнее о документе мы писали в новости ИП на ОСНО при расчете 1-процентных взносов не может уменьшить доход на имущественный и социальный вычеты
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