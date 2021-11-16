«Утренний бухгалтер». Почему с 1 декабря вы можете лишиться корпоративной связи

Мы выпускаем «Утреннего бухгалтера» еще и на сайте, чтобы вы всегда могли найти полезные материалы и не пропустили ничего важного за прошедший день.

«Утренний бухгалтер» — это дайджест всех последних материалов «Клерка». Кратко, структурированно, понятно (без лирики и критики — за авторским сарказмом нашего главреда — к «Ночному бухгалтеру»).

Итак, читайте главное.

Не забудьте зарегистрировать на Госуслугах корпоративные сим-карты до 1 декабря. Иначе можно лишиться корпоративной связи.

Новые правила закрытия ИП: важно сделать это с ЭЦП и паспортом. Без ЭЦП, как раньше, не получится.

Юристы советуют, как быть с налоговыми требованиями и документами по ним, если требования незаконные.

Небольшое уточнение по банкам для субсидии за нерабочие дни: возьмите себе на заметку.

С 1 декабря маркировка минеральной воды и всей молочной продукции вводится для импортеров и производителей, с 20 января 2022 работа с кодами станет обязательной для розницы. В начале следующего года стартует третья волна маркировки табака. Везде дедлайны и штрафы за несоблюдение. Что и когда требуется от бизнеса? Как изменятся процессы в рознице и общепите, у оптовиков и импортеров? Про каждую товарную группу расскажут эксперты Честного ЗНАКа и МоегоСклада. Будет онлайн-демо и ответы на вопросы. Подробнее тут

Новости

События

Какие кадровые документы будут электронными с 2022 года

Дата проведения: 22 ноября, понедельник

Некоммерческие организации: отчетность 2021 г. Новое ФСБУ «Некоммерческая деятельность» и учетная политика на 2022 г.

Дата проведения: 22 ноября, понедельник

Некоммерческие организации: все изменения и отчетность в 2021 г. Новое ФСБУ «Некоммерческая деятельность» (онлайн и в зале, зачет часов ИПБ)

Дата проведения: 22 ноября, понедельник

Семинар для бизнеса: «Ваш бизнес глазами налогового органа. Будьте на шаг впереди»

Дата проведения: 20 ноября, суббота

За что главбуху и директору прилетит уголовное дело

Дата проведения: 19 ноября, пятница

Мини-автоматизация без бюджета: экономим 3 часа в день!

Дата проведения: 19 ноября, пятница

Обзор ключевых изменений в закупках для директора и бухгалтера

Дата проведения: 19 ноября, пятница

Централизованное управление RPA-роботами

Дата проведения: 18 ноября, четверг

Правовые аспекты корпоративной переписки

Дата проведения: 18 ноября, четверг

Статьи

— «Утренний бухгалтер». Систему QR-кодов хотят сделать обязательной по всей стране

Сегодня в Думе будут обсуждать два законопроекта об этом.

🔒 Купили металлолом? Скорее всего, вы должны за него НДС

Ваше предприятие купило лом черных или цветных металлов? Поздравляем, вы стали налоговым агентом по НДС. Рассказываем, что делать в таком случае.

— Обмен и возврат товара надлежащего качества: важные детали

Бывает, что покупка не подходит по размеру или цвету. В этом случае на стороне покупателя выступает закон о защите прав потребителей. Однако и здесь есть нюансы. Бывают ситуации, когда потребитель имеет расширенные права, а иногда, наоборот, потребитель не имеет право вернуть определенный товар.

🔒 Как фиксированные взносы влияют на размер пенсии ИП-пенсионеров

ИП-пенсионеры платят фиксированные взносы наравне с молодыми ИП. Ежегодно 1 августа ПФР производит перерасчет пенсии ИП-пенсионерам. На какую прибавку можно рассчитывать – рассказываем.

— Продажа контрафакта: как уменьшить размер компенсации и что говорят суды

У продавца имеется возможность уменьшить размер компенсации за причиненные правообладателю убытки до десяти тысяч или даже ниже, но при определенных условиях. Об этих условиях напомнил Верховный суд.

— Новый вид отчетности и QR-коды: что будет с бизнесом и нами. Неделя на «Клерке»

Недельные обзоры возвращаются! Расскажем про единый налоговый платеж, систему прослеживаемости и новости с ковидных полей. В общем, неделя головной боли некоторым все же добавила.

— «Ночной бухгалтер». Налоговики доначисляют и не дают вычеты по НДС, если компании не требуют друг у друга долги

Инспекторы нашли новый признак подозрительного бизнеса — бездействие. Так что если вы не требуете долги с контрагента (или он с вас), вычета по НДС вам не видать, как своих ушей. Есть риск, что ваши сделки признают фиктивными.

— Фиксированные взносы ИП-2021: расчет, КБК, сроки

Все про правила расчета взносов ИП. Как рассчитать взносы в разных ситуациях? На какие КБК и когда придется платить?

— Кого проверит налоговая по зарубежным счетам?

Кого проверит налоговая по зарубежным счетам? Это вопрос, который может быть актуален как для граждан, так и для организаций. Причины тому веские — отражающие специфику как налогового, так и валютного законодательства.

— Что нужно знать про квоты на иностранных работников на 2022 год

В определённых сферах деятельности работодателям необходимо учитывать предельно разрешённое количество сотрудников-иностранцев от общей численности работников организации. Допустимая доля (квота) на иностранных работников на 2022 год установлена постановлением Правительства РФ от 07.10.2021 № 1706.

Блоги компаний

Документы

Минфин РФ: Письмо № 03-05-05-04/85937 от 25.10.2021

Подробнее о документе мы писали в новости Транспортный налог надо платить даже с опытного образца

Минфин РФ: Письмо № 03-12-13/76850 от 22.09.2021

Подробнее о документе мы писали в новости Закрыть ИП можно по заявлению и ЭЦП. Селфи с паспортом больше не подойдет

ФНС РФ: Письмо № АБ-4-20/15490@ от 03.11.2021

Подробнее о документе мы писали в новости Проблемы с кодом маркировки не помешают пробить чек ККТ

Минфин РФ: Письмо № 03-01-10/108791 от 11.12.2020

ФНС РФ: Письмо № БС-4-11/15518@ от 03.11.2021

Подробнее о документе мы писали в новости ИП на ОСНО при расчете 1-процентных взносов не может уменьшить доход на имущественный и социальный вычеты

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