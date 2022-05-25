«Утренний бухгалтер». Директорам-учредителям начислять зарплату нельзя

Минтруд считает, что руководитель организации, который является ее единственным учредителем, не может сам себе начислять и выплачивать зарплату.
Ушедшие из России компании возьмут под внешнее управление: Госдума одобрила закон.
Минфин напомнил, что электронный чек при покупке онлайн надо выдавать даже иностранцам.
Организации получают от налоговиков сообщения о налогах на землю и транспорт.
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ДокументыМинтруд РФ: Письмо № 14-5/ООГ-2808 от 27.04.2022
Подробнее о документе мы писали в новости Нельзя начислять зарплату директору-учредителю
Минфин РФ: Письмо № 03-04-05/30361 от 08.04.2022
Подробнее о документе мы писали в новости Зарегистрируйтесь самозанятым, если сдаете квартиру предпринимателям. Иначе будут претензии от налоговой
Минфин РФ: Письмо № 30-01-15/40038 от 29.04.2022
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