«Утренний бухгалтер». Директорам-учредителям начислять зарплату нельзя

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Документы

Подробнее о документе мы писали в новости Нельзя начислять зарплату директору-учредителю

Минфин РФ: Письмо № 03-04-05/30361 от 08.04.2022

Подробнее о документе мы писали в новости Зарегистрируйтесь самозанятым, если сдаете квартиру предпринимателям. Иначе будут претензии от налоговой

Минфин РФ: Письмо № 30-01-15/40038 от 29.04.2022

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