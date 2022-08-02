«Утренний бухгалтер». Ограничения на снятие наличной валюты продлили до 9 марта следующего года

Мы выпускаем «Утреннего бухгалтера» еще и на сайте, чтобы вы всегда могли найти полезные материалы и не пропустили ничего важного за прошедший день.

«Утренний бухгалтер» — это дайджест всех последних материалов «Клерка». Кратко, структурированно, понятно (без лирики и критики — за авторским сарказмом нашего главреда — к «Ночному бухгалтеру»).

Итак, читайте главное.

До 9 марта 2023 года снять с валютного счета или вклада можно не более 10 тысяч долларов США или евро. Центробанк продлил ограничения.

Крупные российские банки и Мосбиржу лишили статуса IT-компаний. Минцифры исключило из реестра больше 400 участников.

Росстат утвердил новые формы отчетности для гостиниц и турфирм.

Из-за ошибки в отчетном периоде СЗВ-М будет штраф: с этим согласны суды.

Эксперт разобрал вопрос, как формировать чеки ККТ при отгрузке через транспортную компанию после аванса.

Почему работать с самозанятыми может быть сложно и как найти подходящего внештатника?

Часто бывает, что штатного персонала компании не достаточно, чтобы бизнес эффективно развивался. Разбираем с экспертами:

✓ зачем вам может быть нужен аутстаффинг;

✓ чего вы не знаете про аутсорсинг;

✓ когда и как лучше привлечь самозанятого как исполнителя и что учесть, чтобы не нарушить закон.

Корзинка с пирожками

Не знаем, хотите ли вы их есть в жару, но ивенты мы и правда принесли вам свежеиспеченные. Вот, например, курс повышения квалификации по госзакупкам: универсальный набор знаний для всех, кто хочет этой темой заниматься.

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Вебинар про все главное, что нужно знать про патентную систему в розничной торговле Наш эксперт Евгения Мемрук, бухгалтер-практик, аутсорсинговой компании и онлайн-школы «Бизнес и налоги» по пунктам разберет с вами суть патентной системы и систему налогообложения в рознице. Вы узнаете: о плюсах системы для предпринимателя и бухгалтера;

об особенностях применения патента в розничной торговле;

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Новости

События

Безразрывный" НДС, налог на прибыль, серые схемы и как от них уходить

Дата проведения: 9 августа, вторник

Система ПРОСЛЕЖИВАЕМОСТИ товаров и контроль ее осуществления. Новые формы отчетности

Дата проведения: 9 августа, вторник

Новшества бухгалтерского и налогового учета скидок и премий. Расходы на рекламу.

Дата проведения: 9 августа, вторник

Новости законодательства, учета и налогообложения 1 полугодия 2022 года

Дата проведения: 5 августа, пятница

CPA: Управленческий учет. Курс обучения поможет, тем, кто хочет получить знания и опыт и подготовиться к квалификационным экзаменам

Дата проведения: 5 августа, пятница

CPA :Финансовый директор, финансовый аналитик, эксперт или руководитель транснациональной компании

Дата проведения: 5 августа, пятница

Два новых ФСБУ «Основные средства» и «Капитальные вложения»

Дата проведения: 5 августа, пятница

Детские вычеты по НДФЛ — БЕСПЛАТНЫЙ мастер-класс

Дата проведения: 4 августа, четверг

Учетная политика 2022 с учетом новых ФСБУ для малых предприятий

Дата проведения: 4 августа, четверг

Статьи

— Доплата до МРОТ: как правильно рассчитать и оформить

Заработная плата сотрудников не может быть меньше определенного минимума: региональной минимальной зарплаты или общефедерального МРОТ. Как правильно сделать доплату до МРОТ, рассказывается в нашей статье.

— «Утренний бухгалтер». Получить ИНН через МФЦ можно будет за один день

Раньше срок был до 10 дней.

🔒 Что нового вступит в силу в августе для бизнеса

Какие нормативные акты вступят в силу в августе: разложили все по полочкам.

— Новые коды доходов для исполнительного производства. Что учесть бухгалтеру при работе в 1С

На денежные средства должников в банках может быть обращено удержание, но не со всех сумм производятся такие взыскания, предусмотрены исключения. Для этого организации при переводе денежных сумм своим работникам должны указывать в платежках предусмотренные для этого коды. По данным кодам доходов произошли изменения. Рассмотрим произошедшие изменения.

— Работодатель задержал аванс. Кого и на какую сумму оштрафуют

Аванс — это часть заработной платы за первую половину месяца. Выплачивать его нужно с соблюдением сроков, установленных ТК. Иначе — штраф.

— Какие законы вступают в силу в августе

Упрощение процедуры оформления в качестве самозанятого, изменения в закон «Об оружии», новые правила для рекламы детского питания и другие нововведения последнего летнего месяца — в нашем материале.

— Групповой учёт однотипных основных средств в 1С

В этой публикации мы расскажем о довольно новом функционале 1С: Бухгалтерии предприятия ред. 3.0 в отношении поступления и начисления амортизации при групповом учёте однотипных малоценных основных средств.

— Как бухгалтеру перейти на ФСБУ 14/2022. И можно ли это сделать уже сейчас

С 2022 года в отношении бухгалтерского учета нематериальных активов и капитальных вложений в них организация может начать применение нового стандарта ФСБУ 14/2022 и изменений в ФСБУ 26/2020. Про переходный период и его положения рассказываем в статье на основе разъяснений и комментариев Минфина.

— Цитата дня. Про любовь

Спикер Госдумы описал, каким, по его мнению, должен быть идеальный чиновник. Получилось так трогательно, что мы чуть не прослезились.

— «Ночной бухгалтер». Налоговики подозревают в подделках всех подряд. Глава ПФР уходит с должности

У Пенсионного фонда новое начальство. А у налоговиков очередной приход: отказывают в вычетах по НДС по, мягко говоря, сомнительным причинам.

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Документы

Пенсионный фонд РФ: Письмо № Т-28423-68/35310 от 12.07.2022

Подробнее о документе мы писали в новости Срок сдачи СЗВ-М переносится, если 15 число выпало на выходной день

УФНС РФ по г. Москве: № 13-02/023651@ от 15.07.2022

Подробнее о документе мы писали в новости Самозанятые не вправе претендовать на вычет при покупке квартиры. Налоговики объяснили почему

Роструд: № ПГ/16860-6-1 от 12.07.2022

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