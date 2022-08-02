Обзоры для бухгалтера

«Утренний бухгалтер». Ограничения на снятие наличной валюты продлили до 9 марта следующего года

Такое решение принял Центробанк.

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Мы выпускаем «Утреннего бухгалтера» еще и на сайте, чтобы вы всегда могли найти полезные материалы и не пропустили ничего важного за прошедший день.

«Утренний бухгалтер» — это дайджест всех последних материалов «Клерка». Кратко, структурированно, понятно (без лирики и критики — за авторским сарказмом нашего главреда — к «Ночному бухгалтеру»).

Итак, читайте главное.

До 9 марта 2023 года снять с валютного счета или вклада можно не более 10 тысяч долларов США или евро. Центробанк продлил ограничения.

Крупные российские банки и Мосбиржу лишили статуса IT-компаний. Минцифры исключило из реестра больше 400 участников.

Росстат утвердил новые формы отчетности для гостиниц и турфирм.

Из-за ошибки в отчетном периоде СЗВ-М будет штраф: с этим согласны суды.

Эксперт разобрал вопрос, как формировать чеки ККТ при отгрузке через транспортную компанию после аванса.

Почему работать с самозанятыми может быть сложно и как найти подходящего внештатника?

Часто бывает, что штатного персонала компании не достаточно, чтобы бизнес эффективно развивался. Разбираем с экспертами:

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✓ чего вы не знаете про аутсорсинг;

✓ когда и как лучше привлечь самозанятого как исполнителя и что учесть, чтобы не нарушить закон.

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