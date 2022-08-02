«Утренний бухгалтер». Ограничения на снятие наличной валюты продлили до 9 марта следующего года

Мы выпускаем «Утреннего бухгалтера» еще и на сайте, чтобы вы всегда могли найти полезные материалы и не пропустили ничего важного за прошедший день.
«Утренний бухгалтер» — это дайджест всех последних материалов «Клерка». Кратко, структурированно, понятно (без лирики и критики — за авторским сарказмом нашего главреда — к «Ночному бухгалтеру»).
Итак, читайте главное.
До 9 марта 2023 года снять с валютного счета или вклада можно не более 10 тысяч долларов США или евро. Центробанк продлил ограничения.
Крупные российские банки и Мосбиржу лишили статуса IT-компаний. Минцифры исключило из реестра больше 400 участников.
Росстат утвердил новые формы отчетности для гостиниц и турфирм.
Из-за ошибки в отчетном периоде СЗВ-М будет штраф: с этим согласны суды.
Эксперт разобрал вопрос, как формировать чеки ККТ при отгрузке через транспортную компанию после аванса.
Почему работать с самозанятыми может быть сложно и как найти подходящего внештатника?
Часто бывает, что штатного персонала компании не достаточно, чтобы бизнес эффективно развивался. Разбираем с экспертами:
✓ зачем вам может быть нужен аутстаффинг;
✓ чего вы не знаете про аутсорсинг;
✓ когда и как лучше привлечь самозанятого как исполнителя и что учесть, чтобы не нарушить закон.
Корзинка с пирожками
Не знаем, хотите ли вы их есть в жару, но ивенты мы и правда принесли вам свежеиспеченные. Вот, например, курс повышения квалификации по госзакупкам: универсальный набор знаний для всех, кто хочет этой темой заниматься.
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Вебинар про все главное, что нужно знать про патентную систему в розничной торговле
Наш эксперт Евгения Мемрук, бухгалтер-практик, аутсорсинговой компании и онлайн-школы «Бизнес и налоги» по пунктам разберет с вами суть патентной системы и систему налогообложения в рознице.
Вы узнаете:
- о плюсах системы для предпринимателя и бухгалтера;
- об особенностях применения патента в розничной торговле;
- о работе по системе с юридическими лицами в рознице.
Поговорим о подаче заявления на патент и попрактикуемся в 1С.
Новости
- У ПФР будет новый руководитель. Кигима освободили от должности
- С 1 августа налоговики вправе делиться налоговой тайной с третьими лицами
- Самозанятые не вправе претендовать на вычет при покупке квартиры. Налоговики объяснили почему
- Инвестдайджест. На торгах в Москве рост, рубль будет слабеть
- С 1 августа действуют новые правила для самозанятых. Закон вступил в силу
- Срок сдачи СЗВ-М переносится, если 15 число выпало на выходной день
- IKEA возобновила онлайн-распродажу. Покупатели стоят в очереди на сайт около часа
- Центробанк продлил ограничения на покупку и снятие наличной валюты
- Эксперт рассказал, как формировать чеки ККТ при отгрузке через транспортную компанию после аванса
- С 1 августа выросли пенсии у работающих пенсионеров и у тех, кому за 80
- Банки не отпускают россиян на кредитные каникулы. Условия кредита менять тоже не хотят
- Все, что нужно знать про патентную систему в розничной торговле. Вебинар уже завтра!
- Банки МКБ и ДОМ.РФ тоже хотят выпускать карты UnionPay
- Для гостиниц и турфирм появились новые формы отчетности
- Из реестра исключили более 400 аккредитованных IT-компаний
- Готовы списки налоговых льготников в радиоэлектронике. Кабмин реестры утвердил
- Если монитор куплен для работника, то его нужно отразить в отчете по прослеживаемым товарам
- Деноминации в России не будет. Рубли останутся прежними
- Заявителю расскажут, что будет, если дать попользоваться электронной подписью. Можно потерять квартиру, бизнес или сесть в тюрьму
- Lipton закрывает завод в России из-за проблем с поставками чая
- Россияне перешли на нелегальное кино, а «пираты» пытаются попасть в мобильные приложения
- Прежде чем ответить на требование налоговиков, нужно проверить их полномочия
- Крупные российские банки потеряли статус IT-компаний. «Сбер», ВТБ, «Альфа-банк», «Тинькофф», «Открытие» и другие
- Налоговики требуют от поставщика убрать из книги покупок его собственный счет-фактуру на аванс
События
Безразрывный" НДС, налог на прибыль, серые схемы и как от них уходить
Дата проведения: 9 августа, вторник
Система ПРОСЛЕЖИВАЕМОСТИ товаров и контроль ее осуществления. Новые формы отчетности
Дата проведения: 9 августа, вторник
Новшества бухгалтерского и налогового учета скидок и премий. Расходы на рекламу.
Дата проведения: 9 августа, вторник
Новости законодательства, учета и налогообложения 1 полугодия 2022 года
Дата проведения: 5 августа, пятница
CPA: Управленческий учет. Курс обучения поможет, тем, кто хочет получить знания и опыт и подготовиться к квалификационным экзаменам
Дата проведения: 5 августа, пятница
CPA :Финансовый директор, финансовый аналитик, эксперт или руководитель транснациональной компании
Дата проведения: 5 августа, пятница
Два новых ФСБУ «Основные средства» и «Капитальные вложения»
Дата проведения: 5 августа, пятница
Детские вычеты по НДФЛ — БЕСПЛАТНЫЙ мастер-класс
Дата проведения: 4 августа, четверг
Учетная политика 2022 с учетом новых ФСБУ для малых предприятий
Дата проведения: 4 августа, четверг
Статьи
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🔒 Что нового вступит в силу в августе для бизнеса
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В этой публикации мы расскажем о довольно новом функционале 1С: Бухгалтерии предприятия ред. 3.0 в отношении поступления и начисления амортизации при групповом учёте однотипных малоценных основных средств.
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С 2022 года в отношении бухгалтерского учета нематериальных активов и капитальных вложений в них организация может начать применение нового стандарта ФСБУ 14/2022 и изменений в ФСБУ 26/2020. Про переходный период и его положения рассказываем в статье на основе разъяснений и комментариев Минфина.
Спикер Госдумы описал, каким, по его мнению, должен быть идеальный чиновник. Получилось так трогательно, что мы чуть не прослезились.
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Документы
Пенсионный фонд РФ: Письмо № Т-28423-68/35310 от 12.07.2022
Подробнее о документе мы писали в новости Срок сдачи СЗВ-М переносится, если 15 число выпало на выходной день
УФНС РФ по г. Москве: № 13-02/023651@ от 15.07.2022
Подробнее о документе мы писали в новости Самозанятые не вправе претендовать на вычет при покупке квартиры. Налоговики объяснили почему
Роструд: № ПГ/16860-6-1 от 12.07.2022
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