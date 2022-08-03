«Утренний бухгалтер». Налоги для гостиниц снижать не будут

Мы выпускаем «Утреннего бухгалтера» еще и на сайте, чтобы вы всегда могли найти полезные материалы и не пропустили ничего важного за прошедший день.

«Утренний бухгалтер» — это дайджест всех последних материалов «Клерка». Кратко, структурированно, понятно (без лирики и критики — за авторским сарказмом нашего главреда — к «Ночному бухгалтеру»).

Итак, читайте главное.

Минфин отказался дать отельерам послабления по налогам, т.к. боится, что потом за такими же льготами придут и другие отрасли.

Штрафы за утечку персональных данных пересмотрят к осени. Власти сейчас обсуждают проект.

Налоговики напомнили, что не ведут учет физлиц без ИНН и что обзаводиться этим номером безопасно.

ФНС предложили изменить объем данных кассового чека, но налоговики отказались.

Выплат на сборы в школу для всех не будет, заявили власти. Бедным семьям дадут по 300 рублей на канцтовары.

Курсы и вебинары для бухгалтера

Налетайте на новый курс повышения квалификации по госзакупкам: мы сами не ожидали такого ажиотажа, но на ближайший поток уже почти не осталось мест.

И конечно, не забывайте записываться на вебинары. Вот тут подборочка самых горячих.

Мы советуем вебинар «Как бухгалтеру начать работать на себя и выйти на 100 000 дохода за пару месяцев» 3 августа в 12:00 мск эксперт подробно расскажет, почему свободное плавание для бухгалтера вовсе не опасно, а наоборот прибыльно и легко. Подарок от спикера всем участникам вебинара онлайн — чек-лист «30 способов: где брать клиентов на бухгалтерские услуги».

Новости

События

Безразрывный» НДС, налог на прибыль, серые схемы и как от них уходить

Дата проведения: 9 августа, вторник

Система ПРОСЛЕЖИВАЕМОСТИ товаров и контроль ее осуществления. Новые формы отчетности

Дата проведения: 9 августа, вторник

Новшества бухгалтерского и налогового учета скидок и премий. Расходы на рекламу

Дата проведения: 9 августа, вторник

Финансовый учет-1 (Ведение и составление отчетности в соответствие с МСФО) для тех, кто хочет получить опыт и знания, а также подготовиться квалификационным экзаменам CPA

Дата проведения: 9 августа, вторник

Новости законодательства, учета и налогообложения 1 полугодия 2022 года

Дата проведения: 5 августа, пятница

CPA: Управленческий учет. Курс обучения поможет, тем, кто хочет получить знания и опыт и подготовиться к квалификационным экзаменам

Дата проведения: 5 августа, пятница

CPA :Финансовый директор, финансовый аналитик, эксперт или руководитель транснациональной компании

Дата проведения: 5 августа, пятница

Два новых ФСБУ «Основные средства» и «Капитальные вложения»

Дата проведения: 5 августа, пятница

Детские вычеты по НДФЛ - БЕСПЛАТНЫЙ мастер-класс

Дата проведения: 4 августа, четверг

Статьи

— «Утренний бухгалтер». Ограничения на снятие наличной валюты продлили до 9 марта следующего года

Такое решение принял Центробанк.

— Как платить НДС за нерезидента: определение места оказания услуг, ставка НДС и «налог на Google»

Исчисление НДС налогового агента при оплате нерезиденту — нередкое явление при взаимоотношениях с иностранными контрагентами. Обязанности налогового агентирования зависят от ряда условий и возникают независимо от вашего налогового режима.

— Товарный знак и знак обслуживания теперь доступен каждому

Новый законопроект поможет обычным физлицам развивать свой личный бренд и продвигать товары и услуги под своим именем. 28 июня 2022 был опубликован закон, который «уравнял» граждан с предпринимателями — теперь каждый сможет зарегистрировать на свое имя товарный знак и знак обслуживания. ⠀

— Отчетность банкрота: как искажают данные при ее составлении и для чего это делается

Один из лучших экспертов «Клерка» Кирилл Соппа разбирает по шагам, какие есть контрольные точки в финансовой отчетности компаний.

— Что ответить налоговикам на требование о зарплате ниже МРОТ

Закон допускает, чтобы составные части зарплаты, в том числе оклад (тарифная ставка), были меньше МРОТ, при условии, что общая сумма заработка его превышает. Поэтому при обнаружении выплат ниже МРОТ фискалы требуют пояснения. О том, как правильно их составить, читайте в нашей статье.

— Как бухгалтеру оформить авансовые отчеты в 2022 году без ошибок

Авансовым отчетом называют документ, подтверждающий расходование выданных работнику средств, потраченных им на нужды предприятия (или ИП).

— Цитата дня. Про секреты Мишустина

Историю о том, как премьер-министр пранковал, пока возглавлял налоговую, рассказал (кто бы мог подумать) пранкер Лексус.

🔒 Как оформить обучение сотрудника за счет организации

Правильно организованное обучение не только повышает квалификацию сотрудника, но и уменьшает налоги организации. Разберемся, как это сделать.

— Штрафы за непроведение СОУТ: обзор нового письма Роструда

Объясняем, какие правила нужно учитывать из письма Роструда, которое вы могли пропустить.

— Топ вебинаров для бухгалтера в начале августа на «Клерке»

Расскажем, как стать свободным и богатым аутсорсером, что изменилось в бухучете прямо сейчас и как работать с новыми ФСБУ на практических примерах.

— «Ночной бухгалтер». В реестре IT-компаний революция. Банки больше в него не попадут и налоговые льготы не получат

Поток всевозможных льгот для IT-компаний испугал, похоже, и самих чиновников, после чего началась классическая история в духе «да вы не так поняли».

🔒 ИП поменял прописку: как сдавать 6-НДФЛ и РСВ за сотрудников

Регистрация ИП по новому адресу по разному влияет на формирование 6-НДФЛ и РСВ.

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ФНС РФ: Письмо № АБ-4-20/9533@ от 25.07.2022

ФНС РФ: Письмо № ЕД-4-3/19226 от 25.10.2013

ФНС РФ: № ЗГ-3-14/7844@ от 26.07.2022

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