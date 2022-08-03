Обзоры для бухгалтера

«Утренний бухгалтер». Налоги для гостиниц снижать не будут

Минфин боится, что иначе придется снизить налоги всем.

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Мы выпускаем «Утреннего бухгалтера» еще и на сайте, чтобы вы всегда могли найти полезные материалы и не пропустили ничего важного за прошедший день.

«Утренний бухгалтер» — это дайджест всех последних материалов «Клерка». Кратко, структурированно, понятно (без лирики и критики — за авторским сарказмом нашего главреда — к «Ночному бухгалтеру»).

Итак, читайте главное.

Минфин отказался дать отельерам послабления по налогам, т.к. боится, что потом за такими же льготами придут и другие отрасли.

Штрафы за утечку персональных данных пересмотрят к осени. Власти сейчас обсуждают проект.

Налоговики напомнили, что не ведут учет физлиц без ИНН и что обзаводиться этим номером безопасно.

ФНС предложили изменить объем данных кассового чека, но налоговики отказались.

Выплат на сборы в школу для всех не будет, заявили власти. Бедным семьям дадут по 300 рублей на канцтовары.

Курсы и вебинары для бухгалтера

Налетайте на новый курс повышения квалификации по госзакупкам: мы сами не ожидали такого ажиотажа, но на ближайший поток уже почти не осталось мест.

И конечно, не забывайте записываться на вебинары. Вот тут подборочка самых горячих.

Мы советуем вебинар «Как бухгалтеру начать работать на себя и выйти на 100 000 дохода за пару месяцев»

3 августа в 12:00 мск эксперт подробно расскажет, почему свободное плавание для бухгалтера вовсе не опасно, а наоборот прибыльно и легко.

Подарок от спикера всем участникам вебинара онлайн — чек-лист «30 способов: где брать клиентов на бухгалтерские услуги».

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ФНС РФ: Письмо № АБ-4-20/9533@ от 25.07.2022

ФНС РФ: Письмо № ЕД-4-3/19226 от 25.10.2013

ФНС РФ: № ЗГ-3-14/7844@ от 26.07.2022

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