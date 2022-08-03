«Утренний бухгалтер». Налоги для гостиниц снижать не будут

Мы выпускаем «Утреннего бухгалтера» еще и на сайте, чтобы вы всегда могли найти полезные материалы и не пропустили ничего важного за прошедший день.
«Утренний бухгалтер» — это дайджест всех последних материалов «Клерка». Кратко, структурированно, понятно (без лирики и критики — за авторским сарказмом нашего главреда — к «Ночному бухгалтеру»).
Итак, читайте главное.
Минфин отказался дать отельерам послабления по налогам, т.к. боится, что потом за такими же льготами придут и другие отрасли.
Штрафы за утечку персональных данных пересмотрят к осени. Власти сейчас обсуждают проект.
Налоговики напомнили, что не ведут учет физлиц без ИНН и что обзаводиться этим номером безопасно.
ФНС предложили изменить объем данных кассового чека, но налоговики отказались.
Выплат на сборы в школу для всех не будет, заявили власти. Бедным семьям дадут по 300 рублей на канцтовары.
Курсы и вебинары для бухгалтера
Налетайте на новый курс повышения квалификации по госзакупкам: мы сами не ожидали такого ажиотажа, но на ближайший поток уже почти не осталось мест.
И конечно, не забывайте записываться на вебинары. Вот тут подборочка самых горячих.
Мы советуем вебинар «Как бухгалтеру начать работать на себя и выйти на 100 000 дохода за пару месяцев»
3 августа в 12:00 мск эксперт подробно расскажет, почему свободное плавание для бухгалтера вовсе не опасно, а наоборот прибыльно и легко.
Подарок от спикера всем участникам вебинара онлайн — чек-лист «30 способов: где брать клиентов на бухгалтерские услуги».
Новости
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- Гостиницам не снизят налоги. Минфин идею не поддержал из опасений, что и другие попросят
- Поставки импортного алкоголя в Россию обвалились, но ром ввозят почти прежними объемами
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- Мошенники создают клоны онлайн-аптек. Покупатели ведутся из-за быстрой рекламы
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- Как бухгалтеру сбежать из офиса и стать свободным и богатым: вебинар уже завтра!
- Выплат на сборы в школу для всех не будет. Бедным семьям дадут по 300 рублей на канцтовары
- Налоговики напомнили, что не ведут учет физлиц без ИНН
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- Telegram грозит штраф в 4 млн рублей. Компанию обвиняют в отказе удалить запрещенный контент
- Новые ККТ покупать не придется. ФНС отказалась менять параметры фискальных документов
События
Безразрывный» НДС, налог на прибыль, серые схемы и как от них уходить
Дата проведения: 9 августа, вторник
Система ПРОСЛЕЖИВАЕМОСТИ товаров и контроль ее осуществления. Новые формы отчетности
Дата проведения: 9 августа, вторник
Новшества бухгалтерского и налогового учета скидок и премий. Расходы на рекламу
Дата проведения: 9 августа, вторник
Финансовый учет-1 (Ведение и составление отчетности в соответствие с МСФО) для тех, кто хочет получить опыт и знания, а также подготовиться квалификационным экзаменам CPA
Дата проведения: 9 августа, вторник
Новости законодательства, учета и налогообложения 1 полугодия 2022 года
Дата проведения: 5 августа, пятница
CPA: Управленческий учет. Курс обучения поможет, тем, кто хочет получить знания и опыт и подготовиться к квалификационным экзаменам
Дата проведения: 5 августа, пятница
CPA :Финансовый директор, финансовый аналитик, эксперт или руководитель транснациональной компании
Дата проведения: 5 августа, пятница
Два новых ФСБУ «Основные средства» и «Капитальные вложения»
Дата проведения: 5 августа, пятница
Детские вычеты по НДФЛ - БЕСПЛАТНЫЙ мастер-класс
Дата проведения: 4 августа, четверг
Статьи
— «Утренний бухгалтер». Ограничения на снятие наличной валюты продлили до 9 марта следующего года
Такое решение принял Центробанк.
— Как платить НДС за нерезидента: определение места оказания услуг, ставка НДС и «налог на Google»
Исчисление НДС налогового агента при оплате нерезиденту — нередкое явление при взаимоотношениях с иностранными контрагентами. Обязанности налогового агентирования зависят от ряда условий и возникают независимо от вашего налогового режима.
— Товарный знак и знак обслуживания теперь доступен каждому
Новый законопроект поможет обычным физлицам развивать свой личный бренд и продвигать товары и услуги под своим именем. 28 июня 2022 был опубликован закон, который «уравнял» граждан с предпринимателями — теперь каждый сможет зарегистрировать на свое имя товарный знак и знак обслуживания. ⠀
— Отчетность банкрота: как искажают данные при ее составлении и для чего это делается
Один из лучших экспертов «Клерка» Кирилл Соппа разбирает по шагам, какие есть контрольные точки в финансовой отчетности компаний.
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Закон допускает, чтобы составные части зарплаты, в том числе оклад (тарифная ставка), были меньше МРОТ, при условии, что общая сумма заработка его превышает. Поэтому при обнаружении выплат ниже МРОТ фискалы требуют пояснения. О том, как правильно их составить, читайте в нашей статье.
— Как бухгалтеру оформить авансовые отчеты в 2022 году без ошибок
Авансовым отчетом называют документ, подтверждающий расходование выданных работнику средств, потраченных им на нужды предприятия (или ИП).
— Цитата дня. Про секреты Мишустина
Историю о том, как премьер-министр пранковал, пока возглавлял налоговую, рассказал (кто бы мог подумать) пранкер Лексус.
🔒 Как оформить обучение сотрудника за счет организации
Правильно организованное обучение не только повышает квалификацию сотрудника, но и уменьшает налоги организации. Разберемся, как это сделать.
— Штрафы за непроведение СОУТ: обзор нового письма Роструда
Объясняем, какие правила нужно учитывать из письма Роструда, которое вы могли пропустить.
— Топ вебинаров для бухгалтера в начале августа на «Клерке»
Расскажем, как стать свободным и богатым аутсорсером, что изменилось в бухучете прямо сейчас и как работать с новыми ФСБУ на практических примерах.
— «Ночной бухгалтер». В реестре IT-компаний революция. Банки больше в него не попадут и налоговые льготы не получат
Поток всевозможных льгот для IT-компаний испугал, похоже, и самих чиновников, после чего началась классическая история в духе «да вы не так поняли».
🔒 ИП поменял прописку: как сдавать 6-НДФЛ и РСВ за сотрудников
Регистрация ИП по новому адресу по разному влияет на формирование 6-НДФЛ и РСВ.
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Документы
ФНС РФ: Письмо № АБ-4-20/9533@ от 25.07.2022
ФНС РФ: Письмо № ЕД-4-3/19226 от 25.10.2013
ФНС РФ: № ЗГ-3-14/7844@ от 26.07.2022
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