«Утренний бухгалтер». Для дистанционных проверок бизнеса будет мобильное приложение

Мы выпускаем «Утреннего бухгалтера» еще и на сайте, чтобы вы всегда могли найти полезные материалы и не пропустили ничего важного за прошедшие выходные.
«Утренний бухгалтер» — это дайджест всех последних материалов «Клерка». Кратко, структурированно, понятно (без лирики и критики — за авторским сарказмом нашего главреда — к «Ночному бухгалтеру»).
Итак, читайте главное.
Для дистанционных проверок бизнеса при оформлении лицензии Мицифры запустит новое приложение «Инспектор». Инспектор, который всегда с тобой!
Жертвам утечек персональных данных хотят платить компенсацию из специального фонда. Фонд, в свою очередь, будет получать деньги из штрафов за утечки персданных.
При переходе на НПД будет происходить автоматический отказ от УСН без уведомления: законопроект об этом внесли в Госдуму.
Роструд напомнил, что корпоратив это не рабочее время и зарплату за него не платят.
ФНС выпустила для налоговиков на местах специальный справочник оснований и причин для вызова налогоплательщика в налоговую. Любопытный получился документ.
Страх номер 1: провести с НДС то, на что НДС нет
Это мы про обнуление ставки для гостиниц.
И страх обоснован — на завтраки и прочие услуги отелей налог остается. О том, как не запутаться и учитывать командировки в бухгалтерии правильно, расскажут на бесплатном вебинаре 25 августа.
Там же ответят — станут ли отели дешевле или нет.
Регистрируйтесь, чтобы предотвратить ошибки в отчетности. Мероприятие бесплатное, а еще и чек-лист про учет командировок в 2022 году подарят.
Новости
- Госслужащим запретили говорить фразы «вопрос решить трудно, но можно» и «спасибо на хлеб не намажешь»
- Неоформленные сотрудники сами смогут легализовать трудовой договор через Госуслуги
- В уведомлении о вызове налогоплательщика должно быть основание, вид проверки и причина
- Бизнесменов будут реже арестовывать. Во время следствия они смогут заниматься бизнесом
- При переходе на НПД будет происходить автоматический отказ от УСН без уведомления
- Россия вошла в тройку лидеров по расчетам в юанях
- Жертвам утечек персональных данных хотят платить компенсацию из специального фонда
- Дистанционные проверки бизнеса будут идти через приложение на мобильнике
- За отдых на Дальнем Востоке будут возвращать не 20, а 40 тысяч рублей
- Налоговики стали чаще проверять статус налогового резидента у физлиц
- Если в фирме с одним участником появляется соучредитель, с директором надо заключить трудовой договор
- Субсидия на возмещение затрат идет в доходы по налогу на прибыль одновременно с расходами
- Бухгалтеры ждут, когда увеличат лимит доходов по УСН и ПСН
- Бизнес просит снизить комиссию по картам «Мир» и отменить обязательный расчет картами
- Физлицам разрешили получать дивиденды от российских компаний на зарубежный счет
- Хотят ввести страхование утраты заработка. На эти цели в новый соцфонд пойдет 1,5% НДФЛ
- Эксперты пугают, что все смартфоны в России могут заблокировать. Прогнозируют возвращение кнопок и SMS
- При удержании алиментов из зарплаты сотрудника не нужно сохранять ему прожиточный минимум
- Корпоратив не входит в рабочее время. Зарплату за него вы не получите
- Суд решил, что разработка и изготовление оборудования в Китае — это работа, а не услуга и отменил агентский НДС
- Роструд настаивает, что по трудовому договору нельзя работать дистанционно из-за границы
- Льгота по налогу применяется с начала ее действия. Год ввода имущества в эксплуатацию значения не имеет
- Налоговики не вправе ставить свои условия для применения льготы — решение суда
- Про «Клерк» сочиняют стихи в комментариях. Сможете продолжить?🪶
- Люди избавляются от наличной иностранной валюты
- Стало известно, в каких городах будут отделения нового фонда после объединения ПФР и ФСС
- Банки не должны брать комиссию за перечисление единого налогового платежа. Но все равно берут
- В AppStore появилось приложение банка «Открытие»
События
Налоговая выгода: игры с «огнем» или законное право
Дата проведения: 26 августа, пятница
НДС 0% для гостиниц. Что изменится в учете командировок?
Дата проведения: 25 августа, четверг
Вебинар с Мариной Климовой «Как составить соглашение об ЭДО с контрагентом»
Дата проведения: 25 августа, четверг
Кадровый электронный документооборот в программах 1С
Дата проведения: 25 августа, четверг
«Обязательная маркировка молочной продукции: как подготовиться к 1 сентября»
Дата проведения: 25 августа, четверг
CPA: Управленческий учет. Курс обучения поможет, тем, кто хочет получить знания и опыт и подготовиться к квалификационным экзаменам
Дата проведения: 25 августа, четверг
СРА -cовременная финансовая квалификация для бизнеса: Финансовый учет; Управленческий учет; Финансовый менеджмент, Налоги, Право. Практика управления финансами
Дата проведения: 25 августа, четверг
Все нюансы увольнения работников в 2022 г. с учетом судебной практики
Дата проведения: 25 августа, четверг
ФСБУ 25/2018. Практика применения для лизингополучателей
Дата проведения: 24 августа, среда
Онлайн-кассы (ККТ) и оперативный контроль в 2022-2023 гг. Новый порядок ведения кассовых операций
Дата проведения: 24 августа, среда
Статьи
— «Утренний бухгалтер». Хотят платить пособие домохозяйкам
Причем надо ежемесячно, считают авторы идеи.
— Новые вычеты для тех, кто реализует инвестиционные проекты
Рассматриваем поправки, которые внесены в НК законом от 28.06.22 № 225-ФЗ (Закон № 225-ФЗ).
🔒 Как оспорить блокировку счета по 115-ФЗ и как работает система с 1 июля 2022
Бизнес часто не доверяет принципам работы антиотмывочной системы Банка России. Опасения связаны с вероятностью ошибочно оказаться в неблагонадежной категории и попасть под ограничения, продиктованные 115-ФЗ. Рассказываем, как быть в такой ситуации.
— Как вернуть деньги за поддельный товар: пошаговая инструкция от юриста
Крупнейшие российские маркетплейсы — Wildberries, Ozon и «Яндекс.Маркет» — запустят единую платформу для борьбы с контрафактной продукцией. В систему будут вносить данные о случаях размещения подделок и информацию о продавцах таких товаров.
— Электронный акт сверки взаиморасчетов в 2022 году
ФНС приказом от 13 мая 2022 г. № ЕД-7-26/405@ утвердила электронный формат акта сверки взаимных расчетов. Такой акт используется как для внешних, так и внутренних потребностей компании. Применять электронную форму документа можно с 21 июля 2022 года.
— Выписки из ЕГРН: какие бывают и что про них надо знать
Один из важнейших документов на объект недвижимости — выписка Росреестра из Единого государственного реестра недвижимости. При этом в зависимости от ситуации или сделки нужен определенный вид выписки. Из этой статьи узнаете, какие бывают виды выписок из ЕГРН и в каких случаях они могут быть нужны.
— Какой налог компания должна платить за удаленных сотрудников за рубежом
Начисляя зарплату сотрудникам, компания также платит налоги и взносы в соответствующие ведомства, например, НДФЛ с зарплаты — 13%. Все то же действует и в отношении дистанционных работников, если они вдруг не решат уехать за рубеж. Здесь появляется понятие налогового резидента. А значит, и платить придется иначе. Разберемся, сколько и как.
— Ведение раздельного учета для участников госконтракта. Что, как и почему?
Одно из важных условий для исполнителей госконтракта — ведение раздельного учета финансово-хозяйственной деятельности. Это обязательное требование для всех исполнителей госконтрактов.
🔒 Оборудование может быть как движимым, так и недвижимым имуществом: обзор споров по налогу на имущество
Неотделимые улучшения в арендованный объект — это тоже объект для налога на имущество организаций.
— «Ночной бухгалтер». С черными зарплатами будут бороться через Госуслуги
Жаркое противостояние с работодателями, которые не оформляют сотрудников по договору, обещают профсоюзы.
🔒 Когда не надо сдавать 3-НДФЛ
Физические лица вправе не декларировать доход, если он меньше налогового вычета. Как и семьи с двумя и более детьми, которые улучшили жилищные условия.
🔒 Как взыскать с работника зарплату за неотработанное время и можно ли это сделать
Рассмотрим ситуацию, когда работнику заплатили больше, чем положено, и теперь неотработанные деньги нужно вернуть обратно. Можно ли так поступить?
— Способы начисления амортизации в бухгалтерском учете
Амортизация в бухгалтерском учете — неотъемлемый инструмент, позволяющий равномерно отразить в расходах стоимость приобретенных активов. О способах начисления амортизации в бухгалтерском учете, а также ее отражении на счетах бухучета расскажем в нашей статье.
Блоги компаний
- afsnitpyram (736205)
- НДФЛ при расторжении ДДУ (72)
- В Госдуме предложили выплачивать на подготовку к школе почти 35 000 рублей на ребенка (72)
- Самозанятый-программист или разработчик: как с ним работать (282)
- Свежие облигации: Европлан и Полюс на размещении (734622)
- Практика Верховного Суда по налогам за июнь 2022 (72)
- В каких валютах выгодно вести расчеты в 2022 году (241)
- Льготы по НДС. Разбираем новые правила, условия, декларации (1)
- Малый бизнес на маркетплейсах. Можно ли потеснить гигантов рынка (156)
- Допущение временной определённости фактов хозяйственной жизни в бухгалтерском учёте (21)
- «Я САМ». Периодически слышу такие заявления, особенно от начинающих предпринимателей (651580)
- Как правильно сдавать отчеты в ФСС. Почему значение имеет каждая секунда (43005)
- Квалифицированные работники. Как их найти и привлечь в вашу команду (723188)
- Ремонт основного средства (635274)
- Что нового в процедуре увольнения сотрудников: проект поправок в Трудовой кодекс (16)
- Срок и порядок хранения и уничтожения счетов-фактур (699937)
- Украина готовится к международному обмену налоговой информацией (736399)
- Бухгалтерский учет для новичков: разбираемся с балансом, счетами, налогами и изучаем основы (1)
- Бухгалтеры, нам нужны ваши скандальные истории для крутого проекта! Дарим приз! (1)
- За ошибки в бухучете ответит директор, сказали суды (706762)
Документы
ФНС РФ: Письмо № КЧ-4-8/9976@ от 02.08.2022
Подробнее о документе мы писали в новости Банки не должны брать комиссию за перечисление единого налогового платежа. Но все равно берут
Минфин РФ: Письмо № 03-07-08/71809 от 26.07.2022
Подробнее о документе мы писали в новости Демонтаж зданий в другой стране не облагается НДС
ФНС РФ: Письмо № СД-4-21/10747@ от 16.08.2022
Роструд: Письмо № ПГ/16129-6-1 от 12.07.2022
Подробнее о документе мы писали в новости При удержании алиментов из зарплаты сотрудника не нужно сохранять ему прожиточный минимум
Минфин РФ: Письмо № 03-03-06/1/69887 от 20.07.2020
Подробнее о документе мы писали в новости Субсидия на возмещение затрат идет в доходы по налогу на прибыль одновременно с расходами
Обсуждаемые темы форума
— Выплата денежного подарка на ДР сотруднику
— Garyukспросил 16 августа в 11:59 60 просмотров Работа в 1С Какую сумму отражать в КУДиР в 1С при получении уведомления о выкупе от маркетплейса?
— Вопросы по рассылкам «Утренний бухгалтер» и «Ночной бухгалтер»
— Работа с Маркетплэйс (Вайлдбериз)
— Страховые взносы ИП на патенте
— Персональные данные с 01.09.2022
— Отражение в учете форвадного контракта
— Как ИП на ОСНО оприходовать товар, купленный без документов
— Расторжение договора поставки без возврата денежных средств
— Распределение расходов по аренде между УСН и ПСН
— ИП оплата по подарочным картам СНО
— Розница, отчет о розничных продажах