«Утренний бухгалтер». Для дистанционных проверок бизнеса будет мобильное приложение

Мы выпускаем «Утреннего бухгалтера» еще и на сайте, чтобы вы всегда могли найти полезные материалы и не пропустили ничего важного за прошедшие выходные.

«Утренний бухгалтер» — это дайджест всех последних материалов «Клерка». Кратко, структурированно, понятно (без лирики и критики — за авторским сарказмом нашего главреда — к «Ночному бухгалтеру»).

Итак, читайте главное.

Для дистанционных проверок бизнеса при оформлении лицензии Мицифры запустит новое приложение «Инспектор». Инспектор, который всегда с тобой!

Жертвам утечек персональных данных хотят платить компенсацию из специального фонда. Фонд, в свою очередь, будет получать деньги из штрафов за утечки персданных.

При переходе на НПД будет происходить автоматический отказ от УСН без уведомления: законопроект об этом внесли в Госдуму.

Роструд напомнил, что корпоратив это не рабочее время и зарплату за него не платят.

ФНС выпустила для налоговиков на местах специальный справочник оснований и причин для вызова налогоплательщика в налоговую. Любопытный получился документ.

Страх номер 1: провести с НДС то, на что НДС нет Это мы про обнуление ставки для гостиниц. И страх обоснован — на завтраки и прочие услуги отелей налог остается. О том, как не запутаться и учитывать командировки в бухгалтерии правильно, расскажут на бесплатном вебинаре 25 августа. Там же ответят — станут ли отели дешевле или нет. Регистрируйтесь, чтобы предотвратить ошибки в отчетности. Мероприятие бесплатное, а еще и чек-лист про учет командировок в 2022 году подарят.

Новости

События

Налоговая выгода: игры с «огнем» или законное право

Дата проведения: 26 августа, пятница

НДС 0% для гостиниц. Что изменится в учете командировок?

Дата проведения: 25 августа, четверг

Вебинар с Мариной Климовой «Как составить соглашение об ЭДО с контрагентом»

Дата проведения: 25 августа, четверг

Кадровый электронный документооборот в программах 1С

Дата проведения: 25 августа, четверг

«Обязательная маркировка молочной продукции: как подготовиться к 1 сентября»

Дата проведения: 25 августа, четверг

CPA: Управленческий учет. Курс обучения поможет, тем, кто хочет получить знания и опыт и подготовиться к квалификационным экзаменам

Дата проведения: 25 августа, четверг

СРА -cовременная финансовая квалификация для бизнеса: Финансовый учет; Управленческий учет; Финансовый менеджмент, Налоги, Право. Практика управления финансами

Дата проведения: 25 августа, четверг

Все нюансы увольнения работников в 2022 г. с учетом судебной практики

Дата проведения: 25 августа, четверг

ФСБУ 25/2018. Практика применения для лизингополучателей

Дата проведения: 24 августа, среда

Онлайн-кассы (ККТ) и оперативный контроль в 2022-2023 гг. Новый порядок ведения кассовых операций

Дата проведения: 24 августа, среда

Статьи

— «Утренний бухгалтер». Хотят платить пособие домохозяйкам

Причем надо ежемесячно, считают авторы идеи.

— Новые вычеты для тех, кто реализует инвестиционные проекты

Рассматриваем поправки, которые внесены в НК законом от 28.06.22 № 225-ФЗ (Закон № 225-ФЗ).

🔒 Как оспорить блокировку счета по 115-ФЗ и как работает система с 1 июля 2022

Бизнес часто не доверяет принципам работы антиотмывочной системы Банка России. Опасения связаны с вероятностью ошибочно оказаться в неблагонадежной категории и попасть под ограничения, продиктованные 115-ФЗ. Рассказываем, как быть в такой ситуации.

— Как вернуть деньги за поддельный товар: пошаговая инструкция от юриста

Крупнейшие российские маркетплейсы — Wildberries, Ozon и «Яндекс.Маркет» — запустят единую платформу для борьбы с контрафактной продукцией. В систему будут вносить данные о случаях размещения подделок и информацию о продавцах таких товаров.

— Электронный акт сверки взаиморасчетов в 2022 году

ФНС приказом от 13 мая 2022 г. № ЕД-7-26/405@ утвердила электронный формат акта сверки взаимных расчетов. Такой акт используется как для внешних, так и внутренних потребностей компании. Применять электронную форму документа можно с 21 июля 2022 года.

— Выписки из ЕГРН: какие бывают и что про них надо знать

Один из важнейших документов на объект недвижимости — выписка Росреестра из Единого государственного реестра недвижимости. При этом в зависимости от ситуации или сделки нужен определенный вид выписки. Из этой статьи узнаете, какие бывают виды выписок из ЕГРН и в каких случаях они могут быть нужны.

— Какой налог компания должна платить за удаленных сотрудников за рубежом

Начисляя зарплату сотрудникам, компания также платит налоги и взносы в соответствующие ведомства, например, НДФЛ с зарплаты — 13%. Все то же действует и в отношении дистанционных работников, если они вдруг не решат уехать за рубеж. Здесь появляется понятие налогового резидента. А значит, и платить придется иначе. Разберемся, сколько и как.

— Ведение раздельного учета для участников госконтракта. Что, как и почему?

Одно из важных условий для исполнителей госконтракта — ведение раздельного учета финансово-хозяйственной деятельности. Это обязательное требование для всех исполнителей госконтрактов.

🔒 Оборудование может быть как движимым, так и недвижимым имуществом: обзор споров по налогу на имущество

Неотделимые улучшения в арендованный объект — это тоже объект для налога на имущество организаций.

— «Ночной бухгалтер». С черными зарплатами будут бороться через Госуслуги

Жаркое противостояние с работодателями, которые не оформляют сотрудников по договору, обещают профсоюзы.

🔒 Когда не надо сдавать 3-НДФЛ

Физические лица вправе не декларировать доход, если он меньше налогового вычета. Как и семьи с двумя и более детьми, которые улучшили жилищные условия.

🔒 Как взыскать с работника зарплату за неотработанное время и можно ли это сделать

Рассмотрим ситуацию, когда работнику заплатили больше, чем положено, и теперь неотработанные деньги нужно вернуть обратно. Можно ли так поступить?

— Способы начисления амортизации в бухгалтерском учете

Амортизация в бухгалтерском учете — неотъемлемый инструмент, позволяющий равномерно отразить в расходах стоимость приобретенных активов. О способах начисления амортизации в бухгалтерском учете, а также ее отражении на счетах бухучета расскажем в нашей статье.

Блоги компаний

Документы

ФНС РФ: Письмо № КЧ-4-8/9976@ от 02.08.2022

Подробнее о документе мы писали в новости Банки не должны брать комиссию за перечисление единого налогового платежа. Но все равно берут

Минфин РФ: Письмо № 03-07-08/71809 от 26.07.2022

Подробнее о документе мы писали в новости Демонтаж зданий в другой стране не облагается НДС

ФНС РФ: Письмо № СД-4-21/10747@ от 16.08.2022

Роструд: Письмо № ПГ/16129-6-1 от 12.07.2022

Подробнее о документе мы писали в новости При удержании алиментов из зарплаты сотрудника не нужно сохранять ему прожиточный минимум

Минфин РФ: Письмо № 03-03-06/1/69887 от 20.07.2020

Подробнее о документе мы писали в новости Субсидия на возмещение затрат идет в доходы по налогу на прибыль одновременно с расходами

Обсуждаемые темы форума

— Выплата денежного подарка на ДР сотруднику

— Договора при ОСНО

— Garyukспросил 16 августа в 11:59 60 просмотров Работа в 1С Какую сумму отражать в КУДиР в 1С при получении уведомления о выкупе от маркетплейса?

— Вопросы по рассылкам «Утренний бухгалтер» и «Ночной бухгалтер»

— Работа с Маркетплэйс (Вайлдбериз)

— Страховые взносы ИП на патенте

— Персональные данные с 01.09.2022

— Сокращение всего штата

— Отражение в учете форвадного контракта

— Как ИП на ОСНО оприходовать товар, купленный без документов

— Расторжение договора поставки без возврата денежных средств

— Распределение расходов по аренде между УСН и ПСН

— Льготы IT-компании

— ИП оплата по подарочным картам СНО

— Розница, отчет о розничных продажах

— Самозанятый

— Заполнение баланса

— Пояснения к балансу

— ИП услуги без ККТ?

— Сильно ли у АО отчётность сложнее, чем у ООО?