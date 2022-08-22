Обзоры для бухгалтера

«Утренний бухгалтер». Для дистанционных проверок бизнеса будет мобильное приложение

И назовут его весьма знаковым образом — «Инспектор»!

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Мы выпускаем «Утреннего бухгалтера» еще и на сайте, чтобы вы всегда могли найти полезные материалы и не пропустили ничего важного за прошедшие выходные.

«Утренний бухгалтер» — это дайджест всех последних материалов «Клерка». Кратко, структурированно, понятно (без лирики и критики — за авторским сарказмом нашего главреда — к «Ночному бухгалтеру»).

Итак, читайте главное.

Для дистанционных проверок бизнеса при оформлении лицензии Мицифры запустит новое приложение «Инспектор». Инспектор, который всегда с тобой!

Жертвам утечек персональных данных хотят платить компенсацию из специального фонда. Фонд, в свою очередь, будет получать деньги из штрафов за утечки персданных.

При переходе на НПД будет происходить автоматический отказ от УСН без уведомления: законопроект об этом внесли в Госдуму.

Роструд напомнил, что корпоратив это не рабочее время и зарплату за него не платят.

ФНС выпустила для налоговиков на местах специальный справочник оснований и причин для вызова налогоплательщика в налоговую. Любопытный получился документ.

Страх номер 1: провести с НДС то, на что НДС нет

Это мы про обнуление ставки для гостиниц.

И страх обоснован — на завтраки и прочие услуги отелей налог остается. О том, как не запутаться и учитывать командировки в бухгалтерии правильно, расскажут на бесплатном вебинаре 25 августа.

Там же ответят — станут ли отели дешевле или нет.

Регистрируйтесь, чтобы предотвратить ошибки в отчетности. Мероприятие бесплатное, а еще и чек-лист про учет командировок в 2022 году подарят.

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События

Налоговая выгода: игры с «огнем» или законное право

Дата проведения: 26 августа, пятница

НДС 0% для гостиниц. Что изменится в учете командировок?

Дата проведения: 25 августа, четверг

Вебинар с Мариной Климовой «Как составить соглашение об ЭДО с контрагентом»

Дата проведения: 25 августа, четверг

Кадровый электронный документооборот в программах 1С

Дата проведения: 25 августа, четверг

«Обязательная маркировка молочной продукции: как подготовиться к 1 сентября»

Дата проведения: 25 августа, четверг

CPA: Управленческий учет. Курс обучения поможет, тем, кто хочет получить знания и опыт и подготовиться к квалификационным экзаменам

Дата проведения: 25 августа, четверг

СРА -cовременная финансовая квалификация для бизнеса: Финансовый учет; Управленческий учет; Финансовый менеджмент, Налоги, Право. Практика управления финансами

Дата проведения: 25 августа, четверг

Все нюансы увольнения работников в 2022 г. с учетом судебной практики

Дата проведения: 25 августа, четверг

ФСБУ 25/2018. Практика применения для лизингополучателей

Дата проведения: 24 августа, среда

Онлайн-кассы (ККТ) и оперативный контроль в 2022-2023 гг. Новый порядок ведения кассовых операций

Дата проведения: 24 августа, среда

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— «Утренний бухгалтер». Хотят платить пособие домохозяйкам

Причем надо ежемесячно, считают авторы идеи.

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🔒 Как оспорить блокировку счета по 115-ФЗ и как работает система с 1 июля 2022

Бизнес часто не доверяет принципам работы антиотмывочной системы Банка России. Опасения связаны с вероятностью ошибочно оказаться в неблагонадежной категории и попасть под ограничения, продиктованные 115-ФЗ. Рассказываем, как быть в такой ситуации.

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🔒 Оборудование может быть как движимым, так и недвижимым имуществом: обзор споров по налогу на имущество

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Документы

ФНС РФ: Письмо № КЧ-4-8/9976@ от 02.08.2022

Подробнее о документе мы писали в новости Банки не должны брать комиссию за перечисление единого налогового платежа. Но все равно берут

Минфин РФ: Письмо № 03-07-08/71809 от 26.07.2022

Подробнее о документе мы писали в новости Демонтаж зданий в другой стране не облагается НДС

ФНС РФ: Письмо № СД-4-21/10747@ от 16.08.2022

Роструд: Письмо № ПГ/16129-6-1 от 12.07.2022

Подробнее о документе мы писали в новости При удержании алиментов из зарплаты сотрудника не нужно сохранять ему прожиточный минимум

Минфин РФ: Письмо № 03-03-06/1/69887 от 20.07.2020

Подробнее о документе мы писали в новости Субсидия на возмещение затрат идет в доходы по налогу на прибыль одновременно с расходами

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