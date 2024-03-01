Четыре неоднозначные ситуации с исчислением и уплатой НДС

Налог на добавленную стоимость — один из самых проблемных в практике налогоплательщиков. Есть ситуации, которые вызывают вопросы даже у опытных бухгалтеров.

НДС по услугам гостиниц

Услуги по предоставлению мест для временного проживания в гостиницах и иных средствах размещения облагаются НДС по нулевой ставке (подп. 19 п. 1 ст. 164 НК).

Важно определить, принадлежит ли гостиница к туриндустрии и внесена ли она в Реестр объектов туристической деятельности. Виды таких объектов утверждены приказом Минэкономразвития от 05.05.2023 № 302.

В зависимости от этих факторов, установлены сроки действия нулевой ставки:

Если объект не относится к туриндустрии, то в общем случае нулевую ставку можно применять до 30 июня 2027 года. Если гостиница включена в Реестр объектов туриндустрии и введена в эксплуатацию после 1 января 2022 года, то ставку 0% можно применять до истечения 20 последовательных налоговых периодов, следующих за тем, в котором объект был введен в эксплуатацию. Это касается не только новых, но и реконструированных объектов. Если гостиница является объектом туриндустрии, но не внесена в Реестр, нулевая ставка НДС применяется до 30 июня 2027 года включительно. В дальнейшем сохраняется возможность включить такой объект в Реестр и увеличить срок применения нулевой ставки. Об этом говорит письмо Минфина от 16.12.2022 № 03-07-11/123556.

Для подтверждения нулевой ставки НДС представьте в ИФНС отчет в произвольной форме о доходах от оказания услуг по предоставлению мест для временного проживания. Дополнительно приложите документ о вводе объекта туриндустрии в эксплуатацию — это обязательное требование для нулевой ставки (п. 5.5 ст. 165 НК).

Согласно п. 9.3 ст. 167 НК налоговая база при реализации таких услуг определяется на последнее число каждого налогового периода, а не на момент оказания услуг, как в большинстве случаев. Следовательно, «входной» НДС по приобретенным товарам, работам или услугам производится также на последнее число налогового периода, а не в момент выполнения всех условий для вычета НДС.

Как результат — необходимость вести раздельный учет НДС, если организация одновременно применяет нулевую ставку по услугам гостиницы и ставку 20 % по другим видам деятельности. Это подтверждается письмом Минфина от 14.06.2022 № 03-07-11/56055.

Стоит обратить внимание, что нулевая ставка, предусмотренная подп. 19 п. 1 ст. 164 НК, не применяется к дополнительным и сопутствующим услугам гостиниц: услугам прачечной, сауны, фитнеса, автостоянки, конференц-зала и другим. Но если они включены в цену номера, то при определенных условиях ставка 0% возможна. Об этом говорят многочисленные письма Минфина и ФНС.

Для применения нулевой ставки на услуги размещения в санаториях и вахтовых поселках нет оснований (письма Минфина от 16.03.2023 № 03-07-07/22123, письма Минфина от 12.12.2022 № 03-07-11/121385).

Счета-фактуры для прослеживаемых товаров

Много вопросов продолжает вызывать формат счета-фактуры для прослеживаемых товаров.

До 1 апреля 2025 года можно применять любой из двух форматов: с реквизитом «Стоимость товара, подлежащего прослеживаемости» или без него.

Об этом говорит приказ ФНС от 19.12.2023 № ЕД-7-26/970@, которым утверждены форматы. То есть формат счета-фактуры из Приложения № 2 к приказу действуетдо 1 апреля 2025 года, а после только формат из Приложения № 1 — с реквизитом.

НДС в общественном питании

С 1 января 2024 года организации общепита освобождаются от уплаты НДС, если за прошлый год одновременно были выполнены следующие условия:

доходы не превысили 2 млрд руб.,

если организация осуществляет дополнительно иные виды деятельности, то доля доходов от общепита должна быть не менее 70%,

среднемесячные выплаты работникам не должны быть меньше среднемесячной зарплаты в общепите по тому субъекту РФ, в налоговый орган которого представлен РСВ.

Освобождение от НДС могут получить и организации, которые оказывают услуги общепита вне места изготовления блюд, то есть доставляя блюда по заказам потребителей.

При этом не имеет значения, как производится доставка: собственными силами или с привлечением третьих лиц — при условии соблюдения требований, установленных подп. 38 п. 3 ст. 149 НК (письмо Минфина от 10.08.2022 № 03-07-14/77586).

Гостиница, которая оказывает услуги общепита, вправе получить на них освобождение от НДС, если соблюдены установленные в НК требования (письмо Минфина от 21.06.2022 № 03-07-11/58763).

При сравнении среднемесячной зарплаты с аналогичным показателем по региону нужно брать вид деятельности, который относится к классу 56 «Деятельность по предоставлению продуктов питания и напитков» раздела I ОКВЭД 2. При этом информацию о том, что сведения по классу 56 включают в себя сведения по всем входящим подклассам, необходимо согласовать с Росстатом (письмо Минфина от 15.08.2023 № 03-07-07/76644).

Приведенные выше ограничения можно не соблюдать организациям, которые были созданы в 2024 году, так как у них объективно нет данных по прошлому году. Такие налогоплательщики будут соблюдать ограничения начиная со следующего года своей деятельности.

Налоговый кодекс разрешает прекратить использовать освобождение от НДС по услугам общепита. Для этого надо не позднее начала квартала, с которого планируется отказ, подать в ИФНС заявление. Нельзя отказаться от льготы или приостановить ее действие на срок менее одного года (п. 5 ст. 149 НК).

НДС по неподтвержденному экспорту

Для товаров на экспорт действует нулевая ставка, если организация представит в ИФНС документы, перечисленные в ст. 165 НК. Копии документов надо подать вместе с налоговой декларацией. Сделать это необходимо в течение 180 календарных дней с момента операции.

Возникает вопрос: что считать моментом совершения операции? Это зависит от направления экспорта товаров — в страну ЕАЭС или за его пределы.

Возможна ситуация, когда экспортер за 180 дней не смог собрать документы, то есть подтвердить экспорт. В этом случае в декларации за квартал, в котором истек срок, необходимо начислить НДС на стоимость экспортированных товаров по обычным ставкам. При экспорте сырьевых товаров в этом же квартале показывается вычет «входного» НДС. Вычет по несырьевым товарам, который ранее уже был произведен, не отменяется (ст. 167 НК, п. 5 Протокола о косвенных налогах в рамках ЕАЭС).