Порядок уплаты ЕНП при УСН

С 2023 года перечислять в бюджет налог и авансовые платежи при УСН необходимо с помощью единого налогового платежа. Как уплачивать налоговые платежи в составе ЕНП и как отразить их в учете — читайте в статье.

Уведомление

Уведомление об исчисленных суммах налогов и взносов подается для распределения единого налогового платежа (ЕНП) по перечисленным в бюджет суммам, по которым срок сдачи отчетности позже чем срок уплаты (п. 9 ст. 58 НК).

Организации и ИП обязаны вносить авансовые платежи при применении упрощенной системы налогообложения не позднее 28 числа месяца, следующего за завершением отчетного периода (п. 7 ст. 346.21 НК).

Декларацию по УСН представляют только по итогам года. Учитывая, что сроки уплаты авансовых платежей по УСН наступают до представления отчетности, плательщики обязаны сообщить в ИФНС о рассчитанных суммах налога.

Срок предоставления декларации — не позднее 25 марта следующего года для организаций и не позднее 25 апреля — для ИП (п. 1 ст. 346.23 НК).

Уплата налога по итогам года должна быть произведена не позднее 28 марта следующего года для организаций и не позднее 28 апреля следующего года — для ИП.

Срок подачи уведомления об исчисленных суммах авансовых платежей по УСН (для распределения ЕНП) — не позднее 25 числа месяца, в котором установлен срок их уплаты (п. 9 ст. 58 НК).

Уведомления при УСН представляют в ИФНС за I квартал, полугодие и 9 месяцев. В документе указывают КБК налога по УСН по применяемому объекту, сумму авансового платежа к уплате и код отчетного периода.

Код бюджетной классификации указывается в строке 3 уведомления. Выбор КБК зависит от применяемого налогоплательщиком объекта. Для объекта «Доходы» код — 182 1 05 01011 01 1000 110, для объекта «Доходы минус расходы» — 182 1 05 01021 01 1000 110.

При получении уведомления инспекторы проверят его по контрольным соотношениям. Одно из соотношений — КБК — должен соответствовать выбранному объекту. Если будет указан КБК для другого объекта, уведомление не примут, его придется уточнять.

Сумму авансового платежа по УСН нужно указывать в строке 4. В ней необходимо заполнить сумму к уплате за конкретный отчетный период:

в уведомлении за I квартал отображают авансовый платеж за первые три месяца текущего календарного года;

за полугодие нужно заполнить разницу между суммой, рассчитанной за 6 месяцев, и суммой аванса, начисленной за I квартал;

в документе за 9 месяцев отражается разница между суммой, которая рассчитана за девять месяцев, и суммой аванса, начисленного за полугодие.

ИФНС, получив уведомление, проверит сумму авансового платежа: она должна быть не больше величины, рассчитанной из максимально возможного дохода.

Если по итогам отчетного периода авансовый платеж меньше уже уплаченных авансов за предыдущие периоды, налогоплательщик вправе сформировать уведомление с отрицательной суммой.

Третий ключевой реквизит — отчетный период — заполняется в уведомлении в строке 5. Здесь указывается код, зависящий от периода уплаты авансового платежа. За I квартал — 34/01, за полугодие — 34/02 и за 9 месяцев — 34/03.

Порядок уплаты авансовых платежей и налога при УСН

Налог по УСН, минимальный налог и авансовые платежи по УСН организации и ИП должны платить в составе единого налогового платежа (п. 1 ст. 11.3 НК). Перечислить ЕНП организации могут со счета в банке и через личный кабинет налогоплательщика. ИП также вправе пополнить ЕНС еще наличными деньгами через банк, МФЦ, почту или местную администрацию (п. 6 ст. 45 НК).

Перечислить ЕНП за организацию и ИП может третье лицо. В таком случае в платежке указывают ИНН налогоплательщика, за которого перечисляют ЕНП (п. 1 ст. 11.3, п. 15 ст. 45 НК).

Авансовые платежи и налог по УСН перечисляют в бюджет на единый налоговый счет. Платежные документы заполняют типовым образом: все платежи, которые администрирует ФНС, перечисляются на единые реквизиты Казначейства. При формировании платежки необходимо указать следующие данные:

наименование банка получателя: ОТДЕЛЕНИЕ ТУЛА БАНКА РОССИИ//УФК по Тульской области, г. Тула;

БИК банка получателя — 017003983;

№ счета банка-получателя — 40102810445370000059;

получатель — Казначейство (ФНС);

номер счета получателя — 03100643000000018500.

Если у организации есть обособленное подразделение, все платежи по УСН перечисляют на ЕНС организации. Специального ЕНС для обособленных подразделений не предусмотрено.

При ликвидации специальные правила уплаты налогов не предусмотрены, поэтому используется общий порядок.

Сроки уплаты авансовых платежей и налога по итогам года при УСН

Согласно законодательству организации должны перечислять налог, рассчитанный по итогам года, не позднее 28 марта следующего года, а для индивидуальных предпринимателей этот срок установлен на 28 апреля.

Авансовые платежи имеют свои сроки:

за I квартал — не позднее 28 апреля;

полугодие — не позднее 28 июля;

9 месяцев — не позднее 28 октября.

Если последний день срока выпадает на выходной или нерабочий день, уплата налога переносится на следующий рабочий день. Например, срок уплаты аванса за I квартал — 28 апреля 2024 года — приходится на воскресенье, поэтому можно оплатить до 29 апреля. То же самое касается и платежей за полугодие.

Для тех, кто лишился права на УСН или прекратил деятельность в середине года, также установлены свои сроки. Налогоплательщики, лишившиеся права применять упрощенку в середине года, должны уплатить налог не позднее 28 числа месяца, следующего за кварталом, в котором лишились этого права. А те, кто прекратил деятельность в середине года, должны уплатить налог не позднее 28 числа месяца, следующего за месяцем прекращения.

Как отразить начисление и уплату УСН налога в составе ЕНП

При использовании упрощенной системы налогообложения начисление налога отражается в бухучете с помощью специальных бухгалтерских записей.

Налог начисляется по дебету счета 99 «Прибыли и убытки», в корреспонденции с кредитом счета 68 «Расчеты по налогам и сборам». Эта бухгалтерская проводка не зависит от применяемого типа УСН — «Доходы» или «Доходы, уменьшенные на величину расходов».

Для детализации расчетов по разным налогам налогоплательщик может завести для расчетов по УСН отдельный субсчет к счету 68.

Этой проводкой отражаются как авансовые платежи в течение года, годовая сумма налога, а также — минимальный налог, уплачиваемый при применении УСН с объектом «Доходы минус расходы».

Если величина авансового платежа нарастающим итогом оказалась меньше ранее начисленных авансов, необходимо сделать корректировочную запись:

Дебет 99 Кредит 68 (сторно).

Перечисляемый на ЕНС платеж отражается единой суммой на отдельный субсчет счета 68 в корреспонденции со счетом 51 «Расчетные счета»: Дебет 68-ЕНП Кредит 51.

На дату, когда наступает срок уплаты налогов и взносов, требуется зачесть ЕНП в счет обязательств по авансовому или итоговому налогу по УСН: Дебет 68-УСН Кредит 68-ЕНП.

Возврат положительного сальдо ЕНС после зачета всех обязательств отражается проводкой: Дебет 51 Кредит 68-ЕНП.

Ответственность за неуплату налога и авансовых платежей на УСН

Налоговые инспекторы вправе оштрафовать организацию и предпринимателя по результатам проверок. Однако сделать это они могут исключительно за полную или частичную неуплату налога, взноса по итогам налогового (расчетного) периода. На сумму неуплаченных авансовых платежей штрафы не начисляют (п. 3 ст. 58 НК).

Размер штрафа за неуплату или неполную уплату налога составляет 20% от суммы неуплаченного налога. Если инспекторы докажут, что неуплата произошла умышленно, то штраф возрастет до 40% (ст. 122 НК).

При проверке ИФНС может выявить в организации грубые нарушения правил ведения бухгалтерского учета, когда налог неправильно начислили и его сумма была искажена не менее чем на 10%. Тогда суд на основании протокола налогового органа об административном нарушении может дополнительно привлечь руководителя организации или главного бухгалтера к административной ответственности.

Штраф за это правонарушение составит от 5 до 10 тыс. рублей (ст. 15.11 КоАП). Если грубого нарушения правил учета не было, но организация не заплатила вовремя налог в бюджет, штрафовать должностных лиц неправомерно.

В каждом конкретном случае виновного в правонарушении устанавливают индивидуально. При этом суды исходят из того, что руководитель отвечает за организацию учета, а главный бухгалтер — за его правильное ведение и своевременное составление отчетности.

На практике налоговая ответственность в отношении организации может применяться одновременно с административной ответственностью к ее должностным лицам. То есть за одно и то же нарушение организацию штрафуют по ст. 122 НК, а директора или главбуха — по ст. 15.11 КоАП.

Вместе со штрафом налоговая инспекция начислит организации и предпринимателю пени, если налог или авансовые платежи поступили в бюджет позже сроков уплаты. Пени начисляют за каждый календарный день просрочки со дня возникновения недоимки по день исполнения совокупной обязанности (включительно).

Пени по налогу при УСН, уплату которого просрочила организация, считают:

по 1/300 ключевой ставки ЦБ — с общей суммы недоимки, сформированной в связи с неисполненной обязанностью по уплате налогов, непрерывно существующей до 30 календарных дней (включительно);

по 1/150 ключевой ставки ЦБ — при неисполненной обязанности свыше 30 календарных дней.

Пени по налогам ИП всегда считают по 1/300 ставки ключевой ставки ЦБ независимо от того, сколько дней составила просрочка.