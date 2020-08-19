В России впервые выдан кредит под залог криптовалюты

В России впервые выдан кредит, обеспеченный криптовалютой. Кредит выдан через заключение договора индивидуальной банковской ссуды, обеспеченной токенами Waves.

По словам руководителя юридического направления Экспобанка Танзилы Яндиевой, сделка носит «прецедентный характер как для юридического, так и для банковского сообщества».

Получатель кредита — предприниматель Михаил Успенский.

«От планов по использованию Waves я не отказываюсь и продавать токены смысла не вижу, однако они не должны мертвым грузом лежать в кармане, а должны работать», — объяснил Успенский.

В процессе структурирования был использован механизм условного депонирования (эскроу), который на сегодняшний день в российском праве является оптимальным способом быстрого исполнения обязательств кредитору путем передачи имущества в виде задепонированных цифровых активов.

Однако юристы считают, что российское правовое поле для криптовалют в целом пока находится в зачаточном состоянии.

По материалам «Коммерсантъ».