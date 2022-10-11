Общество

Подать на развод можно на Госуслугах. Заявление нужно подписать Госключом

Главное условие – обоюдное согласие. Семье дадут месяц на раздумья, а потом один из супругов должен явиться в ЗАГС и лично подтвердить намерение.

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Новую возможность Госуслуг анонсировало Минцифры в своем Telegram-канале.

Важные условия для подачи заявления:

  • Взаимное согласие
  • Отсутствие несовершеннолетних детей
  • Подтвержденная запись на Госуслугах
  • СНИЛС и электронная почта супруга

Для подписания заявления Госключом понадобится:

  • Загранпаспорт, выданный на 10 лет
  • Смартфон или планшет с функцией NFC.

Как работает сервис:

  1. Инициатор развода заполняет свою часть и направляет на подтверждение супругу;
  2. Второй подтверждает свое согласие и переходит в приложение «Госключ», где подписывает заявление;
  3. После его подписывает и инициатор;
  4. После выбирается отдел ЗАГС, в котором состоится процедура расторжения брака и оплачивается госпошлина.

Брак расторгнут не раньше, чем через месяц с даты подачи заявления.

Не стесняйтесь! Спрашивайте.

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