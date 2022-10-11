Подать на развод можно на Госуслугах. Заявление нужно подписать Госключом

Новую возможность Госуслуг анонсировало Минцифры в своем Telegram-канале.
Важные условия для подачи заявления:
- Взаимное согласие
- Отсутствие несовершеннолетних детей
- Подтвержденная запись на Госуслугах
- СНИЛС и электронная почта супруга
Для подписания заявления Госключом понадобится:
- Загранпаспорт, выданный на 10 лет
- Смартфон или планшет с функцией NFC.
Как работает сервис:
- Инициатор развода заполняет свою часть и направляет на подтверждение супругу;
- Второй подтверждает свое согласие и переходит в приложение «Госключ», где подписывает заявление;
- После его подписывает и инициатор;
- После выбирается отдел ЗАГС, в котором состоится процедура расторжения брака и оплачивается госпошлина.
Брак расторгнут не раньше, чем через месяц с даты подачи заявления.