Физлиц будут штрафовать за перевозку более 200 электронных сигарет без маркировки

Депутаты внесли в Госдуму законопроект, который ограничит перевозки физлицами немаркированных электронных сигарет, пишет «Интерфакс».
Также законопроект вводит ответственность за нарушение этих ограничений.
За перевозку более 200 немаркированных электронных сигарет будут штрафовать на сумму от 15 тыс. до 25 тыс. рублей, а табачные изделия конфискуют.
Составлять протоколы об административных правонарушениях, досматривать личные вещи и проверять транспортные средства будут сотрудники полиции.
Авторы инициативы намерены бороться с нелегальным ввозом немаркированной никотинсодержащей продукции. Предполагается, что продавцы перестанут продавать электронные сигареты без уплаты акцизов и НДС.
Сейчас один человек может перевозить не более 200 немаркированных сигарет, или 50 сигар (сигарилл), или 250 г табака, или указанных табачных изделий в ассортименте общим весом не более 250 г.