30% работодателей привлекают сотрудников на аутсорсе

Чаще всего внешних специалистов привлекают представители микробизнеса. Это позволяет большинству работодателей сосредоточиться на основной деятельности и не искать персонал в штат.

Чаще всего с внешними специалистами работают 38% компаний из категории микробизнеса. Об этом сказано в исследовании сервисов «Работа.ру» и «Подработка». Результаты есть в распоряжении «Клерка».

Прибегают к аутсорсингу 30% представителей малого бизнеса. Средние и крупные предприятия меньше заинтересованы в подобном формате занятости. На них приходится 27% и 26% соответственно.

В основном персонал на аутсорсе берут компании из сферы производства и агропрома, на них приходится 52%, торговые предприятия — 41%, строительные фирма — 30%, IT-бизнес и банки — 30%.

44% работодателей заявили, что, привлекая внешних сотрудников, они смогут сосредоточить усилия на основной деятельности. Экономят деньги организации 36%, а пытаются снизить риски— 19%. Тогда как 11% опрошенных признались, что не хотят тратить время на поиски персонала в штат.

28% респондентов готовы нанять до 10% персонала на аутсорс, тогда как 48% работодателей не готовы ни при каких обстоятельствах сотрудничать на аутсорсе.

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