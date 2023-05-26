Функциональные и НЕфункциональные задачи. Как рационально использовать ресурсы

В управлении потоком задач существует проблема разделения задач на функциональные и НЕфункциональные. Давайте изучим, какие задачи являются функциональными, а какие — НЕфункциональными.

Не тот стрелок, кто стреляет, а тот, кто попадает

Теперь, когда мы знаем, что такое задача и что не является задачей, думаю, стоит изучить, какие задачи являются функциональными, а какие — НЕфункциональными?

В управлении потоком задач существует проблема разделения задач на функциональные и НЕфункциональные.

Функциональные задачи — это такие задачи, выполнение которых на определённом промежутке времени фактически продвигает нас к достижению заданных — желаемых целевых результатов — целей.

Они жёстко связаны с целями через безусловную причинно-следственную логическую связь, благодаря которой без их выполнения достичь целевых результатов объективно НЕВОЗМОЖНО. Из-за этой логической связи их просто нельзя отбросить и проигнорировать.

Если мы хотим достичь целевых результатов, то нам надо выявлять и выполнять функциональные задачи, а не отказываться от них. Не пытаться их проигнорировать или избежать. Не выполнение функциональных задач — всегда означает не достижение целей. Отказ от них — отказ от цели.

Часто выполнению функциональных задач нам мешают НЕфункциональные задачи.

И красно, и пестро, да пустоцветом

НЕфункциональные задачи — это противоположность функциональных задач. Это те задачи, которые на текущем отрезке времени никакого вклада в достижение заданных — желаемых целевых результатов не делают.

Они в текущем периоде времени никак не связаны с целями организации, не ведут к достижению этих целей или даже противоречат им. Их невыполнение никак не повлияет на достижение целей.

А их выполнение повлияет — оно помешает достижению целей, так как растратит ресурсы (и в первую очередь время, являющееся НЕВОСПОЛНИМЫМ ресурсом), которые можно было бы использовать для выполнения функциональных задач.

НЕфункциональные задачи в интеллектуальном труде — это как дефектные изделия в физическом труде. Наличие их в общей массе не желательно, увеличение их доли ведёт к нерациональному расходованию ресурсов, к увеличению затрат и, как следствие, к снижению производительности интеллектуального труда.

Представьте, что будет, если в потоке выполняемых вами задач, основную массу составляют НЕфункциональные задачи. Вы будете трудиться «в холостую». Бег на месте. Истратите силы, энергию, время и деньги, но никуда не продвинетесь. Упустите время.

Если выражаться языком бережливого производства, то НЕфункциональные задачи в интеллектуальном труде — это «муда», что на японском языке означает потери, отходы, то есть любую деятельность, которая потребляет ресурсы, но не создаёт ценности.

А если проще и, по-современному, то НЕфункциональные задачи — это СПАМ.

Например, в процедуре «Заключить договор с клиентом» задачи: «составить договор», «согласовать текст и разногласия с клиентом» — это функциональные задачи. Их решение продвигает нас к подписанию договора. Без их выполнения мы никак не продвинемся в ходе заключения договора. Их НЕВОЗМОЖНО не выполнить. Если мы откажемся от выполнения этих задач, то мы откажемся от достижения цели — от заключённого договора.

А вот задачи «зарегистрировать договор», «завизировать договор», «согласовать договор с юристами» — это НЕфункциональные задачи. Мы можем продвинуться к заключению договора с клиентом и без них. Их выполнение тратит время исполнителя, ответственного за договор.

Часто НЕфункциональные задачи относятся к области контроля, учёта и отчётности, сбора необходимой информации и т. д.

Как и в случае с дефектными изделиями и с «мудой», и со СПАМом, мы должны стремиться к выявлению НЕфункциональных задач, к сведению их доли к минимуму.

Мы должны так выстраивать процедуры организации, чтобы исключить или минимизировать количество и/или трудоёмкость[1] НЕфункциональных задач.

Надо так структурировать систему управления, чтобы она не позволяла генерировать и выполнять НЕфункциональные задачи, тратить на них много времени, не создавала благодатную почву для этого, не стимулировала персонал на занятость НЕфункциональными задачами, фильтровала их и отправляла в «корзину». А спамеров — «гасила».

И это будет приводить к более рациональному использованию ресурсов, а, следовательно, и к увеличению производительности интеллектуального труда и к повышению его качества, а также к «сбытию мечт»[2].

Когда мы делаем в основном функциональные задачи — мы попадаем в «яблочко», а когда НЕфункциональные задачи — в «молоко». Попадание в «молоко» не приносит очков и означает потерю времени и промах в любом деле, требующем внимательности и точности.

С уважением к Вам и Вашему делу, Мотаев Александр

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[1] — Когда от НЕфункциональных задач невозможно отказаться совсем по каким-либо причинам. А такое бывает часто.

[2] — О проблеме «несбытие мечт» я расскажу в статье «Несбытие мечт» в разделе «Предпосылки появления потребности в повышении производительности интеллектуального труда».