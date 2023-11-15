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Налоги, взносы, пошлины

Компании стали чаще перекладывать налоговые доначисления на руководителей

Компании все чаще пытаются взыскать доначисления с руководителей.
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Российский бизнес все чаще пытается переложить предъявленные ему налоговые доначисления на руководителей (в том числе бывших), но успешными оказывается лишь половина таких попыток, следует из обзора BFL | Арбитраж.ру, с которым ознакомился “Ъ”. Количество таких споров с 2020 года почти удвоилось.

Из требуемых 1,8 млрд руб. компаниям за 3,5 года присудили лишь 325 млн руб., отказы в основном мотивированы недоказанностью вины и недобросовестности директора. Юристы объясняют тенденцию как увеличением деловой активности и массовой сменой владельцев организаций, так и участившимися претензиями налоговиков к контролирующим бизнес лицам.

BFL | Арбитраж.ру проанализировал судебную практику за 2020 — первое полугодие 2023 года по спорам о налоговых потерях компании, которые могут быть взысканы с ее руководителя в пользу юрлица. Законодательство обязывает директора действовать в интересах компании добросовестно и разумно, это касается и уплаты налогов. В случае привлечения организации к налоговой ответственности по причине недобросовестного поведения директора с него могут взыскать понесенные убытки.

Авторы обзора изучили 101 спор по искам к руководителям различных юрлиц (ООО, АО, кооперативов, унитарных предприятий и др.). Чаще всего требования заявляли сами компании в лице нового директора (70% случаев) либо их участники или акционеры (30%).

«Мажоритарии чаще всего действуют сообща с руководителем, заранее предполагают возможные последствия, поэтому не всегда готовы вступать в конфликт с бывшим директором,— уточняет партнер ProLegals Елена Кравцова.— А новые руководители могут подавать иски с целью «прикрыть себя».

К тому же, отмечает юрист практики разрешения споров юрфирмы «Косенков и Суворов» Нариман Гусейнов, в российской практике в принципе мало распространены иски от участников компаний.

В большинстве дел участвуют компании, занимающиеся обрабатывающим производством (24 спора), строительством (17), операциями с недвижимым имуществом (12), оптовой и розничной торговлей и ремонтом автотранспорта (10). Партнер практики коммерческих споров МЭФ Legal Римма Малинская полагает, что это может говорить о высокой налоговой нагрузке в этих отраслях и общей активности предприятий в противостоянии с налоговиками.

Рост начался в 2021 году, а в 2022 году в сравнении с 2020 годом число разбирательств компаний с директорами почти удвоилось с 20 до 37 дел. С конца 2020 года после отмены карантинных ограничений экономика оживилась, это вызвало рост количества корпоративных споров, полагает Нариман Гусейнов.

«События 2022 года еще больше подхлестнули рост, и, судя по всему, тенденция сохранится в 2023 году, поскольку экономика находится в стадии серьезного преобразования,— рассуждает господин Гусейнов.— Причем ключевым элементом происходящих процессов выступает массовая смена владельцев активов».

Елена Кравцова связывает увеличение числа споров и «с ростом активности налоговых органов, в том числе при привлечении к субсидиарной ответственности контролирующих лиц». То, что значительная часть операций бизнеса сейчас находится в «серой зоне» и «характеризуется, в частности, налоговыми оптимизациями», будет способствовать распространению таких споров, полагает господин Гусейнов.

В среднем уровень успеха истцов приближается к 50% — 49 выигранных дел против 52 проигранных. Общая сумма требуемых с директоров убытков составила 1,8 млрд руб., взысканных судами — 325 млн руб. В целом, говорит директор практики организационного развития «КСК Групп» Михаил Меркулов, исход дела зависит не только от практики, но и от фактических обстоятельств и доказательств, представленных сторонами.

По мнению Риммы Малинской, отказы судов могут объясняться тем, что многие иски предъявляются не из-за ненадлежащего исполнения обязанностей директором, а в качестве «попытки других контролирующих компанию лиц обособить себя от руководителя и показать, что сами они непричастны к нарушениям».

«Это актуально на случай возможного банкротства общества и рисков привлечения к субсидиарной ответственности»,— уточняет управляющий партнер юрфирмы «Гин и партнеры» Кира Гин.

Наибольшее число исков о «налоговых» убытках к директорам пришлось на Московский (26 споров) и Северо-Западный округа (14), за ними следуют Уральский (13), Поволжский (12) и Западно-Сибирский (11). Господин Меркулов отмечает, что в первых двух округах зарегистрирована и работает большая часть российских компаний. К тому же, говорит господин Гусейнов, Москва и Санкт-Петербург отличаются «высоким уровнем конфликтности деловой среды». Поволжский, Уральский и Западно-Сибирский округа «остаются в лидерах по показателям темпов развития крупных, прибыльных предприятий и бизнеса, а увеличение числа споров косвенно свидетельствует о росте деловой активности в этих регионах», добавляет он.

На первом месте по числу побед истцов оказался Центральный округ (100%, но всего три дела), на втором месте — Дальневосточный округ (56,53%), на третьем — Западно-Сибирский округ (47,34%). Зато в Московском округе иски к директорам удовлетворяли только в 1,5% случаев.

«Чем больше выборка, тем больше ее вариативность»,— поясняет Нариман Гусейнов.

Из обзора следует, что в практике нет единого подхода к тому, входят ли в состав убытков, требуемых с директора, только штрафы и пени или же и сама налоговая недоимка. Но по статистике, финансовые санкции взыскиваются почти в четыре раза чаще, чем суммы налога (40% случаев против 9%).

«Если обязанность компании заплатить налог не связана с действиями или бездействием директора, на него нельзя переложить сумму недоимки»,— подчеркивает Елена Кравцова.

Кира Гин поясняет, что недоимка может включаться в убытки, «если ее возникновение связано с доказанной виной директора в совершении фиктивных операций, которые совершены исключительно в интересах руководителя». То есть недоимка должна быть «дополнительным бременем для юрлица, возникшим именно из-за недобросовестных действий руководителя», уточняет господин Гусейнов.

Вместе с тем, отмечают авторы обзора, иногда в основе претензий лежит бездействие директора по поводу имеющейся у юрлица переплаты по налогам или возможности возмещения из бюджета НДС, «которое привело к утере права на получение компанией налоговой выгоды».

В обоснование требований истцы часто ссылаются на то, что директор сам был организатором схемы по получению необоснованной налоговой выгоды (34 дела из 101), не уплачивал налоги и сборы (28 дел), не проявил осмотрительности при совершении хозяйственных операций (24), исказил отчетность или не представил ее налоговикам (20).

Ответчики-руководители в основном приводят доводы о пропуске срока исковой давности (41 спор из 101), о добросовестности и разумности своих действий и недоказанности причинения убытков (35 дел), о соответствии операций Налоговому кодексу (28 дел), о наличии прямого распоряжения или одобрения со стороны бенефициара компании (20 дел).

Наиболее распространенная причина отклонения исков в том, что истцы не доказали недобросовестность и неразумность в поведении директора или состав убытков (31 дело). Среди других часто встречающихся мотивов — непризнание налогов и пеней убытками компании (18 дел), пропуск срока давности (14 дел), принятие решений директором не единолично (8 дел). В целом, говорит Нариман Гусейнов, для повышения шансов на успех истцам «необходимо тщательнее работать с доказательствами», чтобы «опровергнуть презумпцию добросовестности директора и подтвердить его виновность в причиненных убытках».

Источник Коммерсантъ.

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Комментарии

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