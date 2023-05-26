Страховые взносы ИП в 2023 году

Одна из обязанностей индивидуальных предпринимателей — уплата в бюджет страховых взносов. Они делятся на два вида: фиксированные и взносы с дохода свыше 300 000 руб. Разберем, как рассчитываются эти платежи, в каких случаях их можно не платить и как перечислять их в бюджет в 2023 году.

Какие взносы платят ИП в 2023 году

Индивидуальные предприниматели обязаны перечислять в бюджет страховые взносы:

На ОПС и ОМС в фиксированном размере.

В 2023 году размер этих платежей составляет 45 842 руб. Он прописан в НК и ежегодно увеличивается.

На доход свыше 300 000 руб.

Если доход ИП не превышает указанный лимит, то оплачивать этот взнос не нужно. Порядок расчета взноса с превышения зависит от применяемой ИП системы налогообложения.

Максимальный размер взноса с дохода более 300 000 руб. составляет в 2023 году 257 061 руб., а общая сумма взносов не может превышать 302 903 руб.

Взносы на ВНиМ и травматизм ИП не уплачивает.

Кто может не платить фиксированные взносы

Освобождены от уплаты страховых взносов:

ИП на НПД и АУСН.

С момента перехода на указанные режимы налогообложения предприниматель освобождается от обязанности перечисления в бюджет любых страховых взносов: фиксированных и с дохода свыше 300 000 руб.

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ИП в отношении определенных периодов времени.

Эти периоды перечислены в п. 1, 3, 5 - 8 ч. 1 ст. 12 закона № 400-ФЗ от 28.12.2013. К ним относится:

Прохождение военной службы и другой приравненной к ней службе. Подтверждается военным билетом, справками из военкомата, воинских подразделений и архивных учреждений.

Уход за ребенком до 1,5 лет (но не более 6 лет в совокупности). Подтверждается свидетельством о рождении ребенка (детей), паспортом родителя, свидетельством о браке и о смерти (в случае смерти одного из родителей), справками из жилищных органов о проживании вместе с ребенком, документами от работодателя о предоставлении отпуска по уходу за ребенком, другими документами.

Уход за инвалидом первой группы, ребенком-инвалидом или пожилым лицом 80 и более лет. Подтверждается решением СФР, выписками из акта освидетельствования о признании гражданина инвалидом, свидетельством о рождении, паспортом или другим документом, подтверждающим возраст лица, за которым осуществляется уход.

Проживание вместе с супругом-военнослужащим в местности, где невозможно трудоустроиться. Подтверждается справками из воинских частей и военкоматов, а также справками из службы занятости.

Проживание вместе с супругом-работником диппредставительств и консульских учреждений РФ за границей. Подтверждается справками госорганов, которые направили указанных лиц в эти организации.

Кроме указанных выше документов, ИП необходимо будет представить заявление об освобождении от уплаты страховых взносов и документы, которые подтверждают факт простоя в указанные периоды времени — нулевые налоговые декларации.

В какой срок нужно уплатить страховые взносы

Срок уплаты страховых взносов зависит от их вида и основания перечисления:

Вид платежа Срок уплаты За отчетный период Фиксированные страховые взносы до 31 декабря отчетного периода Взнос 1% с дохода свыше 300 000 руб. до 1 июля следующего года При закрытии ИП Фиксированные страховые взносы не позднее 15 календарных дней с даты снятия с учета Взнос 1% с дохода свыше 300 000 руб. При переходе на НПД Фиксированные страховые взносы Так как ИП при переходе на НПД не утрачивает свой статус, взносы за период работы до перехода на самозанятость нужно перечислить в бюджет в стандартные сроки: до 31 декабря — фиксированные взносы

до 1 июля следующего года — взносы 1% Взнос 1% с дохода свыше 300 000 руб.

Если срок уплаты выпадает на выходной или праздничный день, он переносится на первый рабочий день. Так, срок уплаты страховых взносов за 2023 год выпадает на выходной день: 31 декабря 2023 года — воскресенье. В связи с этим он переносится на первый рабочий день нового года — 09.01.2024.

Как платятся страховые взносы в 2023 году

В 2023 году существует два способа уплаты страховых взносов:

Основной — на реквизиты ЕНС в рамках ЕНП

Взносы перечисляются в рамках обезличенного платежа на единый налоговый счет, а ИФНС их оттуда списывает, когда наступает срок уплаты.

Если взносы перечисляются на ЕНС в рамках ЕНП, то для их уменьшения нужно дополнительно направить в ИФНС заявление о зачете, чтобы зафиксировать дату их уплаты.

Дополнительный — платежками на КБК страховых взносов

Этот вариант платежа был предложен ФНС как альтернатива основному, на период 2023 года. Перечисление взносов платежкой освобождает ИП от обязанности сдавать заявление о зачете взносов для уменьшения аванса или патента на них.

Как перечислить взносы на ЕНС: основной способ

Уплачивать страховые взносы и сдавать отчётность в контролирующие органы, помогут сервисы для сдачи электронной отчетности от «Калуга Астрал». «Астрал Отчёт 5.0» — это удобный онлайн-сервис, в котором можно работать с несколькими организациями в режиме одного окна, «Астрал Отчёт 4.5» — программа для ПК, в которой есть всё для сдачи отчетности онлайн, а «1С-Отчётность» можно использовать в привычном интерфейсе 1С.

Пополнить ЕНС на сумму страховых взносов можно несколькими способами:

В личном кабинете на сайте ФНС — в разделе ЕНС.

В сервисе «Уплата налогов и пошлин», разработанном ФНС.

Платежным поручением на реквизиты ЕНС — в любом банке.

Для перечисления взносов платежкой на ЕНС используйте следующие реквизиты:

Как перечислить взносы платежкой на КБК: альтернативный способ

Сделать это можно таким образом:

Сформировать платежку на сайте ФНС и оплатить тут же на сайте или в любом отделении банка.

Предоставить реквизиты на уплату взносов сотруднику банка.

Для оплаты страховых взносов альтернативным способом используйте следующие реквизиты:

Как рассчитать фиксированные страховые взносы

Взносы за полный год самостоятельно считать не нужно, их размер отражен в НК и составляет в 2023 году — 45 842 руб. (пп. 1 п. 1.2 ст. 430 НК).

Взносы за неполный год рассчитываются пропорционально количеству отработанных месяцев и дней. Вначале определяется сумма взносов за полные месяцы:

Сумма взносов за год/ 12 х количество отработанных полных месяцев

Затем рассчитывается сумма взносов за отработанные дни в месяце регистрации (закрытия) ИП или перехода на НПД/АУСН:

Сумма взносов за год/ 12 : количество дней в расчетном месяце х количество отработанных дней в этом месяце.

Затем нужно сложить сумму взносов, рассчитанную за полные месяцы и за месяц, в котором ИП утратил обязанность их перечисления в бюджет.

Пример расчета страховых взносов за неполный год

Степанов закрыл свое ИП 19 мая 2023 года. С начала года и до указанного дня работал на УСН. Доход за данный период не превысил 300 000 руб.

Рассчитаем сумму взносов, которую он должен оплатить в период с 1 января по 19 мая 2023 года.

Шаг 1. Определим сумму взносов, которая подлежит уплате за полные месяцы (январь — апрель):

45 842/ 12 х 4 = 15 280,67 руб.

Шаг 2. Определим сумму взносов за месяц, в котором ИП снялся с учета (май):

45 842/ 12 : 31 х 19 = 2 341,39 руб.

Шаг 3. Сложим получившиеся суммы и получим размер взносов, который Степанов должен перечислить в бюджет до 15 июня:

15 280,67 + 2 341,39 = 17 622,06 руб.

Рассчитать сумму взносов можно также с помощью сервиса на сайте ФНС

Как рассчитать взносы с дохода свыше 300 000 руб.

Порядок расчета этого платежа зависит от применяемой системы налогообложения:

УСН «доходы» — взнос считается с «грязного» дохода (без учета расходов).

УСН «доходы минус расходы» — взнос считается с чистой прибыли (доход минус расход).

ПСН — взнос рассчитывается исходя из потенциально возможного дохода (ПВД).

Размер ПВД указывается в законе субъекта РФ, утвердившего патентную систему в регионе, в котором взят патент, или в самом патенте на странице расчета его стоимости.

ОСНО — взнос определяется исходя из чистой прибыли (доход минус профессиональные вычеты).

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