Самозанятых станет еще больше, когда им разрешать сдавать в аренду апартаменты

Один из самых распространенных видов деятельности у самозанятых — это сдача жилья в аренду. После внедрения специального налогового режима НПД многие арендодатели снизили свою налоговую нагрузку с 13 % НДФЛ до 4 % НПД. А кто-то вышел из тени, перестал скрывать свои доходы и стал платить налог.

Однако не всякая арендная деятельность может осуществляться в рамках НПД.

Так, например, при сдаче в аренду апартаментов собственнику придется платить 13 % НДФЛ, а не 4 % НПД, потому что апартаменты хоть и используются для проживания людей, но жильем официально не считаются.

Этот вид недвижимости относится к категории нежилой, а значит сдавать ее в рамках НПД нельзя. Об этом, в частности, сообщает Минфин в письме № 03-11-11/106478 от 07.12.2020.

Между тем «Опора России» ранее разработала предложения по мерам поддержки малого бизнеса, среди которых — дать право самозанятым сдавать в аренду апартаменты. Как пояснил первый замруководителя Центра экспертизы и аналитики проблем предпринимательства «Опоры России» Сергей Лаптев, эта мера «даст им возможность официально заниматься тем, чем сейчас часть из них занимается неофициально» (цитата по ИА ТАСС).

Эксперты полагают, что эта поправка позволит увеличить количество самозанятых в стране на 10 — 15 %.

Такая мера не только позволит сэкономить гражданам на налоговых платежах, но и в целом будет способствовать обелению рынка арендной недвижимости.

Добавлю, что сейчас власти прорабатывают вопрос внесения поправок в ЖК, согласно которым все апартаменты (в том числе уже построенные) будут переведены в статус жилых помещений.

В Торгово-промышленной палате отметили, что необходимо урегулировать правовой статус апартаментов, и тогда люди смогут оформить там прописку, а самозанятые получат право сдавать такую недвижимость в аренду, уплачивая НПД.

Наиболее востребованной возможность для самозанятых сдавать в аренду апартаменты будет в городах-миллионниках, полагают эксперты. Рынок апартаментов сегодня — это преимущественно Москва, Санкт-Петербург, Краснодарский край, Екатеринбург. В Москве апартаменты чаще всего приобретают в качестве жилья, а в Петербурге и Краснодарском крае приносят доход от сдачи в аренду в качестве апарт-отелей.