Мифология кризиса

Бытует мнение, что в сложные времена власти в первую очередь, поддерживают себе подобных. Возможно, со стороны все выглядит именно так — если не вдаваться в детали. ЦБ выдает льготные кредиты на поддержку МСБ. Причем, на лучшие условия могут рассчитывать лишь крупнейшие банки. Выводы о сверхприбыли напрашиваются сами собой. Но что происходит на самом деле?

Еще в марте была разработана программа по поддержке кредитования субъектов малого и среднего бизнеса в условиях пандемии. 19 мая ГУ ЦБ по Центральному федеральному округу разослало банкам письмо о том, что совет директоров Банка России решил изменить параметры предоставления кредитов без обеспечения, которые направлены на поддержку кредитования субъектов МСП. Изначально расчетная база определялась только на основании портфеля самого банка. Теперь в нее включена задолженность перед банком лизинговых и факторинговых компаний, которая образовалась в результате финансирования такими организациями предприятий малого и среднего бизнеса.

Льготные кредиты ЦБ предоставляет по сниженной ставке — от 3,5% годовых до ключевой ставки (которая на сегодняшний день составляет 5,5%) плюс 1 процентный пункт.

На беззалоговые льготные кредиты могут рассчитывать только банки с высоким рейтингом. Прочим финансовым организациям для участия в программе потребуется поручительство АО «Корпорация «МСП».

На первый взгляд, представляется очевидным, что в итоге именно крупнейшие банки окажутся в выигрыше. Но можно ли в действительности говорить о сверхприбыли?

Ситуацию комментирует директор департамента малого и среднего бизнеса МКБ Виктор Жидков. — Ни о какой дополнительной прибыли для банка речь, конечно, не идет. Если бы меры поддержки не были приняты, кредитовать малый и средний бизнес в нынешний условиях было бы почти нереально. Дело в том, что при повышенных рисках требуется дополнительная маржинальность, которую сейчас и дает ЦБ, представляя кредиты по льготной ставке 3,5%, чтобы банки полученную маржу от привлечения денежных средств по низкой ставке заложили в стоимость риска и профинансировали МСБ. То есть, сам по себе механизм не предусматривает дополнительного заработка для банков — просто увеличилась стоимость риска, и ЦБ предоставляет источник для покрытия этой стоимости. Для банков маржинальность остается на том же уровне, что и раньше. Принятые меры — вовсе не бонус, а возможность не тормозить кредитование в сложившейся ситуации. Что касается расширения расчетной базы за счет лизинга и факторинга, изменение вполне логичное. Когда принималось решение о стимуляции роста кредитного портфеля МСБ, видимо, не учли тот факт, что занимающиеся финансированием бизнеса через лизинг и факторинг также должны получить поддержку. Это исправили, включив в портфель кредиты лизинговым и факторинговым компаниям. Но самое главное, понимать: эта мера поддержки рассчитана на изменение портфеля, не на реструктуризацию. Если же говорить о факторинговых и лизинговых компаний, которые кредитуется в банках с низким рейтингом, там, полагаю, вопрос роста портфеля вообще не стоит независимо от возможности получить средства ЦБ.

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