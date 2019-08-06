Какую кассу ставить в такси?

Федеральный закон 54-ФЗ обязывает таксопарки использовать с 1 июля 2019 года онлайн-кассы. После выполнения поездки водитель должен предоставить пассажиру чек, подтверждающий затраты на поездку.

Одним из самых частых вопросов: нужно ли ставить в каждую машину кассовый аппарат? В конце июня 2019 года стало известно, что нет - необязательно.

Как было

Изначально предполагалось, что кассу нужно ставить в каждый автомобиль. Стоимость установки складывается из нескольких составляющих: собственно самого кассового аппарата, фискального накопителя, услуг оператора фискальных данных, специального ПО и мобильного интернета. Такая внезапно свалившаяся финансовая нагрузка раздавила бы своим весом большинство частных таксопарков. В закон внесли поправки.

Как стало

В июне 2019 года Президент подписал поправки к Федеральному закону 54-ФЗ. Из них следовало, что таксопарки могут в своей работе использовать одну удаленную кассу. А теперь повторим то же самое, но другими словами и выделенным шрифтом: водитель такси по закону может ездить без кассового аппарата.

Что говорит закон?

Про место. Теперь место нахождения кассы и место расчетов могут различаться. Это значит, что кассу можно разместить в офисе таксопарка либо взять облачную кассу в аренду.

Про выдачу чеков. Можно выдать бумажный чек. Для этого достаточно иметь в машине печатающее устройство.

А можно и не выдавать чек. Закон определяет альтернативные варианты предоставления чека. Водитель может:

передать ссылку для скачивания чека;

показать на экране смартфона или планшета QR-код, содержащий в себе все данные по чеку.

Это означает, что водитель может обойтись и без портативного “принтера”. Достаточно наличие смартфона или планшета.

Кассовый сервис “МОБИКА” предлагает частным таскопаркам удобное решение для исполнения 54-ФЗ. Работает это так: кассовый аппарат устанавливается в дата-центре или офисе компании. У каждого водителя есть в наличии смартфон/планшет ПО для демонстрации пассажиру QR-чека. При желании можно снабдить водителей мобильными принтерами, если вы хотите выдавать пассажирам бумажные чеки. Через ПО, установленное на смартфон, идет обмен данными с облачной кассой. Для пассажира ожидание будут минимальным (задержка по времени занимает секунды), сразу после ввода стоимости поездки начинается печать чека.

Не все кассы (как и йогурты) одинаково полезны

А вот еще один важный пункт, который хотелось бы все написать выделенным шрифтом. Не все кассы, предлагаемые таксопаркам, подходят для работы именно таксопарков.

В чем уловка? Для снижения стоимости услуг некоторые сервисы предлагают таксопаркам использовать кассы, которые для расчетов с пассажирами совершенно не подходят. А теперь легким движением руки включаем выделенный шрифт.

Запомните: в расчетах с пассажирами можно использовать кассы, содержащие в названии литеру “Ф”. Такая литера означает универсальность кассы, которая подходит для всех видов расчетов. Если вам предлагают недорогую кассу типа “ФА”, будьте готовы к тому, что контролирующие органы выпишут вам штраф.

Как предупредить штраф? Подключаясь к любому сервису, проконсультируйтесь в вашей налоговой инспекции, в том числе и насчет соответствия подключаемой кассы. Ответственность за неправомерное применение ККТ несет именно таксопарк, а не сервис, предоставивший кассу.