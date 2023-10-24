Как установить испытательный срок и как уволить сотрудника за плохой результат. Примеры из практики

Испытание при приеме на работу (испытательный срок) обычно работает лишь на бумаге. В большинстве случаев оказывается, что сотрудника, который не подтвердил квалификацию, уже нельзя уволить, и все подобные попытки приводят к штрафам от ГИТ и судебным разбирательствам. А все из-за неверного оформления. Рассказываем, как правильно.

Что говорит ст. 70 ТК. Основное

Испытательный срок устанавливается не только для работодателя, чтобы он понял, подходит ли ему сотрудник, но и для работника, который может решить, что это место ему не подходит. Это следует из определения, данного в ст. 70, 71 ТК.

Далеко не всем можно установить испытательный срок. Нельзя ввести его задним числом для уже работающих у вас людей, заменяя, например, аттестацию.

Помните о том, что даже если сотрудник согласен, испытательный срок не может быть более трех месяцев, для главбуха, руководителя, их замов, руководителей филиалов, представительств или иных обособленных структурных подразделений организаций — не более полугода, если законом не установлены иные сроки.

Для «срочников», у которых договор подписан на срок от 2 до 6 месяцев — не более двух недель (ст. 70 ТК). Сокращать срок разрешается: ТК говорит о том, что он «не может превышать» (ч. 5 ст. 70 ТК), а значит в установленных пределах этот срок можно сократить.

Есть конкретный перечень лиц, которым в любом случае нельзя установить испытательный срок при приеме:

беременные;

мамы детей в возрасте до 1,5 лет;

иные лица, которые в одиночку, без матери воспитывают ребенка до 1,5 лет;

лица, не достигшие возраста 18 лет;

лица, избранные по конкурсу на замещение соответствующей должности, проведенному в порядке, установленном трудовым законодательством и иными нормативными правовыми актами, содержащими нормы трудового права.

Также нельзя установить испытание для:

приглашенных в порядке перевода от другого работодателя;

лиц, избранных на выборную должность на оплачиваемую работу;

срочников, трудовой договор которых заключен на срок до двух месяцев;

тех, кто успешно прошел ученичество у того же работодателя;

лиц, получивших среднее профессиональное образование или высшее образование по имеющим государственную аккредитацию образовательным программам и впервые поступающих на работу по полученной специальности в течение одного года со дня получения профессионального образования соответствующего уровня.

Внимание: ТК не обязывает удостоверяться в наличии беременности, детей до 1,5 лет, статуса молодого специалиста и т.п. Если проверяющие установят, что испытательный срок не должен был быть назначен, но кандидат не представил документального подтверждения этих фактов, то введение испытательного срока законно. Если же кандидат предоставил документы, а работодатель все-таки включил в договор условие об испытании, это может привести к штрафам для предприятия или дисквалификации руководителя (ст. 5.27 КоАП).

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Прописать и зафиксировать

Если в договоре нет условия об испытательном сроке, то считается, что он не установлен. Чтобы установить испытательный срок в трудовой договор нужно внести записи:

об испытательном сроке;

о его продолжительности.

Если условие об испытании оформлено по-другому, например, приказом руководителя — юридической силы такое оформление иметь не будет (решение ВС Удмуртской Республики от 10.10.2011 № 33-3632/11).

Но если ограничиться только упоминанием в трудовом договоре, уволить не выдержавшего испытание без последствий практически невозможно. Чтобы сократить риски, нужно:

Сформировать задание на испытательный срок;

Определить критерии того, что оно успешно пройдено;

Ознакомить с этими документами сотрудника, под роспись.

Для того чтобы зафиксировать выполнение заданий, нужно составлять:

акты;

докладные записки;

служебные записки.

Это могут быть любые документы, которые позволяют подтвердить факты, что сотрудник получил задание, правильно его понял, установлены сроки и критерии качественного исполнения и что фактически сделано либо не сделано или сделано ненадлежащим образом (определения 1 КСОЮ от 15.06.2021 № 88-13770/2021 по делу № 2-991/2020, 2 КСОЮ от 18.03.2021 № 88-5796/2021, 3 КСОЮ от 15.06.2020 № 88-9077/2020).

Важные замечания о зарплате

До сих пор на практике можно встретить прямое заявление о том, что после испытательного срока размер зарплаты будет повыше. А ведь наличие в трудовом договоре условия об испытании – не основание для урезания зарплаты (определение ВС от 19.08.2019 № 18-КГ19-77). За равноценный труд надо платить одинаково (ст. 22, 132 ТК). В противном случае будет иметь место ухудшение положения работника (ст. 9 ТК).

То же самое касается премий: работа на испытательном сроке не препятствует премированию. Если из документов будет следовать, что премия не выплачивается потому, что сотрудник на испытании — это будет считаться дискриминацией (ч. 2 ст. 132 ТК).

Как уволить сотрудника, который не выдержал испытание

О прекращении договора по такому основанию надо предупредить не позднее, чем за три календарных дня до этого события и до того, как истечет срок испытания (ст. 71 ТК). При просрочке даже на один день, если работник продолжает трудиться, считается, что испытание он прошел. И увольнять его по части 1 статьи 71 ТК уже небезопасно.

Иными словами, подготовка к увольнению начинается как минимум за неделю до того, как истечет испытательный срок. Необходимо подготовить документы, которые подтверждают неудовлетворительные результаты работы, и уведомить об этом сотрудника.

Как правило, предупреждение оформляется как уведомление, в котором прописывают:

обоснование того, почему испытание провалено;

дату увольнения.

Причем этот документ нужно вручить под подпись и зафиксировать дату вручения.

Самый безопасный вариант — увольнение по инициативе работника. В этом случае он предупреждает работодателя всего за три календарных дня.

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Примеры из судебной практики

Именно такие споры нередко доходят до самых высоких судебных кабинетов. ВС даже выпускает Обзоры по этому поводу — вот еще один резон быть осторожными в оформлении испытания. Если есть документальное подтверждение того, что испытание не пройдено, то даже при процедурных нарушениях увольнения, например, при уведомлении менее чем за три дня до истечения срока испытания — увольнение по ст. 71 будет правомерным (п. 20 Обзора, утв. Президиумом ВС 09.12.2020). Также ВС разъяснил, что если работник относится к категории трудящихся, которым вообще не может быть установлено испытание, его нельзя и уволить по ст. 71 ТК (п. 9 постановления Пленума ВС от 28.2014 № 1).

Отметим, что поскольку нет нормативно закрепленных критериев оценки работы на испытательном сроке, работодатель вправе делать выводы о том, что результаты удовлетворительны (Апелляционное определение Мосгорсуда от 28.01.2019 № 33-3428/2019). Однако чтобы суд согласился с этими выводами, придется доказать факт того, что работник был ознакомлен с документами, которые содержат описание его трудовой функции.

Если подтверждения ознакомления нет, то суд может признать увольнение незаконным (определение 1 КСОЮ от 01.03.2021 № 88-3926/2021). Так, суд восстановил на работе сотрудницу, которая не прошла испытание, поскольку работодатель не смог указать, какие именно должностные обязанности она не исполнила, какие обязанности нарушила (апелляционное определение Свердловского облсуда от 14.06.2018 № 33-10097/2018).

Подведем итог: неудовлетворительный результат при увольнении по ст. 71 надо подтвердить доказательствами. В противном случае, если работодатель руководствовался только субъективными соображениями о том, что работник ему «не подходит», трудящийся будет восстановлен на работе.

Если вы практикуете установление испытательного срока, то имеет смысл разработать пакет документов, который будет применяться постоянно. Получите консультацию у экспертов по трудовому праву АКГ «Созидание и Развитие» – это позволит защитить ваши интересы как работодателя и предотвратить дальнейшую эскалацию конфликта с работниками и ГИТ.

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