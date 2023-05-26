Как уменьшить патент на страховые взносы. Заявление о зачете

В 2023 году порядок уменьшения патента на страховые взносы претерпел существенные изменения: он усложнился и стал на один шаг длиннее. Теперь помимо уведомления об уменьшении патента на взносы нужно направлять в ИФНС заявление о зачете. Разберем, какие способы уменьшения налога на ПСН предусмотрены в текущем году и как заполнить заявление о зачете.

Как уменьшить патент на страховые взносы в 2023 году. Три основных способа

Если до 2023 года существовал только один способ уменьшения патента на взносы, то теперь их три:

Основной способ — ЕНС и заявление о зачете.

Предполагает уплату взносов на ЕНС обезличенным платежом и дальнейшую фиксацию даты их уплаты заявлением о зачете. Самый сложный, но самый надежный и беспроблемный способ уменьшения патента на взносы.

Единственный минус: необходимость приобретения квалифицированной ЭП и заполнения дополнительного документа.

Оформить квалифицированную электронную подпись для сдачи отчетности, в том числе заявления о зачете, можно с помощью Такском. Если подпись нужна срочно, можно заказать ее ускоренный выпуск — тогда ЭП оформят всего за 30 минут.

Альтернативный — платежки с КБК страховых взносов и без заявления о зачете.

Предложен ФНС для применения в 2023 году. Предполагает уплату взносов платежными поручениями не на КБК ЕНС, а на КБК страховых взносов. Заявление о зачете в этом случае не подается.

Этот способ должен был облегчить переход на новые рельсы уплаты обязательных платежей и освободить ИП от сдачи лишней отчетности в ИФНС в период адаптации, но на деле только осложнил порядок уменьшения патента на взносы.

Нейтральный — ЕНС и без заявления о зачете.

Самый простой, но в то же время наиболее спорный способ. Предполагает обезличенное пополнение ЕНС и подачу уведомления об уменьшении патента после списания взносов с ЕНС.

Неудобен тем, что дата списания фиксированных взносов не всегда приходится на 31 декабря и при переносе ее на первый рабочий день января следующего года, уменьшение патента становится возможным только за следующий налоговый период.

Все три способа можно применять в 2023 году, но последние два — самые спорные. Альтернативный способ на практике показал себя нежизнеспособным, так как ИФНС на местах все равно требуют от ИП сдачи заявлений о зачете, а с нейтральным могут возникнуть сложности, если срок уплаты взносов из-за выходных переносится на следующий год.

Далее будет рассмотрен только основной способ уменьшения патента на взносы, так как он с 2024 года будет самым беспроблемным.

Основной способ уменьшения патента на страховые взносы

Он предполагает уменьшение патента на взносы в несколько этапов.

Этап 1. Уплата страховых взносов на реквизиты ЕНС

Взносы перечисляются на единый налоговый счет любым удобным способом:

Через Личный кабинет на сайте ФНС.

Пополнение счета происходит в специальном разделе «ЕНС». На момент написания статьи данный раздел работает с перебоями и чаще недоступен.

С помощью специального сервиса ФНС.

В этом сервисе нужно только ввести ИНН и сумму, на которую пополняется ЕНС. Можно также указать ФИО, но делать необязательно. Ввод других реквизитов не требуется.

Платежкой через отделение банка.

В платежном поручении нужно указать реквизиты ЕНС и сумму, на которую пополняется счет. Данные для заполнения можно использовать следующие:

Полные реквизиты для заполнения платежного поручения и пример платежки можно посмотреть на сайте ФНС в специальном разделе про ЕНС.

Этап 2. Заполнение заявления о зачете

Заявление о зачете необходимо для того, чтобы зафиксировать дату уплаты взносов. Оно составляется только в электронной форме и для этого потребуется получить квалифицированную ЭП.

Форма и формат заявления о зачете утверждены приказом ФНС от 30.11.2022 № ЕД-7-8/1133@.

Документ этот можно заполнить в личном кабинете на сайте ФНС или отправить через сторонний сервис по телекоммуникационным каналам связи.

Заполнить и отправить в налоговую заявление о зачете можно с помощью сервиса Такском. Встроенная проверка на ошибки и всегда актуальная база форм отчетности, исключает риск отправки некорректного документа по не актуальной форме.

Без направления заявления о зачете страховые взносы будут считаться уплаченными в дату их списания с ЕНС: 31 декабря — для фиксированных взносов и 1 июля — для взноса с дохода свыше 300 000 руб.

Обратите внимание, что на ЕНС на дату подачи заявления, должна быть переплата (положительное сальдо) в сумме, отраженной в заявлении. Если она будет отсутствовать, то в зачете откажут, а если ее будет недостаточно, то зачет будет произведен частично.

Этап 3. Подготовка уведомления об уменьшении патента на страховые взносы

Этот документ, в отличие от заявления о зачете, можно подготовить и направить в ИФНС на бумаге.

Форма и формат уведомления утверждены приказом ФНС от 26.03.2021 № ЕД-7-3/218@. Сам документ состоит из Титульного листа и листов А и Б. Если ИП получил несколько патентов и уменьшение происходит по всем из них, то данные по всем патентам вносятся в одно уведомление.

В уведомлении указывается стоимость патента, размер страховых взносов, уменьшающих налог по ПСН и остаток взносов, который можно перенести на другие патенты или в счет уплаты налога (авансов) по УСН.

На момент подачи уведомления на ЕНС также должна быть переплата (положительное сальдо) в сумме зарезервированных страховых взносов. Во избежание возможных проблем с налоговиками желательно обеспечить ее и на дату списания взносов с ЕНС.

Этап 4. Уплата остатка по патенту

Если стоимость патента или его первой части превышает размер уплаченных страховых взносов, на которые он уменьшается, то остаток нужно доплатить в бюджет. Срок уплаты прописан в самом патенте.

Порядок оплаты особенностей не имеет: нужно пополнить ЕНС на ту сумму, которую осталось доплатить после уменьшения. Сделать это можно одним из указанных выше способов (через ЛК, специальный сервис или платежкой по реквизитам ЕНС).

Заявление о зачете. Порядок заполнения

Поле Вносимое значение Титульный лист ИНН Указывается номер налогоплательщика по месту постановки на налоговый учет. Узнать его можно на сайте ФНС в специальном сервисе или в регистрационных документах Представляется в налоговый орган (код) Указывается код налогового органа, на учете в котором состоит ИП. Узнать его можно из выписки ЕГРИП (сформированной, например, на сайте ФНС) На основании статьи 78… Указывается код «2», если ИП резервирует свои страховые взносы и «1» — если делает это за другое лицо Достоверность и полноту сведений, указанных в настоящем заявлении, подтверждаю… Нужно указать код «1» — если заявление сдает сам ИП или «2» — если это делает его представитель. Затем нужно внести ФИО ИП или его представителя В счет исполнения предстоящей обязанности по уплате конкретного налога (сбора, страхового взноса) — Продолжение страницы 001 в размере Внесите размер резервируемых страховых взносов Код по ОКТМО Отразите ОКТМО по месту постоянной регистрации (прописки по паспорту). Узнать его можно на сайте ФНС, в специальном сервисе КБК Если резервируются фиксированные взносы, нужно указать код — 18210202000011000160, если с дохода свыше 300 000 руб. — 18210203000011000160 Признак налогового агента Если ИП не имеет наемных работников, с дохода которых в бюджет уплачиваются страховые взносы, указывается код «2», а если имеет — код «1» Срок уплаты Нужно ввести дату резервирования взносов. Обратите внимание, что задним числом зарезервировать взносы не получится

Боитесь ошибиться при заполнении заявления о зачете? Воспользуйтесь сервисом электронной отправки отчетности от Такском. Встроенная проверка на ошибки исключит риск подачи некорректного документа. Для подключения к сервису не нужно ехать в офис, это можно сделать полностью удаленно.

Заявление о зачете. Образец заполнения

Рассмотрим на примере, как заполнить заявление о зачете.

Исходные данные:

ИП Сухову нужно уменьшить на страховые взносы первую часть патента. Ее размер составляет 12 000 руб. Сухов пополнил ЕНС на сумму 12 000 руб.

Заявление он заполнит таким образом:

Научитесь заполнять ЕФС-1 по договорам ГПХ Когда сдавать, какие разделы заполнять и за кого Получите бесплатный гайд по ЕФС-1 Заполните форму — гайд придет на ваш e-mail Отправить

Реклама: ООО «ТАКСКОМ», ИНН 7704211201, erid: LjN8KatEA