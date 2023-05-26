Переход на главную страницу сайта
Рубрикатор
Переход на главную страницу сайта 8 495 129-29-87

Заказать рекламу Прайс-лист PR-служба

Логотип Такском
Такском
Страховые взносы

Как уменьшить патент на страховые взносы. Заявление о зачете

В 2023 году порядок уменьшения патента на страховые взносы претерпел существенные изменения: он усложнился и стал на один шаг длиннее. Теперь помимо уведомления об уменьшении патента на взносы нужно направлять в ИФНС заявление о зачете. Разберем, какие способы уменьшения налога на ПСН предусмотрены в текущем году и как заполнить заявление о зачете.
41
Как уменьшить патент на страховые взносы. Заявление о зачете
Иллюстрация: freepik/freepik

Как уменьшить патент на страховые взносы в 2023 году. Три основных способа

Если до 2023 года существовал только один способ уменьшения патента на взносы, то теперь их три:

  • Основной способ — ЕНС и заявление о зачете.

Предполагает уплату взносов на ЕНС обезличенным платежом и дальнейшую фиксацию даты их уплаты заявлением о зачете. Самый сложный, но самый надежный и беспроблемный способ уменьшения патента на взносы.

Единственный минус: необходимость приобретения квалифицированной ЭП и заполнения дополнительного документа.

Оформить квалифицированную электронную подпись для сдачи отчетности, в том числе заявления о зачете, можно с помощью Такском. Если подпись нужна срочно, можно заказать ее ускоренный выпуск — тогда ЭП оформят всего за 30 минут.

  • Альтернативный — платежки с КБК страховых взносов и без заявления о зачете.

Предложен ФНС для применения в 2023 году. Предполагает уплату взносов платежными поручениями не на КБК ЕНС, а на КБК страховых взносов. Заявление о зачете в этом случае не подается.

Этот способ должен был облегчить переход на новые рельсы уплаты обязательных платежей и освободить ИП от сдачи лишней отчетности в ИФНС в период адаптации, но на деле только осложнил порядок уменьшения патента на взносы.

  • Нейтральный — ЕНС и без заявления о зачете.

Самый простой, но в то же время наиболее спорный способ. Предполагает обезличенное пополнение ЕНС и подачу уведомления об уменьшении патента после списания взносов с ЕНС.

Неудобен тем, что дата списания фиксированных взносов не всегда приходится на 31 декабря и при переносе ее на первый рабочий день января следующего года, уменьшение патента становится возможным только за следующий налоговый период.

Все три способа можно применять в 2023 году, но последние два — самые спорные. Альтернативный способ на практике показал себя нежизнеспособным, так как ИФНС на местах все равно требуют от ИП сдачи заявлений о зачете, а с нейтральным могут возникнуть сложности, если срок уплаты взносов из-за выходных переносится на следующий год.

Далее будет рассмотрен только основной способ уменьшения патента на взносы, так как он с 2024 года будет самым беспроблемным.

Основной способ уменьшения патента на страховые взносы

Он предполагает уменьшение патента на взносы в несколько этапов.

Этап 1. Уплата страховых взносов на реквизиты ЕНС

Взносы перечисляются на единый налоговый счет любым удобным способом:

Пополнение счета происходит в специальном разделе «ЕНС». На момент написания статьи данный раздел работает с перебоями и чаще недоступен.

В этом сервисе нужно только ввести ИНН и сумму, на которую пополняется ЕНС. Можно также указать ФИО, но делать необязательно. Ввод других реквизитов не требуется.

  • Платежкой через отделение банка.

В платежном поручении нужно указать реквизиты ЕНС и сумму, на которую пополняется счет. Данные для заполнения можно использовать следующие:

Полные реквизиты для заполнения платежного поручения и пример платежки можно посмотреть на сайте ФНС в специальном разделе про ЕНС.

Этап 2. Заполнение заявления о зачете

Заявление о зачете необходимо для того, чтобы зафиксировать дату уплаты взносов. Оно составляется только в электронной форме и для этого потребуется получить квалифицированную ЭП. 

Форма и формат заявления о зачете утверждены приказом ФНС от 30.11.2022 № ЕД-7-8/1133@.

Документ этот можно заполнить в личном кабинете на сайте ФНС или отправить через сторонний сервис по телекоммуникационным каналам связи.

Заполнить и отправить в налоговую заявление о зачете можно с помощью сервиса Такском. Встроенная проверка на ошибки и всегда актуальная база форм отчетности, исключает риск отправки некорректного документа по не актуальной форме.

Без направления заявления о зачете страховые взносы будут считаться уплаченными в дату их списания с ЕНС: 31 декабря — для фиксированных взносов и 1 июля — для взноса с дохода свыше 300 000 руб.

Обратите внимание, что на ЕНС на дату подачи заявления, должна быть переплата (положительное сальдо) в сумме, отраженной в заявлении. Если она будет отсутствовать, то в зачете откажут, а если ее будет недостаточно, то зачет будет произведен частично.

Этап 3. Подготовка уведомления об уменьшении патента на страховые взносы

Этот документ, в отличие от заявления о зачете, можно подготовить и направить в ИФНС на бумаге

Форма и формат уведомления утверждены приказом ФНС от 26.03.2021 № ЕД-7-3/218@. Сам документ состоит из Титульного листа и листов А и Б. Если ИП получил несколько патентов и уменьшение происходит по всем из них, то данные по всем патентам вносятся в одно уведомление.

В уведомлении указывается стоимость патента, размер страховых взносов, уменьшающих налог по ПСН и остаток взносов, который можно перенести на другие патенты или в счет уплаты налога (авансов) по УСН.

На момент подачи уведомления на ЕНС также должна быть переплата (положительное сальдо) в сумме зарезервированных страховых взносов. Во избежание возможных проблем с налоговиками желательно обеспечить ее и на дату списания взносов с ЕНС.

Этап 4. Уплата остатка по патенту

Если стоимость патента или его первой части превышает размер уплаченных страховых взносов, на которые он уменьшается, то остаток нужно доплатить в бюджет. Срок уплаты прописан в самом патенте.

Порядок оплаты особенностей не имеет: нужно пополнить ЕНС на ту сумму, которую осталось доплатить после уменьшения. Сделать это можно одним из указанных выше способов (через ЛК, специальный сервис или платежкой по реквизитам ЕНС).

Заявление о зачете. Порядок заполнения

Поле

Вносимое значение

Титульный лист

ИНН

Указывается номер налогоплательщика по месту постановки на налоговый учет. Узнать его можно на сайте ФНС в специальном сервисе или в регистрационных документах

Представляется в налоговый орган (код)

Указывается код налогового органа, на учете в котором состоит ИП. Узнать его можно из выписки ЕГРИП (сформированной, например, на сайте ФНС)

На основании статьи 78… 

Указывается код «2», если ИП резервирует свои страховые взносы и «1» — если делает это за другое лицо

Достоверность и полноту сведений, указанных в настоящем заявлении, подтверждаю…

Нужно указать код «1» — если заявление сдает сам ИП или «2» — если это делает его представитель. Затем нужно внести ФИО ИП или его представителя

В счет исполнения предстоящей обязанности по уплате конкретного налога (сбора, страхового взноса) — Продолжение страницы 001

в размере

Внесите размер резервируемых страховых взносов

Код по ОКТМО

Отразите ОКТМО по месту постоянной регистрации (прописки по паспорту). Узнать его можно на сайте ФНС, в специальном сервисе

КБК

Если резервируются фиксированные взносы, нужно указать код — 18210202000011000160, если с дохода свыше 300 000 руб. — 18210203000011000160 

Признак налогового агента

Если ИП не имеет наемных работников, с дохода которых в бюджет уплачиваются страховые взносы, указывается код «2», а если имеет — код «1»

Срок уплаты

Нужно ввести дату резервирования взносов. Обратите внимание, что задним числом зарезервировать взносы не получится

Боитесь ошибиться при заполнении заявления о зачете? Воспользуйтесь сервисом электронной отправки отчетности от Такском. Встроенная проверка на ошибки исключит риск подачи некорректного документа. Для подключения к сервису не нужно ехать в офис, это можно сделать полностью удаленно. 

Заявление о зачете. Образец заполнения

Рассмотрим на примере, как заполнить заявление о зачете.

Исходные данные:

ИП Сухову нужно уменьшить на страховые взносы первую часть патента. Ее размер составляет 12 000 руб. Сухов пополнил ЕНС на сумму 12 000 руб. 

Заявление он заполнит таким образом:

Научитесь заполнять ЕФС-1 по договорам ГПХ

Когда сдавать, какие разделы заполнять и за кого

Получите бесплатный гайд по ЕФС-1

Заполните форму — гайд придет на ваш e-mail

Нажимая на кнопку, вы разрешаете нам обрабатывать ваши персональные данные и соглашаетесь с условиями оферты.

Реклама: ООО «ТАКСКОМ», ИНН 7704211201, erid: LjN8KatEA

Такском

Такском

Все самое полезное для бухгалтера

2784 подписчика

Комментарии

ヽ( ﾟ ∀ ﾟ )ﾉ
Вот это удача! Да это же отличный шанс стать первым, кто !
    Упс, комментировать могут только зарегистрированные пользователи, пожалуйста, .
    Поиск работы бухгалтеров

    🔥Вакансии дня на «Клерке»: топ самых крутых, чтобы вам было легче искать

    Каждый день на сайте и в Телеграм-каналах «Клерка» работодатели размещают вакансии. Чтобы вы не упустили вакансию своей мечты, мы сделали для вас подборку за день. Нажимайте на ссылку понравившейся вакансии и откликайтесь.

    30
    Логотип Клерк
    Клерк
    Обзоры для бухгалтера

    Семь лучших статей для бухгалтера в мае: про налоговые проверки, ФСБУ, изменения в ЕНП, полезные сервисы

    Держите выжимку самого лучшего за месяц из блога «Клерк». Узнаете, что изменили в ЕНП, кого будут кошмарить налоговики, и в каких видах учета путаются бухгалтеры.

    Семь лучших статей для бухгалтера в мае: про налоговые проверки, ФСБУ, изменения в ЕНП, полезные сервисы
    231
    Логотип nlukina
    nlukina

    Дайджест самых топовых постов Трибуны этой недели. Про ЕНС, еще раз ЕНС и МРОТ

    Ура! Еще одна рабочая пролетела. А мы подбиваем ее итоги. Публикуем еженедельный дайджест самых популярных постов Трибуны. Напоминаю, выбор редакция делает на основе количества просмотров и комментариев.

    Дайджест самых топовых постов Трибуны этой недели. Про ЕНС, еще раз ЕНС и МРОТ
    28
    Логотип Такском
    Такском
    Страховые взносы

    Как уменьшить патент на страховые взносы. Заявление о зачете

    В 2023 году порядок уменьшения патента на страховые взносы претерпел существенные изменения: он усложнился и стал на один шаг длиннее. Теперь помимо уведомления об уменьшении патента на взносы нужно направлять в ИФНС заявление о зачете. Разберем, какие способы уменьшения налога на ПСН предусмотрены в текущем году и как заполнить заявление о зачете.

    Как уменьшить патент на страховые взносы. Заявление о зачете
    41
    Логотип АКФО
    АКФО
    Госзакупки

    Как подготовить техническое задание на закупку услуг клининга, чтобы учесть максимальное качество и оптимальную стоимость

    Правильно составленное ТЗ позволит не только получать оптимальные коммерческие предложения на этапе отбора будущего контрагента, но и избежать возможных претензий со стороны ФНС, если вдруг выяснится, что контрагент использовал нечестные схемы ухода от уплаты налогов. Рассказали подробно, как его составить.

    Как подготовить техническое задание на закупку услуг клининга, чтобы учесть максимальное качество и оптимальную стоимость
    40
    Логотип Вадим Петров
    Вадим Петров
    НДС

    «Последнее китайское предупреждение» компаниям общепита с нулевой выручкой — от ФНС.

    Услуги общественного питания освободили от уплаты НДС при соблюдении некоторых условий. Глава ФНС Даниил Егоров сделал «последнее китайское предупреждение» компаниям общепита с нулевой выручкой.

    «Последнее китайское предупреждение» компаниям общепита с нулевой выручкой — от ФНС.
    39
    Логотип Платформа ОФД
    Платформа ОФД
    Отчетность

    Что сдавать организациям и ИП по итогам первого полугодия 2023

    Не за горами период сдачи полугодовой отчетности. Какие отчеты, куда и в какие сроки должны предоставить организации и ИП по итогам первого полугодия 2023 года.

    Что сдавать организациям и ИП по итогам первого полугодия 2023
    95
    Логотип Бухгалтерия ада слушает
    Бухгалтерия ада слушает
    СЗВ-М

    История от главного бухгалтера, совершившего правонарушение в сфере законодательства Российской Федерации с предисловием

    В декабре прошлого года потеряли одного сотрудника в СЗВ-М и с опозданием в четыре дня подали дополняющую форму, заплатив штраф 500р, накарябав на коленке объяснительную и забыв начисто сей незначительный факт хозяйственной жизни. Ха-ха. Следите за руками.

    История от главного бухгалтера, совершившего правонарушение в сфере законодательства Российской Федерации с предисловием
    3
    294
    Логотип Иван Шестак
    Иван Шестак
    Ведение бизнеса

    «Первая версия оказалась никому не нужна». 5 ошибок основателя сервиса управленческого учёта

    В своё время Станислав Кутузов руководил 27 дилерскими центрами автомобильного концерна по всей России, а в 2019 году основал стартап — сервис управленческого учёта «Финансист». Сейчас в числе клиентов Ulysse Nardin, Nissan, Birkenstock, iFarm и «Радио Шансон» и ещё более 2000 компаний. Станислав рассказал не об успехе, а о своих неудачных идеях и ошибках.

    «Первая версия оказалась никому не нужна». 5 ошибок основателя сервиса управленческого учёта
    74
    Читать еще