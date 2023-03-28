Обзор налоговых новостей

Штрафы за УФС-1, корректировочное уведомление по ЕНП, новые правила регистрации в СФР

Как бухгалтеру не потеряться в новостях? Читайте наш еженедельный дайджест: кратко, структурировано, только важное.

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Штрафы за УФС-1, корректировочное уведомление по ЕНП, новые правила регистрации в СФР
Иллюстрация: freepik/freepik

Часто решения контролирующих органов вызывают возмущение, временами – раздражение, а иногда недоумение. Несколько свежих примеров, когда бухгалтера удалось озадачить. СФР интересуется, почему в СЗВ-СТАЖ за 2022 год стало мало сотрудников. Самые приличный ответ – «потому что».

Или вот еще одна ситуация: ИП оплатил налог по патенту, но налоговики списали деньги на другой налог и теперь не выдают новый патент. Попробуйте откомментировать, не используя абстинентную лексику. Получилось?

А как вам инициатива ФАС для бизнеса: антимонопольное ведомство предлагает предпринимателям заплатить в 2024 году 219 млрд рублей, чтобы субсидировать затраты населения на электроэнергию. Благое дело, но почему опять из кармана бизнеса? Не нужно отвечать, это риторический вопрос.

Надеемся, что на некоторые вопросы, возникающие в повседневной жизни бухгалтера, ответит наш дайджест. А поскольку жизнь – не только работа, предлагаем новый рецепт, чтобы порадовать себя, любимого, и близких.

Однако, как известно, первым делом – самолеты. А девушки с их рецептами – после новостей.

Важно

Из первых рук

Узнайте, как...

Обращаем внимание

Для информации

Лайфхаки: берем на вооружение

В планах

В новых регионах

А тем временем

Немного статистики

О как!

УПС

Для тех, кто дочитал, бонус – рецепт диетических рулетиков из куриного филе с сыром и маринованными огурцами.

Берем куриное филе – 2 шт. (500 гр.), маринованные огурцы – 2 шт. (100 гр.), сыр (моцарелла) – 50 гр., мягкий творог (сметана, йогурт) – 30 гр., соль, черный перец, сухой чеснок, паприка – по вкусу. Куриное филе разрезаем пополам и хорошо отбиваем. Солим, добавляем специи по вкусу и посыпаем тертым сыром. Маринованные огурцы нарезаем длинными полосками, выкладываем на курицу и сворачиваем в рулетики. Мягкий творог смешиваем с солью и паприкой.

Смазываем этой смесью рулетики. Отправляем заготовки в разогретую до 200 градусов духовку на 20 минут, затем включаем конвекцию и запекаем еще 5 минут.

Ну, как? Делитесь впечатлениями в комментариях или в наш телеграм-канал.

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