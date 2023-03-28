Штрафы за УФС-1, корректировочное уведомление по ЕНП, новые правила регистрации в СФР

Часто решения контролирующих органов вызывают возмущение, временами – раздражение, а иногда недоумение. Несколько свежих примеров, когда бухгалтера удалось озадачить. СФР интересуется, почему в СЗВ-СТАЖ за 2022 год стало мало сотрудников. Самые приличный ответ – «потому что».
Или вот еще одна ситуация: ИП оплатил налог по патенту, но налоговики списали деньги на другой налог и теперь не выдают новый патент. Попробуйте откомментировать, не используя абстинентную лексику. Получилось?
А как вам инициатива ФАС для бизнеса: антимонопольное ведомство предлагает предпринимателям заплатить в 2024 году 219 млрд рублей, чтобы субсидировать затраты населения на электроэнергию. Благое дело, но почему опять из кармана бизнеса? Не нужно отвечать, это риторический вопрос.
Надеемся, что на некоторые вопросы, возникающие в повседневной жизни бухгалтера, ответит наш дайджест. А поскольку жизнь – не только работа, предлагаем новый рецепт, чтобы порадовать себя, любимого, и близких.
Однако, как известно, первым делом – самолеты. А девушки с их рецептами – после новостей.
Важно
Утвердят новые бланки для зачета, возврата и отсрочки по взносам на травматизм.
На ЕНС могут ввести мораторий. От новшеств ФНС страдают региональные и местные бюджеты.
Зарплату надо начислять за календарный месяц, а не за произвольный период.
За третий месяц квартала уведомление на взносы не нужно, а по НДФЛ на третий период квартала – нужно.
Декларацию по УСН за 2022 год надо сдавать еще по старой форме, напомнила ФНС.
При увольнении и прекращении договора ГПХ работнику надо выдать выписки из ЕФС-1 и ПСФЛ.
Налоговики озвучили ошибки бухгалтеров в платежных поручениях и уведомлениях.
Из первых рук
ФНС разъяснила, как составлять уведомления и платежки-уведомления на страховые взносы и НДФЛ.
За ЕФС-1 будут штрафы. Так что сдавайте вовремя и без ошибок .
Работник просит короткий отпуск без выходных. Роструд пояснил, вправе ли ему отказать.
Узнайте, как...
... ФНС будет считать НДФЛ при продаже нескольких объектов недвижимости по одному договору;
... быть с бухотчетностью компаниям, которые не применяли новые ФСБУ.
И какой код периода надо указывать в платежках-уведомлениях на НДФЛ: разъяснения ФНС.
Обращаем внимание
Если ИП не уплатит добровольный взнос в СФР, он потеряет право на больничные.
Уголовное дело по ст. 199 УК по проверкам за 2017 и более ранние годы возбудить нельзя.
Учеба за границей более 6 месяцев может лишить статуса налогового резидента РФ, напомнил Минфин.
В чек ККТ можно включать необязательные реквизиты, но по установленному формату.
Для информации
Заявление на перерасчет патента из-за смены адреса ИП может подать в произвольной форме.
Лимит операций платежными стикерами без PIN-кода – 3 тыс. рублей.
Стал известен новый перечень доходов для аккредитации IT-компаний.
Лайфхаки: берем на вооружение
Бухгалтеры пытаются понять, почему отсроченные взносы за 2022 год не вошли в сальдо ЕНС и ушли в резерв.
Подрядчик на УСН не должен платить НДС по госконтракту, даже если он есть в смете.
ИП с долгом по транспортному налогу не сможет уменьшать налог по УСН на взносы.
Налоговики отказывают в уменьшении налога по ПСН на фиксированные взносы, уплаченные платежками-02.
Налог по ПСН теперь не разрешают уменьшать на взносы за работников, уплаченные в январе за декабрь.
В планах
С помощью «Моего налога» самозанятые смогут проводить бесконтактную оплату. ФНС ищет способы, как это сделать.
В России планируют запретить импорт одноразовых пластиковых товаров. 28 позиций заменят на бумажные и стеклянные аналоги.
В новых регионах
Бухгалтеры из новых регионов не могут сформировать в 1С счет-фактуры по ставке НДС 16,67%.
В новых регионах в 2023 году нет налога на имущество, транспортного и земельного налогов.
ФНС: малый бизнес из новых регионов попадет в реестр МСП только в 2024 году.
А тем временем
Тинькофф перестал отправлять валютные переводы в Боснию, Сербию и Монголию.
Райффайзенбанк снова увеличит размер валютных переводов для бизнеса.
Немного статистики
Подработки к основной работе берут 65% россиян: итоги опроса.
О как!
1/5 часть ВВП обеспечивает малый бизнес. Нагрузка на него упала.
115-ФЗ позволяет поручить открытие счета сотруднику банка, объяснил ЦБ.
ФНС: В 2022 году в ускоренном режиме возместили более 3 трлн рублей НДС.
УПС
Мошенники взламывают личные кабинеты в онлайн-магазинах и вымогают деньги.
Личные данные пользователей «СберСпасибо» продолжают публиковать в сети.
До конца 2023 года почти треть компаний в России могут провести сокращения сотрудников: итоги опроса.
Для тех, кто дочитал, бонус – рецепт диетических рулетиков из куриного филе с сыром и маринованными огурцами.
Берем куриное филе – 2 шт. (500 гр.), маринованные огурцы – 2 шт. (100 гр.), сыр (моцарелла) – 50 гр., мягкий творог (сметана, йогурт) – 30 гр., соль, черный перец, сухой чеснок, паприка – по вкусу. Куриное филе разрезаем пополам и хорошо отбиваем. Солим, добавляем специи по вкусу и посыпаем тертым сыром. Маринованные огурцы нарезаем длинными полосками, выкладываем на курицу и сворачиваем в рулетики. Мягкий творог смешиваем с солью и паприкой.
Смазываем этой смесью рулетики. Отправляем заготовки в разогретую до 200 градусов духовку на 20 минут, затем включаем конвекцию и запекаем еще 5 минут.
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