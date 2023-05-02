Новые формы бухотчетности, уменьшение налога по УСН, борьба с теневой занятостью

Что бы ни фиксировали различные опросы, но профессия бухгалтера по факту остается в числе самых востребованных. Даже если надоело сводить дебет с кредитом, такие горизонты открываются, что дух захватывает. Можно пойти в маркетологи, в финансовые аналитики. Или в блогеры. Главное при этом - не забыть основы бухучета и законодательства.

К примеру, Елена Блиновская, которая начинала простым бухгалтером, а потом начала учить людей, как правильно мечтать, выпустила из виду, что дробление бизнеса для уменьшения налогооблагаемой базы – это преступление. И на прошлой неделе ФНС напомнила ей, что за попытку оптимизировать налоги наказывают и простого бухгалтера, и известного блогера.

Причем, к блогерам у фискальных органов сейчас повышенный интерес. Так, Минфин придумал новый налог 30%. Брать его хотят с блогеров, которые работают на иностранных платформах. А в ФНС появился особый «блогерский» отдел, который будет пристально отслеживать финансовую дисциплину у этой категории налогоплательщиков.

Впрочем, скоро не только блогеры, но и собиратели трав и ягод ощутят на себе ощутят интерес Налоговой службы: в Госдуме предложили ввести подоходный налог на сбор дикоросов.

Пока эта инициатива проходит согласование, предлагаем приготовить маффины с черникой. Рецепт – после новостей.

Итак, чем порадовала, огорчила и насторожила бухгалтеров неделя?

Важно

Из первых рук

Обращаем внимание

Для информации

Узнайте…

Лайфхаки: берем на вооружение

В планах

Для бизнеса

Немного статистики

О как!

УПС

А теперь вернемся к приятному, к маффинам с черникой. Поскольку свежей черники пока нет, используем замороженную, предварительно разморозив и слив воду и обсушив.

Нам понадобится: 180 мл. молока, 100 мл. растительного масла, 1 куриное яйцо, 200 гр. сахара, 250 гр. пшеничной муки, 2 ч. л. разрыхлителя, 1 пакет ванильного сахара и 100 гр. черники. Смешиваем по отдельности сухие ингредиенты и жидкие. Затем жидкую смесь вливаем в мучную и быстро перемешиваем. Добавляем ягоды и осторожно вмешиваем их. Предварительно разогреваем духовку до 200°C. Тесто раскладываем по формочкам и отправляем выпекаться на 30 минут.

Остывшие маффины можно посыпать сахарной пудрой.

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