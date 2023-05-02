Новые формы бухотчетности, уменьшение налога по УСН, борьба с теневой занятостью

Что бы ни фиксировали различные опросы, но профессия бухгалтера по факту остается в числе самых востребованных. Даже если надоело сводить дебет с кредитом, такие горизонты открываются, что дух захватывает. Можно пойти в маркетологи, в финансовые аналитики. Или в блогеры. Главное при этом - не забыть основы бухучета и законодательства.
К примеру, Елена Блиновская, которая начинала простым бухгалтером, а потом начала учить людей, как правильно мечтать, выпустила из виду, что дробление бизнеса для уменьшения налогооблагаемой базы – это преступление. И на прошлой неделе ФНС напомнила ей, что за попытку оптимизировать налоги наказывают и простого бухгалтера, и известного блогера.
Причем, к блогерам у фискальных органов сейчас повышенный интерес. Так, Минфин придумал новый налог 30%. Брать его хотят с блогеров, которые работают на иностранных платформах. А в ФНС появился особый «блогерский» отдел, который будет пристально отслеживать финансовую дисциплину у этой категории налогоплательщиков.
Впрочем, скоро не только блогеры, но и собиратели трав и ягод ощутят на себе ощутят интерес Налоговой службы: в Госдуме предложили ввести подоходный налог на сбор дикоросов.
Пока эта инициатива проходит согласование, предлагаем приготовить маффины с черникой. Рецепт – после новостей.
Итак, чем порадовала, огорчила и насторожила бухгалтеров неделя?
Важно
Исчисленный налог в форме 6-НДФЛ должен составлять 13% от дохода с погрешностью 3 рубля на человека.
Налог по УСН можно уменьшать на фиксированные взносы, уплаченные на ЕНП, без заявления о зачете.
Минфин разработал новый ФСБУ 4/2023. Он введет новые формы бухотчетности.
За несданное уведомление пока не будут начислять пени, но только если сальдо ЕНС – положительное.
Подать 3-НДФЛ для получения социального вычета можно за три прошедших года.
Из первых рук
Когда компания на ОСНО может учитывать доходы и расходы кассовым методом.
Заявление на льготу по имущественным налогам рассмотрят, даже если оно на неправильном бланке.
Пенсионер может получить имущественный вычет по НДФЛ за 4 года.
Минфин отверг идею целевого использования амортизационных средств.
Если налоговики не знают о вашем личном имуществе, надо отправить сообщение.
При разделении земельного участка срок владения для НДФЛ начинает идти заново.
Для НДФЛ с продажи квартиры надо учитывать минимальный срок владения в том регионе, где прописан продавец.
Обращаем внимание
Соцвычет по НДФЛ будет больше. Власти утвердили новый лимит.
К доходам в виде процентов по вкладам можно применить социальный вычет по НДФЛ.
Отметку об уплате косвенного НДС налоговики поставят только после 20 числа. И если на ЕНС нет долгов.
При увольнении работнику не надо выдавать выписку из формы ЕФС-1.
Готовимся к лету — что изменилось в оформлении отпусков в 2023 году.
Законопроект об отмене АУСН для ювелиров отозвали. Причина пока неизвестна.
Акционеров ограничат в правах, а за бухгалтерией будут пристально следить: чем грозит срыв гособоронзаказа в 2023 году.
Для информации
С 1 мая 2023 года пенсии доставлять будут только почтальоны.
Центробанк поддержал идею сделать льготную ипотеку на «вторичку».
Выплата семье погибшего мобилизованного сотрудника идет в расходы по налогу на прибыль и не облагается НДФЛ.
Декларацию по НДС надо сдавать только электронно через оператора ЭДО.
Узнайте…
… как самозанятым получить справку о своих доходах для банка;
… когда зарплату бывшего совместителя учитывают для отпускных по основному месту работы.
Лайфхаки: берем на вооружение
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Бухгалтеры пытаются понять, что будет с начислением налога, если платить его частями платежками-02.
С бывшего бухгалтера требуют деньги, которые она снимала со счета по чековой книжке и вносила в кассу.
ФНС возвращает ИП вычет по НДФЛ, забирая деньги из фиксированных взносов.
В планах
Минфин снова пересмотрит налоги для дистанционщиков за границей.
Совет Федерации опять заговорил о том, чтобы исключить НДФЛ из ЕНС.
ФНС хочет помочь малому бизнесу с электронным документооборотом.
Власти могут разрешить переход на АУСН в течение года. Идею обсуждают Минфин с налоговиками.
За неправильные данные для соцвычета по НДФЛ медклиники и фитнес-центры оштрафуют: законопроект.
Для бизнеса
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Немного статистики
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А теперь вернемся к приятному, к маффинам с черникой. Поскольку свежей черники пока нет, используем замороженную, предварительно разморозив и слив воду и обсушив.
Нам понадобится: 180 мл. молока, 100 мл. растительного масла, 1 куриное яйцо, 200 гр. сахара, 250 гр. пшеничной муки, 2 ч. л. разрыхлителя, 1 пакет ванильного сахара и 100 гр. черники. Смешиваем по отдельности сухие ингредиенты и жидкие. Затем жидкую смесь вливаем в мучную и быстро перемешиваем. Добавляем ягоды и осторожно вмешиваем их.
Предварительно разогреваем духовку до 200°C. Тесто раскладываем по формочкам и отправляем выпекаться на 30 минут.
Остывшие маффины можно посыпать сахарной пудрой.
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