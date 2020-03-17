Девять «за» и «против», которые лучше взвесить перед тем, как регистрировать ООО по домашнему адресу

Некоторым видам бизнеса для осуществления деятельности не нужны склады и офисы. Как поступить в такой ситуации, чтобы не тратить бюджет на бесполезную аренду? Очень просто — зарегистрировать компанию по месту своего проживания. В этой статье мы подробно описали преимущества и недостатки этого метода, ознакомление с которыми поможет принять верное решение.

Несмотря на удобство регистрации ООО на домашний адрес учредителя или директора, метод имеет ряд недостатков. О них лучше узнать до принятия окончательного решения. Возможно, проще будет сделать юридический адрес на арендованный офис или складское помещение (если ваш бизнес предусматривает их использование).

Медленная регистрация ООО

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При регистрации юридического лица по адресу места жительства учредителя или генерального директора, сроки оформления компании могут затянуться из-за отказа со стороны регистрирующего органа. При этом законных оснований отказывать у налоговой службы нет.

Если вы столкнулись с такой ситуацией, поступайте следующим образом:

постарайтесь мирно решить ситуацию, приведите сотрудникам налоговой инспекции аргументы, подкрепленные нормативными актами ( пункт 2 статьи 54 Федерального закона № 51-ФЗ);

если мирным путем достигнуть компромисса не удалось, обратитесь в суд. Как показывает судебная практика, в большинстве случаев решение принимается в пользу предпринимателя.

Репутационные потери

Некоторые банки и потенциальные партнеры (контрагенты) считают компании, оформленные на домашний адрес учредителя или руководителя, несолидными. Это может привести к сложностям при открытии расчетного счета, оформлении кредита для развития бизнеса, заключении партнерских отношений и т.п.

Риск конфискации личного имущества

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Если регистрация юридического лица была осуществлена на домашний адрес, то все имущество, находящееся в квартире, признается собственностью компании. В этом случае вы рискуете остаться без него, если столкнетесь с невозможностью проведения платежей по обязательствам.

В целях погашения задолженностей при инициации процедуры банкротства суд может обязать реализовать квартиру и все имущество в ней на торгах.

Необходимость смены юридического адреса при уходе учредителя или директора

В процессе деятельности может возникнуть ситуация, когда один из учредителей или генеральный директор уходят из компании. Вряд ли человек согласится оставить свое жилище для юридического адреса фирмы.

Таким образом, придется искать новое место для регистрации организации. После этого нужно будет подготовить специальное заявление, дождаться изменения сведений в Едином государственном реестре юридических лиц и после оповестить всех контрагентов о внесенных изменениях.

Проблемы с получением лицензии

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Если вы планируете заниматься лицензируемой деятельностью, тогда регистрация ООО по домашнему адресу учредителя или директора — не лучший вариант. У вас могут возникнуть проблемы с государственным органом при получении лицензии. Хотя в конечном итоге в большинстве случаев лицензию все-таки выдают, но это занимает много времени.

С минусами закончили. Теперь про плюсы регистрации ООО на домашний адрес. Некоторые из них сильно понравятся начинающим предпринимателям.

Экономия денег на аренду

Если в качестве юридического адреса выбрать нежилое помещение (склад или офис) и заключить договора аренды, придется каждый месяц вносить арендные платежи по договору. Их размер зависит от типа выбранного объекта, его площади и других факторов.

В среднем, за аренду предприниматели отдают 20–40 тысяч рублей в месяц. Этого можно избежать, если офис и/или склад не нужны, зарегистрировав ООО на домашний адрес одного из учредителей или директора. В год экономия составит порядка 240–480 тысяч рублей. Эти деньги можно потратить на развитие организации.

Исключение лишних формальностей

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Ведение предпринимательской деятельности создает необходимость работы с документами. В некоторых сферах документов так много, что начинающие предприниматели не справляются с их контролем. Нежилые помещения, как правило, берутся по договору аренды. Их нужно продлевать каждые 11 месяцев, что создает дополнительную «текучку» документов.

Если регистрация ООО осуществлена по месту жительства учредителя или директора, договор аренды не заключается. Следовательно, не нужно ничего составлять и продлевать каждый год. Освободившееся время можно потратить на развитие компании.

Нет проблем с почтой

Так как при регистрации ООО по месту жительства фактический и юридический адреса будут совпадать, не должно возникнуть проблем с получением корреспонденции. Вы можете дополнительно обратиться к почтовому отделению, за которым закреплены, и договориться с ними о доставке писем от государственных органов в почтовый ящик.

Защита от несанкционированных проверок

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Регистрация ООО по домашнему адресу учредителя или директора защищает вас от несанкционированных проверок государственных органов. Посещать жилые помещения они могут только по предварительному решению суда, о чем вы будете предупреждены заранее.