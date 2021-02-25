«Утренний бухгалтер». Люди боятся, что налоговики их достанут из-за возмещения НДС. Хотя все законно

Друзья, с вами на связи «Утренний бухгалтер»! Рассказываем все, что вы могли пропустить за вчерашний день.
«Утренний бухгалтер» — это дайджест всех материалов «Клерка» за сутки. Кратко, структированно, понятно (без лирики и критики — за авторским сарказмом нашего главреда — к «Ночному бухгалтеру».
Итак, читайте главное.
Очередная горячая история. Компания заявила НДС к вычету, все хорошо с документами, да и сумма небольшая. Но все равно боятся, что налоговики их достанут требованиями и пояснениями. Дожили, конечно.
Сборы НДФЛ с богатых приблизились к 2 млрд рублей. Речь о действующем с начала года изменении ставки НДФЛ с 13% до 15%, в случае если человек зарабатывает больше 5 млн рублей в год. И это только за январь...
На заметку: Минтруд меняет правила подачи декларации СОУТ. Посмотрите, на что обратить внимание.
Льготную семейную ипотеку под 6 % распространят на строительство частных домов. Теперь заживем.
Рассказываем самое важное про инструменты для снижения риска блокировки счета.
А в эту пятницу очень вам рекомендуем крутую оффлайн-встречу — практический семинар «Построение белых безналоговых схем» и вебинар про авторское право на 1С. Там не все так просто, как кажется.
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- Маркировка товаров в 2021 году. Что ждет предпринимателей?
- Идеи для малого бизнеса, как не переплачивать налоги. Бесплатный вебинар 1 марта
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- «Яндекс» в третий раз стал самой дорогой компанией Рунета
- Путин подписал закон о внесении в электронную трудовую книжку стажа до 2020 года
- Сотрудник на прошлом месте работы не выбрал трудовую книжку. Какую ему теперь вести?
- Унифицируют форму пояснений по налоговым льготам
- Дожили! Люди боятся, что налоговики их достанут из-за возмещения НДС. Хотя сумма маленькая и все хорошо с документами
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- Чтобы ФНС могла рассчитать НДФЛ вкладчикам, разработали форму сообщения о процентах
- Сборы НДФЛ с богатых приблизились к 2 млрд рублей
- Для криптовалют предлагают ограниченный оборот, по аналогии с наркопрепаратами
- Что такое ЗОЖ для бухгалтеров? И с чем его едят?
- «Яндексу» дали месяц на отмену дискриминации в продвижении для сторонних сервисов
- Требования налоговиков как из рога изобилия после убытков и последующей корректировки с прибылью
События
ВНИМАНИЕ, ИЗМЕНЕНИЯ! Пособие по временной нетрудоспособности и другие социальные пособия в 2021 году
Дата проведения: 3 марта, среда
Налоговые проверки 2021: что важно знать
Дата проведения: 2 марта, вторник
Трансфертное ценообразование: рекомендации по подготовке документации
Дата проведения: 2 марта, вторник
Налоговое планирование и оптимизация налогообложения. Мифы и реальность
Дата проведения: 2 марта, вторник
Как сэкономить на налогах? 12 идей для малого бизнеса
Дата проведения: 1 марта, понедельник
Закупки в условиях импортозамещения: минимальная доля закупок российских товаров
Дата проведения: 1 марта, понедельник
Реальная экономия и защита бизнеса. Все изменения 2021 г. в налоговом планировании и контроле. Мощный результат для оптимизации! (1-2 марта 2021 г., онлайн и в зале, зачет часов ИПБ)
Дата проведения: 1 марта, понедельник
Дистанционная занятость: нововведения 2021 года
Дата проведения: 1 марта, понедельник
Всероссийская аттестация бухгалтеров на УСН — 2021
Дата проведения: 1 марта, понедельник
Построение белых безналоговых схем
Дата проведения: 26 февраля, пятница
Статьи
Возмутительная история и загадочный вопрос: обзор форума «Клерка»
Держимся, ждем тепла и солнца. А пока посмотрим, что обсуждали в форуме «Клерка» на прошлой неделе.
Инвентаризация перед составлением бюджетной отчетности за 2020 г.
Одним из обязательных этапов подготовки к годовому отчету является проведение инвентаризации (Письмо Минфина № 02—07—08/88028 от 08.10.20). В статье рассмотрим особенности инвентаризации перед составлением отчетности за 2020 г. и вспомним основные требования к инвентаризации в целом.
Светофор от ЦБ будет бесцветным. Проект о делении банковских клиентов на группы риска переписали
В Думу внесли новый проект по делению банковских клиентов на хороших и плохих. В этой версии проекта плохим клиентам дали возможность рассчитаться с поставщиками, но бизнес придется закрыть.
Обзор изменений в Едином плане счетов и забалансовом учете
17 октября 2020 г. вступил в силу Приказ Минфина РФ № 198н, которым внесены изменения в Единый план счетов бухгалтерского учета и Инструкцию № 157н. Ряд изменений вступают в действие с 2021 года. Изменения необходимо применять при ведении бухгалтерского учета и при составлении бухгалтерской отчетности по состоянию на 1 января 2021 г.
Инвестиции в проекты за рубежом: нужно ли вам это и какие у них перспективы
Облигации федерального займа (ОФЗ), которые в течение нескольких лет были верными друзьями русского инвестора, с течением времени потеряли свою привлекательность. Оно и понятно: во-первых, данные инструменты ощутимо подвержены валютным рискам и теряют свою стоимость вместе с нашим многострадальным рублем, а, во-вторых, их доходность, хоть и превосходит проценты по нынешним полумертвым депозитам, все же недостаточно высока для отечественной инфляции.
«Ночной бухгалтер». Налоговики вызывают директоров, чтобы задать им чисто бухгалтерские вопросы (да, про проводки!)
Похоже, совсем скоро допросы в налоговой превратятся в экзамены. Как иначе объяснить, например, вопрос «Как расшифровывается в бухгалтерском учете „Счет 45“?» коммерческому директору?
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Документы
Минфин РФ: Письмо № 03-11-06/2/6814 от 03.02.2021
Подробнее о документе мы писали в новости При УСН не учитываются расходы по договору цессии
Минфин РФ: Письмо № 03-11-06/2/6811 от 03.02.2021
Подробнее о документе мы писали в новости При УСН не учитываются расходы по договору цессии
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