«Утренний бухгалтер». Новые поправки в ТК: возмещение материального ущерба работодателю будет проходить по-новому?

Рассказываем, какие новости вы могли пропустить вчера.
«Утренний бухгалтер» — это дайджест всех материалов «Клерка» за сутки. Кратко, структированно, понятно (без лирики и критики — за авторским сарказмом нашего главреда — к «Ночному бухгалтеру».
Итак, читайте главное.
Новая идея в числе бесконечных поправок в Трудовой кодекс. На этот раз хотят, чтобы сотрудники возмещали ущерб за штрафы, которые из-за них наложили на работодателя.
Про это писали уже десяток раз, но на этот раз официальное заявление Минтруда: власти возможность индексации пенсий работающим пенсионерам.
Бухгалтеру на заметку. Минфин опубликовал проект нового ФСБУ для коммерческих организаций «Документы и документооборот в бухгалтерском учете».
С 9 марта пострадавший от коронавируса бизнес может подать заявление на получение льготного кредита. Правда, дадут такие кредиты не всем.
И конечно, у нас готов свежий бесплатный вебинар для вас — «Портрет бухгалтера глазами клиента: как стать незаменимым специалистом» 29 марта. Не пропустите!
Новости
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События
Онлайн-курс «Финансовый анализ» с обратной связью от преподавателя
Дата проведения: 17 марта, среда
Дата проведения: 16 марта, вторник
Дата проведения: 16 марта, вторник
Изменения в законодательстве, касающиеся визовиков и ВКС
Дата проведения: 15 марта, понедельник
Отменяются ли послабления в связи с карантином? Новое в миграционном законодательстве
Дата проведения: 12 марта, пятница
Некоммерческие организации: отчетность за 2020 г. Все изменения в работе НКО 2021 г. Новое ФСБУ «Некоммерческая деятельность» (онлайн и в зале, зачет часов ИПБ)
Дата проведения: 12 марта, пятница
NEW! «Управление рисками в банковской системе»
Дата проведения: 12 марта, пятница
Карьерная квалификация CAP: Финансовый учет-1 (МСФО);Управленческий учет-1; Налоги; Право. На практике
Дата проведения: 12 марта, пятница
Всё о зарплате в 2021 году: что важно знать бухгалтеру
Дата проведения: 11 марта, четверг
Управление финансами компании CPA:Финансовый директор; финансовый менеджер; эксперт международной компании. — Очно-дистанционно. Регистрация
Дата проведения: 11 марта, четверг
Статьи
Разберем некоторые случаи увольнения работников по основаниям ч. 1 ст. 81 Трудового кодекса.
В процессе работы предприятия состав учредителей может меняться несколько раз. Причины на то могут быть самые разнообразные: от банальной ссоры до переезда в другую страну, или даже смерти. Но это действие может повлечь за собой изменение размера уставного капитала. Например, когда один из учредителей выходит из состава, а на замену ему никто не приходит. Мало того, что нужно с юридической стороны всё грамотно оформить, надо еще и в 1С корректно ввести эти операции.
С 27 февраля 2021 года внесено важное изменение в ряд основных ПБУ. Согласно ему, организации получили право на ограничение раскрытия информации в пояснениях к бухгалтерской отчётности с 2021 года. Что это значит, ситуации, случаи и примеры с комментариями Минфина (ИС-учет-32) приводим в этой статье.
Правительство РФ Постановлением № 39 скорректировало правила установления размеров авансовых платежей по государственным контрактам на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг, заключаемым федеральными заказчиками (получателями бюджетных средств). В каких пределах проводить авансирование в 2021 году?
Вести с полей цифровизации приходят довольно тревожные: под предлогом того, что «это удобно», правительство хочет ускорить сбор биометрических данных россиян.
Начиная с отчетности за 1 квартал 2021 года форму 6-НДФЛ нужно оформлять на новом бланке. Что изменилось в этом отчете? Как его оформить по новым правилам? Как заполнить 6-НДФЛ, если доходы сотрудника превысили 5 млн руб.? В какие сроки и каким способом отправить в налоговую инспекцию? Ответы — в нашем материале.
Руководителя предприятия-банкрота привлекли к субсидиарной ответственности на сумму 11 млрд руб. Суд применил обеспечительные меры в виде ареста банковских счетов. Ответчик просит снять арест с одного счёта, потому как по этому счёту он оплачивает ипотеку. Если вовремя не платить, банк может забрать заложенное имущество. Но если открыть счёт, ответчик сможет вывести денежные средства
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