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«Утренний бухгалтер». Налоговики починили программу и начали принимать отчетность

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Рубрика Обзоры для бухгалтера
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Мы выпускаем «Утреннего бухгалтера» еще и на сайте, чтобы вы всегда могли найти полезные материалы и не пропустили ничего важного за прошедшие выходные.

«Утренний бухгалтер» — это дайджест всех последних материалов «Клерка». Кратко, структурированно, понятно (без лирики и критики — за авторским сарказмом нашего главреда — к «Ночному бухгалтеру».

Итак, читайте главное.

Налоговики, похоже, починили ТКС: бухгалтеры сообщают, что декларации у них уже начали принимать. А у вас как дела обстоят?

На Госуслугах запустили новый сервис, с помощью которого можно скорректировать сведения для начисления пенсии.

Повышать предельную базу для расчета пенсионных взносов не будут, так сказали в Минфине.

Сотрудник может написать в жалобе на работодателя, чтобы трудинспекция не раскрыла автора жалобы. Тогда инспектор сохранит анонимность для работодателя.

Платежи за просрочку кредита не должны быть больше 20 % годовых, напомнил Центробанк.

Топ вопросов и ответов про электронные подписи и все, что изменилось с 1 июля — в небольшом обзорном материале.

Рассказываем все, что нужно знать про ПБУ 18/02 и про то, как проверить свой профессионализм в расчете зарплаты — в новом выпуске «Утреннего бухгалтера».

Первая бизнес-школа клубного типа «БИЗНЕС ИНСАЙТ» приглашает вас принять участие в бесплатном вебинаре «Как выбрать и оценить нишу для выхода на маркетплейсы с помощью сервисов аналитики».

Вебинар 15 июля будет полезен тем, кто хочет выйти на маркетплейсы (Озон, Вайлдберриз) и не знает, какие товары там продавать. А еще тем, кто уже на маркетплейсах и хочет расширить ассортимент.

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События

Бесплатный вебинар: Как выбрать и оценить нишу для выхода на маркетплейсы

Дата проведения: 15 июля, четверг

«Разрывы» по НДС: как легально не платить за других и при этом избежать ВНП

Дата проведения: 15 июля, четверг

Юридический аутсорсинг 2021: новый взгляд

Дата проведения: 15 июля, четверг

Выездные налоговые проверки физических лиц

Дата проведения: 15 июля, четверг

Онлайн-курс «Управление командой» с обратной связью от преподавателя

Дата проведения: 15 июля, четверг

Готовимся к налоговой отчетности за I полугодие 2021 года: НДС, налог на прибыль и налог на имущество

Дата проведения: 14 июля, среда

Диалоги с малым бизнесом: ключевые изменения 20201 в работе бухгалтера и ИП

Дата проведения: 14 июля, среда

Добровольная ликвидация: подводные камни

Дата проведения: 13 июля, вторник

Как бухгалтеру применять ПБУ 18/02 и что важно учесть

Дата проведения: 13 июля, вторник

Представление документов по требованию налогового органа

Дата проведения: 13 июля, вторник

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Документы

Минфин РФ: Письмо № 03-04-05/47506 от 17.06.2021

Подробнее о документе мы писали в новости Собственнику жилья не надо платить НДФЛ, если арендатор возмещает ему расходы по электроэнергии

Минфин РФ: Письмо № 03-04-05/46440 от 11.06.2021

Подробнее о документе мы писали в новости При исчислении НДФЛ компания ориентируется только на свои выплаченные суммы

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