«Утренний бухгалтер». Налоговики починили программу и начали принимать отчетность

Мы выпускаем «Утреннего бухгалтера» еще и на сайте, чтобы вы всегда могли найти полезные материалы и не пропустили ничего важного за прошедшие выходные.
«Утренний бухгалтер» — это дайджест всех последних материалов «Клерка». Кратко, структурированно, понятно (без лирики и критики — за авторским сарказмом нашего главреда — к «Ночному бухгалтеру».
Итак, читайте главное.
Налоговики, похоже, починили ТКС: бухгалтеры сообщают, что декларации у них уже начали принимать. А у вас как дела обстоят?
На Госуслугах запустили новый сервис, с помощью которого можно скорректировать сведения для начисления пенсии.
Повышать предельную базу для расчета пенсионных взносов не будут, так сказали в Минфине.
Сотрудник может написать в жалобе на работодателя, чтобы трудинспекция не раскрыла автора жалобы. Тогда инспектор сохранит анонимность для работодателя.
Платежи за просрочку кредита не должны быть больше 20 % годовых, напомнил Центробанк.
Топ вопросов и ответов про электронные подписи и все, что изменилось с 1 июля — в небольшом обзорном материале.
Рассказываем все, что нужно знать про ПБУ 18/02 и про то, как проверить свой профессионализм в расчете зарплаты — в новом выпуске «Утреннего бухгалтера».
Первая бизнес-школа клубного типа «БИЗНЕС ИНСАЙТ» приглашает вас принять участие в бесплатном вебинаре «Как выбрать и оценить нишу для выхода на маркетплейсы с помощью сервисов аналитики».
Вебинар 15 июля будет полезен тем, кто хочет выйти на маркетплейсы (Озон, Вайлдберриз) и не знает, какие товары там продавать. А еще тем, кто уже на маркетплейсах и хочет расширить ассортимент.
Новости
- Ура, прога ФНС отвисла. Бухгалтеры сообщают о приеме деклараций. У всех принимают?
- ИП оплатил товар с личного счета. Продавцу придется применять ККТ
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- ФНС рассказала, что изменится в налогообложении имущества
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- Каждый второй невнимательно читает трудовой договор перед подписанием
- Рейтинги юркомпаний: чем наши отличаются от зарубежных
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- Жалобы на налоговиков надо подавать в электронном виде через Госуслуги. Но только по азартным играм и лотереям
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- Увольнение замещающего декретницу сотрудника. Как быть?
- Автор жалобы в трудинспекцию останется неизвестен, если об этом предупредит ГИТ
События
Бесплатный вебинар: Как выбрать и оценить нишу для выхода на маркетплейсы
Дата проведения: 15 июля, четверг
«Разрывы» по НДС: как легально не платить за других и при этом избежать ВНП
Дата проведения: 15 июля, четверг
Юридический аутсорсинг 2021: новый взгляд
Дата проведения: 15 июля, четверг
Выездные налоговые проверки физических лиц
Дата проведения: 15 июля, четверг
Онлайн-курс «Управление командой» с обратной связью от преподавателя
Дата проведения: 15 июля, четверг
Готовимся к налоговой отчетности за I полугодие 2021 года: НДС, налог на прибыль и налог на имущество
Дата проведения: 14 июля, среда
Диалоги с малым бизнесом: ключевые изменения 20201 в работе бухгалтера и ИП
Дата проведения: 14 июля, среда
Добровольная ликвидация: подводные камни
Дата проведения: 13 июля, вторник
Как бухгалтеру применять ПБУ 18/02 и что важно учесть
Дата проведения: 13 июля, вторник
Представление документов по требованию налогового органа
Дата проведения: 13 июля, вторник
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Документы
Минфин РФ: Письмо № 03-04-05/47506 от 17.06.2021
Подробнее о документе мы писали в новости Собственнику жилья не надо платить НДФЛ, если арендатор возмещает ему расходы по электроэнергии
Минфин РФ: Письмо № 03-04-05/46440 от 11.06.2021
Подробнее о документе мы писали в новости При исчислении НДФЛ компания ориентируется только на свои выплаченные суммы
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