«Утренний бухгалтер». Должники будут лишаться загранпаспортов

Мы выпускаем «Утреннего бухгалтера» еще и на сайте, чтобы вы всегда могли найти полезные материалы и не пропустили ничего важного за прошедшие выходные.

«Утренний бухгалтер» — это дайджест всех последних материалов «Клерка». Кратко, структурированно, понятно (без лирики и критики — за авторским сарказмом нашего главреда — к «Ночному бухгалтеру».

Итак, читайте главное.

Похоже, у невыездных должников все-таки планируют изымать загранпаспорта: Правительство подготовило законопроект и его скорее всего примут.

Налоговики пытаются проводить осмотры нулевых компаний. Чего хотят, непонятно, может, вы знаете, коллеги?

Службу в армии могут включить в стаж для досрочной пенсии. Это уже второй законопроект в Госдуме на эту тему за последнее время.

Предложили вернуть советскую систему по трудоустройству и распределению выпускников вузов.

Если (не дай Бог) сотрудник попал в ДТП по своей вине, выплату по несчастному случаю работодатель не должен возмещать ФСС.

Рассказываем все про дробление бизнеса на бесплатном вебинаре 23 августа, а еще у нас на эту тему есть онлайн-курс.

Хорошей недели вам, друзья!

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События

Заработная плата. Новое в расчётах с персоналом в 2021 г.: оплата труда, средний заработок, социальные пособия в 2021г., НДФЛ, страховые взносы и многое другое

Дата проведения: 20 августа, пятница

Онлайн-кассы (ККТ) и оперативный контроль в 2021-2022 гг. Новый порядок ведения кассовых операций (онлайн и в зале, зачет часов ИПБ)

Дата проведения: 19 августа, четверг

«Построение бизнес-процессов» с обратной связью от преподавателя

Дата проведения: 19 августа, четверг

«Директор по продажам» с обратной связью от преподавателя

Дата проведения: 19 августа, четверг

НДС и налог на прибыль в 2021 году: сложные вопросы с учётом арбитражной практики

Дата проведения: 19 августа, четверг

Бизнес-завтрак: Как физическому лицу заработать на инвестициях и не потерять на налогах?

Дата проведения: 18 августа, среда

Корпоративный университет Онлайн. Реализация «Управления талантами» на базе 1С

Дата проведения: 17 августа, вторник

Уголовно-правовые и налоговые риски при участии в гостендерах

Дата проведения: 17 августа, вторник

«Финансовый директор» с обратной связью от преподавателя

Дата проведения: 17 августа, вторник

«Менеджер по продажам» с обратной связью от преподавателя

Дата проведения: 17 августа, вторник

Статьи

Впрочем, сами налоговики уже опровергли эту информацию.

В июле закончилась очередная отсрочка по онлайн-кассам для предпринимателей без сотрудников и тех, кто продает товары собственного производства. Это значит, что теперь сферы, в которых всё еще разрешено работать без онлайн-кассы, можно пересчитать по пальцам.

Власти активно обсуждают введение единого налогового платежа для организаций и ИП. Расскажем, что это такое.

Разбираем ситуацию из жизни.

Условия предоставления скидок целесообразно закрепить в маркетинговой политике организации. Разберем подробнее с экспертом.

Договор купли-продажи дебиторской задолженности составляется, как и иные гражданско-правовые соглашения, в соответствии с нормами ГК РФ. Рассмотрим, какую структуру может иметь этот документ.

Кандидаты «не те», непонятно, кто чем занят и почему рекрутер так долго и безрезультатно закрывает позицию, ребята из команды ленятся идти на интервью с новичком, который еще и пропадает прямо перед оффером. Что пошло не так и как реализовать мечту об эффективном найме?

Всё больше компаний переходит от обычных налоговых проверок на налоговый мониторинг. К тому же каждый год ФНС постепенно снижает критерии вхождения в этот режим контроля. В связи с этим приказ ФНС России от 25.05.2021 № ЕД-7-23/518 утвердил требования к организации системы внутреннего контроля и формы (форматы) документов при налоговом мониторинге для отчётности.

Ковидные послабления в столице продолжаются: мэр Москвы отменил требование об обязательном переводе 30% сотрудников на удаленку.

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Документы

Минфин РФ: Письмо № 03-11-11/60233 от 28.07.2021

Минфин РФ: Письмо № 30-01-15/53701 от 07.07.2021

Подробнее о документе мы писали в новости ИП может не применять ККТ при сдаче в аренду квартиры

Минфин РФ: Письмо № 03-04-05/59241 от 23.07.2021

Подробнее о документе мы писали в новости Выплаты командированным дистанционщикам не облагаются НДФЛ и взносами

Минфин РФ: Письмо № 03-04-05/59237 от 23.07.2021

Правительство РФ: Постановление № 1320 от 09.08.2021

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