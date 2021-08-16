«Утренний бухгалтер». Должники будут лишаться загранпаспортов

Мы выпускаем «Утреннего бухгалтера» еще и на сайте, чтобы вы всегда могли найти полезные материалы и не пропустили ничего важного за прошедшие выходные.
«Утренний бухгалтер» — это дайджест всех последних материалов «Клерка». Кратко, структурированно, понятно (без лирики и критики — за авторским сарказмом нашего главреда — к «Ночному бухгалтеру».
Итак, читайте главное.
Похоже, у невыездных должников все-таки планируют изымать загранпаспорта: Правительство подготовило законопроект и его скорее всего примут.
Налоговики пытаются проводить осмотры нулевых компаний. Чего хотят, непонятно, может, вы знаете, коллеги?
Службу в армии могут включить в стаж для досрочной пенсии. Это уже второй законопроект в Госдуме на эту тему за последнее время.
Предложили вернуть советскую систему по трудоустройству и распределению выпускников вузов.
Если (не дай Бог) сотрудник попал в ДТП по своей вине, выплату по несчастному случаю работодатель не должен возмещать ФСС.
Рассказываем все про дробление бизнеса на бесплатном вебинаре 23 августа, а еще у нас на эту тему есть онлайн-курс.
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События
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Дата проведения: 20 августа, пятница
Онлайн-кассы (ККТ) и оперативный контроль в 2021-2022 гг. Новый порядок ведения кассовых операций (онлайн и в зале, зачет часов ИПБ)
Дата проведения: 19 августа, четверг
«Построение бизнес-процессов» с обратной связью от преподавателя
Дата проведения: 19 августа, четверг
«Директор по продажам» с обратной связью от преподавателя
Дата проведения: 19 августа, четверг
НДС и налог на прибыль в 2021 году: сложные вопросы с учётом арбитражной практики
Дата проведения: 19 августа, четверг
Бизнес-завтрак: Как физическому лицу заработать на инвестициях и не потерять на налогах?
Дата проведения: 18 августа, среда
Корпоративный университет Онлайн. Реализация «Управления талантами» на базе 1С
Дата проведения: 17 августа, вторник
Уголовно-правовые и налоговые риски при участии в гостендерах
Дата проведения: 17 августа, вторник
«Финансовый директор» с обратной связью от преподавателя
Дата проведения: 17 августа, вторник
«Менеджер по продажам» с обратной связью от преподавателя
Дата проведения: 17 августа, вторник
Статьи
Впрочем, сами налоговики уже опровергли эту информацию.
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Власти активно обсуждают введение единого налогового платежа для организаций и ИП. Расскажем, что это такое.
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Договор купли-продажи дебиторской задолженности составляется, как и иные гражданско-правовые соглашения, в соответствии с нормами ГК РФ. Рассмотрим, какую структуру может иметь этот документ.
Кандидаты «не те», непонятно, кто чем занят и почему рекрутер так долго и безрезультатно закрывает позицию, ребята из команды ленятся идти на интервью с новичком, который еще и пропадает прямо перед оффером. Что пошло не так и как реализовать мечту об эффективном найме?
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Документы
Минфин РФ: Письмо № 03-11-11/60233 от 28.07.2021
Минфин РФ: Письмо № 30-01-15/53701 от 07.07.2021
Подробнее о документе мы писали в новости ИП может не применять ККТ при сдаче в аренду квартиры
Минфин РФ: Письмо № 03-04-05/59241 от 23.07.2021
Подробнее о документе мы писали в новости Выплаты командированным дистанционщикам не облагаются НДФЛ и взносами
Минфин РФ: Письмо № 03-04-05/59237 от 23.07.2021
Правительство РФ: Постановление № 1320 от 09.08.2021
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