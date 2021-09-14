«Утренний бухгалтер». Налоговики расскажут, кто им должен. А еще смотрите очередной Бухтуб

Мы выпускаем «Утреннего бухгалтера» еще и на сайте, чтобы вы всегда могли найти полезные материалы и не пропустили ничего важного за прошедший день.
«Утренний бухгалтер» — это дайджест всех последних материалов «Клерка». Кратко, структурированно, понятно (без лирики и критики — за авторским сарказмом нашего главреда — к «Ночному бухгалтеру».
Итак, читайте главное.
ФНС в открытом доступе разместит на своем сайте 1 декабря список всех компаний-должников. Если точнее, то вы попадете в список, если у вас есть задолженность по налогам и сборам с 31.12.2020 и неоплаченная до 1.10.2021.
Пособия по беременности и родам будут платить в беззаявительном порядке: то есть если вы имеете на них право, их назначат автоматически.
Многие знают, что банк может порой присылать абсурдные требования. Например, спросить у ИП на патенте, почему так мало налогов платит. Вот вам история из реальной жизни, почитайте: вдруг и вы с таким сталкивались.
Минфин рассказал о планах на будущее: мол, до 2030 года появится третья форма денег — цифровой рубль (другие две — нал и безнал). Тут так-то и этими двумя пока не очень получается распоряжаться...
А вообще, смотрите самые важные новости в нашем Бухтубе: там как раз сейчас бомбический свежий выпуск!
И конечно, не проходите мимо наших онлайн-курсов, ведь буквально на днях мы записали большой гайд по системе прослеживаемости товаров.
Рассказываем новое про налоговые разрывы по НДС, про ЭЦП и многое другое — в новом выпуске «Утреннего бухгалтера».
23 сентября в Санкт-Петербурге состоится семинар «Построение белых безналоговых схем и передовая практика защиты активов».
Это практический семинар от НАСБ, который проведет директор, эксперт по налоговой безопасности, к.э.н. Сергей Ярославцев. Приглашаем вас на семинар, где мы обсудим:
- что пришло на смену старым схемам ухода от налогов;
- как всё обелить и при этом платить минимум налогов;
- как предупредить налоговые риски с точки зрения юриста;
- алгоритм действий защиты при ВНП и до проверки;
- как сделать активы недоступными для взыскания;
- и многое другое.
Будет много полезной информации и передовых методов. Опыт применения этих подходов создаёт, в среднем, налоговую нагрузку 2,5% к общему обороту, при полном обелении всей деятельности. А также сохранит вам заработанное.
Новости
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События
Изменения в системе прослеживаемости с 8 июля 2021г. Новые этапы внедрения и работы
Дата проведения: 20 сентября, понедельник
Патент вместо ЕНВД: практический опыт внедрения
Дата проведения: 17 сентября, пятница
Подготовка к отчетности за 9 мес. 2021 по НДФЛ и страховым взносам. Комментарии к новым изменениям ТК РФ и НК РФ. Сложные вопросы применения
Дата проведения: 17 сентября, пятница
Аренда и лизинг — новшества 2021 г. ФСБУ 25/2018: новые правила учета аренды и лизинга
Дата проведения: 17 сентября, пятница
Презентация Диплома по международной финансовой отчетности (ACCA ДипИФР)
Дата проведения: 16 сентября, четверг
Обзор новых ФСБУ. Влияние изменений в учете на БФО
Дата проведения: 16 сентября, четверг
Все новое про ЭЦП для бухгалтера и директора
Дата проведения: 16 сентября, четверг
Бухгалтерская отчетность: особенности подготовки в 2021 году
Дата проведения: 16 сентября, четверг
Бухгалтерский учёт и налогообложение застройщиков в 2021/2022 годах
Дата проведения: 16 сентября, четверг
Новые требования к системе внутреннего контроля и аудита на предприятии: рекомендации практиков
Дата проведения: 16 сентября, четверг
Статьи
Сдавать такую надо будет, начиная с отчетности за 3 квартал 2021 года.
На прошлой неделе в форуме «Клерка» было много интересных обсуждений. Мы выбрали пять самых интересных тем.
Если не подписывают заявление на увольнение, через две недели трудовой договор расторгается — в ТК РФ прописано обязательное уведомление работодателя, а не его согласие.
Небольшой ликбез для кадровиков: впрочем, даже если вы не новичок, все равно почитайте.
Минфин утвердил новый ФСБУ «Документы и документооборот в бухгалтерском учете», который вступит в силу с 1 января 2022 г. Разбираемся, что это за стандарт и что надо знать бухгалтеру.
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В сентябре началось массовое аннулирование деклараций по НДС. ФНС дало инспекторам на местах указание: надо вычистить все однодневки до конца 2021 года. Директоров компаний вызывают на допрос в инспекцию. И если там он заявляет, что отчетность не подписывал, декларацию обнулят, а у контрагентов возникнут разрывы по НДС. Все так серьезно? Да! Есть способ защититься? Да, записывайтесь на бесплатный вебинар известного юриста Олега Силантьева.
В платежных поручениях на уплату налогов поменяется целый ряд полей: их нужно будет заполнять по-новому с 1 октября. Речь, прежде всего, про ИП.
Предприятиям приходится хранить, а потом утилизировать отходы своей деятельности. Рассмотрим, как отражать хранение и утилизацию в учете — бухгалтерском и налоговом.
ЦБ утвердил новое положение о переводе денежных средств. Что это значит?
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Документы
Минфин РФ: Письмо № 03-03-06/1/54895 от 09.07.2021
Подробнее о документе мы писали в новости Возмещение дистанционщикам расходов: страховые взносы и налог на прибыль
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