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«Утренний бухгалтер». Налоговики расскажут, кто им должен. А еще смотрите очередной Бухтуб

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Рубрика Обзоры для бухгалтера
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Мы выпускаем «Утреннего бухгалтера» еще и на сайте, чтобы вы всегда могли найти полезные материалы и не пропустили ничего важного за прошедший день.

«Утренний бухгалтер» — это дайджест всех последних материалов «Клерка». Кратко, структурированно, понятно (без лирики и критики — за авторским сарказмом нашего главреда — к «Ночному бухгалтеру».

Итак, читайте главное.

ФНС в открытом доступе разместит на своем сайте 1 декабря список всех компаний-должников. Если точнее, то вы попадете в список, если у вас есть задолженность по налогам и сборам с 31.12.2020 и неоплаченная до 1.10.2021.

Пособия по беременности и родам будут платить в беззаявительном порядке: то есть если вы имеете на них право, их назначат автоматически.

Многие знают, что банк может порой присылать абсурдные требования. Например, спросить у ИП на патенте, почему так мало налогов платит. Вот вам история из реальной жизни, почитайте: вдруг и вы с таким сталкивались.

Минфин рассказал о планах на будущее: мол, до 2030 года появится третья форма денег — цифровой рубль (другие две — нал и безнал). Тут так-то и этими двумя пока не очень получается распоряжаться...

А вообще, смотрите самые важные новости в нашем Бухтубе: там как раз сейчас бомбический свежий выпуск!

И конечно, не проходите мимо наших онлайн-курсов, ведь буквально на днях мы записали большой гайд по системе прослеживаемости товаров.

Рассказываем новое про налоговые разрывы по НДС, про ЭЦП и многое другое — в новом выпуске «Утреннего бухгалтера».

23 сентября в Санкт-Петербурге состоится семинар «Построение белых безналоговых схем и передовая практика защиты активов».

Это практический семинар от НАСБ, который проведет директор, эксперт по налоговой безопасности, к.э.н. Сергей Ярославцев. Приглашаем вас на семинар, где мы обсудим:

  • что пришло на смену старым схемам ухода от налогов;
  • как всё обелить и при этом платить минимум налогов;
  • как предупредить налоговые риски с точки зрения юриста;
  • алгоритм действий защиты при ВНП и до проверки;
  • как сделать активы недоступными для взыскания;
  • и многое другое.

Будет много полезной информации и передовых методов. Опыт применения этих подходов создаёт, в среднем, налоговую нагрузку 2,5% к общему обороту, при полном обелении всей деятельности. А также сохранит вам заработанное.

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Новости

События

Изменения в системе прослеживаемости с 8 июля 2021г. Новые этапы внедрения и работы

Дата проведения: 20 сентября, понедельник

Патент вместо ЕНВД: практический опыт внедрения

Дата проведения: 17 сентября, пятница

Подготовка к отчетности за 9 мес. 2021 по НДФЛ и страховым взносам. Комментарии к новым изменениям ТК РФ и НК РФ. Сложные вопросы применения

Дата проведения: 17 сентября, пятница

Аренда и лизинг — новшества 2021 г. ФСБУ 25/2018: новые правила учета аренды и лизинга

Дата проведения: 17 сентября, пятница

Презентация Диплома по международной финансовой отчетности (ACCA ДипИФР)

Дата проведения: 16 сентября, четверг

Обзор новых ФСБУ. Влияние изменений в учете на БФО

Дата проведения: 16 сентября, четверг

Все новое про ЭЦП для бухгалтера и директора

Дата проведения: 16 сентября, четверг

Бухгалтерская отчетность: особенности подготовки в 2021 году

Дата проведения: 16 сентября, четверг

Бухгалтерский учёт и налогообложение застройщиков в 2021/2022 годах

Дата проведения: 16 сентября, четверг

Новые требования к системе внутреннего контроля и аудита на предприятии: рекомендации практиков

Дата проведения: 16 сентября, четверг

Статьи

Сдавать такую надо будет, начиная с отчетности за 3 квартал 2021 года.

На прошлой неделе в форуме «Клерка» было много интересных обсуждений. Мы выбрали пять самых интересных тем.

Если не подписывают заявление на увольнение, через две недели трудовой договор расторгается — в ТК РФ прописано обязательное уведомление работодателя, а не его согласие.

Небольшой ликбез для кадровиков: впрочем, даже если вы не новичок, все равно почитайте.

Минфин утвердил новый ФСБУ «Документы и документооборот в бухгалтерском учете», который вступит в силу с 1 января 2022 г. Разбираемся, что это за стандарт и что надо знать бухгалтеру.

В сентябре началось массовое аннулирование деклараций по НДС. ФНС дало инспекторам на местах указание: надо вычистить все однодневки до конца 2021 года. Директоров компаний вызывают на допрос в инспекцию. И если там он заявляет, что отчетность не подписывал, декларацию обнулят, а у контрагентов возникнут разрывы по НДС. Все так серьезно? Да! Есть способ защититься? Да, записывайтесь на бесплатный вебинар известного юриста Олега Силантьева.

В платежных поручениях на уплату налогов поменяется целый ряд полей: их нужно будет заполнять по-новому с 1 октября. Речь, прежде всего, про ИП.

Предприятиям приходится хранить, а потом утилизировать отходы своей деятельности. Рассмотрим, как отражать хранение и утилизацию в учете — бухгалтерском и налоговом.

ЦБ утвердил новое положение о переводе денежных средств. Что это значит?

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Документы

Минфин РФ: Письмо № 03-03-06/1/54895 от 09.07.2021

Подробнее о документе мы писали в новости Возмещение дистанционщикам расходов: страховые взносы и налог на прибыль

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