«Утренний бухгалтер». Декларация по НДС теперь сдается по новой форме

Мы выпускаем «Утреннего бухгалтера» еще и на сайте, чтобы вы всегда могли найти полезные материалы и не пропустили ничего важного за прошедший день.
«Утренний бухгалтер» — это дайджест всех последних материалов «Клерка». Кратко, структурированно, понятно (без лирики и критики — за авторским сарказмом нашего главреда — к «Ночному бухгалтеру».
Итак, читайте главное.
Очередное новшество в отчетности: налоговики утвердили форму декларации по НДС и за 3 квартал бухгалтеры уже должны будут ее использовать.
Новый выпуск театра абсурда: в налоговой отказали ИП в регистрации из-за ошибки в заявлении, которой...не было.
В кредитном договоре банки больше не могут навязывать рекламу — новые рекомендации Центробанка и ФАС.
Кстати, про Центробанк. Ожидаемо неожиданное поднятие ключевой ставки все-таки состоялось: рассказываем, что это значит для бухгалтера.
Налоговики рассказали, можно ли получить вычет по НДФЛ за дистанционное обучение. Еще больше о налогах физлиц мы обсудим на бесплатном вебинаре 29 сентября — не забудьте зарегистрироваться.
Самозанятых в стране уже несколько миллионов, и возможно, некоторые из них — ваши внештатные исполнители. Как навести порядок в работе с ними и автоматизировать процесс?
Поможет «Консоль»! Объясняем, как работает, кому подходит и что думают реальные пользователи.
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События
Изменения в системе прослеживаемости с 8 июля 2021г. Новые этапы внедрения и работы
Дата проведения: 20 сентября, понедельник
Патент вместо ЕНВД: практический опыт внедрения
Дата проведения: 17 сентября, пятница
Подготовка к отчетности за 9 мес. 2021 по НДФЛ и страховым взносам. Комментарии к новым изменениям ТК РФ и НК РФ. Сложные вопросы применения
Дата проведения: 17 сентября, пятница
Презентация Диплома по международной финансовой отчетности (ACCA ДипИФР)
Дата проведения: 16 сентября, четверг
Обзор новых ФСБУ. Влияние изменений в учете на БФО
Дата проведения: 16 сентября, четверг
Все новое про ЭЦП для бухгалтера и директора
Дата проведения: 16 сентября, четверг
Бухгалтерская отчетность: особенности подготовки в 2021 году
Дата проведения: 16 сентября, четверг
Бухгалтерский учёт и налогообложение застройщиков в 2021/2022 годах
Дата проведения: 16 сентября, четверг
Новые требования к системе внутреннего контроля и аудита на предприятии: рекомендации практиков
Дата проведения: 16 сентября, четверг
Вебинар: Брокерские счета. Практические нюансы подачи деклараций и отчетов по движению денежных средств
Дата проведения: 15 сентября, среда
Статьи
Сдавать ее нужно будет со следующего года.
Счет 62 в бухгалтерском учете аккумулирует данные по расчетам с покупателями и заказчиками. Об особенностях его применения рассказано в этой статье.
Перечень документов, которые может затребовать работодатель при подписании трудового договора, закреплен на законодательном уровне. Часть из них обязаны предоставлять отдельные категории специалистов, часть — все будущие работники без исключения. О том, кто и какие документы должен предоставить при трудоустройстве, и пойдет речь в нашей статье.
С 10 сентября (по мнению ФНС, с 11го) вступает в силу приказ с новыми формами для системы прослеживаемости товаров от 8 июля 2021 года.
10 сентября 2021 года Банк России выпустил сообщение, что повысил ключевую ставку на 0,25 процентных пункта. То есть ключевая ставка повысилась с 6,5 до 6,75%.
Драма с фальшивыми декларациями по НДС продолжается: налоговики получили команду «фас» и прижимают всех подряд в поисках однодневок. Счет при обнулении деклараций идет на миллиарды рублей.
Разбираемся, что нового про безнадежный долг рассказал Минфин.
Немного подробнее о том, кто попадает и кто не попадает под этот мораторий.
Перемены в работе с кадровыми документами коснулись и личной карточки работника Т-2. С 1 сентября 2021 года ее больше вести не нужно. Но можно и продолжать вести. Однако в этом случае — по другим правилам.
В расчете сумм НДФЛ, исчисленных и удержанных налоговым агентом за полугодие (6-НДФЛ), в поле 021 раздела 1 следует отразить в отношении отпускных 30.06.2021 — последнее число месяца выплаты отпускных. Разбираем ситуацию подробнее с экспертом.
Надеемся, все в курсе, что национальная система прослеживаемости товаров заработала с 8 июля 2021 года? В статье расскажем об отражении в учете в 1С поступления прослеживаемых товаров от различных компаний-поставщиков.
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Документы
Правительство РФ: Постановление № 858 от 27.08.2016
Минфин РФ: Письмо № 03-07-11/45 от 05.03.2011
ЦБ РФ и ФАС: Информационное письмо № ИН-06-59/70/АК/75514/21 от 06.09.2021
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