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«Утренний бухгалтер». Декларация по НДС теперь сдается по новой форме

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Рубрика Обзоры для бухгалтера
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Мы выпускаем «Утреннего бухгалтера» еще и на сайте, чтобы вы всегда могли найти полезные материалы и не пропустили ничего важного за прошедший день.

«Утренний бухгалтер» — это дайджест всех последних материалов «Клерка». Кратко, структурированно, понятно (без лирики и критики — за авторским сарказмом нашего главреда — к «Ночному бухгалтеру».

Итак, читайте главное.

Очередное новшество в отчетности: налоговики утвердили форму декларации по НДС и за 3 квартал бухгалтеры уже должны будут ее использовать.

Новый выпуск театра абсурда: в налоговой отказали ИП в регистрации из-за ошибки в заявлении, которой...не было.

В кредитном договоре банки больше не могут навязывать рекламу — новые рекомендации Центробанка и ФАС.

Кстати, про Центробанк. Ожидаемо неожиданное поднятие ключевой ставки все-таки состоялось: рассказываем, что это значит для бухгалтера.

Налоговики рассказали, можно ли получить вычет по НДФЛ за дистанционное обучение. Еще больше о налогах физлиц мы обсудим на бесплатном вебинаре 29 сентября — не забудьте зарегистрироваться.

Самозанятых в стране уже несколько миллионов, и возможно, некоторые из них — ваши внештатные исполнители. Как навести порядок в работе с ними и автоматизировать процесс?

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Новости

События

Изменения в системе прослеживаемости с 8 июля 2021г. Новые этапы внедрения и работы

Дата проведения: 20 сентября, понедельник

Патент вместо ЕНВД: практический опыт внедрения

Дата проведения: 17 сентября, пятница

Подготовка к отчетности за 9 мес. 2021 по НДФЛ и страховым взносам. Комментарии к новым изменениям ТК РФ и НК РФ. Сложные вопросы применения

Дата проведения: 17 сентября, пятница

Презентация Диплома по международной финансовой отчетности (ACCA ДипИФР)

Дата проведения: 16 сентября, четверг

Обзор новых ФСБУ. Влияние изменений в учете на БФО

Дата проведения: 16 сентября, четверг

Все новое про ЭЦП для бухгалтера и директора

Дата проведения: 16 сентября, четверг

Бухгалтерская отчетность: особенности подготовки в 2021 году

Дата проведения: 16 сентября, четверг

Бухгалтерский учёт и налогообложение застройщиков в 2021/2022 годах

Дата проведения: 16 сентября, четверг

Новые требования к системе внутреннего контроля и аудита на предприятии: рекомендации практиков

Дата проведения: 16 сентября, четверг

Вебинар: Брокерские счета. Практические нюансы подачи деклараций и отчетов по движению денежных средств

Дата проведения: 15 сентября, среда

Статьи

Сдавать ее нужно будет со следующего года.

Счет 62 в бухгалтерском учете аккумулирует данные по расчетам с покупателями и заказчиками. Об особенностях его применения рассказано в этой статье.

Перечень документов, которые может затребовать работодатель при подписании трудового договора, закреплен на законодательном уровне. Часть из них обязаны предоставлять отдельные категории специалистов, часть — все будущие работники без исключения. О том, кто и какие документы должен предоставить при трудоустройстве, и пойдет речь в нашей статье.

С 10 сентября (по мнению ФНС, с 11го) вступает в силу приказ с новыми формами для системы прослеживаемости товаров от 8 июля 2021 года.

10 сентября 2021 года Банк России выпустил сообщение, что повысил ключевую ставку на 0,25 процентных пункта. То есть ключевая ставка повысилась с 6,5 до 6,75%.

Драма с фальшивыми декларациями по НДС продолжается: налоговики получили команду «фас» и прижимают всех подряд в поисках однодневок. Счет при обнулении деклараций идет на миллиарды рублей.

Разбираемся, что нового про безнадежный долг рассказал Минфин.

Немного подробнее о том, кто попадает и кто не попадает под этот мораторий.

Перемены в работе с кадровыми документами коснулись и личной карточки работника Т-2. С 1 сентября 2021 года ее больше вести не нужно. Но можно и продолжать вести. Однако в этом случае — по другим правилам.

В расчете сумм НДФЛ, исчисленных и удержанных налоговым агентом за полугодие (6-НДФЛ), в поле 021 раздела 1 следует отразить в отношении отпускных 30.06.2021 — последнее число месяца выплаты отпускных. Разбираем ситуацию подробнее с экспертом.

Надеемся, все в курсе, что национальная система прослеживаемости товаров заработала с 8 июля 2021 года? В статье расскажем об отражении в учете в 1С поступления прослеживаемых товаров от различных компаний-поставщиков.

Блоги компаний

Документы

Правительство РФ: Постановление № 858 от 27.08.2016

Минфин РФ: Письмо № 03-07-11/45 от 05.03.2011

ЦБ РФ и ФАС: Информационное письмо № ИН-06-59/70/АК/75514/21 от 06.09.2021

Подробнее о документе мы писали в новости В кредитном договоре больше не могут навязывать рекламу

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