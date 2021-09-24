Возмещение будущим иностранным работникам затрат на переезд в РФ: что с налогами

Организация компенсирует иностранным гражданам, которых планирует принять на работу, затраты на переезд в РФ — оплачивает авиа- и ж/д билеты для их проезда к месту работы. К каким налоговым последствиям это приведет? Сможет ли организация учесть эти расходы по налогу на прибыль? Удерживать ли ей НДФЛ и страховые взносы с сумм возмещения?

Ответы на эти вопросы дал Минфин в письме от 18.08.2021 г. № 03-01-10/66518.

Налог на прибыль при возмещении расходов на переезд сотрудников-иностранцев

Возможность работодателя компенсировать «подъемные» работнику установлена статьей 169 Трудового кодекса. Она разрешает работодателю по предварительной договоренности с сотрудником возместить ему расходы: на переезд к месту будущей работы, а также расходы на переезд членов семьи работника; на провоз имущества при переезде к месту будущей работы; по обустройству на новом месте жительства.

В расходы на оплату труда можно включать:

любые начисления и надбавки;

компенсационные начисления, связанные с режимом работы или условиями труда;

премии и единовременные поощрительные начисления;

расходы, связанные с содержанием этих работников, предусмотренные законодательством, коллективными или трудовыми договорами.

При этом перечень расходов на оплату труда не является закрытым и, согласно пункту 25 статьи 255 Налогового кодекса, к расходам на оплату труда относятся также другие виды расходов, произведенных в пользу работника, при условии, что они предусмотрены трудовым или коллективным договором.

В составе расходов на оплату труда можно учесть только выплаты работодателя в пользу своих сотрудников, с которыми заключен трудовой договор. Поэтому расходы на переезд иностранных граждан, с которыми компания еще не оформила трудовые отношения, на основании статьи 255 Налогового кодекса учитывать нельзя.

Тем не менее, компания совсем не лишена этого права. Просто она должна обратиться к другим положениям Налогового кодекса, которые разрешат ей учесть расходы на переезд будущих сотрудников-иностранцев при расчете налога на прибыль. Сделать это она сможет на основании подпункта 5 пункта 1 статьи 264 Налогового кодекса, включив расходы на проезд в РФ и «подъемные» в состав прочих.

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НДФЛ при возмещении расходов на переезд сотрудников-иностранцев

По предварительной договоренности работодатель обязан возместить сотруднику расходы по его переезду на работу в другую местность, а также по переезду членов семьи работника и провозу имущества, а также расходы по обустройству на новом месте жительства (ст. 169 Трудового кодекса).

Порядок и размеры возмещения расходов по переезду на работу в другую местность организации следует определить в своем ЛНА, коллективном или трудовом договоре.

Налоговый кодекс освобождает от НДФЛ компенсационные выплаты сотрудникам, если эти компенсации связаны с исполнением работником трудовых обязанностей. В их число входит и возмещение расходов на переезд сотрудника на работу в другую местность.

Поэтому, компенсируя затраты работника-иностранца на переезд в РФ, организация не должна удерживать НДФЛ. Но при условии, если возмещение расходов производится на основании статьи 169 Трудового кодекса.

Страховые взносы при возмещении расходов на переезд сотрудников-иностранцев

По вопросу обложения страховыми взносами компенсации сотрудникам-иностранцам расходов по переезд в РФ, чиновники Минфина высказывают иную точку зрения.

Они приходят к выводу, что в таком случае надо удерживать взносы. Свои выводы они обосновывают положениями статьи 422 Налогового кодекса, которая содержит закрытый перечень выплат, освобожденных от страховых взносов. А так как компенсация иностранным гражданам — работникам затрат, связанных с переездом на территорию РФ, не поименована в статье 422 Налогового кодекса, она будет облагаться страховыми взносами в общем порядке.

Но если компания компенсирует расходы на переезд в РФ будущих сотрудников-иностранцев, то с этих выплат взносы ей удерживать не надо. Ведь иностранные граждане еще не являются ее работниками, следовательно не состоят с ней в трудовых отношениях. Поэтому такие расходы не признаются объектом обложения страховыми взносами.