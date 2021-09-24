Клерк.Ру
Бухгалтерия
Налоги, взносы, пошлины
Свой бизнес
Банки
Проверки
Отраслевой учет
Важное
Перейти в рубрикатор
Смотреть все рубрики

Возмещение будущим иностранным работникам затрат на переезд в РФ: что с налогами

Редакция сайта klerk.ru «Клерк» — крупнейший сайт для бухгалтеров. Мы не берем денег за статьи, новости или скачивание документов. Мы делаем все, чтобы сделать работу бухгалтеров проще. «Клерк»
Рубрика Иностранные работники
Версия для печати

Организация компенсирует иностранным гражданам, которых планирует принять на работу, затраты на переезд в РФ — оплачивает авиа- и ж/д билеты для их проезда к месту работы. К каким налоговым последствиям это приведет? Сможет ли организация учесть эти расходы по налогу на прибыль? Удерживать ли ей НДФЛ и страховые взносы с сумм возмещения?

Ответы на эти вопросы дал Минфин в письме от 18.08.2021 г. № 03-01-10/66518.

Налог на прибыль при возмещении расходов на переезд сотрудников-иностранцев

Возможность работодателя компенсировать «подъемные» работнику установлена статьей 169 Трудового кодекса. Она разрешает работодателю по предварительной договоренности с сотрудником возместить ему расходы: на переезд к месту будущей работы, а также расходы на переезд членов семьи работника; на провоз имущества при переезде к месту будущей работы; по обустройству на новом месте жительства.

В расходы на оплату труда можно включать:

  • любые начисления и надбавки;
  • компенсационные начисления, связанные с режимом работы или условиями труда;
  • премии и единовременные поощрительные начисления;
  • расходы, связанные с содержанием этих работников, предусмотренные законодательством, коллективными или трудовыми договорами.

При этом перечень расходов на оплату труда не является закрытым и, согласно пункту 25 статьи 255 Налогового кодекса, к расходам на оплату труда относятся также другие виды расходов, произведенных в пользу работника, при условии, что они предусмотрены трудовым или коллективным договором.

В составе расходов на оплату труда можно учесть только выплаты работодателя в пользу своих сотрудников, с которыми заключен трудовой договор. Поэтому расходы на переезд иностранных граждан, с которыми компания еще не оформила трудовые отношения, на основании статьи 255 Налогового кодекса учитывать нельзя.

Тем не менее, компания совсем не лишена этого права. Просто она должна обратиться к другим положениям Налогового кодекса, которые разрешат ей учесть расходы на переезд будущих сотрудников-иностранцев при расчете налога на прибыль. Сделать это она сможет на основании подпункта 5 пункта 1 статьи 264 Налогового кодекса, включив расходы на проезд в РФ и «подъемные» в состав прочих.

Центр обучения «Клерка» приглашает на бесплатный вебинар об электронном документообороте в 2021 году: что уже изменилось, что изменится в ближайшее время и что со всем этим делать именно вам.

НДФЛ при возмещении расходов на переезд сотрудников-иностранцев

По предварительной договоренности работодатель обязан возместить сотруднику расходы по его переезду на работу в другую местность, а также по переезду членов семьи работника и провозу имущества, а также расходы по обустройству на новом месте жительства (ст. 169 Трудового кодекса).

Порядок и размеры возмещения расходов по переезду на работу в другую местность организации следует определить в своем ЛНА, коллективном или трудовом договоре.

Налоговый кодекс освобождает от НДФЛ компенсационные выплаты сотрудникам, если эти компенсации связаны с исполнением работником трудовых обязанностей. В их число входит и возмещение расходов на переезд сотрудника на работу в другую местность.

Поэтому, компенсируя затраты работника-иностранца на переезд в РФ, организация не должна удерживать НДФЛ. Но при условии, если возмещение расходов производится на основании статьи 169 Трудового кодекса.

Страховые взносы при возмещении расходов на переезд сотрудников-иностранцев

По вопросу обложения страховыми взносами компенсации сотрудникам-иностранцам расходов по переезд в РФ, чиновники Минфина высказывают иную точку зрения.

Они приходят к выводу, что в таком случае надо удерживать взносы. Свои выводы они обосновывают положениями статьи 422 Налогового кодекса, которая содержит закрытый перечень выплат, освобожденных от страховых взносов. А так как компенсация иностранным гражданам — работникам затрат, связанных с переездом на территорию РФ, не поименована в статье 422 Налогового кодекса, она будет облагаться страховыми взносами в общем порядке.

Но если компания компенсирует расходы на переезд в РФ будущих сотрудников-иностранцев, то с этих выплат взносы ей удерживать не надо. Ведь иностранные граждане еще не являются ее работниками, следовательно не состоят с ней в трудовых отношениях. Поэтому такие расходы не признаются объектом обложения страховыми взносами.

Подборка полезных мероприятий

Разместить