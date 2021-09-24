«Утренний бухгалтер». Бухгалтеры будут меньше мучиться с отчетностью в Росстат

Мы выпускаем «Утреннего бухгалтера» еще и на сайте, чтобы вы всегда могли найти полезные материалы и не пропустили ничего важного за прошедший день.

«Утренний бухгалтер» — это дайджест всех последних материалов «Клерка». Кратко, структурированно, понятно (без лирики и критики — за авторским сарказмом нашего главреда — к «Ночному бухгалтеру».

Итак, читайте главное.

ПФР сам будет передавать в Росстат данные из отчетов работодателей, бухгалтерам не придется с этим возиться.

Кстати, вы тоже слышали, что якобы пенсии повысят с 1 октября? Это фейки, сказал ПФР.

Налоговики продолжают кошмарить бизнес: на этот раз напомнили, что штрафы за неприменение ККТ — не разовая, а постоянная акция.

Кстати, мы разобрались, как быть с чеками ККТ в фитнес-клубах, почитайте.

Центробанк считает, что банки должны следить за поступлениями крупных сумм денег и проверять их на мошенничество.

Рассказываем о контроле за наличкой по 115-ФЗ, а еще про основные новшества в ФСБУ и ПБУ — в новом выпуске «Утреннего бухгалтера».

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Новости

События

Риски бизнеса на основе реальных кейсов

Дата проведения: 29 сентября, среда

Налоги физлиц: штрафы, проверки, правоприменительная практика

Дата проведения: 29 сентября, среда

Бизнес-завтрак: Налоговый мониторинг: основные изменения с 1 июля 2021 года

Дата проведения: 29 сентября, среда

Подготовка к годовой отчетности: изменения 2019 -2020 гг. в налоге на прибыль, НДС, Трудовом кодексе, НДФЛ и взносах. Новое ПБУ 18/02(7-8 ноября 2019)

Дата проведения: 29 сентября, среда

Документооборот в бухгалтерии: от бумажного к электронному. Как избежать Ошибок в документах организации. Смирнова Татьяна Степановна

Дата проведения: 29 сентября, среда

Разграничение движимого и недвижимого имущества в спорах с ФНС

Дата проведения: 28 сентября, вторник

Система ЭДО и программные роботы RPA: идеальное сотрудничество. Опыт Группы компаний ММК

Дата проведения: 28 сентября, вторник

Юридический бизнес России 2021

Дата проведения: 28 сентября, вторник

Новые ФСБУ в 2021-2022 гг.: сравнение с МСФО, особенности и практика применения российских стандартов Лисовская Ирина Анатольевна

Дата проведения: 28 сентября, вторник

Строительство: все изменения 2021-2022 гг. по ДДУ и счетам эскроу. Налоги и отчетность застройщиков и подрядчиков (27-28 сентября 2021 г., онлайн и в зале, зачет часов ИПБ)

Дата проведения: 27 сентября, понедельник

Статьи

Ну как всегда, не то имели ввиду, в общем.

ФСС опубликовал примерные критерии самостоятельной оценки рисков для страхователей, которые фонд использует при планировании выездных проверок.

Общехозяйственные расходы (ОР) — это затраты, не связанные с основной деятельностью компании и процессом производства, но необходимые для обслуживания и управления предприятия в целом. Иными словами, это управленческие расходы организации. Для учета таких расходов предусмотрен счет 26.

Любой работодатель обязательно составляет график отпусков. Так, и предприятие, и работники точно будут знать, кто и когда планирует уходить в оплачиваемый отпуск в течение календарного года. Об особенностях составления и о том, кто вправе претендовать на отдых вне очереди, расскажем в этой статье.

Выплата зарплаты в рамках зарплатных проектов уже давно не редкость и применяется многими фирмами. А если работник требует перечислять деньги на другую карту в «свой» банк, что будет за отказ и за чей счет будет комиссия?

Некоторые сотрудники в силу большого объема работы или периодических авралов по просьбе руководства вынуждены оставаться работать после окончания рабочего дня, зачастую допоздна. Перед бухгалтерами встает вопрос: как оплачивать время работы, одновременно приходящееся и на труд ночью, и на сверхурочную работу. Рассказываем.

Сложилось весьма устойчивое мнение, что обособленного подразделения у подрядчика не возникает, если он туда командирует своих сотрудников.

Работаете с самозанятыми? Спокойная жизнь вам точно не светит, налоговики придут ко всем, кого заподозрят в схемах с плательщиками НПД.

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Документы

ФНС РФ: Письмо № 03-11-09/53236 от 05.07.2021

ФНС РФ: Письмо № АБ-4-20/11983 от 25.08.2021

Подробнее о документе мы писали в новости Компании будут штрафовать за платежи мимо кассы постоянно

Минфин РФ: Письмо № 03-01-10/66518 от 18.08.2021

Подробнее о документе мы писали в новости Работодатель оплатил патент за иностранца и переезд. Минфин рассказал, какие налоги надо уплатить, а какие — нет

ФНС РФ: Письмо № АБ-4-20/13041@ от 14.09.2021

Подробнее о документе мы писали в новости Как учитывать доход и пробивать чеки ККТ при продаже абонементов в фитнес-клуб

ФНС РФ: Письмо № ПА-3-24/6004@ от 02.09.2021

Подробнее о документе мы писали в новости Инспекторы не могут уничтожать данные налогоплательщиков даже по заявлению

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