«Утренний бухгалтер». Бухгалтеры будут меньше мучиться с отчетностью в Росстат

Мы выпускаем «Утреннего бухгалтера» еще и на сайте, чтобы вы всегда могли найти полезные материалы и не пропустили ничего важного за прошедший день.
«Утренний бухгалтер» — это дайджест всех последних материалов «Клерка». Кратко, структурированно, понятно (без лирики и критики — за авторским сарказмом нашего главреда — к «Ночному бухгалтеру».
Итак, читайте главное.
ПФР сам будет передавать в Росстат данные из отчетов работодателей, бухгалтерам не придется с этим возиться.
Кстати, вы тоже слышали, что якобы пенсии повысят с 1 октября? Это фейки, сказал ПФР.
Налоговики продолжают кошмарить бизнес: на этот раз напомнили, что штрафы за неприменение ККТ — не разовая, а постоянная акция.
Кстати, мы разобрались, как быть с чеками ККТ в фитнес-клубах, почитайте.
Центробанк считает, что банки должны следить за поступлениями крупных сумм денег и проверять их на мошенничество.
Рассказываем о контроле за наличкой по 115-ФЗ, а еще про основные новшества в ФСБУ и ПБУ — в новом выпуске «Утреннего бухгалтера».
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Дата проведения: 29 сентября, среда
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Ну как всегда, не то имели ввиду, в общем.
ФСС опубликовал примерные критерии самостоятельной оценки рисков для страхователей, которые фонд использует при планировании выездных проверок.
Общехозяйственные расходы (ОР) — это затраты, не связанные с основной деятельностью компании и процессом производства, но необходимые для обслуживания и управления предприятия в целом. Иными словами, это управленческие расходы организации. Для учета таких расходов предусмотрен счет 26.
Любой работодатель обязательно составляет график отпусков. Так, и предприятие, и работники точно будут знать, кто и когда планирует уходить в оплачиваемый отпуск в течение календарного года. Об особенностях составления и о том, кто вправе претендовать на отдых вне очереди, расскажем в этой статье.
Выплата зарплаты в рамках зарплатных проектов уже давно не редкость и применяется многими фирмами. А если работник требует перечислять деньги на другую карту в «свой» банк, что будет за отказ и за чей счет будет комиссия?
Некоторые сотрудники в силу большого объема работы или периодических авралов по просьбе руководства вынуждены оставаться работать после окончания рабочего дня, зачастую допоздна. Перед бухгалтерами встает вопрос: как оплачивать время работы, одновременно приходящееся и на труд ночью, и на сверхурочную работу. Рассказываем.
Сложилось весьма устойчивое мнение, что обособленного подразделения у подрядчика не возникает, если он туда командирует своих сотрудников.
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Документы
ФНС РФ: Письмо № 03-11-09/53236 от 05.07.2021
ФНС РФ: Письмо № АБ-4-20/11983 от 25.08.2021
Подробнее о документе мы писали в новости Компании будут штрафовать за платежи мимо кассы постоянно
Минфин РФ: Письмо № 03-01-10/66518 от 18.08.2021
Подробнее о документе мы писали в новости Работодатель оплатил патент за иностранца и переезд. Минфин рассказал, какие налоги надо уплатить, а какие — нет
ФНС РФ: Письмо № АБ-4-20/13041@ от 14.09.2021
Подробнее о документе мы писали в новости Как учитывать доход и пробивать чеки ККТ при продаже абонементов в фитнес-клуб
ФНС РФ: Письмо № ПА-3-24/6004@ от 02.09.2021
Подробнее о документе мы писали в новости Инспекторы не могут уничтожать данные налогоплательщиков даже по заявлению
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