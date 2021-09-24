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«Утренний бухгалтер». Бухгалтеры будут меньше мучиться с отчетностью в Росстат

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Рубрика Обзоры для бухгалтера
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Мы выпускаем «Утреннего бухгалтера» еще и на сайте, чтобы вы всегда могли найти полезные материалы и не пропустили ничего важного за прошедший день.

«Утренний бухгалтер» — это дайджест всех последних материалов «Клерка». Кратко, структурированно, понятно (без лирики и критики — за авторским сарказмом нашего главреда — к «Ночному бухгалтеру».

Итак, читайте главное.

ПФР сам будет передавать в Росстат данные из отчетов работодателей, бухгалтерам не придется с этим возиться.

Кстати, вы тоже слышали, что якобы пенсии повысят с 1 октября? Это фейки, сказал ПФР.

Налоговики продолжают кошмарить бизнес: на этот раз напомнили, что штрафы за неприменение ККТ — не разовая, а постоянная акция.

Кстати, мы разобрались, как быть с чеками ККТ в фитнес-клубах, почитайте.

Центробанк считает, что банки должны следить за поступлениями крупных сумм денег и проверять их на мошенничество.

Рассказываем о контроле за наличкой по 115-ФЗ, а еще про основные новшества в ФСБУ и ПБУ — в новом выпуске «Утреннего бухгалтера».

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При открытии счета реквизиты получите в течение 5 минут после подачи заявки (отправим по СМС и электронной почте). Можно сразу принимать платежи. А на средства на счете в дальнейшем добавим до 2% годовых на остаток. Лишним не будет.

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Документы

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ФНС РФ: Письмо № АБ-4-20/11983 от 25.08.2021

Подробнее о документе мы писали в новости Компании будут штрафовать за платежи мимо кассы постоянно

Минфин РФ: Письмо № 03-01-10/66518 от 18.08.2021

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Подробнее о документе мы писали в новости Как учитывать доход и пробивать чеки ККТ при продаже абонементов в фитнес-клуб

ФНС РФ: Письмо № ПА-3-24/6004@ от 02.09.2021

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