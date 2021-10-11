«Утренний бухгалтер». Роструд запретил один из способов выдачи расчетных листков

Мы выпускаем «Утреннего бухгалтера» еще и на сайте, чтобы вы всегда могли найти полезные материалы и не пропустили ничего важного за прошедшие выходные.

«Утренний бухгалтер» — это дайджест всех последних материалов «Клерка». Кратко, структурированно, понятно (без лирики и критики — за авторским сарказмом нашего главреда — к «Ночному бухгалтеру»).

Итак, читайте главное.

Выдавать расчетные листки электронно через терминал нельзя, потому что такой способ не прописан в ТК, заявил Роструд.

Известно, что когда компания переезжает на другой адрес, могут появиться пени из-за путаницы с ОКТМО. Почитайте, что может случиться, если произойдет техническая ошибка.

Клерки обсуждают, как избежать попытки генерального повесить на бухгалтера полную материальную ответственность. Поделитесь своим мнением.

О том, что делать бухгалтеру-аутсорсеру, если клиент обесценивает его работу, рассказывает эксперт в записи вебинара: забирайте прямо сейчас.

Очередная общественная инициатива. За доход, равный МРОТ, предлагают не платить НДФЛ. Есть ли у нее смысл, мы даже комментировать не будем.

Новости

События

Иностранные работники в 2021 г.: экспертный анализ кадровых, правовых и налоговых сторон вопроса

Дата проведения: 15 октября, пятница

Кто окажется под прицелом налоговой в 2022 году

Дата проведения: 14 октября, четверг

Особенности ведения бухгалтерии НКО

Дата проведения: 14 октября, четверг

Международное налоговое планирование 2021: обсуждаем важные вопросы

Дата проведения: 14 октября, четверг

Деловой вечер: Спорные вопросы по контролю за доходами/расходами физических лиц. Информация из первых уст от представителя ФНС

Дата проведения: 13 октября, среда

Выемки, которые проводят налоговики: что законно и что нет

Дата проведения: 13 октября, среда

Реформа системы оплаты труда в госучреждениях

Дата проведения: 13 октября, среда

Новые федеральные стандарты по бухгалтерскому учету. Аренда, основные средства, капитальные вложения: правила учета в 2022 г.

Дата проведения: 13 октября, среда

Новый состав отчётности за 9 месяцев. Как избежать претензий налоговиков Смирнова Татьяна Степановна

Дата проведения: 13 октября, среда

Полицейские проверки: что делать, если изымают документы и предметы

Дата проведения: 12 октября, вторник

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Последний срок сдачи — 25 октября.

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🔒 Приняты две новые формы декларации по налогу на имущество. Не запутайтесь, когда какую сдавать

В июле опубликовали приказ ФНС с новой формой декларации. В октябре – еще один приказ с более новой формой. Один из них действует с 2022 года, другой – с 2023 года. Не перепутайте! Разбираемся, чем они отличаются.

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ТК дает возможность осуществить перевод на режим неполного рабочего времени части или всех сотрудников компании, но только по соглашению с ними

— Почему бухгалтера могут уволить и что потом делать

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Длительные сроки ожидания денег из-за медленной работы или бездействия судебных приставов-исполнителей — одна из основных проблем исполнительного производства в нашей стране.

— Задержка зарплаты: куда обращаться, если время идет, а денег всё нет

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— «Ночной бухгалтер». Всех самозанятых с одним заказчиком ждут проблемы в налоговой

Налоговики жестят не по-детски и массово вызывают на комиссии все компании, которые подозревают в схемах с самозанятыми.

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Документы

Минфин РФ: Письмо № 03-07-07/73558 от 10.09.2021

Минтруд РФ: Письмо № 14-6/ООГ-9289 от 30.09.2021

Подробнее о документе мы писали в новости Бумажной трудовой можно подтвердить стаж, даже после перехода на ЭТК

ФНС РФ: Письмо № БС-4-11/11315@ от 13.07.2020

Верховный Суд РФ: Определение № 84-КА19-1 от 24.05.2019

ФНС РФ: Письмо № ЕА-4-15/14005@ от 04.10.2020

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