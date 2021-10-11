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«Утренний бухгалтер». Роструд запретил один из способов выдачи расчетных листков

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Рубрика Обзоры для бухгалтера
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Мы выпускаем «Утреннего бухгалтера» еще и на сайте, чтобы вы всегда могли найти полезные материалы и не пропустили ничего важного за прошедшие выходные.

«Утренний бухгалтер» — это дайджест всех последних материалов «Клерка». Кратко, структурированно, понятно (без лирики и критики — за авторским сарказмом нашего главреда — к «Ночному бухгалтеру»).

Итак, читайте главное.

Выдавать расчетные листки электронно через терминал нельзя, потому что такой способ не прописан в ТК, заявил Роструд.

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Минтруд РФ: Письмо № 14-6/ООГ-9289 от 30.09.2021

Подробнее о документе мы писали в новости Бумажной трудовой можно подтвердить стаж, даже после перехода на ЭТК

ФНС РФ: Письмо № БС-4-11/11315@ от 13.07.2020

Верховный Суд РФ: Определение № 84-КА19-1 от 24.05.2019

ФНС РФ: Письмо № ЕА-4-15/14005@ от 04.10.2020

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