«Утренний бухгалтер». Роструд запретил один из способов выдачи расчетных листков

Мы выпускаем «Утреннего бухгалтера» еще и на сайте, чтобы вы всегда могли найти полезные материалы и не пропустили ничего важного за прошедшие выходные.
«Утренний бухгалтер» — это дайджест всех последних материалов «Клерка». Кратко, структурированно, понятно (без лирики и критики — за авторским сарказмом нашего главреда — к «Ночному бухгалтеру»).
Итак, читайте главное.
Выдавать расчетные листки электронно через терминал нельзя, потому что такой способ не прописан в ТК, заявил Роструд.
Известно, что когда компания переезжает на другой адрес, могут появиться пени из-за путаницы с ОКТМО. Почитайте, что может случиться, если произойдет техническая ошибка.
Клерки обсуждают, как избежать попытки генерального повесить на бухгалтера полную материальную ответственность. Поделитесь своим мнением.
О том, что делать бухгалтеру-аутсорсеру, если клиент обесценивает его работу, рассказывает эксперт в записи вебинара: забирайте прямо сейчас.
Очередная общественная инициатива. За доход, равный МРОТ, предлагают не платить НДФЛ. Есть ли у нее смысл, мы даже комментировать не будем.
Новости
- Налоговики не потрудились написать в акте проверки, за что им должны 17 млн
- Работающим пенсионерам могут вернуть индексацию. Очередной проект уже в Думе
- Налоговики закручивают гайки с самозанятыми
- «Орбанк» лишили лицензии
- Расчетные листки выдаем раз в месяц. Роструд поменял свое мнение
- Вернуть НДФЛ при покупке квартиры можно не только с зарплаты
- За опоздание со сдачей отчетов по прослеживаемости штрафовать пока не будут
- Храните электронную подпись в сейфе и не пишите на токене пароль
- Бухгалтерия «Клерка» требует акты от физиков. И это неправильно
- Сим-карты подорожают — в них хотят зашить электронную подпись
- К 2024 году бегать с бумажками для получения льготы не надо будет
- Доходы общепита выросли в 1,5 раза. Но так ли это?
- «Веерное обналичивание» назвали самой популярной схемой
- Налоговики сами зачтут переплату по вашим личным налогам
- Агрегаторов такси начали штрафовать за непривитых водителей
- За доход, равный МРОТ, предлагают не платить НДФЛ
- Грузовые перевозки загоняют в Хартию. А в чем плюсы?
- Актуальный список регионов, где ввели QR-коды о вакцинации
- Роструд запретил еще один способ выдачи расчетных листков
- Гендир хочет повесить на главбуха полную материальную ответственность. Бухгалтеры советуют, как быть
- Топ-менеджер крупного застройщика попался на мошенничестве. Обвинение уже выдвинули
- Налоговики обещают провести выездную проверку за один день без доначислений, для галочки. Стоит ли им верить?
- Бумажной трудовой можно подтвердить стаж, даже после перехода на ЭТК
- Налоговики начислили пени из-за смены адреса, которой не было
- «Такском» в отзывах на «Клерке» пообещал юзерам новый интерфейс
- Лимит дохода для освобождения от НДС повышать не собираются, не надейтесь
- Какой доход брать ИП при совмещении УСН и ПСН для распределения страховых взносов: реальный или потенциальный?
События
Иностранные работники в 2021 г.: экспертный анализ кадровых, правовых и налоговых сторон вопроса
Дата проведения: 15 октября, пятница
Кто окажется под прицелом налоговой в 2022 году
Дата проведения: 14 октября, четверг
Особенности ведения бухгалтерии НКО
Дата проведения: 14 октября, четверг
Международное налоговое планирование 2021: обсуждаем важные вопросы
Дата проведения: 14 октября, четверг
Деловой вечер: Спорные вопросы по контролю за доходами/расходами физических лиц. Информация из первых уст от представителя ФНС
Дата проведения: 13 октября, среда
Выемки, которые проводят налоговики: что законно и что нет
Дата проведения: 13 октября, среда
Реформа системы оплаты труда в госучреждениях
Дата проведения: 13 октября, среда
Новые федеральные стандарты по бухгалтерскому учету. Аренда, основные средства, капитальные вложения: правила учета в 2022 г.
Дата проведения: 13 октября, среда
Новый состав отчётности за 9 месяцев. Как избежать претензий налоговиков Смирнова Татьяна Степановна
Дата проведения: 13 октября, среда
Полицейские проверки: что делать, если изымают документы и предметы
Дата проведения: 12 октября, вторник
Статьи
🔒 Что делать ИП, если он слетел с ПСН из-за превышения лимита
Патентная система налогообложения — один из самых популярных режимов у малого бизнеса. Разбираемся, что делать, если право на применение ПСН утрачено.
— Бизнесу придется уточняться и доплачивать: что нас ждет в 2022
Рассказываем о выступлении заместителя начальника контрольного управления ФНС Константина Новосёлова на XIX налоговом форуме. Самое главное — тренд на побуждение уточняться и добровольно доплатить налоги сохраняется.
— «Утренний бухгалтер». Не забудьте сдать отчет об операциях с прослеживаемыми товарами
Последний срок сдачи — 25 октября.
— По каким формам отчитываться в Росстат в 2021 и 2022 годах
Отчитываться в Росстат должны все организации и ИП, вне зависимости от режима налогообложения и вида деятельности. Малые предприятия сдают меньше отчетов и более простые формы.
🔒 Приняты две новые формы декларации по налогу на имущество. Не запутайтесь, когда какую сдавать
В июле опубликовали приказ ФНС с новой формой декларации. В октябре – еще один приказ с более новой формой. Один из них действует с 2022 года, другой – с 2023 года. Не перепутайте! Разбираемся, чем они отличаются.
— Режим неполного рабочего времени: как перевести на него сотрудника правильно
ТК дает возможность осуществить перевод на режим неполного рабочего времени части или всех сотрудников компании, но только по соглашению с ними
— Почему бухгалтера могут уволить и что потом делать
Шеф требует поминутного отчета о задачах и придирается к каждому слову? Вполне возможно, что это тревожный звонок о будущем увольнении. Поговорим, за что вас вообще могут уволить.
— Как получить свои деньги, если пристав бездействует?
Длительные сроки ожидания денег из-за медленной работы или бездействия судебных приставов-исполнителей — одна из основных проблем исполнительного производства в нашей стране.
— Задержка зарплаты: куда обращаться, если время идет, а денег всё нет
4 способа получить свою зарплату — от переговоров до прокуратуры
— «Ночной бухгалтер». Всех самозанятых с одним заказчиком ждут проблемы в налоговой
Налоговики жестят не по-детски и массово вызывают на комиссии все компании, которые подозревают в схемах с самозанятыми.
Блоги компаний
- Новостной дайджест по налогам за сентябрь 2021 (Юзвак Максим)
- Как осчастливят бизнес: обзор проектов властей, которые повлияют на вашу работу (Чёрная Бухгалтерия)
- Какие документы подтвердят реальность сделки. Защитите компанию от налоговой проверки (НАСБ)
- Вызвали в налоговую на предпроверочный анализ: ждать выездную проверку? (Ольга Пономарева)
- Чек-лист по продаже прослеживаемых товаров (МойСклад)
- Новый налоговый режим. Плюсы и минусы (МЦОБ: бухгалтерия и право)
- Когда и как нужно индексировать зарплату: способы, примеры, штрафы, судебная практика (СберРешения)
- Как работает налог на доходы физических лиц (Моё дело)
- Маркировка молочных продуктов, воды и парфюма: что вам нужно сделать прямо сейчас (Калуга Астрал)
- Что изменилось в части срока владения жильем для исчисления НДФЛ? (RosCo)
- Развитие конкурентной среды: куда мы катимся (Школа бизнеса Турова)
- Как рассчитывать отпуск при увольнении и норму продолжительности рабочего времени: изменения в Трудовом кодексе (MSFO.ru)
- Контроль за переводами физических лиц ужесточается: обзор инструкции ЦБ (URVISTA)
- Центробанк спрогнозировал рост экономической активности (MSFO.ru)
- Что случилось с рынком автокредитов в России? (MSFO.ru)
- Раскрыт ежедневный заработок самозанятых в России (MSFO.ru)
- Сколько придется платить за электроэнергию в 2022 году? (MSFO.ru)
- Как правильно заполнять платежки по страховым взносам: действующие и новые правила (КАМИН)
Документы
Минфин РФ: Письмо № 03-07-07/73558 от 10.09.2021
Минтруд РФ: Письмо № 14-6/ООГ-9289 от 30.09.2021
Подробнее о документе мы писали в новости Бумажной трудовой можно подтвердить стаж, даже после перехода на ЭТК
ФНС РФ: Письмо № БС-4-11/11315@ от 13.07.2020
Верховный Суд РФ: Определение № 84-КА19-1 от 24.05.2019
ФНС РФ: Письмо № ЕА-4-15/14005@ от 04.10.2020
Обсуждаемые темы форума
— Выплата зарплаты директору-единственному участнику ООО
— Отгрузка товара по валютному договору в рублях
— Как убрать задолженность ФСС в отчете 4-ФСС в 1С 8.3?
— Добровольное погашение задолженности поле 107 в платежке
— Как отразить в расходах лизинговый платеж за вычетом амортизации
— Заявление на уменьшение патента сейчас, оплата до 31.12.21
— Срок перечисления отпускных в 6-НДФЛ
— Реорганизация путем присоединение к ООО-кредитору
— Импорт из импорт из Республики Беларусь
— Продажа коммерческой недвижимости
— Оплата штрафа ифнс третьим лицом