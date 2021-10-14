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«Утренний бухгалтер». Власти опять хотят поменять Налоговый кодекс и закон о бухучете

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Рубрика Обзоры для бухгалтера
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Мы выпускаем «Утреннего бухгалтера» еще и на сайте, чтобы вы всегда могли найти полезные материалы и не пропустили ничего важного за прошедший день.

«Утренний бухгалтер» — это дайджест всех последних материалов «Клерка». Кратко, структурированно, понятно (без лирики и критики — за авторским сарказмом нашего главреда — к «Ночному бухгалтеру»).

Итак, читайте главное.

НК считают слишком запутанным, а закон о бухучете — устаревшим. Поэтому нужны перемены, говорят в Госдуме.

Налоговики массово закрывают недоимки и пени с переплат без заявления от налогоплательщиков. При этом залезают в другие налоги и создают недоимки в других местах.

Интересные цифры: на соцподдержку собираются выделить больше средств на ближайшие годы, чем на поддержку экономики.

Роструд рассказал, обязан ли сотрудник отвечать на звонки начальства во время обеда. Спойлер: нет.

В помощь бухгалтеру — все основное про 4-ФСС, сохраняйте себе в закладки.

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Документы

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Минфин РФ: Письмо № 03-04-05/74814 от 15.09.2021

Подробнее о документе мы писали в новости На сумму маткапитала имущественный вычет не дадут

Минфин РФ: Письмо № 03-04-06/71977 от 06.09.2021

Подробнее о документе мы писали в новости Как платить НДФЛ с премий: мнение Минфина

Минфин РФ: Письмо № 03-04-05/74835 от 15.09.2021

Подробнее о документе мы писали в новости Если при разводе по брачному договору вам отошла квартира мужа, придется платить НДФЛ

ФНС РФ: Письмо № ГД-4-3/4550@ от 23.03.2015

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