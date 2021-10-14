«Утренний бухгалтер». Власти опять хотят поменять Налоговый кодекс и закон о бухучете

Мы выпускаем «Утреннего бухгалтера» еще и на сайте, чтобы вы всегда могли найти полезные материалы и не пропустили ничего важного за прошедший день.
«Утренний бухгалтер» — это дайджест всех последних материалов «Клерка». Кратко, структурированно, понятно (без лирики и критики — за авторским сарказмом нашего главреда — к «Ночному бухгалтеру»).
Итак, читайте главное.
НК считают слишком запутанным, а закон о бухучете — устаревшим. Поэтому нужны перемены, говорят в Госдуме.
Налоговики массово закрывают недоимки и пени с переплат без заявления от налогоплательщиков. При этом залезают в другие налоги и создают недоимки в других местах.
Интересные цифры: на соцподдержку собираются выделить больше средств на ближайшие годы, чем на поддержку экономики.
Роструд рассказал, обязан ли сотрудник отвечать на звонки начальства во время обеда. Спойлер: нет.
В помощь бухгалтеру — все основное про 4-ФСС, сохраняйте себе в закладки.
Новости
- Налоговики точно найдут вашу обособку. Регистрируйтесь, пока не прилетели штрафы
- Бизнес ждет, когда повысят лимит численности на ПСН. Дождется ли?
- В Москве повышают налог для всех ИП на ПСН
- МВД и ФСБ без суда будут блокировать банковские счета
- Актуальный список регионов с обязательной вакцинацией
- За опоздание со сдачей СЗВ-ТД штраф прилетит от трудинспекции, а не от ПФР
- Может ли IT-компания платить пониженные взносы при модификации чужих программ
- Актуальный список регионов, где ввели QR-коды о вакцинации
- Фитнес-клубы против QR-кодов
- Столичных школьников будут проверять на ковид прямо в школах. Проверка — обязательна
- Бухгалтер должен оплатить учебный отпуск белорусу по их форме справки-вызова
- Хотят переписать Налоговый кодекс и закон о бухучете
- Как платить НДФЛ с премий: мнение Минфина
- Если при разводе по брачному договору вам отошла квартира мужа, придется платить НДФЛ
- Налоговая без вас решит, что делать с переплатой. Но не всегда правильно
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- Про какие инвестиции рассказывать «Клерку»?
- Заложенные товары не подпадают под прослеживаемость
- Налоговики хотят особо контролировать всех, кто так или иначе работает с клинингом
- Повысится лимит дохода при УСН. Озвучили коэффициенты-дефляторы на 2022 год
- За взятку в миллион налоговика могут посадить на 7 лет
- С 2022 года можно будет выдавать электронные доверенности
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События
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Дата проведения: 20 октября, среда
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Дата проведения: 20 октября, среда
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Дата проведения: 19 октября, вторник
Проведение финансового анализа, бюджетирование и управление денежными потоками
Дата проведения: 18 октября, понедельник
Налоговая оптимизация: от экономии до потери бизнеса
Дата проведения: 18 октября, понедельник
Специалист по управленческому и финансовому учету
Дата проведения: 16 октября, суббота
Современная бизнес квалификация: Управленческий учет; Финансовый учет(МСФО); Финансовый менеджмент; Налоги; Право; Аудит МСА
Дата проведения: 15 октября, пятница
Карьерная квалификация СAP: Финансовый учет (МСФО); Управленческий учет; Налоги; Право
Дата проведения: 15 октября, пятница
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Документы
ФНС РФ: Письмо № ЕА-4-15/12230@ от 30.08.2021
Подробнее о документе мы писали в новости Заложенные товары не подпадают под прослеживаемость
Минфин РФ: Письмо № 03-04-05/74814 от 15.09.2021
Подробнее о документе мы писали в новости На сумму маткапитала имущественный вычет не дадут
Минфин РФ: Письмо № 03-04-06/71977 от 06.09.2021
Подробнее о документе мы писали в новости Как платить НДФЛ с премий: мнение Минфина
Минфин РФ: Письмо № 03-04-05/74835 от 15.09.2021
Подробнее о документе мы писали в новости Если при разводе по брачному договору вам отошла квартира мужа, придется платить НДФЛ
ФНС РФ: Письмо № ГД-4-3/4550@ от 23.03.2015
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