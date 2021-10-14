«Утренний бухгалтер». Власти опять хотят поменять Налоговый кодекс и закон о бухучете

Мы выпускаем «Утреннего бухгалтера» еще и на сайте, чтобы вы всегда могли найти полезные материалы и не пропустили ничего важного за прошедший день.

«Утренний бухгалтер» — это дайджест всех последних материалов «Клерка». Кратко, структурированно, понятно (без лирики и критики — за авторским сарказмом нашего главреда — к «Ночному бухгалтеру»).

Итак, читайте главное.

НК считают слишком запутанным, а закон о бухучете — устаревшим. Поэтому нужны перемены, говорят в Госдуме.

Налоговики массово закрывают недоимки и пени с переплат без заявления от налогоплательщиков. При этом залезают в другие налоги и создают недоимки в других местах.

Интересные цифры: на соцподдержку собираются выделить больше средств на ближайшие годы, чем на поддержку экономики.

Роструд рассказал, обязан ли сотрудник отвечать на звонки начальства во время обеда. Спойлер: нет.

В помощь бухгалтеру — все основное про 4-ФСС, сохраняйте себе в закладки.

Новости

События

Бухгалтер хочет в аутсорсеры: что надо знать?

Дата проведения: 20 октября, среда

Налоговая документация по трансфертному ценообразованию: формула защиты внутригруппового ценообразования

Дата проведения: 20 октября, среда

Как исключить кассовый разрыв и получить деньги сразу после поставки? Все, что нужно знать про факторинг

Дата проведения: 19 октября, вторник

Проведение финансового анализа, бюджетирование и управление денежными потоками

Дата проведения: 18 октября, понедельник

Налоговая оптимизация: от экономии до потери бизнеса

Дата проведения: 18 октября, понедельник

Специалист по управленческому и финансовому учету

Дата проведения: 16 октября, суббота

Современная бизнес квалификация: Управленческий учет; Финансовый учет(МСФО); Финансовый менеджмент; Налоги; Право; Аудит МСА

Дата проведения: 15 октября, пятница

Карьерная квалификация СAP: Финансовый учет (МСФО); Управленческий учет; Налоги; Право

Дата проведения: 15 октября, пятница

Статьи

— За что вас прижмут налоговики и почему самозанятые уйдут в тень

Топ последних новостей о самозанятых, которые вы могли пропустить.

🔒 Какие поправки про отпуска внесут в Трудовой кодекс

Все кадровики знают, что такое 2,33. Формулу расчета этого показателя внесут в ТК. Будет и много других изменений, рассказываем подробнее.

— «Утренний бухгалтер». Компании могут учитывать расходы по чеку самозанятого, если он слетел с НПД

Речь о ситуации, когда это произошло уже после выдачи чека.

🔒 Хотите скидку по взносам НС и ПЗ? Подайте заявление до 1 ноября

К основному тарифу страховых взносов по обязательному социальному страхованию от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний ежегодно устанавливаются скидки и надбавки. Разберем самые актуальные.

— «Ночной бухгалтер». Силовики без суда будут блокировать бизнесу счета

Тучи сгущаются: у блокировки счетов появились новые основания. МВД и ФСБ могут это сделать без суда, если заподозрят вас... в финансировании экстремизма.

— Как регистрировать и использовать программы без проблем с законом

В статье разберемся, что нужно знать про ПО как объект авторского права и как не нарваться на проблемы — как разработчикам, так и пользователям программы.

— Финансы для простого россиянина в будущем: как это будет

Решила тут пофантазировать и представить, как будут выглядеть некоторые финансовые штуки для простого россиянина в будущем. Фантазии эти основаны на тенденциях, которые видно уже сейчас. Интересно будет потом проверить, что из этого сбудется, а что — нет.

— Смена юридического адреса АО: пошаговая инструкция

Нередко акционерное общество в силу тех или иных причин меняет юридический адрес. Какие документы нужно подготовить в этом случае, в каком порядке их подать, кого уведомить о смене адреса, расскажем далее в нашей статье.

— Все говорят про новый международный корпоративный налог. Что за налог?

В пятницу 136 стран, включая Россию, заключили соглашение о глобальном корпоративном налоге. Разберёмся, что за налог и какой от него эффект.

Блоги компаний

Документы

ФНС РФ: Письмо № ЕА-4-15/12230@ от 30.08.2021

Подробнее о документе мы писали в новости Заложенные товары не подпадают под прослеживаемость

Минфин РФ: Письмо № 03-04-05/74814 от 15.09.2021

Подробнее о документе мы писали в новости На сумму маткапитала имущественный вычет не дадут

Минфин РФ: Письмо № 03-04-06/71977 от 06.09.2021

Подробнее о документе мы писали в новости Как платить НДФЛ с премий: мнение Минфина

Минфин РФ: Письмо № 03-04-05/74835 от 15.09.2021

Подробнее о документе мы писали в новости Если при разводе по брачному договору вам отошла квартира мужа, придется платить НДФЛ

ФНС РФ: Письмо № ГД-4-3/4550@ от 23.03.2015

Обсуждаемые темы форума

— Уплата налогов

— МСФО 15 и МСФО 28

— CGU больше, чем отчитывающаяся организация

— Требования к аудитору финансовой отчетности эмитента за три последних года

— 1с итс

— Выплата ДСД при выходе из ООО

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— ООО дарит квартиру

— ИП продает коммерческое здание как физ. лицо с оплатой на личный счет

— Отражение в отчетности прослеживаемый товар

— ИП покупка автомобиля

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