«Утренний бухгалтер». Работодателям надо давать сотрудникам два выходных на прививку

Мы выпускаем «Утреннего бухгалтера» еще и на сайте, чтобы вы всегда могли найти полезные материалы и не пропустили ничего важного за прошедший день.

«Утренний бухгалтер» — это дайджест всех последних материалов «Клерка». Кратко, структурированно, понятно (без лирики и критики — за авторским сарказмом нашего главреда — к «Ночному бухгалтеру»).

Итак, читайте главное.

Минтруд выпустил официальные рекомендации по поводу тех самых двух выходных на вакцинацию. Если коротко, то давать такие выходные надо, но когда именно — решает работодатель. Можно прибавить их к ежегодному отпуску.

Опять про нерабочие дни. За совмещение в этот период сотруднику тоже надо доплачивать, как обычно, сказал Роструд. Так как это часть зарплаты сотрудника.

Тариф взносов в ФСС можно снизить, если в компании не было травматизма. Заявление подать можно до 1 ноября.

В Госдуме обсуждают новую льготу для сотрудников. Ухаживающим за инвалидом дадут право на отпуск без содержания.

Уже сдали декларацию по НДС? Если еще нет, напоминаем, когда ее могут признать несданной.

Новости

События

Как бухгалтеру работать с ФСБУ 25/2018 «Бухгалтерский учет аренды»

Дата проведения: 3 ноября, среда

Налоги и договор: как составить, чтобы не подставиться перед ИФНС

Дата проведения: 2 ноября, вторник

Персональные данные: чем грозят нарушения?

Дата проведения: 1 ноября, понедельник

Статьи

— Нерабочие дни: тест для бухгалтеров и кадровиков

Ленты переполнены ковидными новостями и нерабочими днями. Бухгалтеры и кадровики вроде бы уже во всем разобрались, но вопросы все равно остаются.

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Сегодня последний день сдачи.

— Одна ошибка в цифре — и долг не существует?

Чаще всего деньги в долг берут в банках, оформляя кредиты. Это справедливо как для обычных граждан, так и для предпринимателей и компаний. В редких случаях предприниматели берут в долг деньги у нефинансовых организаций.

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Налогом на имущество по кадастровой стоимости облагаются только те объекты, которые включены в региональные перечни. Бывает, что объект относится к перечню кадастровых объектов по НК РФ, но в региональном перечне его нет. Бывает, что объект внесен в этот перечень по ошибке. Как быть в подобных случаях?

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— Сколько платят бухгалтерам и главбухам, и от чего это зависит

За прошедший год заработные платы практически всех специалистов в области бухгалтерии и финансов показывали рост. Но не все так однозначно. Где-то этот рост практически незаметен. Давайте разбираться, что на это влияет.

— Как закон 247-ФЗ изменил все остальные законы для работодателей

Одним из самых ярких и всеобъемлющих документов в результате регуляторной гильотины стал Федеральный закон № 247-ФЗ «Об обязательных требованиях в Российской Федерации». Как он изменил все остальные законы для работодателей? Собрали несколько основных тезисов по теме.

🔒 Гайд по нерабочим дням для бухгалтера и кадровика

Нерабочие дни официально объявлены по всей стране с 30 октября по 7 ноября 2021 года (указ Владимира Путина № 595 от 20 октября 2021 г.). Но регионы могут начать их раньше или продлить.

— «Ночной бухгалтер». Работаете в нерабочие дни? Есть шанс залететь на миллион

Если компания продолжит работу в нерабочие дни, то ее могут серьезно оштрафовать. Суммы не маленькие — до миллиона рублей.

🔒 Кто из работников обязан проходить обязательный медосмотр

Не забудьте об обязательных медицинских осмотрах для некоторых работников. Расскажем подробнее, кто их должен проходить и когда.

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Документы

ФНС РФ: Письмо № КВ-3-17/7008@ от 22.10.2021

Подробнее о документе мы писали в новости Оплату от иностранной фирмы нельзя получать на электронный кошелек. Нужен счет в банке

ФНС РФ: Письмо № ПА-4-20/14958@ от 22.10.2021

Подробнее о документе мы писали в новости Налоговики разрешили магазинам принимать деньги от покупателей через автоматические устройства

Минфин РФ: Письмо № 03-08-05/82799 от 13.10.2021

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