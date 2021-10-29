«Утренний бухгалтер». Работодателям надо давать сотрудникам два выходных на прививку

Мы выпускаем «Утреннего бухгалтера» еще и на сайте, чтобы вы всегда могли найти полезные материалы и не пропустили ничего важного за прошедший день.
«Утренний бухгалтер» — это дайджест всех последних материалов «Клерка». Кратко, структурированно, понятно (без лирики и критики — за авторским сарказмом нашего главреда — к «Ночному бухгалтеру»).
Итак, читайте главное.
Минтруд выпустил официальные рекомендации по поводу тех самых двух выходных на вакцинацию. Если коротко, то давать такие выходные надо, но когда именно — решает работодатель. Можно прибавить их к ежегодному отпуску.
Опять про нерабочие дни. За совмещение в этот период сотруднику тоже надо доплачивать, как обычно, сказал Роструд. Так как это часть зарплаты сотрудника.
Тариф взносов в ФСС можно снизить, если в компании не было травматизма. Заявление подать можно до 1 ноября.
В Госдуме обсуждают новую льготу для сотрудников. Ухаживающим за инвалидом дадут право на отпуск без содержания.
Уже сдали декларацию по НДС? Если еще нет, напоминаем, когда ее могут признать несданной.
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События
Как бухгалтеру работать с ФСБУ 25/2018 «Бухгалтерский учет аренды»
Дата проведения: 3 ноября, среда
Налоги и договор: как составить, чтобы не подставиться перед ИФНС
Дата проведения: 2 ноября, вторник
Персональные данные: чем грозят нарушения?
Дата проведения: 1 ноября, понедельник
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🔒 Гайд по нерабочим дням для бухгалтера и кадровика
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Документы
ФНС РФ: Письмо № КВ-3-17/7008@ от 22.10.2021
Подробнее о документе мы писали в новости Оплату от иностранной фирмы нельзя получать на электронный кошелек. Нужен счет в банке
ФНС РФ: Письмо № ПА-4-20/14958@ от 22.10.2021
Подробнее о документе мы писали в новости Налоговики разрешили магазинам принимать деньги от покупателей через автоматические устройства
Минфин РФ: Письмо № 03-08-05/82799 от 13.10.2021
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