«Утренний бухгалтер». На вакцинацию теперь официально нужно давать два выходных

Мы выпускаем «Утреннего бухгалтера» еще и на сайте, чтобы вы всегда могли найти полезные материалы и не пропустили ничего важного за прошедшие выходные.

«Утренний бухгалтер» — это дайджест всех последних материалов «Клерка». Кратко, структурированно, понятно (без лирики и критики — за авторским сарказмом нашего главреда — к «Ночному бухгалтеру»).

Итак, читайте главное.

Трехсторонняя комиссия работодателей, профсоюзов и правительства официально одобрила проект по предоставлению работникам двух выходных для прививки от коронавируса.

Скандальная история. Директор потребовал уволить сотрудника 62 лет. Хотя тот привит и может работать в нерабочие дни.

Или еще более скандальная история. Бухгалтеру дали уголовный срок за работу с компаниями-однодевками. Почитайте, как не надо делать.

Обязательно выдавайте трудовую при увольнении, даже если ее...не было. Лучше сделать дубликат или оформить новую, иначе можно попасть на судебное дело.

С 1 октября заработали новые правила по НДС с покупок у иностранных компаний: читайте, что там важного и что взять на заметку.

Рассказываем новенькое из неудачных для налоговой судебных споров, и не только — в новом выпуске «Утреннего бухгалтера».

Новости

События

Набор на дистанционную подготовку для прохождения тестирования при трудоустройстве на практике: МСФО; Трансформация; Управленческий учет; Финансовый менеджмент; Налоги; Право; Аудит МСА

Дата проведения: 7 ноября, воскресенье

Из-за пандемии дистанционно !Повышение квалификации до уровня: финансовый директор; финансовый менеджер; эксперт международной компании

Дата проведения: 7 ноября, воскресенье

NEW ! Карьера для финансистов: Управленческий учет; Финансовый учет(МСФО); Финансовый менеджмент; Налоги; Право; Аудит МСА

Дата проведения: 7 ноября, воскресенье

Набор ! Очно или дистанционно "Специалист по управленческому и финансовому учету"

Дата проведения: 7 ноября, воскресенье

New ! Из-за пандемии дистанционно!Карьерная квалификация СAP: Финансовый учет (МСФО); Управленческий учет; Налоги; Право

Дата проведения: 7 ноября, воскресенье

Как бухгалтеру работать с ФСБУ 25/2018 «Бухгалтерский учет аренды»

Дата проведения: 3 ноября, среда

Налоги и договор: как составить, чтобы не подставиться перед ИФНС

Дата проведения: 2 ноября, вторник

Персональные данные: чем грозят нарушения?

Дата проведения: 1 ноября, понедельник

Статьи

🔒 Календарь бухгалтера на ноябрь: что и когда платить

Мы составили для вас календарь со сроками сдачи отчетов и уплаты налогов в ноябре 2021 года. Он учитывает переносы сроков, в том числе и в связи с введением нерабочих дней по указу Президента.

— «Утренний бухгалтер». Работодателям надо давать сотрудникам два выходных на прививку

Минтруд выпустил официальные рекомендации.

— Раздача товаров в рекламных целях: налоги зависят от цены подарка

В налоговой базе по прибыли не учитывается стоимость бесплатно переданного имущества, в том числе и расходы, связанные с такой передачей, включая НДС. Минфин выделил один случай, когда расход в виде такого НДС все-таки можно учесть в прочих расходах.

— Приказ о приеме на работу по совместительству: образец и важные детали

Сотрудники в свободное от основной работы время могут подрабатывать как у своего текущего работодателя, так и другого лица. При оформлении совместителя необходимо составить обычные кадровые документы, в том числе приказ о приеме на работу. О нюансах, которые нужно учитывать при заполнении этого документа, расскажет наша статья.

— НПФ уходит с рынка. Что будет с вашими деньгами?

Негосударственных пенсионных фондов (НПФ) становится все меньше: в 2017 году их было 66, еще раньше — больше сотни, сейчас — 43. Если НПФ уходит с рынка, что происходит с пенсионными деньгами?

— Уголовные риски при отзыве банковской лицензии

Что про это нужно знать, если вы работаете в банке?

— Что будет, если не переоформить старые документы на недвижимость

Рассказываем, что говорится в разъяснениях от Росреестра.

— Топ вопросов про отпуск и отпускные

Разберем несколько реальных ситуаций и судебную практику.

— «Ночной бухгалтер». Покупаете одну доску в офис? Это залет на сотни тысяч штрафа

Сегодня в редакцию попала история о том, как 200 рублей за несчастную доску для ремонта офиса могут превратиться в 200 тысяч рублей штрафа.

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Документы

Минфин РФ: Письмо № 03-04-06/1153 от 14.01.2019

Московский городской суд: Апелляционное определение № 33-37288/2021 от 16.09.2021

Подробнее о документе мы писали в новости ⚖️ Выдать трудовую при увольнении надо, даже если ее не было. Иначе — компенсация утраченного заработка

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