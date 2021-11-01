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«Утренний бухгалтер». На вакцинацию теперь официально нужно давать два выходных

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Рубрика Обзоры для бухгалтера
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Иллюстрация: Вера Ревина / «Клерк»

Мы выпускаем «Утреннего бухгалтера» еще и на сайте, чтобы вы всегда могли найти полезные материалы и не пропустили ничего важного за прошедшие выходные.

«Утренний бухгалтер» — это дайджест всех последних материалов «Клерка». Кратко, структурированно, понятно (без лирики и критики — за авторским сарказмом нашего главреда — к «Ночному бухгалтеру»).

Итак, читайте главное.

Трехсторонняя комиссия работодателей, профсоюзов и правительства официально одобрила проект по предоставлению работникам двух выходных для прививки от коронавируса.

Скандальная история. Директор потребовал уволить сотрудника 62 лет. Хотя тот привит и может работать в нерабочие дни.

Или еще более скандальная история. Бухгалтеру дали уголовный срок за работу с компаниями-однодевками. Почитайте, как не надо делать.

Обязательно выдавайте трудовую при увольнении, даже если ее...не было. Лучше сделать дубликат или оформить новую, иначе можно попасть на судебное дело.

С 1 октября заработали новые правила по НДС с покупок у иностранных компаний: читайте, что там важного и что взять на заметку.

Рассказываем новенькое из неудачных для налоговой судебных споров, и не только — в новом выпуске «Утреннего бухгалтера».

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Дата проведения: 7 ноября, воскресенье

Набор ! Очно или дистанционно "Специалист по управленческому и финансовому учету"

Дата проведения: 7 ноября, воскресенье

New ! Из-за пандемии дистанционно!Карьерная квалификация СAP: Финансовый учет (МСФО); Управленческий учет; Налоги; Право

Дата проведения: 7 ноября, воскресенье

Как бухгалтеру работать с ФСБУ 25/2018 «Бухгалтерский учет аренды»

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Что про это нужно знать, если вы работаете в банке?

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Документы

Минфин РФ: Письмо № 03-04-06/1153 от 14.01.2019

Московский городской суд: Апелляционное определение № 33-37288/2021 от 16.09.2021

Подробнее о документе мы писали в новости ⚖️ Выдать трудовую при увольнении надо, даже если ее не было. Иначе — компенсация утраченного заработка

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