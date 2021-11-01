«Утренний бухгалтер». На вакцинацию теперь официально нужно давать два выходных

Мы выпускаем «Утреннего бухгалтера» еще и на сайте, чтобы вы всегда могли найти полезные материалы и не пропустили ничего важного за прошедшие выходные.
«Утренний бухгалтер» — это дайджест всех последних материалов «Клерка». Кратко, структурированно, понятно (без лирики и критики — за авторским сарказмом нашего главреда — к «Ночному бухгалтеру»).
Итак, читайте главное.
Трехсторонняя комиссия работодателей, профсоюзов и правительства официально одобрила проект по предоставлению работникам двух выходных для прививки от коронавируса.
Скандальная история. Директор потребовал уволить сотрудника 62 лет. Хотя тот привит и может работать в нерабочие дни.
Или еще более скандальная история. Бухгалтеру дали уголовный срок за работу с компаниями-однодевками. Почитайте, как не надо делать.
Обязательно выдавайте трудовую при увольнении, даже если ее...не было. Лучше сделать дубликат или оформить новую, иначе можно попасть на судебное дело.
С 1 октября заработали новые правила по НДС с покупок у иностранных компаний: читайте, что там важного и что взять на заметку.
Рассказываем новенькое из неудачных для налоговой судебных споров, и не только — в новом выпуске «Утреннего бухгалтера».
Новости
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- Перенесли сроки сдачи 16 статистических отчетов
- Нерабочие дни начинаются завтра для большинства регионов
- Покупка одной доски для ремонта офиса может обойтись компании в 200 тысяч штрафа
- Из-за нерабочих дней обычные выходные не отменяются
- Как отстранять от работы непривитых сотрудников: порядок действий
- Малоимущим хотят выдавать продукты
- ЦБ заявил, что онлайн-игры с заработком — это финансовая пирамида
- МРОТ предложили считать по-новому
- Поменять коды ОКВЭД в ЕГРЮЛ теперь можно за один день
- Можно ли принимать на работу и увольнять в нерабочие дни?
- Налоговики докопались до ненужной бумажки, лишь бы оштрафовать на 10 тыс.
- Военный билет и диплом можно будет скачать с Госуслуг
- Бесплатный вебинар по персональным данным: как не попасть на штрафы
- Компании отказали в льготном кредите? По мнению директора, виноват бухгалтер
- Опоздали со сдачей декларации по налогу на прибыль? Оштрафуют всего на 200 рублей
- Если директора объявили недостоверным — меняйте директора. Это проще и быстрее
- Выдать трудовую при увольнении надо, даже если ее не было. Иначе — компенсация утраченного заработка
- Чтобы вызвать людей на работу в нерабочие дни, издайте приказ. Иначе они не придут, и ничего им за это не будет
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- Директор потребовал уволить сотрудника 62 лет. Хотя тот привит и может работать в локдаун
- Два выходных за вакцинацию: проект одобрен
- Иностранца на проектную работу лучше принимать по ГПД
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- Субсидия бизнесу за нерабочие дни: кому, когда и как
События
Набор на дистанционную подготовку для прохождения тестирования при трудоустройстве на практике: МСФО; Трансформация; Управленческий учет; Финансовый менеджмент; Налоги; Право; Аудит МСА
Дата проведения: 7 ноября, воскресенье
Из-за пандемии дистанционно !Повышение квалификации до уровня: финансовый директор; финансовый менеджер; эксперт международной компании
Дата проведения: 7 ноября, воскресенье
NEW ! Карьера для финансистов: Управленческий учет; Финансовый учет(МСФО); Финансовый менеджмент; Налоги; Право; Аудит МСА
Дата проведения: 7 ноября, воскресенье
Набор ! Очно или дистанционно "Специалист по управленческому и финансовому учету"
Дата проведения: 7 ноября, воскресенье
New ! Из-за пандемии дистанционно!Карьерная квалификация СAP: Финансовый учет (МСФО); Управленческий учет; Налоги; Право
Дата проведения: 7 ноября, воскресенье
Как бухгалтеру работать с ФСБУ 25/2018 «Бухгалтерский учет аренды»
Дата проведения: 3 ноября, среда
Налоги и договор: как составить, чтобы не подставиться перед ИФНС
Дата проведения: 2 ноября, вторник
Персональные данные: чем грозят нарушения?
Дата проведения: 1 ноября, понедельник
Статьи
🔒 Календарь бухгалтера на ноябрь: что и когда платить
Мы составили для вас календарь со сроками сдачи отчетов и уплаты налогов в ноябре 2021 года. Он учитывает переносы сроков, в том числе и в связи с введением нерабочих дней по указу Президента.
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— НПФ уходит с рынка. Что будет с вашими деньгами?
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Документы
Минфин РФ: Письмо № 03-04-06/1153 от 14.01.2019
Московский городской суд: Апелляционное определение № 33-37288/2021 от 16.09.2021
Подробнее о документе мы писали в новости ⚖️ Выдать трудовую при увольнении надо, даже если ее не было. Иначе — компенсация утраченного заработка
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