«Утренний бухгалтер». Бухгалтеры разбираются, как быть с продажей 80% валюты. Власти начинают снимать ковидные ограничения

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Рубрика Обзоры для бухгалтера
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Мы выпускаем «Утреннего бухгалтера» еще и на сайте, чтобы вы всегда могли найти полезные материалы и не пропустили ничего важного за прошедший день.

«Утренний бухгалтер» — это дайджест всех последних материалов «Клерка». Кратко, структурированно, понятно (без лирики и критики — за авторским сарказмом нашего главреда — к «Ночному бухгалтеру»).

Итак, читайте главное.

80% валюты, обязательной к продаже, нужно считать с 1 января. Бухгалтеры выясняют подробности у банков.

Власти многих регионов и городов начинают снимать часть ковидных ограничений. Например, QR-коды отменили в Санкт-Петербурге.

Центробанк порекомендовал банкам не выселять должников из квартир — до конца года.

Банки продолжают повышать проценты по вкладам — уже до 20%.

Бизнесу пообещали продлить еще на полгода компенсацию за комиссию по системе быстрых платежей.

​​​Коллеги, а вы знали, что, продавая машину или спецодежду сотруднику, нужно пробивать кассовые чеки? Даже если работник не заплатит деньгами и попросит удержать стоимость покупки из его зарплаты.

Нет? Тогда срочно записывайтесь на наш семинар Онлайн-кассы (ККТ) и оперативный контроль в 2022 г., который состоится 11 марта 2022 г. Цена ошибки может стоить миллионы!

На семинаре разберем вопросы:

  • новый оперативный контроль при проверке ККТ с марта 2022 г.;
  • все изменения и сложные случаи в применении онлайн-касс в 2022 г.;
  • регистрация ККТ с 1 марта 2022 года и переход на новый формат фискальных данных;
  • изменения в порядке ведения кассовых операций и учета подотчетных сумм.

Автор и лектор семинара — Эльвира Митюкова, к.э.н., лектор ИПБ России, Высшей школы Главбух.

Принять участие в семинаре можно лично или онлайн!

Тел. 8 (495) 748-03-16, 601-88-32

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