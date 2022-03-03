«Утренний бухгалтер». Бухгалтеры разбираются, как быть с продажей 80% валюты. Власти начинают снимать ковидные ограничения

Мы выпускаем «Утреннего бухгалтера» еще и на сайте, чтобы вы всегда могли найти полезные материалы и не пропустили ничего важного за прошедший день.

«Утренний бухгалтер» — это дайджест всех последних материалов «Клерка». Кратко, структурированно, понятно (без лирики и критики — за авторским сарказмом нашего главреда — к «Ночному бухгалтеру»).

Итак, читайте главное.

80% валюты, обязательной к продаже, нужно считать с 1 января. Бухгалтеры выясняют подробности у банков.

Власти многих регионов и городов начинают снимать часть ковидных ограничений. Например, QR-коды отменили в Санкт-Петербурге.

Центробанк порекомендовал банкам не выселять должников из квартир — до конца года.

Банки продолжают повышать проценты по вкладам — уже до 20%.

Бизнесу пообещали продлить еще на полгода компенсацию за комиссию по системе быстрых платежей.

​​​Коллеги, а вы знали, что, продавая машину или спецодежду сотруднику, нужно пробивать кассовые чеки? Даже если работник не заплатит деньгами и попросит удержать стоимость покупки из его зарплаты. Нет? Тогда срочно записывайтесь на наш семинар Онлайн-кассы (ККТ) и оперативный контроль в 2022 г., который состоится 11 марта 2022 г. Цена ошибки может стоить миллионы! На семинаре разберем вопросы: новый оперативный контроль при проверке ККТ с марта 2022 г.;

все изменения и сложные случаи в применении онлайн-касс в 2022 г.;

регистрация ККТ с 1 марта 2022 года и переход на новый формат фискальных данных;

изменения в порядке ведения кассовых операций и учета подотчетных сумм. Автор и лектор семинара — Эльвира Митюкова, к.э.н., лектор ИПБ России, Высшей школы Главбух. Принять участие в семинаре можно лично или онлайн! Тел. 8 (495) 748-03-16, 601-88-32 Узнать подробности и записаться

Новости

События

АССА ДипИФР – Диплом по международной финансовой отчётности

Дата проведения: 6 марта, воскресенье

Идет набор! «Специалист по управленческому и финансовому учету»

Дата проведения: 6 марта, воскресенье

Новинка! Подтвердить квалификацию международным экзаменом: управленческий учет, МСФО, финансовый менеджмент, налоги, право и аудит МСА

Дата проведения: 5 марта, суббота

Престижная квалификация CPA для работы в транснациональных компаниях

Дата проведения: 5 марта, суббота

1С:Кабинет сотрудника в нормативно-правовом регулировании кадрового электронного документооборота (КЭДО)

Дата проведения: 4 марта, пятница

Как бухгалтеру работать с управленческими отчетами?

Дата проведения: 4 марта, пятница

Некоммерческие организации: отчетность за 2021 год. Изменения в учете ОС, аренды и целевых средств по новым ФСБУ в 2022 году

Дата проведения: 4 марта, пятница

Как не довести налоговые требования до проверки?

Дата проведения: 4 марта, пятница

Курсы для тех, кто идет на собеседование в крупную организацию

Дата проведения: 4 марта, пятница

Финансовый директор, финансовый аналитик, эксперт или руководитель транснациональной компании

Дата проведения: 4 марта, пятница

Статьи

— Как теперь можно расплачиваться картами и телефоном

Западные санкции в отношении некоторых банков и российские контрсанкции не лишат россиян возможности расплачиваться смартфоном, пользоваться банковскими картами и переводить деньги за границу. Альтернативой системам мобильных платежей Apple Pay и Google Pay может стать сервис Mir Pay.

— Топ главных вопросов в работе ИП: КЭП, справка о доходах, адрес в ЕГРИП

В этой статье разберемся, как получить КЭП, справку о доходах и как поменять адрес регистрации в ЕГРИП.

— Ошибка в учете при оприходовании имущества у казенного учреждения

Рассказываем, как исправить ошибку прошлых лет в учете бюджетного учреждения в отношении основных средств.

— «Утренний бухгалтер». Власти рассказали, как будут поддерживать бизнес из-за санкций

Среди мер поддержки — упрощение госзакупок.

— Когда банк вправе изменить процентную ставку по кредиту?

На практике банки часто пользуются предусмотренным законом правом включать в кредитный договор с заемщиками — ИП и юридическими лицами условие о возможности одностороннего изменения процентной ставки. Означает ли это, что кредитная организация вправе при наличии такого условия в договоре изменить процентную ставку по своему усмотрению, или существуют ограничения данного права? Судебная практика помогает ответить на этот вопрос.

— Вкладчики и налог с процентов: что изменится

Ставки по вкладам населения стремительно выросли. А это значит, что 13% НДФЛ придется платить со вкладов в 500 тыс. рублей.

— Кого касается новый запрет на перевод денег за границу

Президент Владимир Путин подписал указ о специальных экономических мерах в ответ на санкции США и других стран. Под запрет попали и переводы «без открытия банковского счета с использованием электронных средств платежа, предоставленных иностранными поставщиками платежных услуг». Другими словами, запрещено использовать иностранные электронные кошельки как для зачисления, так и для списания денег.

— Как сделать резервную копию своих данных в аккаунте Google

Расскажем, как сделать резервное копирование, причем несколькими способами.

— Цитата дня. Про сожаление

Сегодня мы узнали, что с айфонами и айпадами в России — всё: Apple остановила работу своих магазинов.

— «Ночной бухгалтер». Что происходит с банками и валютой прямо сейчас

Собрали коротко все основные изменения дня. Спойлер: поток запретов не остановился, но власти хотя бы взялись за поддержку бизнеса.

🔒 Антикризис. IT-бизнесу дадут новые льготы: полный перечень

Бизнес освободят от налога на прибыль и проверок. Сотрудникам повысят зарплату и помогут с жильем.

— Как продавать валюту участникам ВЭД? Разъясняем Указ Президента № 79 от 28.02.2022

В соответствии с Указом Президента № 79 от 28.02.2022 участники ВЭД обязаны продать 80 процентов иностранной валюты, поступившей на их счета. Публикуем разъяснения по обязательной продаже валюты.

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ФНС РФ: Письмо № ЗГ-3-15/998@ от 08.02.2022

Подробнее о документе мы писали в новости Товары под процедурой свободной таможенной зоны не попадают под прослеживаемость

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