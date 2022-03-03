«Утренний бухгалтер». Бухгалтеры разбираются, как быть с продажей 80% валюты. Власти начинают снимать ковидные ограничения

Мы выпускаем «Утреннего бухгалтера» еще и на сайте, чтобы вы всегда могли найти полезные материалы и не пропустили ничего важного за прошедший день.
«Утренний бухгалтер» — это дайджест всех последних материалов «Клерка». Кратко, структурированно, понятно (без лирики и критики — за авторским сарказмом нашего главреда — к «Ночному бухгалтеру»).
Итак, читайте главное.
80% валюты, обязательной к продаже, нужно считать с 1 января. Бухгалтеры выясняют подробности у банков.
Власти многих регионов и городов начинают снимать часть ковидных ограничений. Например, QR-коды отменили в Санкт-Петербурге.
Центробанк порекомендовал банкам не выселять должников из квартир — до конца года.
Банки продолжают повышать проценты по вкладам — уже до 20%.
Бизнесу пообещали продлить еще на полгода компенсацию за комиссию по системе быстрых платежей.
Коллеги, а вы знали, что, продавая машину или спецодежду сотруднику, нужно пробивать кассовые чеки? Даже если работник не заплатит деньгами и попросит удержать стоимость покупки из его зарплаты.
Нет? Тогда срочно записывайтесь на наш семинар Онлайн-кассы (ККТ) и оперативный контроль в 2022 г., который состоится 11 марта 2022 г. Цена ошибки может стоить миллионы!
На семинаре разберем вопросы:
- новый оперативный контроль при проверке ККТ с марта 2022 г.;
- все изменения и сложные случаи в применении онлайн-касс в 2022 г.;
- регистрация ККТ с 1 марта 2022 года и переход на новый формат фискальных данных;
- изменения в порядке ведения кассовых операций и учета подотчетных сумм.
Автор и лектор семинара — Эльвира Митюкова, к.э.н., лектор ИПБ России, Высшей школы Главбух.
Принять участие в семинаре можно лично или онлайн!
Тел. 8 (495) 748-03-16, 601-88-32
Новости
- Средний ценник выездной проверки — почти 50 миллионов
- ЦБ не будет сегодня проводить торги на Мосбирже в секции фондового рынка
- О господдержке бизнеса можно узнать на специальном портале
- ВТБ и Сбер снова повысили проценты по вкладам
- Сбербанк уходит из Европы
- Apple уходит из России, Сбер уходит из Европы, торги на Мосбирже снова отменили. Инвестдайджест
- Стало известно, сколько потеряет Apple от ухода из России
- Нефть побила рекорд по цене с 2014 года
- Товары под процедурой свободной таможенной зоны не попадают под прослеживаемость
- Минфин поддержал отмену НДС на покупку золота для физлиц
- Налоги на доходы от инвестиций предлагают отменить
- Выплата дивидендов за рубеж остановлена
- Начало торгов на Мосбирже: доллар 105,7 рублей, евро 117,99 рублей
- Как направить обращение в ФНС: 7 способов
- Бухгалтеры обсуждают, как отвечать на требования налоговиков по средним зарплатам
- Доллар и евро бьют на биржах новые рекорды
- Появились сообщения о технике Apple за миллион рублей
- Льготную ставку по ипотеке сохранят и примут меры по поддержке граждан
- Гражданам стран, объявивших санкции, в России запретят переводы за рубеж. Остальным иностранцам ставят лимит на $5 тысяч в месяц
- Российские банки повысили проценты по вкладам под 20%
- Нельзя блокировать имущество бизнеса перед ВНП, считают депутаты
- Доллар 103,25 рубля, евро 114,55 рубля: курс от ЦБ на 3 марта
- Спрос на новостройки вырос в 2 раза
- Мораторий на проверки малого бизнеса продлевают до конца 2022 года. Про какие проверки речь, пока неизвестно
- Российские IT-компании освобождают от налога на прибыль и от проверок на три года
- Бизнесу еще 6 месяцев будут компенсировать комиссию по СБП
- У кого вы получали банковские гарантии? Расскажите «Клерку»
- ВТБ, банк «Россия», «Открытие», Новикомбанк, Промсвязьбанк, Совкомбанк и ВЭБ.РФ отключили от SWIFT. Но не прямо сейчас
- Евросоюз запретил ввозить в Россию банкноты евро
- IT-специалистам прибавят зарплату и дадут отсрочку от армии
- НДС при покупке золота хотят отменить с 1 марта
- В Совфеде предложили бесплатно давать квартиры многодетным семьям
- В Санкт-Петербурге с 4 марта отменяют QR-коды и обязательную удаленку для пожилых
- 80% валюты, обязательной к продаже, нужно считать с 1 января, рассказали бухгалтеры
- IT-компании освободили от налоговых проверок на три года
- Запрет на валютные выплаты иностранцам касается как старых займов, так и новых договоров, пояснили в ЦБ
- В выписке из ЕГРН теперь есть данные о самозанятых
- Если на сайте предлагают технику с большой скидкой или по старой цене, вероятно, это мошенники
- Доллар 106,02 рубля, евро 115,4 рубля на Мосбирже
- Банки не будут до конца года выселять должников из квартир
- ЦБ не будет завтра проводить торги на Мосбирже в секции фондового рынка
События
АССА ДипИФР – Диплом по международной финансовой отчётности
Дата проведения: 6 марта, воскресенье
Идет набор! «Специалист по управленческому и финансовому учету»
Дата проведения: 6 марта, воскресенье
Новинка! Подтвердить квалификацию международным экзаменом: управленческий учет, МСФО, финансовый менеджмент, налоги, право и аудит МСА
Дата проведения: 5 марта, суббота
Престижная квалификация CPA для работы в транснациональных компаниях
Дата проведения: 5 марта, суббота
1С:Кабинет сотрудника в нормативно-правовом регулировании кадрового электронного документооборота (КЭДО)
Дата проведения: 4 марта, пятница
Как бухгалтеру работать с управленческими отчетами?
Дата проведения: 4 марта, пятница
Некоммерческие организации: отчетность за 2021 год. Изменения в учете ОС, аренды и целевых средств по новым ФСБУ в 2022 году
Дата проведения: 4 марта, пятница
Как не довести налоговые требования до проверки?
Дата проведения: 4 марта, пятница
Курсы для тех, кто идет на собеседование в крупную организацию
Дата проведения: 4 марта, пятница
Финансовый директор, финансовый аналитик, эксперт или руководитель транснациональной компании
Дата проведения: 4 марта, пятница
Статьи
— Как теперь можно расплачиваться картами и телефоном
Западные санкции в отношении некоторых банков и российские контрсанкции не лишат россиян возможности расплачиваться смартфоном, пользоваться банковскими картами и переводить деньги за границу. Альтернативой системам мобильных платежей Apple Pay и Google Pay может стать сервис Mir Pay.
— Топ главных вопросов в работе ИП: КЭП, справка о доходах, адрес в ЕГРИП
В этой статье разберемся, как получить КЭП, справку о доходах и как поменять адрес регистрации в ЕГРИП.
— Ошибка в учете при оприходовании имущества у казенного учреждения
Рассказываем, как исправить ошибку прошлых лет в учете бюджетного учреждения в отношении основных средств.
— «Утренний бухгалтер». Власти рассказали, как будут поддерживать бизнес из-за санкций
Среди мер поддержки — упрощение госзакупок.
— Когда банк вправе изменить процентную ставку по кредиту?
На практике банки часто пользуются предусмотренным законом правом включать в кредитный договор с заемщиками — ИП и юридическими лицами условие о возможности одностороннего изменения процентной ставки. Означает ли это, что кредитная организация вправе при наличии такого условия в договоре изменить процентную ставку по своему усмотрению, или существуют ограничения данного права? Судебная практика помогает ответить на этот вопрос.
— Вкладчики и налог с процентов: что изменится
Ставки по вкладам населения стремительно выросли. А это значит, что 13% НДФЛ придется платить со вкладов в 500 тыс. рублей.
— Кого касается новый запрет на перевод денег за границу
Президент Владимир Путин подписал указ о специальных экономических мерах в ответ на санкции США и других стран. Под запрет попали и переводы «без открытия банковского счета с использованием электронных средств платежа, предоставленных иностранными поставщиками платежных услуг». Другими словами, запрещено использовать иностранные электронные кошельки как для зачисления, так и для списания денег.
— Как сделать резервную копию своих данных в аккаунте Google
Расскажем, как сделать резервное копирование, причем несколькими способами.
Сегодня мы узнали, что с айфонами и айпадами в России — всё: Apple остановила работу своих магазинов.
— «Ночной бухгалтер». Что происходит с банками и валютой прямо сейчас
Собрали коротко все основные изменения дня. Спойлер: поток запретов не остановился, но власти хотя бы взялись за поддержку бизнеса.
🔒 Антикризис. IT-бизнесу дадут новые льготы: полный перечень
Бизнес освободят от налога на прибыль и проверок. Сотрудникам повысят зарплату и помогут с жильем.
— Как продавать валюту участникам ВЭД? Разъясняем Указ Президента № 79 от 28.02.2022
В соответствии с Указом Президента № 79 от 28.02.2022 участники ВЭД обязаны продать 80 процентов иностранной валюты, поступившей на их счета. Публикуем разъяснения по обязательной продаже валюты.
Блоги компаний
- Налогообложение доходов от рекламы в блогах (Юзвак Максим)
- Электронная подпись для физлиц в 2022 году: где применяется (Калуга Астрал)
- Обзор налоговых новостей: льготы по интеллектуальной собственности, налог на вейпы, НДС при бездоговорном потреблении (Юзвак Максим)
- Налоговики отказали в регистрации ООО? Оспариваем решение правильно (Бридж Групп)
- ООО не ведёт деятельность: что платить и сдавать (Моё дело)
- Как платить зарубежным фрилансерам в новой реальности (Solar Staff)
- Обзор новостей за неделю: санкции, сводки из банков, проверки компаний по новым правилам, повышение пени по налогам (ZUBR Technologies)
- Что может сделать главбух на УСН для спасения компании: план «Антикризис» (Блог «Клерка»)
- Служба 911 для бухгалтеров и предпринимателей – «Клерк.Консультации» (Блог «Клерка»)
- Переквалификация гражданско-правовых взаимоотношений с самозанятыми в трудовые: налоговые риски и судебная практика (BGP Litigation)
- Как рассчитывается налог с продажи наследства (автотранспорт)? (RosCo)
- Освобождение от НДС услуг общепита в гостиницах (Юзвак Максим)
- Договор о Евразийском экономическом союзе (Константин Чупырь)
- Как правильно определить место продажи товаров для целей НДС (Константин Чупырь)
- Надо ли выставлять счет-фактуру на товары, проданные в Белоруссии? (Константин Чупырь)
- Товар был куплен и продан за границей без ввоза в Россию. Что с НДС? (Константин Чупырь)
- Предлагается ограничить торговую наценку при продаже продовольственных товаров (Юзвак Максим)
- Получение подписи в УЦ Федерального Казначейства и УЦ Центробанка (Калуга Астрал)
Документы
ФНС РФ: Письмо № ЗГ-3-15/998@ от 08.02.2022
Подробнее о документе мы писали в новости Товары под процедурой свободной таможенной зоны не попадают под прослеживаемость
Обсуждаемые темы форума
— Договор возмездного пользования - что это?
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— 1 С ЗУП - не правильно считает средний отпуск
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— Фиксирование курса у.е. для части договора
— Переоценка Еврооблигаций Федерального займа (бессрочные)
— ИП - где посмотреть информацию о накопленных пенсионных баллах?
— ККМ. Поступление взыскания по суду
— Фсбу 6
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