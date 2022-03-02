«Утренний бухгалтер». Власти рассказали, как будут поддерживать бизнес из-за санкций

Мы выпускаем «Утреннего бухгалтера» еще и на сайте, чтобы вы всегда могли найти полезные материалы и не пропустили ничего важного за прошедший день.

«Утренний бухгалтер» — это дайджест всех последних материалов «Клерка». Кратко, структурированно, понятно (без лирики и критики — за авторским сарказмом нашего главреда — к «Ночному бухгалтеру»).

Итак, читайте главное.

Российский бизнес начинает ощущать на себе последствия санкций. Поэтому власти предлагают меры господдержки — будут снимать административные барьеры и упрощать госзакупки.

Малому бизнесу дадут субсидии и квоты на госзакупки.

Справедливороссы предлагают пойти еще дальше — снизить НДС на продукты и повысить зарплаты и пенсии.

Тем временем россияне по-прежнему экстренно снимают наличные — за понедельник сняли около 300 млрд рублей наличных.

Бухгалтеры разбираются, как вернуть двукратно списанный приставами автомобильный штраф.

Новости — новостями, а работу налоговой никто не отменял. Как все будет происходить в этом году и как компаниям не налететь на проблемы? Обо всем поговорим на Всероссийском налоговом форуме 4 марта в 12:00. На форуме разберем вопрос: налоговой реконструкции, ответственности и возможностей налогоплательщиков;

налоговой оптимизации;

банкротства. Организаторы форума — РАНХиГС и АБ «Юрлов и Партнеры». Узнать подробности и записаться

Новости

События

АССА ДипИФР – Диплом по международной финансовой отчётности

Дата проведения: 6 марта, воскресенье

Престижная квалификация CPA для работы в транснациональных компаниях

Дата проведения: 5 марта, суббота

1С:Кабинет сотрудника в нормативно-правовом регулировании кадрового электронного документооборота (КЭДО)

Дата проведения: 4 марта, пятница

Как бухгалтеру работать с управленческими отчетами?

Дата проведения: 4 марта, пятница

Некоммерческие организации: отчетность за 2021 год. Изменения в учете ОС, аренды и целевых средств по новым ФСБУ в 2022 году

Дата проведения: 4 марта, пятница

Как не довести налоговые требования до проверки?

Дата проведения: 4 марта, пятница

Курсы для тех, кто идет на собеседование в крупную организацию

Дата проведения: 4 марта, пятница

Вечер британских квалификаций ACCA+CIMA

Дата проведения: 3 марта, четверг

Практические рекомендации для вашего производственного предприятия по выбору системы автоматизации и внедрению

Дата проведения: 3 марта, четверг

Как бухгалтеру работать с ФСБУ 26/2020 «Капвложения»

Дата проведения: 3 марта, четверг

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— ЦБ повысил ключевую ставку до 20%. Что это означает?

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Декларация НДС является одним из самых сложных отчетов, в который постоянно вносят изменения Минфин и ФНС. Перед тем как начать заполнять декларацию, проверьте, чтобы бланк отчета об НДС был актуальным, с учетом всех последних поправок от чиновников. В нашей статье вы узнаете, как правильно заполнить декларацию НДС, и найдете образец заполнения документа.

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Чем «Мир» отличается от Visa и Masterсard?

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Индексация пенсий военным пенсионерам, ответственность за отсутствие диагностической карты, появление в законодательстве новых категорий жилья, борьба с мошенничеством в сфере благотворительности и другие законы первого месяца весны — в дайджесте от Госдумы.

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В Центробанке рассказали, почему приняли самое громкое из вчерашних решений - подняли ключевую ставку до 20%.

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ФНС РФ: Письмо № БС-3-11/1230@ от 11.02.2022

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