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«Утренний бухгалтер». Власти рассказали, как будут поддерживать бизнес из-за санкций

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Рубрика Обзоры для бухгалтера
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Мы выпускаем «Утреннего бухгалтера» еще и на сайте, чтобы вы всегда могли найти полезные материалы и не пропустили ничего важного за прошедший день.

«Утренний бухгалтер» — это дайджест всех последних материалов «Клерка». Кратко, структурированно, понятно (без лирики и критики — за авторским сарказмом нашего главреда — к «Ночному бухгалтеру»).

Итак, читайте главное.

Российский бизнес начинает ощущать на себе последствия санкций. Поэтому власти предлагают меры господдержки — будут снимать административные барьеры и упрощать госзакупки.

Малому бизнесу дадут субсидии и квоты на госзакупки.

Справедливороссы предлагают пойти еще дальше — снизить НДС на продукты и повысить зарплаты и пенсии.

Тем временем россияне по-прежнему экстренно снимают наличные — за понедельник сняли около 300 млрд рублей наличных.

Бухгалтеры разбираются, как вернуть двукратно списанный приставами автомобильный штраф.

Новости — новостями, а работу налоговой никто не отменял. Как все будет происходить в этом году и как компаниям не налететь на проблемы?

Обо всем поговорим на Всероссийском налоговом форуме 4 марта в 12:00.

На форуме разберем вопрос:

  • налоговой реконструкции, ответственности и возможностей налогоплательщиков;
  • налоговой оптимизации;
  • банкротства.

Организаторы форума — РАНХиГС и АБ «Юрлов и Партнеры».

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