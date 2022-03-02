«Утренний бухгалтер». Власти рассказали, как будут поддерживать бизнес из-за санкций

Мы выпускаем «Утреннего бухгалтера» еще и на сайте, чтобы вы всегда могли найти полезные материалы и не пропустили ничего важного за прошедший день.
«Утренний бухгалтер» — это дайджест всех последних материалов «Клерка». Кратко, структурированно, понятно (без лирики и критики — за авторским сарказмом нашего главреда — к «Ночному бухгалтеру»).
Итак, читайте главное.
Российский бизнес начинает ощущать на себе последствия санкций. Поэтому власти предлагают меры господдержки — будут снимать административные барьеры и упрощать госзакупки.
Малому бизнесу дадут субсидии и квоты на госзакупки.
Справедливороссы предлагают пойти еще дальше — снизить НДС на продукты и повысить зарплаты и пенсии.
Тем временем россияне по-прежнему экстренно снимают наличные — за понедельник сняли около 300 млрд рублей наличных.
Бухгалтеры разбираются, как вернуть двукратно списанный приставами автомобильный штраф.
Новости — новостями, а работу налоговой никто не отменял. Как все будет происходить в этом году и как компаниям не налететь на проблемы?
Обо всем поговорим на Всероссийском налоговом форуме 4 марта в 12:00.
На форуме разберем вопрос:
- налоговой реконструкции, ответственности и возможностей налогоплательщиков;
- налоговой оптимизации;
- банкротства.
Организаторы форума — РАНХиГС и АБ «Юрлов и Партнеры».
Новости
- Налоговики стали запугивать уголовкой прямо на комиссиях
- Сбербанк повысил ставки по ипотеке до 20 %
- Могут снизить НДС на продукты и повысить зарплаты и пенсии
- Mastercard заблокировала доступ к системе для ряда банков
- В строительстве введут госрегулирование цен, бизнесу дадут льготные кредиты
- Что бухгалтерам надо успеть сегодня
- Трудовая инспекция будет проверять компании по новым правилам
- Мосбиржа отменила торги, в Сбере ипотека по ставке 20%, евро выше 118 рублей. Инвестдайджест
- 6-НДФЛ за 2021 год налоговики проверят по новым правилам
- Вместо SWIFT есть несколько вариантов, в том числе китайский аналог CIPS
- Сбер и ВТБ подняли ставки по потребкредитам и ипотеке
- За день люди сняли около 300 млрд рублей наличных
- На Мосбирже доллар 93 рубля, евро 104,5 рубля
- Зарплата за декабрь не включается в раздел 1 годовой формы 6-НДФЛ
- Налоговики не имеют права требовать ОСВ, тем более без указания сделки. Но для компании это повод насторожиться, предупреждает эксперт
- Для общепита и объектов культуры предлагают отменить нормы по заполняемости. Масочный режим остается
- Британия ввела санкции против Сбербанка
- SWIFT начнет отключать санкционные банки после получения инструкций
- Амнистию капиталов сделают масштабнее
- Если приставы списали два раза штраф, придется ехать на прием, рассказали бухгалтеры
- Сертификат об антителах не спасет от отстранения от работы
- Российские компании сообщают о проблемах с оплатой через Apple Pay, Google Pay и Samsung Pay
- Поставки импортного алкоголя возвращают, но он подорожает
- ВТБ, Совкомбанк, Новикомбанк, банк «Открытие», Промсвязьбанк, банк «Россия» не смогут выпускать новые карты Visa и Mastercard
- Малому бизнесу дадут субсидии и квоты на госзакупки
- Иностранному бизнесу ограничат выход из российских активов
- Российскому бизнесу облегчат работу на фоне санкций. Власти рассказали, как именно
- Почти половина заемщиков считает, что из-за личных обстоятельств по кредиту можно не платить
- Банки повышают проценты по вкладам
- От SWIFT хотят отключить семь российских банков
- Мошенники пугают людей фейками об отключении банков от SWIFT
- Райффайзенбанк может уйти из России. Но это неточно
- Эксперт рассказал, во что сейчас вкладываться, чтобы защитить активы
- Доллар 91,75 рубля, евро 102,91 рубля. Официальный курс от ЦБ на 2 марта
- «Клерк» вводит антикризисную программу
- Попавшие под санкции Фридман и Авен вышли из совета директоров Альфа-Банка
- Власти потратят триллион на выкуп российских акций
- На социально значимые товары ограничат наценку не более 5%
- Старт торгов на СПБ Бирже перенесли на 2 часа
- Пени по налогам с 28 февраля могут составить до 48,67% годовых
- VPN вошли в топ самых скачиваемых приложений
События
АССА ДипИФР – Диплом по международной финансовой отчётности
Дата проведения: 6 марта, воскресенье
Престижная квалификация CPA для работы в транснациональных компаниях
Дата проведения: 5 марта, суббота
1С:Кабинет сотрудника в нормативно-правовом регулировании кадрового электронного документооборота (КЭДО)
Дата проведения: 4 марта, пятница
Как бухгалтеру работать с управленческими отчетами?
Дата проведения: 4 марта, пятница
Некоммерческие организации: отчетность за 2021 год. Изменения в учете ОС, аренды и целевых средств по новым ФСБУ в 2022 году
Дата проведения: 4 марта, пятница
Как не довести налоговые требования до проверки?
Дата проведения: 4 марта, пятница
Курсы для тех, кто идет на собеседование в крупную организацию
Дата проведения: 4 марта, пятница
Вечер британских квалификаций ACCA+CIMA
Дата проведения: 3 марта, четверг
Практические рекомендации для вашего производственного предприятия по выбору системы автоматизации и внедрению
Дата проведения: 3 марта, четверг
Как бухгалтеру работать с ФСБУ 26/2020 «Капвложения»
Дата проведения: 3 марта, четверг
Статьи
— Топ сервисов по проверке контрагентов: обзор «Клерка»
Банк России будет распределять всех юрлиц и ИП по трем группам риска по принципу светофора («красная», «желтая» и «зеленая» зоны) и ежедневно доводить эту информацию до каждого банка. Проверка контрагентов становится еще важнее для бизнеса, который не хочет проблем с блокировкой счетов.
— «Утренний бухгалтер». Банки повышают ставки по вкладам. Эксперты не советуют покупать жилье сейчас
Новости на волне повышения ключевой ставки до 20%.
— Что изменится в ваших страховках из-за обесценивания рубля и новых санкций?
Уже очевидно, что новые санкции отразятся на всех финансовых рынках России, и страховой не исключение. Разбирались с экспертами, к чему нужно готовиться.
— ЦБ повысил ключевую ставку до 20%. Что это означает?
Я уже неоднократно рассказывала вам о том, что такое ключевая ставка и на что она влияет, но на всякий случай кратко напомню. Ключевая ставка ЦБ привязана к тем ставкам, по которым Центробанк выдает российским банкам деньги в долг. Условно, если на той неделе давали под 9,5%, то теперь — под 20% (значения отличаются и в плюс, и в минус).
— Декларация НДС: ликбез для новичков
Декларация НДС является одним из самых сложных отчетов, в который постоянно вносят изменения Минфин и ФНС. Перед тем как начать заполнять декларацию, проверьте, чтобы бланк отчета об НДС был актуальным, с учетом всех последних поправок от чиновников. В нашей статье вы узнаете, как правильно заполнить декларацию НДС, и найдете образец заполнения документа.
— Все вокруг говорят про оформление карты «Мир». Нужно ли это?
Чем «Мир» отличается от Visa и Masterсard?
— Какие законы вступают в силу в марте
Индексация пенсий военным пенсионерам, ответственность за отсутствие диагностической карты, появление в законодательстве новых категорий жилья, борьба с мошенничеством в сфере благотворительности и другие законы первого месяца весны — в дайджесте от Госдумы.
В Центробанке рассказали, почему приняли самое громкое из вчерашних решений - подняли ключевую ставку до 20%.
— «Ночной бухгалтер». Будут вести учет микротравм сотрудников. Работать в опасных условиях нельзя
Изменения, которые вы могли пропустить за известными событиями: с 1 марта заработали новые правила охраны труда.
Блоги компаний
- Могут ли курьеры быть самозанятыми? (Юзвак Максим)
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- Электронная подпись для физлиц в 2022 году: где применяется (Калуга Астрал)
- Налоговики неправильно определили выгодоприобретателя. Что скажет апелляция? (Комплаенс Решения)
- Может ли ИП на ПСН по ремонту и реконструкции зданий работать с организациями и физлицами (Константин Чупырь)
- Может ли ИП применять патент для строительства в Московской области (Константин Чупырь)
- Новые методы работы налоговиков: к выездным проверкам добавились вызовы в следственный комитет (Лекс Альянс)
- Бизнес предлагает 106 мер господдержки в кризис. Пишите свои предложения тоже (Блог «Клерка»)
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- Топ вопросов за сутки в «Клерк.Консультациях»: аренда транспорта в 1С, неприменение ККТ, совмещение режимов и взносы ИП (Клерк.Премиум)
Документы
ФНС РФ: Письмо № БС-3-11/1230@ от 11.02.2022
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— Запретить с 01.03.22 -осуществление переводов денежных средств без открытия банковского счета с использованием электронных средств платежа, предоставленных иностранными поставщиками платежных услуг
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