Обзор новостей за неделю: санкции, сводки из банков, проверки компаний по новым правилам, повышение пени по налогам

Сложная выдалась неделя. В новой реальности курсы основных валют меняются несколько раз на день. Британия вводит санкции против ЦБ. Карты ВТБ, Совкомбанка, Новикомбанка, Промсвязьбанка, «Открытия» не будут работать с ApplePay и GooglePay. Россию отключают от Swift. Но только несколько банков. Евросоюз запретит все транзакции с Банком России.

На этом фоне очень хотелось найти что-нить позитивное. И мы нашли! Франция собирается забрать виллы, яхты и автомобили российских олигархов. А еще люди могут бесплатно ходить по лесу, собирать то, что там растет, и продавать это без НДФЛ. Как говорится, кому суп жидкий, а кому жемчуг мелкий.

Кстати, о супе. А не сготовить ли нам суп куриный с клецками? Нам понадобится куриное филе 200 гр., картофель — 2 шт., 1 яйцо, 100 гр. пшеничной муки высшего сорта, 50 гр. моркови и 100 гр. репчатого лука, масло растительное для жарки, лавровый лист. По вкусу добавляем соль, петрушку либо любую другу зелень, чеснок.

Куриное филе порезать, обжарить 2 минуты. Добавить лук и морковь и обжаривать еще 2-3 минуты. Затем добавляем картофель и лавровый лист. Заливаем водой и ставим на огонь. Для клецок смешиваем муку и яйцо, тесто не должно быть густым. Когда суп закипит, чайной ложкой набираем тесто и опускаем в бульон. Варим 10-12 минут. В конце приготовления добавить зелень и чеснок. Все, как мы любим — просто, быстро и вкусно.