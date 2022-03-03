Обзор новостей за неделю: санкции, сводки из банков, проверки компаний по новым правилам, повышение пени по налогам

Сложная выдалась неделя. В новой реальности курсы основных валют меняются несколько раз на день. Британия вводит санкции против ЦБ. Карты ВТБ, Совкомбанка, Новикомбанка, Промсвязьбанка, «Открытия» не будут работать с ApplePay и GooglePay. Россию отключают от Swift. Но только несколько банков. Евросоюз запретит все транзакции с Банком России.
На этом фоне очень хотелось найти что-нить позитивное. И мы нашли! Франция собирается забрать виллы, яхты и автомобили российских олигархов. А еще люди могут бесплатно ходить по лесу, собирать то, что там растет, и продавать это без НДФЛ. Как говорится, кому суп жидкий, а кому жемчуг мелкий.
Кстати, о супе. А не сготовить ли нам суп куриный с клецками? Нам понадобится куриное филе 200 гр., картофель — 2 шт., 1 яйцо, 100 гр. пшеничной муки высшего сорта, 50 гр. моркови и 100 гр. репчатого лука, масло растительное для жарки, лавровый лист. По вкусу добавляем соль, петрушку либо любую другу зелень, чеснок.
Куриное филе порезать, обжарить 2 минуты. Добавить лук и морковь и обжаривать еще 2-3 минуты. Затем добавляем картофель и лавровый лист. Заливаем водой и ставим на огонь. Для клецок смешиваем муку и яйцо, тесто не должно быть густым. Когда суп закипит, чайной ложкой набираем тесто и опускаем в бульон. Варим 10-12 минут. В конце приготовления добавить зелень и чеснок. Все, как мы любим — просто, быстро и вкусно.
Теперь от приятного к полезному.
Важно!
- Как будут работать Apple Pay, Samsung Pay, Google Pay в России.
- Из-за санкций бухгалтерам приходится срочно менять банки для ВЭД.
- Меняют формы СЗВ-ТД и СЗВ-СТАЖ.
- Воинский учет в 2022 году надо вести по-новому.
- Выручку в иностранной валюте надо будет обязательно продавать.
- ЦБ поднимет ключевую ставку до 20%.
- Трудовая инспекция будет проверять компании по новым правилам.
- Зарплата за декабрь не включается в раздел 1 годовой формы 6-НДФЛ.
- 6-НДФЛ за 2021 год налоговики проверят по новым правилам.
- Пени по налогам с 28 февраля могут составить до 48,67% годовых.
Санкции накрыли...
- Альфа-банк и Московский кредитный банк под санкциями США.
- Ещё ряд санкций от Евросоюза: Альфа-банк, «Открытие», банк «Россия» и Промсвязьбанк, Путин и Мишустин.
- — Великобритания запретит россиянам хранить более чем $66,8 тыс. в британских банках.
- Карты Mastercard санкционных банков не будут работать за границей.
- Минфин США запретил операции с ЦБ, ФНБ и Минфином России.
- ВТБ, Совкомбанк, Новикомбанк, банк «Открытие», Промсвязьбанк, банк «Россия» не смогут выпускать новые карты Visa и Mastercard.
- От SWIFT хотят отключить семь российских банков.
- Mastercard заблокировала доступ к системе для ряда банков.
- iHerb не будет принимать и доставлять заказы в Россию, Украину, Беларусь и Молдавию.
- Apple удалила приложения Промсвязьбанка.
- Британия ввела санкции против Сбербанка.
- Британия заморозит активы ВЭБ, «Совкомбанка» и банка «Открытие».
Сводки из банков
- Банки повышают проценты по вкладам.
- ВТБ рекомендовал клиентам-юрлицам воздержаться от валютных операций.
- Обращение Совкомбанка к клиентам: обмен валют не доступен, карты работают только по России, вклады и кредитование штатно.
- ВТБ поднимает ставки по ипотеке и останавливает прием заявок на рефинансирование.
- Совкомбанк приостановил выдачу ипотеки.
- Сбер разослал своим клиентам разъяснения о работе банка под санкциями. Успокаивает.
- Банки не могут поднимать ставки по уже выданным кредитам вслед за ставкой ЦБ.
- Клиенты Тинькофф не могут вывести средства с инвестиционного счета через приложение.
- Совкомбанк возобновил прием валютных вкладов.
- Сбербанк повышает проценты по вкладам.
- ВТБ тоже повысит ставки по вкладам.
- Сбер и ВТБ подняли ставки по потребкредитам и ипотеке.
- Банки повышают ставки по вкладам: сколько где.
- ПСБ: мобильные приложения перестанут работать, наличка без ограничений.
Лайфхаки — берем на вооружение
- Налоговики не имеют права требовать ОСВ, тем более без указания сделки. Но для компании это повод насторожиться, предупреждает эксперт.
- Если приставы списали два раза штраф, придется ехать на прием, рассказали бухгалтеры.
- Бухгалтеры посоветовали отвечать на повторное требование налоговиков по контрагенту. Даже если уже все им рассказали.
- Чего не надо делать для сохранения упрощенки. Обзор способов, которые довели до суда.
- Переплату по фиксированным взносам лучше вернуть, а потом уплатить снова.
Обращаем внимание
- За программы для ЭВМ не надо платить НДС, только если они включены в реестр российского ПО.
- В справках к 6-НДФЛ по подаркам от юрлиц действует код вычета 501.
- Отчетность в ПФР можно будет отправлять с электронной доверенностью.
- Продажа еды с доставкой подходит под ПСН.
- Если меняли устав компании через ЭЦП, придется заказывать копию на бумаге.
- Российские программы для ЭВМ можно будет амортизировать с коэффициентом 3.
- Продажа прав на удаленный доступ к программе идет в льготные доходы IT-компании.
УПС...
- Поставки импортного алкоголя возвращают, но он подорожает.
- Иностранному бизнесу ограничат выход из российских активов.
- Налоговики признались, что из-за сбоя принимали декларации с задержкой.
- Самозанятые жалуются, что им не платят компенсацию отпуска.
- Налоговики стали запугивать уголовкой прямо на комиссиях.
Для информации
- Для продовольственных товаров хотят ввести торговые надбавки не более 10%.
- Приняли закон об автоматизированной упрощенке.
- Как будут спасать финансовую систему: Минфин перечислил меры.
- Объем налички в российском обороте за 25 февраля вырос на рекордные 1,4 трлн рублей.
- Личные медицинские книжки работников станут электронными.
- ФНС будет массово аннулировать декларации, которые сдавали через ЭЦП центров, лишенных аккредитации?
- Для IT-отрасли предлагают новые налоговые льготы из-за санкций.
Про бухгалтера и для бухгалтера
- Если опоздали на один день с отправкой квитанции налоговикам о приеме требования — ничего не будет, рассказали бухгалтеры.
- Если фирма зарегистрирована по прописке директора, арендованный офис будет обособкой.
- При отправке документов в ИФНС ограничение в 5 Мб действует только для простых писем.
... и о хорошем
- Минфин: с картами и снятием налички проблем внутри страны нет .
- Экономика переориентируется на страны Азии.
- ЦБ рекомендовал банкам не штрафовать заемщиков за просрочки по кредитам.
- В Binance решили не замораживать счета россиян.
- Вместо SWIFT есть несколько вариантов, в том числе китайский аналог CIPS.
- Малому бизнесу дадут субсидии и квоты на госзакупки.