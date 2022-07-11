«Утренний бухгалтер». Готовы коды доходов и вычетов для НДФЛ и взносов на АУСН

Бизнес на АУСН будет передавать в банк информацию о доходах сотрудников с указанием кодов таких доходов. Коды утвердили.

Чтобы сдавать нежилую недвижимость своему ООО, лучше оформиться как ИП.

Россияне активно оформляют процедуру банкротства без суда через МФЦ.

Налоговая задолженность бизнеса растет. Компании должны бюджету миллиарды рублей.

Сроки валютных SWIFT—переводов через Райффайзенбанк увеличились до трех недель.

Как быстро и без проблем сдать отчетность за 6 месяцев? При слове «отчетность» вы представляете себе несколько часов или даже дней работы в авральном режиме? Нет, так не пойдет 😏. Ребята из 42Clouds собрали для вас топ-5 бесплатных сервисов, которые упростят процесс подготовки бухгалтерских и кадровых отчетов. До конца июля вы можете получить любое из этих расширений бесплатно. Их легко настроить и использовать — специальные технические знания не нужны. Сервисы позволят в несколько раз сократить время подготовки отчетов. Чтобы получить сервис, жмите на кнопку 😉 Хочу

Золотая коллекция Центра обучения «Клерка»!

1. Можете записаться на самый классный из наших ближайших вебинаров. Напоминаем, что они бесплатные: надо только зарегистрироваться.

2. Всем кадровикам или просто бухгалтерам из категории «и швец, и жнец, и на дуде игрец» мы собрали в одну коллекцию все лучшее, что есть на «Клерке» по кадровому учету. Забирайте прямо сейчас.

Сдача отчетности за первое полугодие 2022 началась и уже пошли проблемы: у бухгалтеров не принимают СЗВ-ТД!

Но этого мало: нужно учесть изменения по НДС и налогу на прибыль, которые произошли уже сейчас. Со следующего года перемен будет еще больше.

Все расскажем и разложим по полочкам 27 июля в 11:00 по мск на бесплатном вебинаре «Топ изменений в налогах и учете для бухгалтера 2022».

Новости

События

Онлайн-семинар: Управление изменениями

Дата проведения: 18 июля, понедельник

Валютное регулирование внешнеторговых сделок в Российской Федерации в условиях санкций в 2022 году

Дата проведения: 18 июля, понедельник

Заработная плата в 2022 году. Масштабные изменения с 1 июля: новые отчеты по зарплате, единый налоговый платеж, изменения в отпускных и зарплате

Дата проведения: 18 июля, понедельник

ФСБУ 5/2019. Запасы — БЕСПЛАТНЫЙ мастер-класс

Дата проведения: 14 июля, четверг

ТОП-5 инструментов CRM для вашего бизнеса

Дата проведения: 14 июля, четверг

Автомобиль: новое в учете расходов. Новый порядок заполнения путевых листов Учет транспортных средств и затрат по их обслуживанию

Дата проведения: 14 июля, четверг

Финансовая бизнес квалификация CPA для работы в транснациональных компаниях

Дата проведения: 14 июля, четверг

Предпроверочный анализ: реалии 2022 года

Дата проведения: 13 июля, среда

Бизнес завтрак: ФСБУ 6/2020 «Основные средства», ФСБУ 26/2020 «Капитальные вложения»

Дата проведения: 13 июля, среда

Актуальные изменения в трудовом законодательстве в 2022 г. Антикризисные меры

Дата проведения: 13 июля, среда

Статьи

— «Утренний бухгалтер». Прошлогодние взносы ИП будут числиться в переплате весь год из-за отсрочки по взносам

Такая ситуация сейчас в личных кабинетах многих ИП.

— Комиссия по валютному счету: что делать с деньгами?

Имеют ли право банки брать комиссию за хранение валюты? Что делать, если банк ввел комиссию за валютный счет? Как сохранить сбережения? Рассмотрим эти вопросы в нашей статье.

— Депозит или страховка. Что выгоднее при аренде жилья?

Сдача, как и аренда жилья, это всегда риски, причем для обеих сторон. Рассказываем, как застраховать свое имущество тем, кто сдает или снимает недвижимость, и способна ли страховка заменить депозит.

— Уголовные риски при сокрытии денег от взыскания: что важно знать, чтобы их избежать

Нередко компании в ходе своей финансово-хозяйственной деятельности сталкиваются с претензиями налоговиков. Многие, имея недоимку по уплате налогов, желают продолжить нормально работать. Кажется, что выплата долгов по налогам может навредить состоянию компании, но такая точка зрения только усугубляет положение.

— Где платят налоги на воздух, солнце и тень? Обзор самых интересных налогов в мире

Сначала налогами облагалось владение землей, скотом и работниками. Но с ростом потребностей государства государственные мужи научились изобретать все новые и новые виды налогов. Некоторые из них можно назвать странными, иные же выглядят просто нелепо.

— Как бизнесу построить идеальную бухгалтерию и кого взять в команду

Бухгалтерский учет подобно кровеносной системе пронизывает все уголки деятельности предприятия. От того, насколько эффективно будет организована работа бухгалтерии, во многом зависит судьба всего предприятия.

🔒 Поменялись правила льготной ипотеки для айтишников

Теперь у айтишников из малых городов, расположенных в крупных регионах, стало больше шансов на ипотеку под 5%. А их работодатели должны не просто соответсвовать условиям для льготы по взносам, а реально пользоваться ей по данным РСВ.

— Цитата дня. Про вопрос справедливости

Налоговики теперь будут работать по особому манифесту, чтобы заслужить доверие бизнеса. О том, как этого можно достигнуть, подчиненным рассказал сам глава ФНС.

— Как применять пониженный тариф взносов для МСП

Самый широко распространенный льготный тариф по страховым взносам — это тариф для субъектов малого и среднего предпринимательства. Разберемся, как его применять.

— «Ночной бухгалтер». Станьте работодателем не выходя из дома. Минфин рассказал, как это сделать

Если коротко, то в ведомстве считают, что жильцы многоквартирного дома — работодатели для старшего по дому. А значит, за него будьте добры заплатить взносы.

🔒 Счет-фактура выставлен с опозданием. Можно ли принять к вычету НДС?

Рассказываем, что делать, если документ выставлен с нарушением сроков.

Блоги компаний

Документы

ФНС РФ: Письмо № БС-4-11/7952@ от 27.06.2022

Подробнее о документе мы писали в новости 📅 Единый налоговый платеж заработал в июле, но надо сдать уведомление о страховых взносах за июнь

ФНС РФ: Письмо № БС-4-11/7940@ от 27.06.2022

Минтруд РФ: Письмо № 14-2/В-269 от 16.03.2020

Обсуждаемые темы форума

— Расчёт корпоративной картой организации

— Доначисленный земельный налог не отражается в КУДиР

— НДС с подарков сотрудникам филиала

— Закрытие ИП, оплата 6% УСН и вычеты

— «Клерк.Разборы». Заказать статью

— Требование о предоставлении пояснений

— Открытие ИП. Патент

— Отчетность в ГИИС ДМДК

— Отпуск по уходу за ребенком до 3-ех лет (рожден после 01.01.2020)

— Казначейское обеспечение обязательств

— Ошибка в декларации УСН (завышение расходов) требование ИФНС обосновать ДиР

— Аренда, ремонт при аренда

— Ошибка при регистрации ККТ

— НДФЛ с ОС у физлица

— Учетная политика. Изменения ретроспективно и перспективно на примерах1

— Ввод остатков лизинга3

— 77 счет ( временные налогооблагаемые разницы с НДС или без)3

— Начисление процентов по договору займа3

— Приложение 2 РСВ за 2 квартал 2022 года4

— Остатки прошлого года по резерву отпусков 4