«Утренний бухгалтер». Сегодня стартовали электронные транспортные накладные

Мы выпускаем «Утреннего бухгалтера» еще и на сайте, чтобы вы всегда могли найти полезные материалы и не пропустили ничего важного за прошедший день.
«Утренний бухгалтер» — это дайджест всех последних материалов «Клерка». Кратко, структурированно, понятно (без лирики и критики — за авторским сарказмом нашего главреда — к «Ночному бухгалтеру»).
Итак, читайте главное.
С 1 сентября в ГИС ЭПД можно оформлять электронную транспортную накладную, электронную сопроводительную ведомость и электронный заказ-наряд.
Средний чек трат россиян на образование и курсы снизился на 48% в 2022 году.
Половина обратившихся за кредитными каникулами клиентов получили от банков отказ.
Если IT-компания раньше не проходила на льготы по доле доходов, а теперь проходит, пониженные взносы будут с 1 июля.
Власти задумались о повышении компенсации за использование личного авто.
Новости
— Половина обратившихся за кредитными каникулами клиентов получили от банков отказ
— Из-за новых правил обучения по ОТ с 1 сентября не надо проводить внеочередное обучение
— 🔥 В платежках на уплату налогов не будет статусов 01, 02, 13 и будет много нулей
— Для получения соцвычета на фитнес нужен договор и чеки
— Если дистанционщик работает из Казахстана и стал нерезидентом, НДФЛ в России платить не надо
— Власти задумались о повышении компенсации за использование личного авто
— Инвестдайджест. На рынке рост и рубль укрепляется
— Для расчета компенсации дистанционным сотрудникам нужны их квитанции за свет и интернет
— Россияне снизили траты на учебу из-за закрытия иностранных образовательных площадок
— Людям в трудной ситуации могут списать долги за коммуналку
— ФСБУ 25/2018: как изменился бухгалтерский учет аренды в 2022 году. Только самое важное на вебинаре
— Россияне потеряли финансовые «подушки безопасности» и перестали копить деньги
— 👆 Если IT-компания раньше не проходила на льготы по доле доходов, а теперь проходит, пониженные взносы будут с 1 июля
— Бесплатное имущество от иностранных организаций в этом году не облагается НДФЛ
— Ищут бухгалтера с опытом работы на разных участках. Предлагают 25 тысяч рублей
— 🎁Отдаем «Клерк Премиум» с подарком! Последний день акции, не пропустите!
— Завтра заработает ГИС ЭПД для электронных транспортных накладных
— Переезжать в Мурманск только ради ставки по УСН 1% не стоит, считают мурманские налоговики
— В условиях санкций заключить сделку — проблема. На вебинаре расскажем о вариантах решения
— Если деятельность не велась, СЗВ-М все равно нужно сдать
— Не всякую обособку надо регистрировать в ФСС
— Минцифры упростит правила для получения льготных кредитов IT-компаниями
— Банки рекордно нарастили выдачу ипотек
— Ритейлеры хотят сами выбирать сколько платить за эквайринг
— Было ЗАО, стало ООО. Расчет страховых взносов надо вести «с чистого листа»
События
Идет набор на очное или дистанционное повышение квалификации для руководителей компаний. СРА -cовременная финансовая квалификация для бизнеса: Финансовый учет; Управленческий учет; Финансовый менеджмент, Налоги, Право. Практика управления финансами.
Дата проведения: 7 сентября, среда
NEW! Финансовая отчетность: (US GAAP); IFRS.Различия между МСФО и US GAAP. Повышение квалификации в удобное время. Практика применения.
Дата проведения: 7 сентября, среда
Автомобиль: новое в учете расходов. Новый порядок заполнения путевых листов Учет транспортных средств и затрат.
Дата проведения: 7 сентября, среда
Командировочные и представительские расходы. Новые требования к документированию. Компенсация работникам и учет затрат.
Дата проведения: 7 сентября, среда
Выкуп компании её менеджментом в условиях санкций
Дата проведения: 6 сентября, вторник
Экзотические способы оптимизировать налоги
Дата проведения: 6 сентября, вторник
Вебинар "Работаем с внештатниками. Как платить самозанятым, физлицам по ГПХ и не иметь проблем с налоговой"
Дата проведения: 6 сентября, вторник
Актуальные изменения в трудовом законодательстве в 2022 г. Антикризисные меры.
Дата проведения: 6 сентября, вторник
Объединения ПФР и ФСС. Единый государственный внебюджетный Социальный фонд России: правила работы с 2023 г.
Дата проведения: 6 сентября, вторник
Бухгалтерский учет аренды: практическое применение ФСБУ 25/2018
Дата проведения: 5 сентября, понедельник
Статьи
— «Утренний бухгалтер». Заработали новые правила учета НДС по аренде
С 7 августа действует поправка в ФСБУ 25/2018, о которой вы могли не знать.
— Пять вещей, за которыми лучше следить всем, кто пользуется банковскими продуктами
Часто на форумах или в комментариях в соцсетях вижу комментарии разгневанных клиентов банков. Они не довольны тем или иным негативным опытом взаимодействия с кредитными организациями. Не могу не отметить, что очень часто ни о каком разбое или нарушении закона со стороны банка речи не идет. Даже почти всегда все именно так.
— Не забудьте до 1 сентября уведомить Роскомнадзор о сборе персданных. Касается всех компаний!
Каждая компания, которая занимается сбором и обработкой персональных данных, выступает в роли оператора персданных и обязана уведомить об этом Роскомнадзор. Это непосредственно касается всех, кто нанимает работников и выплачивает им заработную плату, обрабатывает персданные с помощью компьютерных программ. То есть, почти всех работодателей. Уведомление нужно подать до 1 сентября 2022 года.
— Как возместить НДС, не дожидаясь завершения камералки. Новый заявительный порядок
В текущем году был расширен список лиц, которые могут возместить НДС в заявительном порядке. В данной статье рассмотрим, какие компании и частные коммерсанты теперь имеют право на ускоренный возврат НДС. Разберем, что значит и как работает заявительный порядок возмещения этого налога.
— Налоговый вычет: как вернуть деньги, потраченные на образование, лечение и спорт
Разбираемся, суммируется ли возврат, каков лимит вычета за благотворительность и можно ли платить за родственников, а получать вычет на себя
— Вакансии для бухгалтеров на «Клерке». Подборка дня
Каждый день на сайте и в Телеграм-каналах «Клерка» работодатели размещают вакансии. Чтобы вы не упустили ничего важного, мы собрали все ссылки за день.
— Каким должен быть современный специалист по охране труда
За последние несколько лет должность специалиста по охране труда сильно эволюционировала, значительно вырос статус такого специалиста и, соответственно требования к этой должности.
— «Ночной бухгалтер». Ахтунг! Заполнять налоговые платежки надо будет по-другому
Минфин изменит платежки по налогам из-за единого налогового платежа, который заработает уже совсем скоро.
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Документы
Минфин РФ: Письмо № 03-03-07/67989 от 14.07.2022
Подробнее о документе мы писали в новости Было ЗАО, стало ООО. Расчет страховых взносов надо вести «с чистого листа»
Минфин РФ: Письмо № 03-04-05/78077 от 11.08.2022
Подробнее о документе мы писали в новости Бесплатное имущество от иностранных организаций в этом году не облагается НДФЛ
Минфин РФ: Письмо № 03-11-11/75173 от 03.08.2022
Подробнее о документе мы писали в новости 👆 Если IT-компания раньше не проходила на льготы по доле доходов, а теперь проходит, пониженные взносы будут с 1 июля
Минфин РФ: Письмо № 03-03-07/74968 от 03.08.2022
Подробнее о документе мы писали в новости Власти задумались о повышении компенсации за использование личного авто
Минфин РФ: Письмо № 03-04-05/74969 от 03.08.2022
Подробнее о документе мы писали в новости Если дистанционщик работает из Казахстана и стал нерезидентом, НДФЛ в России платить не надо
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