Обзоры для бухгалтера

«Утренний бухгалтер». Сегодня стартовали электронные транспортные накладные

Заработала ГИС ЭПД.

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Мы выпускаем «Утреннего бухгалтера» еще и на сайте, чтобы вы всегда могли найти полезные материалы и не пропустили ничего важного за прошедший день.

«Утренний бухгалтер» — это дайджест всех последних материалов «Клерка». Кратко, структурированно, понятно (без лирики и критики — за авторским сарказмом нашего главреда — к «Ночному бухгалтеру»).

Итак, читайте главное.

С 1 сентября в ГИС ЭПД можно оформлять электронную транспортную накладную, электронную сопроводительную ведомость и электронный заказ-наряд.

Средний чек трат россиян на образование и курсы снизился на 48% в 2022 году.

Половина обратившихся за кредитными каникулами клиентов получили от банков отказ.

Если IT-компания раньше не проходила на льготы по доле доходов, а теперь проходит, пониженные взносы будут с 1 июля.

Власти задумались о повышении компенсации за использование личного авто.

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Инвестдайджест. На рынке рост и рубль укрепляется

Для расчета компенсации дистанционным сотрудникам нужны их квитанции за свет и интернет

Россияне снизили траты на учебу из-за закрытия иностранных образовательных площадок

Людям в трудной ситуации могут списать долги за коммуналку

ФСБУ 25/2018: как изменился бухгалтерский учет аренды в 2022 году. Только самое важное на вебинаре

Россияне потеряли финансовые «подушки безопасности» и перестали копить деньги

👆 Если IT-компания раньше не проходила на льготы по доле доходов, а теперь проходит, пониженные взносы будут с 1 июля

Бесплатное имущество от иностранных организаций в этом году не облагается НДФЛ

Ищут бухгалтера с опытом работы на разных участках. Предлагают 25 тысяч рублей

🎁Отдаем «Клерк Премиум» с подарком! Последний день акции, не пропустите!

Завтра заработает ГИС ЭПД для электронных транспортных накладных

Переезжать в Мурманск только ради ставки по УСН 1% не стоит, считают мурманские налоговики

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Если деятельность не велась, СЗВ-М все равно нужно сдать

Не всякую обособку надо регистрировать в ФСС

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Банки рекордно нарастили выдачу ипотек

Ритейлеры хотят сами выбирать сколько платить за эквайринг

Было ЗАО, стало ООО. Расчет страховых взносов надо вести «с чистого листа»

События

Идет набор на очное или дистанционное повышение квалификации для руководителей компаний. СРА -cовременная финансовая квалификация для бизнеса: Финансовый учет; Управленческий учет; Финансовый менеджмент, Налоги, Право. Практика управления финансами.

Дата проведения: 7 сентября, среда

NEW! Финансовая отчетность: (US GAAP); IFRS.Различия между МСФО и US GAAP. Повышение квалификации в удобное время. Практика применения.

Дата проведения: 7 сентября, среда

Автомобиль: новое в учете расходов. Новый порядок заполнения путевых листов Учет транспортных средств и затрат.

Дата проведения: 7 сентября, среда

Командировочные и представительские расходы. Новые требования к документированию. Компенсация работникам и учет затрат.

Дата проведения: 7 сентября, среда

Выкуп компании её менеджментом в условиях санкций

Дата проведения: 6 сентября, вторник

Экзотические способы оптимизировать налоги

Дата проведения: 6 сентября, вторник

Вебинар "Работаем с внештатниками. Как платить самозанятым, физлицам по ГПХ и не иметь проблем с налоговой"

Дата проведения: 6 сентября, вторник

Актуальные изменения в трудовом законодательстве в 2022 г. Антикризисные меры.

Дата проведения: 6 сентября, вторник

Объединения ПФР и ФСС. Единый государственный внебюджетный Социальный фонд России: правила работы с 2023 г.

Дата проведения: 6 сентября, вторник

Бухгалтерский учет аренды: практическое применение ФСБУ 25/2018

Дата проведения: 5 сентября, понедельник

Статьи

«Утренний бухгалтер». Заработали новые правила учета НДС по аренде

С 7 августа действует поправка в ФСБУ 25/2018, о которой вы могли не знать.

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Часто на форумах или в комментариях в соцсетях вижу комментарии разгневанных клиентов банков. Они не довольны тем или иным негативным опытом взаимодействия с кредитными организациями. Не могу не отметить, что очень часто ни о каком разбое или нарушении закона со стороны банка речи не идет. Даже почти всегда все именно так.

Не забудьте до 1 сентября уведомить Роскомнадзор о сборе персданных. Касается всех компаний!

Каждая компания, которая занимается сбором и обработкой персональных данных, выступает в роли оператора персданных и обязана уведомить об этом Роскомнадзор. Это непосредственно касается всех, кто нанимает работников и выплачивает им заработную плату, обрабатывает персданные с помощью компьютерных программ. То есть, почти всех работодателей. Уведомление нужно подать до 1 сентября 2022 года.

Как возместить НДС, не дожидаясь завершения камералки. Новый заявительный порядок

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Документы

Минфин РФ: Письмо № 03-03-07/67989 от 14.07.2022

Подробнее о документе мы писали в новости Было ЗАО, стало ООО. Расчет страховых взносов надо вести «с чистого листа»

Минфин РФ: Письмо № 03-04-05/78077 от 11.08.2022

Подробнее о документе мы писали в новости Бесплатное имущество от иностранных организаций в этом году не облагается НДФЛ

Минфин РФ: Письмо № 03-11-11/75173 от 03.08.2022

Подробнее о документе мы писали в новости 👆 Если IT-компания раньше не проходила на льготы по доле доходов, а теперь проходит, пониженные взносы будут с 1 июля

Минфин РФ: Письмо № 03-03-07/74968 от 03.08.2022

Подробнее о документе мы писали в новости Власти задумались о повышении компенсации за использование личного авто

Минфин РФ: Письмо № 03-04-05/74969 от 03.08.2022

Подробнее о документе мы писали в новости Если дистанционщик работает из Казахстана и стал нерезидентом, НДФЛ в России платить не надо

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Повременная и сдельная оплата труда5

Перенос авансов с одного договора на другой2

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