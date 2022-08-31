«Утренний бухгалтер». Заработали новые правила учета НДС по аренде

Мы выпускаем «Утреннего бухгалтера» еще и на сайте, чтобы вы всегда могли найти полезные материалы и не пропустили ничего важного за прошедший день.

«Утренний бухгалтер» — это дайджест всех последних материалов «Клерка». Кратко, структурированно, понятно (без лирики и критики — за авторским сарказмом нашего главреда — к «Ночному бухгалтеру»).

Итак, читайте главное.

С 7 августа действует поправка в ФСБУ 25/2018, согласно которой изменились правила учета НДС по аренде.

С 1 марта 2023 года планируют начать маркировать детскую питьевую воду.

Из-за остатка на вспомогательном счете 000 баланс не сойдется.

Для пониженных взносов и 0% налога на прибыль IT-компания должна иметь 70% профильных доходов.

Осторожно, мошенники. Увеличилось количество сайтов под брендами уходящих из России зарубежных компаний. Люди ведутся на фейковые розыгрыши ценных призов.

Как бизнесу защитить свои права на служебные произведения работников: вебинар Если сотрудники создают объекты интеллектуальной собственности, такие как произведение науки, литературы или искусства, компьютерные программы, то работодателю нужно тщательно оформлять на них права. Как это сделать правильно? Расскажем на бесплатном вебинаре «Служебные произведения: как защитить права работодателя и принять к учету нематериальный актив» 2 сентября в 11:00 мск. Наш преподаватель Дарья Ратанина, бизнес-юрист юридической компании MILTON LEGAL, доступно, по шагам разберет с вами все тонкости исключительного и авторского права. Записаться

Новости

События

Актуальные изменения в трудовом законодательстве в 2022 г. Антикризисные меры

Дата проведения: 6 сентября, вторник

Объединения ПФР и ФСС. Единый государственный внебюджетный Социальный фонд России: правила работы с 2023 г.

Дата проведения: 6 сентября, вторник

Бухгалтерский учет аренды: практическое применение ФСБУ 25/2018

Дата проведения: 5 сентября, понедельник

Служебные произведения: как защитить права работодателя и принять к учету нематериальный актив

Дата проведения: 2 сентября, пятница

Управление бухгалтерией и организация бухгалтерского учета в связи с новыми требованиями законодательства

Дата проведения: 2 сентября, пятница

Договоры, налоговые последствия договоров. Налоговые риски, связанные с расчетами НДС и налога на прибыль

Дата проведения: 1 сентября, четверг

Повышение квалификации для руководителей компаний. СРА -cовременная финансовая квалификация для бизнеса: Финансовый учет; Управленческий учет; Финансовый менеджмент, Налоги, Право. Практика управления финансами

Дата проведения: 1 сентября, четверг

Бухгалтерская отчетность и налоги на ОСНО — курс удаленного обучения

Дата проведения: 1 сентября, четверг

Возможности и ограничения расчетов в валюте: советы экспертов ВЭД

Дата проведения: 31 августа, среда

Новинка! Идет набор : Финансовый директор, финансовый аналитик, эксперт или руководитель транснациональной компании

Дата проведения: 31 августа, среда

Статьи

— НДС при продаже автомобиля: кто должен платить и как рассчитать сумму налога

Расскажем, как рассчитывается налоговая база по НДС при продаже транспортного средства, приобретенного у физического лица.

— «Утренний бухгалтер». Работающим пенсионерам отменят ограничение на пересчет пенсии

А еще хотят вернуть индексацию.

— Как получить налоговый вычет за страхование жизни: пошаговая инструкция

Несмотря на то, что возможность вернуть часть уплаченных государству налогов в сумме, которая была направлена на страхование жизни, существует с 2015 года, далеко не все знают, как это сделать. Поговорим о том, как правильно оформить такой налоговый вычет.

— Как можно продлить декретный отпуск

Не все матери стремятся выйти на работу как можно раньше. Некоторые готовы растить ребенка до тех пор, например, пока он не пойдет в первый класс или не окончит начальную школу. На какой период предоставляется декретный отпуск и какие есть законные варианты его продления, расскажем далее в нашей статье.

— Какие товары сейчас маркировать обязательно, какие — нет, а до каких еще очередь не дошла

Система обязательной маркировки товаров расширяется. Но в связи с последними событиями по некоторым товарам дали отсрочку. Что уже надо маркировать, а что можно еще отложить на будущее, разберем далее.

— Неустойка за просрочку исполнения обязательств по договору: как установить размер в договоре и можно ли его увеличить

Неустойка за просрочку исполнения обязательств по договору — это мера ответственности, которая налагается на неблагонадежного контрагента, несвоевременно выполняющего условия сделки. О размере неустойки, основаниях для взыскания и способах ее получения пойдет речь в этой статье.

— Как самозанятым заработать на пенсию?

Российское законодательство трактует трудовую пенсию как компенсацию заработной платы и других выплат, которые застрахованными гражданами утрачены с наступлением нетрудоспособности по причине старости или инвалидности. Ключевое слово здесь «застрахованные», то есть на трудовую пенсию может рассчитывать только человек, который обеспечил себе относительно безбедную старость уплатой взносов на обязательное пенсионное страхование.

— Какие документы подтверждают стаж для больничного?

Размер больничного пособия напрямую зависит от страхового стажа работника. Трудовая книжка или сведения из нее являются основным, но единственным документом, подтверждающим стаж работника.

🔒 Когда за изъятое имущество придется заплатить налог на доходы

Когда суд забирает имущество у залогодателя, тот не считает это реализацией, и платить налоги отказывается. На самом деле, многое зависит от системы налогообложения, но не только. Два судебных решения подскажут бухгалтеру, как действовать правильно. Об этом — далее.

— Три летних изменения, которые бухгалтерам никак нельзя пропускать

Возможно, за летними заботами вы пропустили три важных изменения, которых пропускать никак нельзя. Это новые правила по страховым взносам, единый налоговый счет и новый ФСБУ.

🔒 Что надо знать физлицу, нанимающему иностранцев

Физлица часто прибегают к услугам других физлиц, в том числе и иностранных граждан. Например, строительство, ремонт, помощь по хозяйству. Но не все знают, что оплатой за работу обязательства не заканчиваются.

— «Ночной бухгалтер». В 2023 году будет девять новогодних выходных. Бухгалтеры зачем-то торопят ЕНП

Власти принесли с барского плеча календарь выходных и праздников на будущий год. А бухгалтеры на форуме обсуждают единый налоговый платеж и непонятно зачем торопят события.

— Новые правила для интернет-рекламы: как они работают

Начиная с 1 сентября 2022 г. применяются принципиально новые рекламные правила (правовые основания установлены законами от 02.07.21 № 347-ФЗ, от 28.06.22 № 232-ФЗ, от 14.07.22 № 326-ФЗ).

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Документы

Минфин РФ: Письмо № 03-15-06/77210 от 09.08.2022

Подробнее о документе мы писали в новости Разработка техтребований к ПО без разработки самого ПО может идти в льготные доходы IT-компании, а может не идти. Минфин не знает

ФНС РФ: Письмо № СД-4-3/10965@ от 22.08.2022

Подробнее о документе мы писали в новости При заборе воды для нескольких целей нужно вести раздельный учет

Минфин РФ: Письмо № 03-15-06/77218 от 09.08.2022

Подробнее о документе мы писали в новости Для пониженных взносов и 0% налога на прибыль IT-компания должна иметь 70% профильных доходов

Минфин РФ: Письмо № 03-11-11/78069 от 11.08.2022

Подробнее о документе мы писали в новости Если ИП на УСН получил в дар личное имущество от близкого родственника, не будет ни налога по УСН, ни НДФЛ

Минфин РФ: Письмо № 03-03-06/3/79208 от 15.08.2022

Подробнее о документе мы писали в новости Плату от сотрудника за новую трудовую книжку работодатели включают в доход

Обсуждаемые темы форума

— Переменные и постоянные затраты

— ЭДО с ФСС

— Расчет больничного

— Лист записи не выдавался ИП-как получить?

— Выход после отпуска по уходу за ребенком. прошло 3 года

— Уведомление об увольнении иностранца

— Ошибка в чеке

— Лицензия бухгалтеру на аутсорсинге

— Больничный по уходу за ребенком в период простоя

— Сотрудница в отпуске по БиР хочет уволиться, устроилась на работу перед родами, с ФСС не будет ли проблем?

— Повременная и сдельная оплата труда

— Корректиировка долга в валюте

— Авансовый отчет

— Закрытие торговой точки

— ОСАГО на УСН

— Авансовый отчет по командировке

— Вывод товара из оборота

— Путевой лист на командировку

— Купля-продажа квартиры организацаей

— Как перевестись в другую налоговую?