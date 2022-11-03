«Утренний бухгалтер». Стало известно, как компании засекретить свой баланс

Мы выпускаем «Утреннего бухгалтера» еще и на сайте, чтобы вы всегда могли найти полезные материалы и не пропустили ничего важного за прошедший день.
«Утренний бухгалтер» – это дайджест всех последних материалов «Клерка». Кратко, структурированно, понятно (без лирики и критики – за авторским сарказмом нашего главреда – к «Ночному бухгалтеру»).
Итак, читайте главное.
Чтобы засекретить свой баланс в ГИР БО, надо подать заявление по установленной форме. Налоговики утвердили такую форму.
Бухгалтеры запутались с переносом новогодних праздников. Объяснили, что говорит ТК.
Для всех, кто ищет работу: ловите топ вакансий на БухДжобе. Это крутейший клерковский канал о работе бухгалтером.
Какие правила и законы изменились осенью 2022 года? Читайте большой обзор.
В помощь инвесторам рассказали, за чем сейчас надо следить и во что вкладываться. Забирайте в закладки статью.
Сдали отчетность? Ждите новых сюрпризов от ФНС! Налоговая уже печатает новые требования и готовится выписывать штрафы
Наши партнеры из «Белой Бухгалтерии» предлагают всего за 90 минут научиться, как отвечать на требования ФНС.
На открытом вебинаре разберем:
- где заканчиваются полномочия налоговой;
- что делать, если ФНС не «видит берегов» и как поставить проверяющих на место;
- сколько могут стоить услуги бухгалтера по отработке запросов ИФНС.
Автор вебинара – Ксения Червенко, бывший налоговый инспектор, бухгалтер с опытом 17+ лет, владелец консалтинговой компании.
Регистрируйтесь на вебинар и прямо сейчас и получите гайд «Как подготовить руководителя к допросу в налоговой»
Прокуратура и ФНС уже наказывают за Федресурс!
Если нет любого из обязательных сообщений, компании грозит штраф до 50 тыс. рублей. К примеру, о финсостоянии или лицензии. На сегодня вносить в реестр необходимо более 80 видов публикаций. Вы уверены, что не нарушаете законодательство?
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Узнаете, как предотвратить нарушения.
Новости
- Вышла новая версия будущих правил для платежек на уплату налогов
- Работодатели на АУСН из личного кабинета будут брать данные для справок о доходах сотрудников
- Новый автомобиль LADA уже можно купить онлайн
- Передача металлолома производителям драгметаллов не облагается НДС. Если сделка идет через посредника, будет НДС
- Бухгалтеры думали, что им недодали один выходной. Но все законно
- Утвердили заявление для сокрытия бухотчетности в ГИР БО
- Владелец Билайна, нидерландский холдинг Veon намерен продать свои активы
- В проект tax free включат новые территории. Возвращать НДС иностранцам будут в 20 регионах
- Не забудьте завтра уйти с работы на час раньше. Даже если вы работаете на 0,25 ставки
- Прокуратура и ФНС уже наказывают за Федресурс. Бухгалтерам расскажут, как уберечься от штрафов
- По капстроительству ОС можно сразу принимать на вычет НДС, не дожидаясь, когда объект будет достроен
- С 1 декабря сложнее взять выгодную ипотеку, если нет своих накоплений
- Единовременное пособие при рождении ребенка неработающие теперь могут получить через Госуслуги
- Больше половины компаний сообщили, что частичная мобилизация не изменила для них ничего. Итоги опроса
- В 1С: УНФ и Розница 3.0 можно принимать оплату через СБП с помощью кассового QR-кода или NFC-метки
- Чтобы проводить трансграничные расчеты, российский SWIFT состыкуют с аналогами
- На единовременную премию северным сотрудникам тоже надо начислять районный коэффициент
- Бухгалтер просит совета: сколько времени занимает перевыпуск КЭП от ИФНС
- Московские экспортеры получат субсидии, если работают с дружественными странами
- Теперь в Модульбанке можно открывать счета в грузинских лари
- За подаренную квартиру можно частично не платить НДФЛ, если супруга дарителя – ваша родственница
- Компаниям Крыма выделят 1,6 млрд рублей
- СберКорус бесплатно подключит поставщиков и производителей к ЭДО с ритейлерами
- Улететь из России прямым рейсом на сегодня можно в 31 страну
- Wildberries потратит больше 13 млрд руб. на продвижение ноябрьской распродажи
- Для турбизнеса могут увеличить лимиты по УСН. Путин дал поручение
- Предпринимателям в Липецке предлагают оформить займы под 1 – 6 % годовых
- Адреса электронной почты всех государственных ведомств перенесут в национальную доменную зону
- Можно получить диплом главбуха, проучившись три месяца
- Иностранцы, трудоустроенные в России, могут оплатить патент через Госуслуги
- Владельцам гостевых домов могут разрешить НПД
- Первый индустриальный парк для малого и среднего бизнеса открыли на Кубани. Там можно быстро запустить производство
- На «Госуслуги» можно будет заходить по биометрии не раньше февраля 2023 года
- МВД хочет закупать ноутбуки, планшеты и транспорт для нужд ведомства без учета предельных цен
- Стало известно, сколько денег на развитие получил малый бизнес благодаря корпорации МСП
- Жарить шашлыки на дачах можно в пяти метрах от дома
- Кто не отказался от новогодних корпоративов, сократили на них бюджеты минимум на 20%
События
Онлайн-семинар: Ключевые навыки руководителя
Дата проведения: 9 ноября, среда
Презентация программ MBA (онлайн)
Дата проведения: 8 ноября, вторник
Мастер-класс. Заполняем трудовую книжку
Дата проведения: 8 ноября, вторник
Вебинар c Мариной Климовой «Реформа системы обязательного социального страхования – 2023»
Дата проведения: 8 ноября, вторник
Экономия в рамках закона: как сократить расходы на ФОТ, работая с внештатом
Дата проведения: 8 ноября, вторник
10 ошибок при анализе Отчета о прибыли и убытках
Дата проведения: 8 ноября, вторник
Персональные данные работников. Ответственность работодателя
Дата проведения: 7 ноября, понедельник
Вебинар c Надеждой Самковой «Изменения законодательства с 2023 года»
Дата проведения: 7 ноября, понедельник
Всероссийская налоговая аттестация - 2023
Дата проведения: 7 ноября, понедельник
Получите Диплом бухгалтера - 2023. Начните бесплатно>>
Дата проведения: 7 ноября, понедельник
Статьи
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Есть маленький нюанс, о котором забывают бухгалтеры, которые берут на обслуживание вновь созданные организации. И такая ошибка однозначно влечет за собой начисление пеней и штрафов по страховым взносам.
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Сегодня у нас разбор судебного дела кассационной инстанции. Оно интересно тем, что налоговой в рамках проведенной проверки установлены фактические исполнители работ, однако налогоплательщику отказано в «налоговой реконструкции».
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Спойлер: мобилизованным предпринимателям и самозанятым.
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Работа «тайным покупателем» интересна по многим причинам. Можно работать в свободное от других дел время или совмещать работу с прогулкой с детьми. Нагрузка зависит только от свободного времени и желания – никакой «принудиловки». Однако минус такой работы в том, что даже очень добросовестный сотрудник не защищен от отсутствия выплат со стороны работодателя.
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С 2023 года надо будет сдавать в налоговую новый ежемесячный отчет, который станет аналогом формы СЗВ-М, но более расширенным.
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Документы
Верховный Суд РФ: Определение № 305-ЭС22-4103 от 17.08.2022
Верховный Суд РФ: Определение № 305-ЭС14-1659(20) от 25.08.2022
Верховный Суд РФ: Определение № 308-ЭС22-4568 от 29.08.2022
Верховный Суд РФ: Определение № 305-ЭС22-3659 от 07.07.2022
Верховный Суд РФ: Определение № 305-ЭС22-7163 от 22.08.2022
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