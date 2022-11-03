«Утренний бухгалтер». Стало известно, как компании засекретить свой баланс

Мы выпускаем «Утреннего бухгалтера» еще и на сайте, чтобы вы всегда могли найти полезные материалы и не пропустили ничего важного за прошедший день.

«Утренний бухгалтер» – это дайджест всех последних материалов «Клерка». Кратко, структурированно, понятно (без лирики и критики – за авторским сарказмом нашего главреда – к «Ночному бухгалтеру»).

Итак, читайте главное.

Чтобы засекретить свой баланс в ГИР БО, надо подать заявление по установленной форме. Налоговики утвердили такую форму.

Бухгалтеры запутались с переносом новогодних праздников. Объяснили, что говорит ТК.

Для всех, кто ищет работу: ловите топ вакансий на БухДжобе. Это крутейший клерковский канал о работе бухгалтером.

Какие правила и законы изменились осенью 2022 года? Читайте большой обзор.

В помощь инвесторам рассказали, за чем сейчас надо следить и во что вкладываться. Забирайте в закладки статью.

Сдали отчетность? Ждите новых сюрпризов от ФНС! Налоговая уже печатает новые требования и готовится выписывать штрафы Наши партнеры из «Белой Бухгалтерии» предлагают всего за 90 минут научиться, как отвечать на требования ФНС. На открытом вебинаре разберем: где заканчиваются полномочия налоговой;

что делать, если ФНС не «видит берегов» и как поставить проверяющих на место;

сколько могут стоить услуги бухгалтера по отработке запросов ИФНС. Автор вебинара – Ксения Червенко, бывший налоговый инспектор, бухгалтер с опытом 17+ лет, владелец консалтинговой компании. Регистрируйтесь на вебинар и прямо сейчас и получите гайд «Как подготовить руководителя к допросу в налоговой»

Прокуратура и ФНС уже наказывают за Федресурс!

Если нет любого из обязательных сообщений, компании грозит штраф до 50 тыс. рублей. К примеру, о финсостоянии или лицензии. На сегодня вносить в реестр необходимо более 80 видов публикаций. Вы уверены, что не нарушаете законодательство?

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Новости

События

Онлайн-семинар: Ключевые навыки руководителя

Дата проведения: 9 ноября, среда

Презентация программ MBA (онлайн)

Дата проведения: 8 ноября, вторник

Мастер-класс. Заполняем трудовую книжку

Дата проведения: 8 ноября, вторник

Вебинар c Мариной Климовой «Реформа системы обязательного социального страхования – 2023»

Дата проведения: 8 ноября, вторник

Экономия в рамках закона: как сократить расходы на ФОТ, работая с внештатом

Дата проведения: 8 ноября, вторник

10 ошибок при анализе Отчета о прибыли и убытках

Дата проведения: 8 ноября, вторник

Персональные данные работников. Ответственность работодателя

Дата проведения: 7 ноября, понедельник

Вебинар c Надеждой Самковой «Изменения законодательства с 2023 года»

Дата проведения: 7 ноября, понедельник

Всероссийская налоговая аттестация - 2023

Дата проведения: 7 ноября, понедельник

Получите Диплом бухгалтера - 2023. Начните бесплатно>>

Дата проведения: 7 ноября, понедельник

Статьи

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Есть маленький нюанс, о котором забывают бухгалтеры, которые берут на обслуживание вновь созданные организации. И такая ошибка однозначно влечет за собой начисление пеней и штрафов по страховым взносам.

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Сегодня у нас разбор судебного дела кассационной инстанции. Оно интересно тем, что налоговой в рамках проведенной проверки установлены фактические исполнители работ, однако налогоплательщику отказано в «налоговой реконструкции».

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Работа «тайным покупателем» интересна по многим причинам. Можно работать в свободное от других дел время или совмещать работу с прогулкой с детьми. Нагрузка зависит только от свободного времени и желания – никакой «принудиловки». Однако минус такой работы в том, что даже очень добросовестный сотрудник не защищен от отсутствия выплат со стороны работодателя.

— Как работать по совместительству, не нарушая закон

Одна работа хорошо, а две лучше. По этому принципу многие начинают сложный путь работника по совместительству. И если для преподавателей, врачей, бухгалтеров и артистов это привычный способ заработка, то, например, инженерам или менеджерам на пути совместительства может быть непросто.

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🔒 3-НДФЛ в 2023 году будет по новой форме: как заполнить

ФНС обновила 3-НДФЛ. Разберем, как изменится декларация.

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Еще с 1 сентября вступили в силу многочисленные изменения в законодательстве. Рассказываем подробно обо всех, чтобы вы ничего не забыли.

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На утренней планерке наши эксперты поспорили между собой: стоит ли прямо сейчас начинать марафон новостей «что изменится в 2023 году»? К единому мнению так и не пришли. Кто-то считает, что уже пора, время сейчас пролетит быстро. А кто-то махнул рукой: ребят, ну бухгалтеры от квартальной отчетности еще не отошли, а вы им уже кучу всего на головы!

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Никогда такого не было и вот опять: Минфин выпустил уже аж третью версию правил заполнения платежных поручений. Но вот незадача: никто так и не смог разобраться, какой вариант и когда начнет работать.

🔒 Утвердили форму нового ежемесячного отчета для работодателей

С 2023 года надо будет сдавать в налоговую новый ежемесячный отчет, который станет аналогом формы СЗВ-М, но более расширенным.

— Цитата дня. Про то, какой еще нам нужен новый налог

Лидер справедливороссов, депутат Думы Сергей Миронов считает, что брать деньги надо с тех, кто отказывается от российского гражданства.

— Нужны бухгалтеры, которые любят животных и знают английский. Топ вакансий на БухДжобе

Рассказываем, куда можно попробовать постучаться, если вы ищете работу.

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Документы

Верховный Суд РФ: Определение № 305-ЭС22-4103 от 17.08.2022

Верховный Суд РФ: Определение № 305-ЭС14-1659(20) от 25.08.2022

Верховный Суд РФ: Определение № 308-ЭС22-4568 от 29.08.2022

Верховный Суд РФ: Определение № 305-ЭС22-3659 от 07.07.2022

Верховный Суд РФ: Определение № 305-ЭС22-7163 от 22.08.2022

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