Обзоры для бухгалтера

«Утренний бухгалтер». Стало известно, как компании засекретить свой баланс

Речь про ситуации, когда это можно сделать в ГИР БО.

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Мы выпускаем «Утреннего бухгалтера» еще и на сайте, чтобы вы всегда могли найти полезные материалы и не пропустили ничего важного за прошедший день.

«Утренний бухгалтер» – это дайджест всех последних материалов «Клерка». Кратко, структурированно, понятно (без лирики и критики – за авторским сарказмом нашего главреда – к «Ночному бухгалтеру»).

Итак, читайте главное.

Чтобы засекретить свой баланс в ГИР БО, надо подать заявление по установленной форме. Налоговики утвердили такую форму.

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Наши партнеры из «Белой Бухгалтерии» предлагают всего за 90 минут научиться, как отвечать на требования ФНС.

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  • что делать, если ФНС не «видит берегов» и как поставить проверяющих на место;
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Автор вебинара – Ксения Червенко, бывший налоговый инспектор, бухгалтер с опытом 17+ лет, владелец консалтинговой компании.

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Документы

Верховный Суд РФ: Определение № 305-ЭС22-4103 от 17.08.2022

Верховный Суд РФ: Определение № 305-ЭС14-1659(20) от 25.08.2022

Верховный Суд РФ: Определение № 308-ЭС22-4568 от 29.08.2022

Верховный Суд РФ: Определение № 305-ЭС22-3659 от 07.07.2022

Верховный Суд РФ: Определение № 305-ЭС22-7163 от 22.08.2022

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