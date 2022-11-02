«Утренний бухгалтер». Кому продлили переход на УСН

Мы выпускаем «Утреннего бухгалтера» еще и на сайте, чтобы вы всегда могли найти полезные материалы и не пропустили ничего важного за прошедший день.
«Утренний бухгалтер» – это дайджест всех последних материалов «Клерка». Кратко, структурированно, понятно (без лирики и критики – за авторским сарказмом нашего главреда – к «Ночному бухгалтеру»).
Итак, читайте главное.
Переход на упрощенку продлили для мобилизованных самозанятых и ИП. Подать уведомление можно будет и после возвращения со службы.
Упрощенка, кстати, стремительно меняется прямо на глазах: вот несколько изменений последнего времени.
С 1 ноября начался новый этап маркировки воды. Всё успели подготовить?
Вышел новый выпуск Бухтуба. Там все последние важные новости: смотрите скорей, чтоб не пропустить.
Один из наших блогеров рассказывает, как быть с затратами по временным сооружениям в строительстве. Берите на заметку, если это ваша отрасль учета.
Насколько хороши ваши декларации? Каковы налоговые риски? А ваши контрагенты?
Проверить контрагентов и устранить белые пятна легко, главное – знать, как.
Вооружайтесь знаниями, изучайте налоговые риски и защитите бизнес.
Наш бот ответит на ваши вопросы: @NalogTreeBot в Телеграм.
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Защитите себя от выгорания и станьте самым востребованным бухгалтером!
«Клерк» рекомендует бухгалтерам не забывать про собственные цели и амбиции – и приглашает всех специалистов на пятидневный марафон!
Вы сможете прокачать свою карьеру, поставить цели и получить навыки, которые позволят вам найти общий язык с директором и повысить доход.
Новости
- За летнюю резину зимой водителей будут штрафовать
- Магазины детских товаров закрывают, а новые открывать не спешат
- ИП-военные пенсионеры не будут платить обязательные взносы, но смогут платить добровольные
- Производитель шин Bridgestone планирует продать свои российские активы
- Для уклонистов от мобилизации собираются ввести до пяти лет лишения свободы
- Силуанов рассказал, что государственные траты можно было бы оплачивать криптовалютой
- По работам база по налогу на прибыль возникает в день подписания акта, по НДС – или по акту, или по оплате
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- Бухгалтер просит совета: ИП на УСН платил налоги как нравится
- Доходы мобилизованных не будут учитывать для права на детские пособия
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- Отели Турции начали принимать карты «МИР» через российские сервисы
- «1С» запустила бизнес для премиальных клиентов
- В России появилась новая платежная система – «Астрасенд»
- 7 ноября на «Клерке» стартует марафон по прокачке карьеры. Посвятите неделю решениям и действиям для своего лучшего будущего
- При мобилизации работодателя сотрудников будут принудительно увольнять
- Налоговики назвали «ювелирные» коды ОКВЭД, запрещенные на УСН и ПСН
- Для бухучета в учреждениях введут еще девять форм электронных документов
- ФСПП рассказала, сколько мобилизованных подали заявление, чтобы с них не взыскивали долги
- Путин не будет подписывать указ о завершении мобилизации
- Появятся новые коды доходов и вычетов по НДФЛ
- Олег Тиньков начал отзывать бренд у Тинькофф
- Сегодня начался новый этап маркировки упакованной воды
- За детей предлагают давать в два раза больше пенсионных баллов
- Карьера начинается с резюме. Бухгалтерам расскажут, какие сейчас в моде требования к анкете
- Мобилизованные ИП и руководители ООО должны вовремя сдавать РСВ. Отсрочки по этому отчету нет
- Участнику госзакупки необязательно заполнять таблицу о квалификации
- ФНС не выдает архивы фискальных данных. Это не ее забота
- Мобилизованным самозанятым и ИП продлили срок для перехода на УСН
- Yandex Pay теперь в экосистеме платежных сервисов «Тинькофф»
- Работодателей замотивируют принимать на работу подростков
- Если сотрудник на срочном договоре замещает то одного заболевшего коллегу, то другого, каждый раз нужен новый договор
- Сенатор Клишас назвал неактуальной уголовную ответственность за уклонение от мобилизации
- Прокуратура и ФНС уже наказывают за Федресурс. Бухгалтерам расскажут, как уберечься от штрафов
- Военкоматы начинают подключаться к системам ФНС, ПФР, ГАС «Выборы» и ЗАГС
- Райффайзен банк отменил комиссию за переводы через СБП для физлиц
- В странах ШОС могут создать собственную систему банковских платежей
- На платформе МСП.РФ появился новый международный запрос от компании из Узбекистана
- Денежные переводы из России в Казахстан стали совершать в 10 раз чаще
События
Персональные данные работников. Ответственность работодателя
Дата проведения: 7 ноября, понедельник
Вебинар c Надеждой Самковой «Изменения законодательства с 2023 года»
Дата проведения: 7 ноября, понедельник
Всероссийская налоговая аттестация – 2023
Дата проведения: 7 ноября, понедельник
Получите Диплом бухгалтера – 2023. Начните бесплатно>>
Дата проведения: 7 ноября, понедельник
Марафон. Как бухгалтеру прокачать карьеру: цели, навыки, повышение дохода
Дата проведения: 7 ноября, понедельник
Дата проведения: 7 ноября, понедельник
1С: Бухгалтерия 8«: профессиональная настройка и работа с обновлениями – 2023
Дата проведения: 7 ноября, понедельник
Быстрая релокация команды/бизнеса: доступные страны
Дата проведения: 3 ноября, четверг
Прокуратура и ФНС теперь наказывают за Федресурс. Реальные штрафы за 2022 год и новые инструменты их предотвращения
Дата проведения: 3 ноября, четверг
10 популярных ошибок в признании расходов на ОСНО и УСН: расходы на управляющего ИП, аренду, займы, списание дебиторки, создание резервов
Дата проведения: 3 ноября, четверг
Статьи
– Топ-5 принципов, которые помогут бухгалтерской фирме соблюсти 115-ФЗ
«Антиотмывочное» законодательство постоянно меняется, и уследить за всеми нововведениями непросто. Что учесть бухгалтерской фирме и бухгалтеру – индивидуальному предпринимателю в работе с клиентами?
– В трудовом договоре есть пункт о питании: решаем вопрос с НДС
Организация питания предусмотрена трудовым договором. Начислять или не начислять на ее стоимость НДС зависит от основания, по которому пункт о питании там прописан.
– Какие законы вступают в силу в ноябре
Упрощается передача сведений о заемщиках – участниках СВО, имеющих право на кредитные каникулы. О дополнительных возможностях для субъектов малого и среднего предпринимательства и других законодательных изменениях последнего месяца осени – в традиционном дайджесте.
– Как ИП законно потратить выручку на личные нужды
ИП, в отличие от коммерческих организаций, может использовать полученную после уплаты налогов выручку не только для предпринимательской деятельности, но и в личных целях. Как законно потратить деньги для удовлетворения потребительских нужд предпринимателя, расскажем в нашей статье.
– «Утренний бухгалтер». У мобилизованных ИП не будет проверок ККТ. Но это неточно
Всё дело в том, что налоговики пока сами не знают, как им узнать, кто именно мобилизован.
– Почему в бухгалтерском балансе указываются показатели трех лет, и как баланс корректировать
Бухгалтерский баланс предприятия за три года – это обязательный отчет, который вместе с прочей отчетностью представляется всем заинтересованным пользователям. Давайте узнаем, почему нужен бухгалтерский баланс за три года именно и почему иногда его приходится корректировать.
– ЦБ сохранил ключевую ставку на уровне 7,5%. Что будет с кредитами, вкладами и инвестициями
Банк России на заседании 28 октября оставил ключевую ставку на уровне 7,5%. Разбираемся, как это повлияет на кредиты, вклады и фондовый рынок.
🔒 Что изменится для бухгалтера с 1 ноября
С 1 ноября надо учесть следующие изменения в нормативных документах.
– Нашел дыру в Бествэй на миллиард: разоблачение мошенничества с отчетностью
Подробный разбор финансовой отчетности жилищного кооператива «Бест Вей». Финансовая дыра оказалась в несколько миллиардов рублей. Каким образом это можно объяснить?
– Чтобы вернуть переплату, надо доказать, что она есть
Переплата по налогу должна быть реальной. Данные из карточки расчетов с бюджетом для этого мало. Это подтвердил АС Поволжского округа Поразительно, что дело вообще дошло до кассации.
– Цитата дня. Про драконовские меры
Герой дня сегодня – снова глава Минцифры Максут Шадаев. Он рассказал, что делать, чтобы сотрудники IT-компаний чувствовали себя в безопасности. И за рубежом, и в России.
– Закон о маркировке рекламы коснется всех. Что такое токены, ОРД и какие будут штрафы
Про него написали уже сотню статей, но все равно никто ничего не понимает. Сто первая попытка: разбираемся, кому, зачем и как маркировать рекламу.
– Топ новостей про УСН за неделю: что еще запретят ювелирам и что с лимитом доходов
Рассказываем про новое сообщение ФНС, очередные запреты и курьезные ситуации. В общем, о том, почему упрощенка становится все менее простой.
– «Ночной бухгалтер». ПФР сам запутался в самозанятых и других запутал. За что «Клерку» дали медаль Пачоли
ПФР не в курсе, что самозанятый может работать на ГПХ и как физик. Ну или в курсе, но сообщить об этом бухгалтерам нормально не может. А «Клерк» наградили за работу: медаль получила наш издатель Марина Снеговская. Почетную медаль!
🔒 Самые важные для бухгалтера письма Минфина и ФНС в октябре 2022 + чек-лист по письмам, которые надо прочитать
Мы подготовили для вас обзор разъяснений фискалов, которые были опубликованы в октябре. Все кратко, четко, по делу.
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Документы
Минтруд РФ: Письмо № 14-6/ООГ-6398 от 10.10.2022
Подробнее о документе мы писали в новости Если сотрудник на срочном договоре замещает то одного заболевшего коллегу, то другого, каждый раз нужен новый договор
ФНС РФ: Письмо № АБ-4-20/13964@ от 19.10.2022
Подробнее о документе мы писали в новости ФНС не выдает архивы фискальных данных. Это не ее забота
ФНС РФ: Приказ № ММВ-7-8/683@ от 16.12.2016
ФНС РФ: Приказ № ЕД-7-14/948@ от 01.11.2021
Минфин РФ: Письмо № 03-12-13/15455 от 11.03.2019
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