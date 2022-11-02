Обзоры для бухгалтера

«Утренний бухгалтер». Кому продлили переход на УСН

Спойлер: мобилизованным предпринимателям и самозанятым.

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Мы выпускаем «Утреннего бухгалтера» еще и на сайте, чтобы вы всегда могли найти полезные материалы и не пропустили ничего важного за прошедший день.

«Утренний бухгалтер» – это дайджест всех последних материалов «Клерка». Кратко, структурированно, понятно (без лирики и критики – за авторским сарказмом нашего главреда – к «Ночному бухгалтеру»).

Итак, читайте главное.

Переход на упрощенку продлили для мобилизованных самозанятых и ИП. Подать уведомление можно будет и после возвращения со службы.

Упрощенка, кстати, стремительно меняется прямо на глазах: вот несколько изменений последнего времени.

С 1 ноября начался новый этап маркировки воды. Всё успели подготовить?

Вышел новый выпуск Бухтуба. Там все последние важные новости: смотрите скорей, чтоб не пропустить.

Один из наших блогеров рассказывает, как быть с затратами по временным сооружениям в строительстве. Берите на заметку, если это ваша отрасль учета.

Насколько хороши ваши декларации? Каковы налоговые риски? А ваши контрагенты?

Проверить контрагентов и устранить белые пятна легко, главное – знать, как.

Вооружайтесь знаниями, изучайте налоговые риски и защитите бизнес.

Наш бот ответит на ваши вопросы: @NalogTreeBot в Телеграм.

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Защитите себя от выгорания и станьте самым востребованным бухгалтером!

«Клерк» рекомендует бухгалтерам не забывать про собственные цели и амбиции – и приглашает всех специалистов на пятидневный марафон!

Вы сможете прокачать свою карьеру, поставить цели и получить навыки, которые позволят вам найти общий язык с директором и повысить доход.

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События

Персональные данные работников. Ответственность работодателя

Дата проведения: 7 ноября, понедельник

Вебинар c Надеждой Самковой «Изменения законодательства с 2023 года»

Дата проведения: 7 ноября, понедельник

Всероссийская налоговая аттестация – 2023

Дата проведения: 7 ноября, понедельник

Получите Диплом бухгалтера – 2023. Начните бесплатно>>

Дата проведения: 7 ноября, понедельник

Марафон. Как бухгалтеру прокачать карьеру: цели, навыки, повышение дохода

Дата проведения: 7 ноября, понедельник

Эмоциональная компетентность

Дата проведения: 7 ноября, понедельник

1С: Бухгалтерия 8«: профессиональная настройка и работа с обновлениями – 2023

Дата проведения: 7 ноября, понедельник

Быстрая релокация команды/бизнеса: доступные страны

Дата проведения: 3 ноября, четверг

Прокуратура и ФНС теперь наказывают за Федресурс. Реальные штрафы за 2022 год и новые инструменты их предотвращения

Дата проведения: 3 ноября, четверг

10 популярных ошибок в признании расходов на ОСНО и УСН: расходы на управляющего ИП, аренду, займы, списание дебиторки, создание резервов

Дата проведения: 3 ноября, четверг

Статьи

– Топ-5 принципов, которые помогут бухгалтерской фирме соблюсти 115-ФЗ

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– В трудовом договоре есть пункт о питании: решаем вопрос с НДС

Организация питания предусмотрена трудовым договором. Начислять или не начислять на ее стоимость НДС зависит от основания, по которому пункт о питании там прописан.

– Какие законы вступают в силу в ноябре

Упрощается передача сведений о заемщиках – участниках СВО, имеющих право на кредитные каникулы. О дополнительных возможностях для субъектов малого и среднего предпринимательства и других законодательных изменениях последнего месяца осени – в традиционном дайджесте.

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– «Утренний бухгалтер». У мобилизованных ИП не будет проверок ККТ. Но это неточно

Всё дело в том, что налоговики пока сами не знают, как им узнать, кто именно мобилизован.

– Почему в бухгалтерском балансе указываются показатели трех лет, и как баланс корректировать

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– ЦБ сохранил ключевую ставку на уровне 7,5%. Что будет с кредитами, вкладами и инвестициями

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🔒 Что изменится для бухгалтера с 1 ноября

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– Чтобы вернуть переплату, надо доказать, что она есть

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– Закон о маркировке рекламы коснется всех. Что такое токены, ОРД и какие будут штрафы

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– Топ новостей про УСН за неделю: что еще запретят ювелирам и что с лимитом доходов

Рассказываем про новое сообщение ФНС, очередные запреты и курьезные ситуации. В общем, о том, почему упрощенка становится все менее простой.

– «Ночной бухгалтер». ПФР сам запутался в самозанятых и других запутал. За что «Клерку» дали медаль Пачоли

ПФР не в курсе, что самозанятый может работать на ГПХ и как физик. Ну или в курсе, но сообщить об этом бухгалтерам нормально не может. А «Клерк» наградили за работу: медаль получила наш издатель Марина Снеговская. Почетную медаль!

🔒 Самые важные для бухгалтера письма Минфина и ФНС в октябре 2022 + чек-лист по письмам, которые надо прочитать

Мы подготовили для вас обзор разъяснений фискалов, которые были опубликованы в октябре. Все кратко, четко, по делу.

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Документы

Минтруд РФ: Письмо № 14-6/ООГ-6398 от 10.10.2022

Подробнее о документе мы писали в новости Если сотрудник на срочном договоре замещает то одного заболевшего коллегу, то другого, каждый раз нужен новый договор

ФНС РФ: Письмо № АБ-4-20/13964@ от 19.10.2022

Подробнее о документе мы писали в новости ФНС не выдает архивы фискальных данных. Это не ее забота

ФНС РФ: Приказ № ММВ-7-8/683@ от 16.12.2016

ФНС РФ: Приказ № ЕД-7-14/948@ от 01.11.2021

Минфин РФ: Письмо № 03-12-13/15455 от 11.03.2019

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– Как заполнить адрес в Р13014?

– Вызов в налоговый орган налогоплательщика

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– Надо ли подавать уточненку по НДС, если по сверке обнаружены расхождения в дате и номере счт-фактуры?

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– Курсовые разницы в 1С по договору с согласованным курсом (не ЦБ РФ)

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