«Утренний бухгалтер». С 2023 года будет новая форма отчетности СТД-СФР

Мы выпускаем «Утреннего бухгалтера» еще и на сайте, чтобы вы всегда могли найти полезные материалы и не пропустили ничего важного за прошедшие выходные.

«Утренний бухгалтер» – это дайджест всех последних материалов «Клерка». Кратко, структурированно, понятно (без лирики и критики – за авторским сарказмом нашего главреда – к «Ночному бухгалтеру»).

Итак, читайте главное.

В 2023 году объединятся ПФР и ФСС, а значит, кардинально изменится отчетность. Сдавать надо будет новую форму СТД-СФР, где вместо профстандарта будет код ОКЗ.

Бухгалтеры интересуются аккредитацией IT-компаний, правильной ликвидацией ООО и тем, как правильно принять на работу иностранца. Подписывайтесь на Консультации: мы собрали обзор самых частых тем за последнее время.

Наши блогеры рассказали, как держать учредителей в ежовых рукавицах. Мы прочитали и даже сохранили себе, полезный материал.

Для всех бюджетников. Изменился порядок составления плана ФХД федеральных учреждений, правила надо знать в 2023 году.

Неделя бесплатного обучения всем желающим! В 2023 грядет множество изменений, к которым бухгалтеры обязательно должны быть готовы. Изменяются расчеты и отчетность в 2023. А еще теперь придется по новому начислять з/п. Наши партнеры от ​​​​​​​"Школы главбуха на упрощенке" подготовили для вас «Всероссийскую налоговую аттестацию – 2023». Вы научитесь: оценивать риски налоговых проверок и проходить их без штрафов;

начислять з/п и пособия;

работать с банковским светофором;

вести расчет и отчетность согласно новым правилам. Оставляйте заявку, чтобы учиться БЕСПЛАТНО 7 дней, получить «аттестат главбуха – 2023» и удостоверение о повышении квалификации.

Новости

События

Бухгалтерия ИП – 2023. Спецкурс Надежды Самковой для директоров и бухгалтеров

Дата проведения: 14 ноября, понедельник

Последние изменения в валютном контроле и международных расчётах при внешнеторговых операциях

Дата проведения: 11 ноября, пятница

Вебинар IBS Online «Как эффективно выстроить налоговые процессы. Опыт IBS и Tele2»

Дата проведения: 10 ноября, четверг

Единый налоговый платеж с 2023 года: как платить и отчитываться

Дата проведения: 10 ноября, четверг

Бюджетирование в режиме Турбо

Дата проведения: 10 ноября, четверг

Бухгалтерская и налоговая отчетность за 2022 г. Новые ФСБУ и изменения в Налоговом кодексе 2023 г. (10-11 ноября 2022 г., онлайн и в зале, зачет часов ИПБ)

Дата проведения: 10 ноября, четверг

Финансовый учет (МСФО); Управленческий учет; Финансовый менеджмент, Налоги, Право. Практика управления финансами. CPA. Очно или дистанционно. Запись на любое удобное время. Для приезжих скидка

Дата проведения: 10 ноября, четверг

Внимание! Новое для бухгалтера. Актуальные изменения налогового и бухгалтерского законодательства в 2023 году

Дата проведения: 10 ноября, четверг

Подбор высококвалифицированных финансистов и руководителей, подтвердивших свою квалификацию. CPA, СAP, ДипИФР (АССА), ICFE, SAP/ERP

Дата проведения: 10 ноября, четверг

Презентация программ MBA (очно)

Дата проведения: 9 ноября, среда

Статьи

– Госзакупки у малого бизнеса и СОНКО: примеры ошибок

Коротко разберем примеры из практики за 2020-2022 годы.

– Тебе это снится. Как работать в ночную смену и не наломать дров?

Ночная работа очень удобна: сделал дело – и весь день свободен. Если бы не сон, который приходится переносить на утро и день, это была бы идеальная работа. Однако, к сожалению, далеко не каждый организм способен постоянно не спать по ночам. Мало того, длительная ночная деятельность может быть вредна для здоровья.

– «Утренний бухгалтер». Новые коды в налоговых платежках 2023

Поменяются с 1 января и коды, и статусы.

– Перечень действий с персональными данными: что это и где он указывается

Все предприятия обязаны обеспечить сохранность персональных данных (ПД) работников и закрепить это в своих локальных актах. Часто вызывают трудности формулировки и понятия в таких документах.

– Применяем нелинейный метод начисления амортизации: практический пример

Нелинейный метод начисления амортизации (пример применения которого будет рассмотрен в данной статье) представляет собой возможный вариант определения износа по объектам основных средств. Признаки и требования ведения учета с его использованием отражены в ст. 259.2 НК. Рассмотрим алгоритм начисления амортизации нелинейным способом.

– Компенсация ГСМ работникам. На какие нюансы надо обратить внимание

Разберем варианты оформления отношений с сотрудником по компенсации ГСМ, если ТС зарегистрировано на супруга сотрудника.

– Расходы на рекламу: как учитывать и на какие проблемы можно натолкнуться

Участие в форумах и конференциях, организация собственных выставок и показов, листовки, брошюры, буклеты, наружные вывески, СМИ, интернет. Без рекламы современный бизнес существовать не может, и тут нет разницы, большой игрок или маленький.

– Бюджетный учет: изменился порядок составления плана ФХД федеральных учреждений

С плана ФХД на 2022 год добавлена строка для показателей по КВР 880 «Специальные расходы», приведена примерная форма обоснования выплат по этому коду. Остальные изменения применяются при составлении плана ФХД федерального бюджетного и автономного учреждения на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 гг.

– Как дисциплинировать системного администратора. Сохранность вверенного имущества

Попытка возложить на системного администратора полную материальную ответственность уперлась в нормы 2002 года (письмо Роструда от 20.10.2022 № ПГ/25413-6-1). Есть ли какая-то иная возможность этого добиться? Подробности в статье.

– Аккредитация IT, ликвидация ООО и что там с этой вашей УСН. Чем бухгалтеры интересуются у экспертов

Рассказываем про самые популярные темы в «Клерк.Консультациях» за последнее время.

– «Ночной бухгалтер». Осторожно, злая корреспонденция. Налоговики сверяются с бюджетом перед ЕНП: вам уже пришло письмо?

Единый налоговый платеж (счет) уже настолько близко, что налоговики начинают сверку с бюджетом и шлют письма об этом. Проверяйте почту осторожно и не удалите случайно сообщение.

– Цитата дня. Про новое название Тинькоффа

Журналисты уже все разведали и выяснили, что несмотря на заявления бывшего владельца, сам банк менять свое название не планирует.

🔒 С 2023 года уплата налогов будет до 28 числа, а сдача отчетов и уведомлений – до 25 числа. Таблица основных изменений

Будут новые правила уплаты налогов, новые сроки для налогов и деклараций, новые формы отчетов.

– Возвращение во времена Петра I? Некоторые размышления о налоговой службе

Доведу до вас выдержку из указа Петра I о создании налоговой службы, а потом объясню, к чему я это все. Так вот, о чем она гласит: «Создать службу наиподлейшую, людей брать наинаглейших, жалования им не платить, ибо сия волчья стая сама себя прокормит». Сама себя прокормит?

– ИАС КБ: что это за зверь и что про него говорят

Раскрываем карты одного из довольно старых, но почему-то забытых инструментов налоговиков.

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Документы

ФНС РФ: Письмо № ЕД-4-20/25962@ от 28.12.2018

Верховный Суд РФ: Решение № АКПИ22-468 от 11.08.2022

: Федеральный закон № 476-ФЗ от 27.12.2019

Росстат: Приказ № 533 от 29.07.2022

Закон № 2300-1 от 07.02.1992

Обсуждаемые темы форума

– Увольнение директора единственного участника ООО

– ИП на УСН 6%, продажа товара без прихода

– НДС для компании на УСН

– Код дохода по Договору купли-продажи

– Лимит УСН

– Есть мобильное приложение Клерк.ру?

– Персональные данные сотрудников

– Расходы на УСН жидкость стеклоомывающая, автомойка

– Отражение в БУ и НУ операции конструктивной гибели предмета лизинга у Лизингополучателя

– Новое ООО с типовым уставом

– Организация, с/х производитель

– ИП продажа пивом

– Договор перевозки грузов ИП

– Увольнение пропавшего сотрудника

– Кредит-нота от иностранного поставщика

– Оферта – выбор между публичной и непубличной

– Отправка СЗВ-ТД

– Налогообложение продажи доли в УК

– Кассовые операции ИП

– Ведение АНО(автономная некоммерческая органиция)