«Утренний бухгалтер». Новые коды в налоговых платежках 2023

Мы выпускаем «Утреннего бухгалтера» еще и на сайте, чтобы вы всегда могли найти полезные материалы и не пропустили ничего важного за прошедшие выходные.

«Утренний бухгалтер» – это дайджест всех последних материалов «Клерка». Кратко, структурированно, понятно (без лирики и критики – за авторским сарказмом нашего главреда – к «Ночному бухгалтеру»).

Итак, читайте главное.

В налоговых платежках с 1 января будут новые коды 32, 33, 34. А еще не будет прежних статусов 01, 02.

Если была доплата до фактического заработка во время нахождения в отпуске, как отразить в 1С? Забирайте полезную статью.

Решили в это непростое время сменить работу? Вот тут несколько любопытных вакансий. Посмотрите, даже если не ищете: всегда полезно знать, как сейчас обстоят дела на рынке труда.

Упрощенка становится все менее простой, а налоговая оптимизация на этом режиме – всё запутаннее. Несколько полезных подсказок.

Готовитесь к Черной пятнице? На Клерке она будет длиться целую неделю: забирайте полезные курсы и материалы прямо сейчас!

Неделя бесплатного обучения всем желающим! В 2023 грядет множество изменений, к которым бухгалтеры обязательно должны быть готовы. Изменяются расчеты и отчетность в 2023. А еще теперь придется по новому начислять з/п. Наши партнеры от ​​​​​​​"Школы главбуха на упрощенке" подготовили для вас «Всероссийскую налоговую аттестацию – 2023». Вы научитесь: оценивать риски налоговых проверок и проходить их без штрафов;

начислять з/п и пособия;

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Новости

События

Последние изменения в валютном контроле и международных расчётах при внешнеторговых операциях

Дата проведения: 11 ноября, пятница

Вебинар IBS Online «Как эффективно выстроить налоговые процессы. Опыт IBS и Tele2»

Дата проведения: 10 ноября, четверг

Единый налоговый платеж с 2023 года: как платить и отчитываться

Дата проведения: 10 ноября, четверг

Бухгалтерская и налоговая отчетность за 2022 г. Новые ФСБУ и изменения в Налоговом кодексе 2023 г. (10-11 ноября 2022 г., онлайн и в зале, зачет часов ИПБ)

Дата проведения: 10 ноября, четверг

Внимание! Новое для бухгалтера. Актуальные изменения налогового и бухгалтерского законодательства в 2023 году

Дата проведения: 10 ноября, четверг

Презентация программ MBA (очно)

Дата проведения: 9 ноября, среда

Вебинар «Маркировка Честный ЗНАК 2022. Что нужно знать и как правильно оформлять?»

Дата проведения: 9 ноября, среда

Вебинар «Маркировка Честный ЗНАК 2022. Что нужно знать и как правильно оформлять?»

Дата проведения: 9 ноября, среда

Кассовые разрывы. Отследить и предотвратить

Дата проведения: 9 ноября, среда

Новые ФСБУ: разбираемся в основных положениях

Дата проведения: 9 ноября, среда

Статьи

– Можно ли уменьшать стоимость поставки на спорные вычеты НДС

Интересный вопрос. Спойлер – да. Но при одном условии, о котором мы расскажем.

– Важное для бухгалтера: какие отчеты надо сдавать и какие налоги надо заплатить в ноябре

Последний месяц осени традиционно один из относительно спокойных в плане сдачи отчетов и уплаты обязательных платежей в бюджет. Не забыть о важных и крайних датах поможет наш текст про отчеты и отчетность, налоги, страховые взносы и др.

– «Утренний бухгалтер». Стало известно, как компании засекретить свой баланс

Речь про ситуации, когда это можно сделать в ГИР БО.

– Когда можно принять к вычету НДС по строительству? Рассказали сами налоговики

Период, когда компания вправе предъявить к вычету входной НДС по строительству, который предъявили подрядчики – болезненная тема. Строительство часто длится долго, и с вычетом можно опоздать.

– Как без ошибок заполнить заявление о возврате суммы излишне уплаченного налога

Для возврата переплаты надо подать в налоговую заявление установленной формы. В нем необходимо указать причину возврата, размер излишне уплаченной суммы и реквизиты для перечисления денежных средств. Подробные правила заполнения формы вы найдете в нашей статье.

– Как отразить в 1С доплату до фактического заработка во время нахождения в отпуске

Опытным работодателям давно известно, что отпускные сотрудника практически всегда получаются меньше, чем заработная плата. Связано это с порядком расчета отпускных: сумма заработка делится на количество календарных дней, а если быть точнее на 29,3 и умножается на количество дней отпуска.

– СЗВ-ТД, СЗВ-М и СЗВ-СТАЖ по мобилизованным сотрудникам в 1С

Объясняем, как отчитаться о мобилизованных с помощью программы «1С:Зарплате и управлении персоналом 8» ред. 3.

– Бюро «Винные истории»: Мы щелкаем по носу Москву

Крутая история из Кублога: краснодарцы просто жгут! Отвлекитесь от работы и почитайте историю о предприимчивых кубанских леди, которые развивают максимально необычный проект.

– «Ночной бухгалтер». Как бывшие главбухи подставляют нынешних, или После нас хоть потоп. Предпраздничные советы

Несколько коротких историй и советов, пока вы собираете вещи, чтобы поскорее отправиться домой.

🔒 Как заставить налоговиков убрать незаконно начисленную пеню по НДФЛ

Если одновременно в одном регионе у предпринимателя есть переплата по НДФЛ, а в другом – недоимка, то ИП ничего бюджету не должен. А если инспекторы считают иначе – надо обращаться в суд. Там помогут.

– Цифра дня. Про 2 тысячи предприятий

Именно столько открыли россияне... в Сербии с начала этого года.

– Как технический прогресс ломает налоговые схемы. Электронные «свидетели» и не только

Недостатки первичного документа можно оспорить – человеку свойственно ошибаться. Но нередко создатели схем игнорируют объективную реальность, которая дана нам в ощущениях. Тогда оправдания налогоплательщика в суде выглядят наиболее жалко.

– Вакансии для бухгалтеров на «Клерке». Подборка недели

Каждый день на сайте и в Телеграм-каналах «Клерка» работодатели размещают вакансии. Чтобы вы не упустили ничего важного, мы собрали все ссылки с вакансиями этой короткой недели.

– Что бухгалтеру осталось сделать в эти выходные: чек-лист

Осталось еще целых полтора выходных дня: больше суток на себя, семью, отдых! Ловите список того, что надо успеть, чтобы выйти на работу свежими и отдохнувшими.

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Документы

Минфин РФ: Письмо № 03-11-11/98003 от 11.10.2022

Подробнее о документе мы писали в новости С денежных поступлений, которые идут на покрытие расходов, самозанятые тоже платят НПД

Правительство РФ: Постановление № 1 от 01.01.2002

Минфин РФ: Приказ № 136н от 07.09.2022

ФНС РФ: Приказ № ММВ-7-8/182@ от 14.02.2017

Верховный Суд РФ: Определение № 310-ЭС21-26455 от 24.01.2022

Обсуждаемые темы форума

– Пришло Информационное сообщение из ИФНС – что оно значит?

– Чек коррекции по ФФД 1.05

– Доходы по ПСН попадают в доходы УСН

– Правильное оформление товарной накладной и УПД

– Расторжение договора на оказание услуг по соглашению сторон

– Как платить алименты, по исп.листу или решению суда?

– Применение ККТ в другом регионе

– ФСБУ 25/2018 для НКО

– Автомобили у ИП на УСН в предпринимательской деятельности

– Распределение взносов ип между УСН и ПСН

– Ведомости на выплату уволенному сотруднику

– Маркетплейс ОЗОН (OZON) – вопросы, нюансы работы

– Начальница требует возить украшения без охраны. Законно ли?

– Смена единственного учредителя, он же директор. На жену

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– Код УИН в платежном поручении для сводного исполнительного производства

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– Надо ли подавать уточненку по НДС, если по сверке обнаружены расхождения в дате и номере счт-фактуры?