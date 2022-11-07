«Утренний бухгалтер». Новые коды в налоговых платежках 2023

Мы выпускаем «Утреннего бухгалтера» еще и на сайте, чтобы вы всегда могли найти полезные материалы и не пропустили ничего важного за прошедшие выходные.
«Утренний бухгалтер» – это дайджест всех последних материалов «Клерка». Кратко, структурированно, понятно (без лирики и критики – за авторским сарказмом нашего главреда – к «Ночному бухгалтеру»).
Итак, читайте главное.
В налоговых платежках с 1 января будут новые коды 32, 33, 34. А еще не будет прежних статусов 01, 02.
Если была доплата до фактического заработка во время нахождения в отпуске, как отразить в 1С? Забирайте полезную статью.
Решили в это непростое время сменить работу? Вот тут несколько любопытных вакансий. Посмотрите, даже если не ищете: всегда полезно знать, как сейчас обстоят дела на рынке труда.
Упрощенка становится все менее простой, а налоговая оптимизация на этом режиме – всё запутаннее. Несколько полезных подсказок.
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В 2023 грядет множество изменений, к которым бухгалтеры обязательно должны быть готовы. Изменяются расчеты и отчетность в 2023. А еще теперь придется по новому начислять з/п.
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События
Последние изменения в валютном контроле и международных расчётах при внешнеторговых операциях
Дата проведения: 11 ноября, пятница
Вебинар IBS Online «Как эффективно выстроить налоговые процессы. Опыт IBS и Tele2»
Дата проведения: 10 ноября, четверг
Единый налоговый платеж с 2023 года: как платить и отчитываться
Дата проведения: 10 ноября, четверг
Бухгалтерская и налоговая отчетность за 2022 г. Новые ФСБУ и изменения в Налоговом кодексе 2023 г. (10-11 ноября 2022 г., онлайн и в зале, зачет часов ИПБ)
Дата проведения: 10 ноября, четверг
Внимание! Новое для бухгалтера. Актуальные изменения налогового и бухгалтерского законодательства в 2023 году
Дата проведения: 10 ноября, четверг
Презентация программ MBA (очно)
Дата проведения: 9 ноября, среда
Вебинар «Маркировка Честный ЗНАК 2022. Что нужно знать и как правильно оформлять?»
Дата проведения: 9 ноября, среда
Вебинар «Маркировка Честный ЗНАК 2022. Что нужно знать и как правильно оформлять?»
Дата проведения: 9 ноября, среда
Кассовые разрывы. Отследить и предотвратить
Дата проведения: 9 ноября, среда
Новые ФСБУ: разбираемся в основных положениях
Дата проведения: 9 ноября, среда
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Документы
Минфин РФ: Письмо № 03-11-11/98003 от 11.10.2022
Подробнее о документе мы писали в новости С денежных поступлений, которые идут на покрытие расходов, самозанятые тоже платят НПД
Правительство РФ: Постановление № 1 от 01.01.2002
Минфин РФ: Приказ № 136н от 07.09.2022
ФНС РФ: Приказ № ММВ-7-8/182@ от 14.02.2017
Верховный Суд РФ: Определение № 310-ЭС21-26455 от 24.01.2022
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