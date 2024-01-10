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«Утренний бухгалтер» № 5552. С 1 января 2024 года налоги платим в виде ЕНП: реквизиты и образец платежки

С 01.01.2024 платежки со статусом 02, ОКТМО и КБК конкретного налога уже не работают.

С 1 января платить налоги надо на КБК ЕНП, реквизиты и образец платежки найдете здесь.

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Утренний бухгалтер

Главное за день про то, что поможет вам в работе

ФНС: штрафа за уточненку не будет, если на момент ее сдачи на ЕНС хватает денег как на доплату по налогу, так и на пени.

ПСН в 2024 году: кто может ее использовать, стоимость патента, порядок уплаты — узнаете из обзора.

9 января налоговики списали у ИП с ЕНС фиксированные взносы за 2023 год: проверьте личный кабинет.

Если экспортеры получили больше 50% доходов от иностранных партнеров в рублях, то компании смогут не исполнять требования об обязательной продаже выручки.

С 2024 года бухгалтерам не надо отдельно высчитывать 5-миллионный предел для зарплаты и дивидендов директору-учредителю. Доход надо учитывать в общей сумме.

💥 Совет от редакции: в порядке приема на работу иностранных граждан в 2024 году появилось несколько новшеств. Узнайте об изменениях на бесплатном вебинаре 15 января в 10:00 мск. Записаться.

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Разборы законов

Стоит ли брать патент на год? Подводные камни ПСН. Мини-курс

За пару минут видео в этом мини-курсе разберем, на какой срок выгодно покупать патент, как считать налоговый период и какие нюансы нужно учитывать.

Уведомление по ЕНП в 2024 году надо заполнять по-новому

Ввели новые коды для НДФЛ, поменяли электронный формат.

Штрафы за несдачу деклараций и расчетов в 2024 году

Налогоплательщики – ИП и юридические лица, - обязаны отчитываться перед ИФНС, СФР, Росстатом, иными ведомствами. Нарушение порядка отчётности карается штрафами.

Новая форма ЕФС-1 с 2024 года: бланк, что изменилось, как заполнить

В новой форме ЕФС-1 будет еще больше кодов.

Как отчитываться по РСВ в 2024 году. Что изменилось

Отчитаться по РСВ за 2023 год придется уже по новой форме.

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16 Центробанк выпустил новые монеты «Георгий Победоносец»

17 🎁 Последний день акции! Подписка Клерк.Премиум на 12 месяцев за 9 685 ₽ + самый популярный курс по финанализу

18 Чтобы за уточненку не было штрафа, на сальдо ЕНС или в отложенной переплате должны быть деньги

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20 «Тинькофф» и «Центрокредит» получили лицензии иностранного портфельного инвестора в Индии

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24 Временный перевод сотрудников к другому работодателю будет действовать до 1 января 2025 года

25 Какие выплаты сотрудникам учитывают в расходах для налога на прибыль

26 За получение большинства лицензий не нужно платить пошлины до 2030 года

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30 Прекратили действовать налоговые договоренности между РФ и Данией

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Резюме

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Нужно ли подавать форму Р24001 при ошибке в адресе ИП?

Документы

Минфин РФ: Письмо № 03-03-06/1/110832 от 20.11.2023

Подробнее о документе мы писали в новости Какие выплаты сотрудникам учитывают в расходах для налога на прибыль

ФНС РФ: Письмо № БВ-4-7/16343@ от 27.12.2023

Подробнее о документе мы писали в новости Чтобы за уточненку не было штрафа, на сальдо ЕНС или в отложенной переплате должны быть деньги

Федеральный закон № 589-ФЗ от 12.12.2023

Правительство РФ: Постановление № 2390 от 29.12.2023

Минтруд РФ: Письмо № 14-6/ООГ-7700 от 20.12.2023

Минтруд РФ: Письмо № 14-1/ООГ-7632 от 19.12.2023

Минфин РФ: Письмо № 03-04-05/121894 от 15.12.2023

Минфин РФ: Письмо № 03-04-06/121905 от 15.12.2023

Минфин РФ: Письмо № 03-04-05/122983 от 19.12.2023

Минфин РФ: Письмо № 03-07-11/122189 от 18.12.2023

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РАССЫЛКА425 378 читателей

Утренний бухгалтер

Главное за день про то, что поможет вам в работе

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Логотип Newrasik
Newrasik
ЕНП (единый налоговый платеж)

А что — так можно? Что же происходит с ЕНС?

Интересная история происходит с ЕНС. Середина декабря 2023г. Положительное сальдо ЕНС. Все долги по налогам и пеням погашены.

13
Логотип Красный уголок бухгалтера
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Как исправить ошибку в учете НДС с аванса в декларации?

Добрый вечер,Коллеги помогите пожалуйста в сложившейся ситуации. 4 квартал 2021. Получен аванс от покупателя (100%). Выставлена счф на аванс. С аванса уплачен НДС.

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Банки

Российские банки блокируют карты за криптовалютные транзакции

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Сувениры с логотипом компании учитывают в расходах в размере 1% от выручки

Есть расходы на рекламу, которые нормируются – 1% выручки от реализации. К ним относятся, в том числе, расходы на сувениры с логотипом.

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Логотип igotosochi
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Инвестиции

10 облигаций с высоким риском и доходностью от 19 до 21%

Скажу сразу, что это крайне рискованные инвестиции, в которых дополнительные 4-5% доходности относительно выпусков эмитентов с высоким рейтингом не стоят того, чтобы проверять крепкость своих фаберже. Для обладателей же стальных бубенцов и для любопытствующих — подборка высокорискованных облигаций с доходностью от 19%.

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Штраф за уточненную декларацию могут снизить, даже если не уплатить налог по ней

Если сдать уточненную декларацию и при этом не уплатить налог и пени (не пополнить ЕНС на эту сумму), то будет штраф. Но его можно снизить.

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Половина всех продающихся в России iPhone уже активированы за рубежом

Так продавцы скрывают от производителей логистическую цепочку, по который смартфоны приходят в РФ, и хотят избежать санкций.

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Записи вебинаров

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Два российских банка получили лицензию в Индии — «Тинькофф» и «Центрокредит»

Индийский фондовый рынок вскоре может стать таким же доступным и привычным для российских инвесторов, как когда-то американский.

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Финтех-стартап бывших топ-менеджеров «Тинькофф» прибрели филиппинский банк

После затишья длиной в полтора года финтех-стартап бывших топ-менеджеров «Тинькофф» на Филиппинах напоминает о себе крупной покупкой.

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Как правильно заполнить графу «сумма налога перечисленная» в 6-НДФЛ?

Добрый день! Вопрос к знатокам! Скажите, пожалуйста, кто в курсе, в годовом отчете 6-НДФЛ в приложении в справка по сотруднику «сумма налога перечисленная» теперь не заполняем ставим 0?

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Логотип Клерк
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Перечень изменений в учетной политике на 2024 год

Подготовьтесь к применению стандартов бухгалтерского учета в 2024 году и внесите необходимые изменения в учетную политику уже сейчас.

Перечень изменений в учетной политике на 2024 год
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Какой патент выбрать для ИП, открывающего такси?

Здравствуйте, может кто-то может подсказать ИП хочет патент открыть такси. Он один. Какой лучше выбрать патент, там почему-то в списке их так много по деятельности такси.

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Бесплатно с Обзоры для бухгалтера

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Подготовили для вас обзор разъяснений декабря по налоговой теме. Все кратко, четко, по делу.

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Логотип Клерк
Клерк
Бухгалтеры

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Банкротство

ФАС: арбитражные управляющие нарушили антимонопольный закон

Участникам «Национальной организации арбитражных управляющих» запрещалось заключать договоры с лицами без аккредитации от Ассоциации. Такое требование нарушает антимонопольное законодательство.

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Как правильно оформить НДС за импорт товара через ЕНС?

Здравствуйте! Подскажите пожалуйста в этом году только переходим на ЕНС, ранее платили платежками с кодом 02. Вопрос по НДС импорт товар. Сначала подаем уведомление (КБК , сумма) потом пополняем ЕНС на эту сумму? Заявление на ввоз и декларацию нужно подать также до 20 числа след мес после мес поставки товара.

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Маркетинг

Мороженое с алкоголем признали спиртным. Теперь его нельзя продавать детям

Если раньше правила продажи, хранения и производства алкогольной продукции не распространялись на алкогольное мороженое, десерты с содержанием спирта, щербеты и пищевой лед, то теперь исключений не будет.

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Логотип Журнал «Клерк.Премиум»
Журнал «Клерк.Премиум»
Обзоры для бухгалтера

Вы сдали отчеты в первый рабочий день? Журнал Клерк.Премиум № 49/2023

Надеемся, что все салаты съедены и вы уже готовы вступить в «бой»? На всякий случай напоминаем, что обязательно нужно сделать бухгалтерам в первый рабочий день, ну начнем: не позднее 9 января компании и предприниматели должны представить в налоговую много отчетов и заплатить налоги.

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Завод Hyundai в Санкт-Петербурге начал работать после двухлетнего простоя

Предприятие по производству автомобилей прекратило работу в марте 2022 года. Сейчас сотрудники завода проходят обучение.

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Управление персоналом

Как уберечь сотрудников от срыва, а бизнес — от потерь: полезные советы для руководителя

Ранее утро, подъем до восхода солнца, долгая дорога по пробкам на смену. Впереди тяжелый рабочий день. Многие сотрудники испытывают апатию и доходят до той стадии выгорания, когда теряют концентрацию на рабочем месте и совершают непоправимые ошибки. Иногда цена такой «невнимательности» — не только финансовые потери, но и чья-то жизнь и здоровье, если дело касается производства. 

Иллюстрация: Вера Ревина/Клерк.ру
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