«Утренний бухгалтер» № 5552. С 1 января 2024 года налоги платим в виде ЕНП: реквизиты и образец платежки

С 1 января платить налоги надо на КБК ЕНП, реквизиты и образец платежки найдете здесь.

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ФНС: штрафа за уточненку не будет, если на момент ее сдачи на ЕНС хватает денег как на доплату по налогу, так и на пени.

ПСН в 2024 году: кто может ее использовать, стоимость патента, порядок уплаты — узнаете из обзора.

9 января налоговики списали у ИП с ЕНС фиксированные взносы за 2023 год: проверьте личный кабинет.

Если экспортеры получили больше 50% доходов от иностранных партнеров в рублях, то компании смогут не исполнять требования об обязательной продаже выручки.

С 2024 года бухгалтерам не надо отдельно высчитывать 5-миллионный предел для зарплаты и дивидендов директору-учредителю. Доход надо учитывать в общей сумме.

💥 Совет от редакции: в порядке приема на работу иностранных граждан в 2024 году появилось несколько новшеств. Узнайте об изменениях на бесплатном вебинаре 15 января в 10:00 мск. Записаться.