«Утренний бухгалтер» № 5552. С 1 января 2024 года налоги платим в виде ЕНП: реквизиты и образец платежки

С 1 января платить налоги надо на КБК ЕНП, реквизиты и образец платежки найдете здесь.
Утренний бухгалтер
Главное за день про то, что поможет вам в работе
ФНС: штрафа за уточненку не будет, если на момент ее сдачи на ЕНС хватает денег как на доплату по налогу, так и на пени.
ПСН в 2024 году: кто может ее использовать, стоимость патента, порядок уплаты — узнаете из обзора.
9 января налоговики списали у ИП с ЕНС фиксированные взносы за 2023 год: проверьте личный кабинет.
Если экспортеры получили больше 50% доходов от иностранных партнеров в рублях, то компании смогут не исполнять требования об обязательной продаже выручки.
С 2024 года бухгалтерам не надо отдельно высчитывать 5-миллионный предел для зарплаты и дивидендов директору-учредителю. Доход надо учитывать в общей сумме.
💥 Совет от редакции: в порядке приема на работу иностранных граждан в 2024 году появилось несколько новшеств. Узнайте об изменениях на бесплатном вебинаре 15 января в 10:00 мск. Записаться.
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Разборы законов
— Стоит ли брать патент на год? Подводные камни ПСН. Мини-курс
За пару минут видео в этом мини-курсе разберем, на какой срок выгодно покупать патент, как считать налоговый период и какие нюансы нужно учитывать.
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Ввели новые коды для НДФЛ, поменяли электронный формат.
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Налогоплательщики – ИП и юридические лица, - обязаны отчитываться перед ИФНС, СФР, Росстатом, иными ведомствами. Нарушение порядка отчётности карается штрафами.
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Авторский практикум Игоря Пегова «Требования ФНС от А до Я».
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Резюме
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Документы
Минфин РФ: Письмо № 03-03-06/1/110832 от 20.11.2023
Подробнее о документе мы писали в новости Какие выплаты сотрудникам учитывают в расходах для налога на прибыль
ФНС РФ: Письмо № БВ-4-7/16343@ от 27.12.2023
Подробнее о документе мы писали в новости Чтобы за уточненку не было штрафа, на сальдо ЕНС или в отложенной переплате должны быть деньги
Федеральный закон № 589-ФЗ от 12.12.2023
Правительство РФ: Постановление № 2390 от 29.12.2023
Минтруд РФ: Письмо № 14-6/ООГ-7700 от 20.12.2023
Минтруд РФ: Письмо № 14-1/ООГ-7632 от 19.12.2023
Минфин РФ: Письмо № 03-04-05/121894 от 15.12.2023
Минфин РФ: Письмо № 03-04-06/121905 от 15.12.2023
Минфин РФ: Письмо № 03-04-05/122983 от 19.12.2023
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Утренний бухгалтер
Главное за день про то, что поможет вам в работе
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