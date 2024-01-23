«Утренний бухгалтер» № 5561. Бухгалтеры добились справедливости: введут новые правила оплаты отгулов при увольнении

За работу в выходные дни положена двойная оплата или одинарная и отгул. Если сотрудник выбрал отгулы, но их не отгулял, то при увольнении они «сгорают». Такого больше не будет.
Утренний бухгалтер
Главное за день про то, что поможет вам в работе
Новые комиссии примутся за борьбу с нелегальной занятостью. ФНС передаст им сведения о компаниях и ИП, которые сотрудничают с самозанятыми.
Обо всех новшествах ЕНС, НДФЛ и других изменениях для бухгалтера в 2024 году, узнаете здесь.
Надо ли вести воинский учет на сотрудника, который находится за границей, отвечает эксперт.
Налоговики массово отказывают в уменьшении налога по ПСН на страховые взносы. Образец жалобы.
Образец платежки для уплаты УСН в 2024 году, найдете здесь.
Уведомление по ЕНП на НДФЛ в январе 2024: как заполнить, пример от ФНС, найдете здесь.
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Разборы законов
— Что перестроить в бухучете, чтобы перейти на ФСБУ 14/2022 Нематериальные активы. Мини-курс с тестами.
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В обозримом будущем все желающие граждане и компании смогут расплачиваться цифровыми рублями. В этом разборе мы собрали все, что нужно знать о новой форме денег.
— Какие налоги войдут в уведомления по ЕНП в январе 2024 года
В январе будет только одно обязательное уведомление, и большинство компаний будут указывать там только НДФЛ,
— Учимся работать с цифровым рублем. Мини-курс
Рассказываем об условиях использования и преимуществах цифрового рубля и объясняем, как с ним работать.
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Дни для компенсации высчитывают в пропорции. Округление допустимо, но только в большую сторону.
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Документы
Роструд: Письмо № ПГ/28100-6-1 от 10.01.2024
Подробнее о документе мы писали в новости Работодатель не имеет права навязывать свои условия по делению отпуска на части
Минфин РФ: Письмо № 02-17-09/127461 от 27.12.2023
Минфин РФ: Письмо № 07-01-09/126330 от 27.12.2023
Минфин РФ: Письмо № 02-09-10/126735 от 27.12.2023
ФНС РФ: Письмо № БС-17-11/78@ от 15.01.2024
Минфин РФ: Письмо № 03-03-06/1/115242 от 30.11.2023
Минфин РФ: Письмо № 03-07-13/1/111513 от 21.11.2023
Росстат: Приказ № 564 от 31.08.2017
Правительство РФ: Распоряжение № 824-р от 28.04.2018
Центральный банк РФ: Письмо № 4927-U-110-2023/20 от 07.09.2023
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