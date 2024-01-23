«Утренний бухгалтер» № 5561. Бухгалтеры добились справедливости: введут новые правила оплаты отгулов при увольнении

За работу в выходные дни положена двойная оплата или одинарная и отгул. Если сотрудник выбрал отгулы, но их не отгулял, то при увольнении они «сгорают». Такого больше не будет.

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