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«Утренний бухгалтер» № 5561. Бухгалтеры добились справедливости: введут новые правила оплаты отгулов при увольнении

Внесут поправки в статью 153 ТК. Проект уже опубликован на федеральном портале.

За работу в выходные дни положена двойная оплата или одинарная и отгул. Если сотрудник выбрал отгулы, но их не отгулял, то при увольнении они «сгорают». Такого больше не будет.

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Утренний бухгалтер

Главное за день про то, что поможет вам в работе

Новые комиссии примутся за борьбу с нелегальной занятостью. ФНС передаст им сведения о компаниях и ИП, которые сотрудничают с самозанятыми.

Обо всех новшествах ЕНС, НДФЛ и других изменениях для бухгалтера в 2024 году, узнаете здесь.

Надо ли вести воинский учет на сотрудника, который находится за границей, отвечает эксперт.

Налоговики массово отказывают в уменьшении налога по ПСН на страховые взносы. Образец жалобы.

Образец платежки для уплаты УСН в 2024 году, найдете здесь.

Уведомление по ЕНП на НДФЛ в январе 2024: как заполнить, пример от ФНС, найдете здесь.

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Документы

Роструд: Письмо № ПГ/28100-6-1 от 10.01.2024

Подробнее о документе мы писали в новости Работодатель не имеет права навязывать свои условия по делению отпуска на части

Минфин РФ: Письмо № 02-17-09/127461 от 27.12.2023

Минфин РФ: Письмо № 07-01-09/126330 от 27.12.2023

Минфин РФ: Письмо № 02-09-10/126735 от 27.12.2023

ФНС РФ: Письмо № БС-17-11/78@ от 15.01.2024

Минфин РФ: Письмо № 03-03-06/1/115242 от 30.11.2023

Минфин РФ: Письмо № 03-07-13/1/111513 от 21.11.2023

Росстат: Приказ № 564 от 31.08.2017

Правительство РФ: Распоряжение № 824-р от 28.04.2018

Центральный банк РФ: Письмо № 4927-U-110-2023/20 от 07.09.2023

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Ни одна компания не застрахована от рисков неисполнения условий договора своими контрагентами. Особенно, это касается оплаты покупателем или заказчиком задолженности по товарам, работам или услугам.

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Нужна ли счет-фактура при начислении ретробонуса для учета НДС?

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