«Утренний бухгалтер» № 5560. Коды уведомлений по НДФЛ в 2024 году, забирайте в закладки

Сделали таблицу с кодами для уведомлений по НДФЛ, сохраните себе.
Утренний бухгалтер
Главное за день про то, что поможет вам в работе
25 января – очередной срок сдачи отчетности. Но в это месяце их будет меньше обычного: можно не сдавать 3 отчета!
ФНС: за валютные операции по мнимым внешнеторговым договорам положен штраф и уголовка.
Как создать и учитывать резерв под обесценение запасов в 2024 году, рассказали в обзоре.
В справках к форме 6-НДФЛ за 2023 год можно не заполнять поля с налогом перечисленным.
Роструд: заявления на отпуск не нужны. В отпуск ходят по графику, а не по заявлениям.
Как перейти на электронный документооборот, узнаете здесь.
Теперь, чтобы получить социальный контракт на запуск бизнеса, нужно пройти тест.
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Разборы законов
— Какие налоги войдут в уведомления по ЕНП в январе 2024 года
В январе будет только одно обязательное уведомление, и большинство компаний будут указывать там только НДФЛ,
— Компенсация за неиспользованный отпуск в 2024 году: как правильно посчитать дни
Дни для компенсации высчитывают в пропорции. Округление допустимо, но только в большую сторону.
— ЕФС-1 при приеме на работу сотрудника: образец заполнения
Новая ЕФС-1 при приеме работника предусматривает заполнение сведений о длительности трудового договора, работе на удаленке и с неполным рабочим временем. Рассказываем, как заполнить ЕФС-1 при приеме сотрудника с 01.01.2024. Образец заполнения.
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Новости
1 ❌ Запретят срочные трудовые договоры с начальниками отделов
2 В учетной политике надо утвердить рабочий план счетов
3 🏃 Отпрашивание с работы на час можно оформлять как отпуск без содержания
4 Как считают срок владения унаследованной квартирой для НДФЛ
5 💥 ФНС дала разъяснения по 6-НДФЛ за 2023 год
6 В ювелирных магазинах появятся стенды для проверки изделий
7 🎓Вебинар: НДС — 2024 и декларация за 4 квартал 2023 года. 23 января в 11:00 мск!
8 Wildberries не получит страховку за сгоревший склад
9 Цены на отечественные программы выросли на 10-20%
10 ФНС пытается обанкротить крупный бизнес-центр
11 Верховный суд запретил использование феминитивов
12 Коды периодов для уведомления по УСН на 2024 год. По фиксированным взносам ИП уведомления не сдают!
13 У россиян диагностировали синдром дефицита времени
14 Не сдавайте эти 3 отчета в январе
15 В конце 2023 года вторичное жилье подорожало на 8%
16 Альфа-банк запустил оплату бензина частями
17 Что бухгалтеру нужно сдать до 22 января
18 Американцы могут до 17 апреля платить налоги в России
19 За валютные операции по мнимым внешнеторговым договорам положен штраф и уголовка
20 На «Клерк» появится новый блог про цифровизацию от ITCOM
21 Заявления на отпуск не нужны
22 У «Тинькофф инвестиций» появился цифровой портфельный управляющий
23 Госдума запретит онлайн-торговлю табачными изделиями
24 Новые коды уведомлений по НДФЛ в 2024 году
25 Социальные контракты будут заключать после тестирования предпринимательских способностей
26 Единое пособие получают родители больше 10,8 млн детей
27 ❗ ИП-оценщик на АУСН не платит фиксированные взносы, но платит 1% с дохода
28 ВТБ вернет выплату купонных доходов на банковские счета
29 Суд разрешил «Балтике» использовать бренды Carlsberg и Grimbergen
30 😱 Остаться в живых: последние 40 мест со скидкой, чтобы работать без ошибок и штрафов!
31 В 2023 году открылось 3 тысячи социальных предприятий
32 Участники госзакупок отправили в ФАС почти 54 тысяч жалоб
33 👌 Бухгалтерам не надо заполнять лишнюю строку в 6-НДФЛ, сдавать лишний отчет ЕФС-1 и платить взносы на ОМС за узбеков. Топ новостей за неделю
Мероприятия
Последствия налоговой проверки: что будет после того, как вас проверили
Дата проведения: 22 января, понедельник
Дата проведения: 23 января, вторник
НДС — 2024 и декларация за 4 квартал 2023 г.
Дата проведения: 23 января, вторник
Просто о сложном. Три формы управленческой отчетности
Дата проведения: 24 января, среда
Автоматизация командировок: новые технологии в помощь бизнесу
Дата проведения: 24 января, среда
Вызов в налоговую: что ждать, как себя вести, основные риски
Дата проведения: 24 января, среда
КЭДО в аутсорсинге: как настроить работу с заказчиками в 2024 году?
Дата проведения: 25 января, четверг
Статьи
— «Утренний бухгалтер» № 5559. Бухгалтеры сдают ненужный отчет о стаже ЕФС-1. А вы?
Сдавать этот отчет надо только на сотрудников с особенностями стажа, но бухгалтеры перестраховываются и сдают его на всех.
— Перечень товаров, не подлежащих возврату в 2023 году
Статья 502 ГК наделяет потребителя правом обменять не подошедший ему качественный непродовольственный товар на аналогичный. При отсутствии замены товар можно вернуть. На эти манипуляции покупателю отведено 14 дней, начиная со дня, следующего за днем покупки. Аналогичное положение закреплено в статье 25 Закона от 07.02.1992 № 2300-1.
— Пути выживания и развития небольшого розничного магазина
Рассказываем о том, как небольшому розничному магазину найти свою нишу на фоне крупного сетевого ритейла и почему такие магазины выгодно открывать в крупных торговых комплексах.
🔒 Компенсация за неиспользованный отпуск в 2024 году: как правильно посчитать дни
Дни для компенсации высчитывают в пропорции. Округление допустимо, но только в большую сторону.
— Лидер ≠ руководитель: в чем разница и как совместить в себе две роли
Многие продолжают ошибочно считать, что понятия «лидер» и «руководитель» — синонимы. На самом деле термины имеют существенные различия. В чем разница между двумя понятиями и как совместить в себе две эти роли?
— Персона дня. Лучший сотрудник
Уволенного из магазина в Зеленоградске кота Сергея повысят в должности и устроят в офис.
— Календарь сдачи отчетности и налоговых платежей в 2024 году для компании на УСН
Важные даты сдачи отчеты и уплаты налогов, сборов, взносов в 2024 году фирмой на УСН приведены в таблицах по месяцам.
— Все о воинском учете-2024, топ-10 ошибок в годовой отчетности: новый формат миникурсов с тестами. Дайджест Разборов
Важные новости: теперь подписчикам Клерк.Плюс доступны мини-курсы с тестами! Изучайте материал и проходите тесты, чтобы разобраться в самых сложных бухгалтерских темах.
— Что делать с деньгами в 2024 году? 10 способов сохранить и приумножить
Делимся наиболее безопасными способами сохранить и приумножить свои средства в 2024 году.
🔒 Какие налоги войдут в уведомления по ЕНП в январе 2024 года
В январе будет только одно обязательное уведомление, и большинство компаний будут указывать там только НДФЛ,
Блоги компаний
Выгодные комиссии СБП. Как бизнесу сэкономить на эквайринге
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Как снизить риски при сотрудничестве с самозанятыми — бывшими работниками
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Купить свою кофемашину, взять в аренду или в лизинг: что выгоднее для ИП
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Как ИП на УСН уменьшить налог на страховые взносы в 2024 году
Запись II всероссийской бухгалтерской конференции «Клерка»: доступ открыт для всех!
Вакансии
Каких специалистов ищут сегодня:
— Главный бухгалтер Зарплата от 80000 ₽, Москва, Полный день
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Резюме
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— Бухгалтер в единственном числе
Трибуна
Можно ли зарегистрировать ИП не по месту прописки?
Свежие облигации: Совкомбанк Факторинг на размещении
Можно ли подать одно уведомление по НДФЛ с двумя периодами?
Должна ли компания будет оплатить налог со всей суммы?
Как правильно задать вопрос в чате?
📖Налоговые риски из договора. На что обратить внимание
Что включать в налог на прибыль при переоценке валютных счетов?
Надо ли подавать уведомление по НДФЛ, если нет начислений по зарплате?
Как завести блог на «Клерке». 3 шага до своего блога. Мануал пользователям со скринами
Насколько реальны риски доначисления налога на прибыль?
Почему выручка падает? Как с этим бороться
Как решить проблему с задвоенными страховыми в разделе «Отложенные»?
Как подтвердить рыночную стоимость деталей после демонтажа основного средства?
🧠 Всех с пятницей! Напряжем мозги?
Допустимо ли автоматическое продление договора аренды на неопределенный срок?
Помогите коллегам — станьте экспертами «Клерка»! Бухгалтеры из КУБ ждут ваших ответов
Что происходит с деньгами при ликвидации компании?
Интернет взорвал пародийный ролик по мотивам сериала «Слово пацана» о бумажном НДС
Какие документы требует налоговая при списании кредиторской задолженности?
Документы
ФНС РФ: Письмо № БС-4-11/352@ от 17.01.2024
Подробнее о документе мы писали в новости ❗ ИП-оценщик на АУСН не платит фиксированные взносы, но платит 1% с дохода
ФНС РФ: Письмо № Д-5-17/1@ от 10.01.2024
Подробнее о документе мы писали в новости За валютные операции по мнимым внешнеторговым договорам положен штраф и уголовка
Минфин РФ: Письмо № 03-03-06/2/96398 от 11.10.2023
Минфин РФ: Письмо № 03-03-06/1/96633 от 11.10.2023
Минфин РФ: Письмо № 03-03-06/1/96396 от 11.10.2023
Минфин РФ: Письмо № 03-03-06/1/96391 от 11.10.2023
Минфин РФ: Письмо № 03-06-07-01/96330 от 11.10.2023
Минфин РФ: Письмо № 07-01-09/96432 от 11.10.2023
Минфин РФ: Письмо № 07-01-09/96505 от 11.10.2023
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— Физлицо оплатил покупку со счета ИП
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Утренний бухгалтер
Главное за день про то, что поможет вам в работе
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