«Утренний бухгалтер» № 5560. Коды уведомлений по НДФЛ в 2024 году, забирайте в закладки

Сделали таблицу с кодами для уведомлений по НДФЛ, сохраните себе.

РАССЫЛКА Утренний бухгалтер Главное за день про то, что поможет вам в работе Отправить

25 января – очередной срок сдачи отчетности. Но в это месяце их будет меньше обычного: можно не сдавать 3 отчета!

ФНС: за валютные операции по мнимым внешнеторговым договорам положен штраф и уголовка.

Как создать и учитывать резерв под обесценение запасов в 2024 году, рассказали в обзоре.

В справках к форме 6-НДФЛ за 2023 год можно не заполнять поля с налогом перечисленным.

Роструд: заявления на отпуск не нужны. В отпуск ходят по графику, а не по заявлениям.

Как перейти на электронный документооборот, узнаете здесь.

Теперь, чтобы получить социальный контракт на запуск бизнеса, нужно пройти тест.