Обзоры для бухгалтера

«Утренний бухгалтер» № 5601. Введут три разных срока для сдачи единой упрощенной декларации

В Госдуму поступил правительственный законопроект с поправками в НК.

Срок сдачи ЕУД вместо декларации по налогу на прибыль будет один, вместо других налогов – другой, а для новых компаний – третий.

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Утренний бухгалтер

Главное за день про то, что поможет вам в работе

Принят закон о налоговом вычете по НДФЛ на долгосрочные сбережения граждан.

Искусственный интеллект заменит бухгалтеров через 3 года: бухгалтеры не верят.

Каковы особенности гибкого режима рабочего времени: разъяснения Роструда.

Какие коды ОКВЭД выбрать для торговли на маркетплейсах, перечислили здесь.

Поправки в НК: для ИП поменяют срок уплаты НДФЛ.

🔥Как улучшить налоговый мониторинг?

Примите участие в новом исследовании ДРТ!

Налоговый мониторинг — перспективная форма налогового контроля, с которой рано или поздно столкнется большинство российских компаний. У этого инструмента  есть свои преимущества, но он еще не до конца доработан и понятен.

Поделитесь с нами своим мнением о недостатках режима, а мы донесем ваше мнение до законотворцев.

Давайте вместе сделаем инфраструктуру, в которой предстоит работать бизнесу, более комфортной, предсказуемой и эффективной! 

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Разборы законов

Ликбез по фиксированным взносам-2024: вопрос-ответ

Как теперь платить фиксированные взносы, как уменьшать на них налог, нужно ли уведомление и заявление о зачете?

Компенсации дистанционным работникам в 2024 году: НДФЛ, взносы, расходы для целей налогообложения

В 2024 году удаленщикам, которые работают на собственном оборудовании, нужно выплачивать компенсации. Законодательство не ограничивает размер выплаты, но не всегда можно избежать начисления НДФЛ и взносов на нее или учесть ее в расходах. Разберем, как считать налоги и взносы при выплате компенсаций дистанционным сотрудникам и можно ли включать ее в расходы.

Может ли муж или жена передать супругу остаток имущественного вычета. Мини-курс

Как имея общую совместную собственность супруги могут получить налоговый вычет и может ли один из них передать другому остаток имущественного вычета, разбираемся в мини-курсе.

Декларация по УСН «доходы» за 2023: когда и как сдавать, образец

Рассказываем, кто, в какой форме и в какие сроки сдает декларацию по УСН с объектом налогообложения «доходы». Даем образец, как заполнить декларацию.

Страховые взносы с отпускных в 2024 году. Мини-курс

В мини-курсе рассказываем, как рассчитать страховые взносы с отпускных, укажем сроки их уплаты и уточним, какие виды отпуска не облагаются взносами.

🔥Новый онлайн-курс для тех, кто работает на WB, Ozon и Яндекс.Маркете

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Новости

1 Малого и среднего бизнеса в новых регионах стало в разы больше

2 Новый тренд: не карьера, а дайте больше полномочий

3 Экспериментально-правовых режимов станет больше

4 Телеграм взял курс на ускоренное развитие за счет облигаций

5 Большинство банков Армении прекратят принимать и обслуживать карты «Мир»

6 ❗❗❗ Будет 3 разных срока для сдачи единой упрощенной декларации

7 ЦБ запретил банкам ограничивать переводы граждан самим себе в пределах 30 млн рублей в месяц

8 ⚡Срочный вебинар по самозанятым и комиссиям для работодателей. Уже завтра, не пропустите!

9 Страховое возмещение по вкладам теперь можно получить дистанционно

10 🔥 Последние горячие новости по УСН и взносам

11 Для ИП меняют срок уплаты НДФЛ. Мнение эксперта

12 Коды ОКВЭД для торговли на маркетплейсах: какие выбрать

13 Мигрантам разрешат работать по одному патенту в нескольких регионах

14 Календарь вебинаров для бухгалтера в марте 2024. Платные и бесплатные

15 С 26 марта начнет действовать новая форма заявления на соцвычеты

16 МТС Travel запустил продажу авиа, ж/д и автобусных билетов

17 Роструд уточнил особенности гибкого режима рабочего времени

18 На сдачу декларации УСН компаниями осталось меньше недели

19 Исследование: искусственный интеллект заменит бухгалтеров через 3 года. Сами бухгалтеры смеются

20 Документы для работы на маркетплейсе: список

21 Основные проводки по НДС: шпаргалка для бухгалтера

22 Микрософт готовится закрыть доступ к облачным сервисам для компаний из России

23 💰Принят закон о новом налоговом вычете по НДФЛ

24 Минфин: нужно устранить налоговую оптимизацию по НДФЛ и в интернет-торговле + мнение эксперта

25 🔥 Мы выпустили новый онлайн-курс «Бухгалтерия маркетплейса-2024» для тех, кто работает на WB, Ozon и Яндекс.Маркете

26 Мясо в России к концу года подорожает до 10%

27 Китайские банки начали просить россиян заполнять анкету по санкциям

28 Вузы, школы и детские сады включат в мораторий на плановые налоговые проверки

29 Незаконный возврат налога хотят признать хищением

Мероприятия

Тест на обесценение основных средств и нематериальных активов

Дата проведения: 20 марта, среда

Надежная защита от недобросовестных контрагентов

Дата проведения: 20 марта, среда

Срочный вебинар. В марте 2024 начался мониторинг самозанятых от Минтруда: новые лимиты и критерии

Дата проведения: 20 марта, среда

Автоматизация обработки первичной бухгалтерской и финансовой документации

Дата проведения: 20 марта, среда

Декларация по УСН за 2023 год и новая КУДиР

Дата проведения: 20 марта, среда

Жизненный цикл сотрудника и эффективный процесс адаптации на примере 1С:ЗУП КОРП

Дата проведения: 20 марта, среда

Типичные ошибки бухгалтеров в учете: когда и как исправлять по требованиям ФСБУ и НК

Дата проведения: 20 марта, среда

Пять инструментов для привлечения кандидатов

Дата проведения: 21 марта, четверг

Как гибко и безопасно работать с самозанятыми в 2024 году

Дата проведения: 21 марта, четверг

МЧД в 2024 году: новости, сценарии использования и программные решения

Дата проведения: 21 марта, четверг

Статьи

«Утренний бухгалтер» № 5600. ФНС больше не будет присылать повестки о вызове на допрос

Налоговики утвердили новую форму документа.

🔒 Ликбез по фиксированным взносам-2024: вопрос-ответ

Как теперь платить фиксированные взносы, как уменьшать на них налог, нужно ли уведомление и заявление о зачете?

КУБ дня. Про звонки из ФНС

Ежедневно в телеграм-чат «Красный уголок бухгалтера» поступает лавина вопросов. Выбираем самый злободневный и публикуем вместе с ответами коллег и экспертов.

Как повлияли ЕНС и ЕНП на формирование показателей бухгалтерской отчетности

Уплату налогов в бюджет с 2023 года отражают в особом порядке — через единый налоговый счет (ЕНС) посредством единого налогового платежа (ЕНП). Это радикальное новшество сказалось на порядке формирования показателей бухгалтерского баланса и отчета о движении денежных средств.

Как бухгалтеру найти работу

Вопрос где и как найти работу мечты хоть раз в жизни задает себе каждый. Раньше поиск работы ограничивался объявлениями в газетах, фонарных столбах и походами на биржу труда. Сейчас найти подходящую вакансию можно не выходя из дома: в социальных сетях и на онлайн-досках объявлений, на профильных сайтах по поиску работы и на специальных ресурсах для подбора узкоспециализированных кадров. Разберем, как искать работу бухгалтера: с чего начать поиск, как составить резюме, подготовиться и пройти собеседование.

Как мошенники проникают в компьютер главбуха, скорая помощь при взломе, можно ли прожить без антивируса: интервью с экспертом Лаборатории Касперского

Потерять бухгалтерскую базу или оказаться жертвой мошенников, ворующих банковские данные — страшный сон бухгалтера. Как избежать таких ситуаций, предотвратить их, как защитить компьютер и каким образом злоумышленники могут попытаться получить доступ к нему? Мы задали эти и другие вопросы по кибербезопасности эксперту.

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Какие налоги платят блогеры в 2024 году

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Можно ли получить электронную подпись дистанционно? Рассказываем про все законные способы

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Вакансии

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Оператор 1С на производство Зарплата до 75000 ₽, Москва, Полный день

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РАССЫЛКА430 707 читателей

Утренний бухгалтер

Главное за день про то, что поможет вам в работе

Начать дискуссию

Наталья Горячая
Самозанятые

Самозанятая среда. Когда налоговая заинтересуется поступлениями на карту

Закон не запрещает самозанятому получать денежные средства на свою личную банковскую карту. Однако что делать, если родственник перевел деньги , скажем, в качестве подарка на день рождения? Или самозанятый оплатил ужин с друзьями своей картой, а те ему накидали свою долю?

Иллюстрация: Вера Ревина/Клерк.ру
3

Курсы повышения
квалификации

18 Официальное удостоверение с занесением в госреестр Рособрнадзора
МКПЦ
Ведение бизнеса

Как новому руководителю госучреждения не отвечать за ошибки прошлого

Смена директора всегда стресс для работников, даже если прежний руководитель держал коллектив в ежовых рукавицах. Для самого руководителя новое рабочее место — это прежде всего новые хлопоты.

Как новому руководителю госучреждения не отвечать за ошибки прошлого
87
Екатерина Макаренко
Налоги, взносы, пошлины

О введении прогрессивного налогообложения в России. Влияние на малый и средний бизнес

Введение прогрессивного налогообложения в Российской Федерации может стать значимым изменением в экономической политике страны.

14

Календарь вебинаров

17
Лучшие спикеры, новый каждый день
Вебинары для бухгалтеров

👨‍🎓 Вебинар уже сегодня в 15:00 мск! Типичные ошибки бухгалтеров в учете: когда и как исправлять по требованиям ФСБУ и НК

Не ошибается только тот, кто ничего не делает. Разберитесь с экспертом, как исправить ошибки в бухгалтерском и налоговом учете.

23
igotosochi
Инвестиции

IPO Европлан: первый взгляд

Европлан объявил об IPO на Мосбирже в конце марта. Эта компания мне всегда была интересна, ждал с нетерпением, и вот оно скоро свершится. Посмотрим, что это за компания, чем хороша, а также оценим её показатели.

IPO Европлан: первый взгляд
10
Банки

Для банков Крыма возродят систему —альтернативу SWIFT

Чтобы зарубежные партнеры не боялись попасть под вторичные санкции из-за работы с крымскими компаниями, власти региона внедрят альтернативную систему клиринга.

179

Онлайн-курсы

48
Опытом делятся эксперты-практики, без воды
Ирина Клишковская
Мошенничество

Налоговое мошенничество: новый взгляд на старые схемы

С каждым годом экономический ландшафт России усложняется, открывая новые возможности и, к сожалению, уязвимости для незаконной деятельности. Одной из таких уязвимостей является незаконный возврат налога, который в последнее время привлекает все больше внимания со стороны законодателей.

4
Елена Балаклицкая
Уведомление по ЕНП

Бухгалтерский ликбез: что такое уведомление по ЕНП и кому его сдавать

Расскажу сегодня про уведомление. По нему тааак много вопросов, хотя уже вроде больше года его используем. Ну ладно, не все отправляли уведомление в 2023 году, а вот в 2024 году пришлось на них перейти всем. Для тех, кто еще так и не понял, что это за зверь такой (а это, как минимум, огромное количество ИП без сотрудников) этот ликбез.

Иллюстрация: Вера Ревина /Клерк.ру
242
Транспортный налог

Транспортный налог снова хотят отменить и заменить его повышенными акцизами на топливо

Чтобы бюджет не остался без доходов, транспортный налог предлагают заменить повышенными акцизами от продажи топлива.

3
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Компания сама решает, кого включать в комиссию для инвентаризации. Но есть ограничения

Состав инвентаризационной комиссии организация формирует по своему усмотрению. Но некоторые ограничения по этому поводу прописаны в ФСБУ 28/2023.

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Банкротство юридических лиц

Налоговики банкротят структуру менеджеров РАЭК

У ФНС появились претензии к компании «Рунет медиа холдинг», которая принадлежит менеджерам Российской ассоциации электронных коммуникаций. Руководители собираются погасить долги и избежать банкротства.

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Законопроекты

В сетевых магазинах будут «российские полки», но не все ведомства за это

Законопроект о «российской полке» внесут в Госдуму в весеннюю сессию. Пока что все ведомства поддержали идею. Против высказалась только ФАС. Служба считает, что это приведет к росту цен для потребителей.

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Разборы законов

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Миникурсы, текстовые и видеоинструкции для бухгалтеров
Обзоры новостей

⚡️Итоги дня: из банка по-тихому вынесли больше 1 млрд рублей, наружная реклама набирает обороты, Япония впервые за 17 лет пересмотрела ключевую ставку

Подготовили обзор главных событий дня. Все самое интересное, что писали и обсуждали в сети, в одной подборке.

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Налог на прибыль

Учет доходов и расходов в виде присужденных иностранных санкций пропишут в НК + мнение эксперта

18 марта 2024 года в Госдуму поступил правительственный законопроект с масштабными изменениями и новшествами в НК, в том числе по налогу на прибыль организаций.

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КоАП РФ

Подрядчики попали на 16 млн рублей за нарушение сроков исполнения работ по нацпроектам

По поручению генпрокурора России Игоря Краснова прокуроры ориентированы на всесторонний надзор за реализацией национальных проектов. Только за период с февраля по март 2024 выявлено более 3000 нарушений, для устранения которых внесено свыше 2000 актов реагирования.

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Ценные бумаги

ЦБ утвердил правила установления дня начала торгов акциями экономически значимой организации

С 26 марта 2024 года Указание Банка России от 09.01.2024 № 6657-У регулирует порядок определения дня начала торгов акциями экономически значимой компании.

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Олег Ваганов
Налоговые проверки

Процессуальные нарушения при рассмотрении материалов налоговой проверки. Обзор судебной практики

Рассмотрим в разрезе судебной практики нарушения фискальных органов, которые прямо не предусмотрены пунктом 14  статьи 101 НК, но регулярно встречаются  в ходе проводимых ими проверок.

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Трудовые отношения

47% работодателей оплачивают сотрудникам повышение квалификации

Большинство компаний тратят на образование сотрудников не менее 10% от своих ежемесячных расходов. Работодателям важно, чтобы персонал умел пользоваться современными инструментами и быстро адаптироваться к изменениям.

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Вакансии

 Новые вакансии для бухгалтеров и финансистов Добавить вакансию
Реклама

За спам-рекламу компании заплатят штраф до 1 млн рублей

Власти увеличат размер наказания за рекламные звонки, спам в смс-сообщениях и навязчивую рекламу по электронной почте без согласия получателей.

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Интересные материалы

Бесплатно с Уведомление по ЕНП

Какие налоги войдут в уведомление по ЕНП в марте 2024 года

Одно уведомление в марте бухгалтеры уже сдали по сроку 04.03.2024. До 25 марта надо сдать еще одно.

Какие налоги войдут в уведомление по ЕНП в марте 2024 года
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