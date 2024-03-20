«Утренний бухгалтер» № 5601. Введут три разных срока для сдачи единой упрощенной декларации

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Документы
Центральный банк РФ: Указание № 6657-У от 09.01.2024
Минфин РФ: Письмо № 03-04-06/20585 от 13.03.2023
Минфин РФ: Письмо № 03-04-05/20712 от 13.03.2023
Минфин РФ: Письмо № 03-02-07/20720 от 13.03.2023
Минфин РФ: Письмо № 03-02-07/20723 от 13.03.2023
Госкомтруд СССР, Секретариат ВЦСПС, Минздрав СССР: Постановление № 31/3-30 от 31.01.1985
Минфин РФ: Письмо № 03-04-05/20784 от 13.03.2023
Минфин РФ: Письмо № 03-07-13/1/20732 от 13.03.2023
Минфин РФ: Письмо № 03-07-08/20711 от 13.03.2023
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