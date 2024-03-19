«Утренний бухгалтер» № 5600. ФНС больше не будет присылать повестки о вызове на допрос

ФНС изменила форму повестки о вызове на допрос свидетеля: теперь этот документ будет называться «Уведомление о вызове свидетеля в налоговый орган для дачи показаний».

РАССЫЛКА Утренний бухгалтер Главное за день про то, что поможет вам в работе Отправить

Законопроект: необлагаемый лимит по налогам с долгосрочных вкладов будут считать за каждый год.

Роструд: если компании нужны 2 бухгалтера с одинаковым окладом, то не нужно каждую должность включать в штатное расписание отдельной строкой.

Как работать с самозанятыми в 2024 году: анализ судебных приказов и рекомендации от специалистов, получите здесь.

Налоговики готовы отменить форматы ТОРГ-12 и акта выполненных работ.

У Минтруда сбой: частично пропала информация для досрочного выхода на пенсию.

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