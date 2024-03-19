Обзоры для бухгалтера

«Утренний бухгалтер» № 5600. ФНС больше не будет присылать повестки о вызове на допрос

Налоговики утвердили новую форму документа.

ФНС изменила форму повестки о вызове на допрос свидетеля: теперь этот документ будет называться «Уведомление о вызове свидетеля в налоговый орган для дачи показаний».

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Утренний бухгалтер

Главное за день про то, что поможет вам в работе

Законопроект: необлагаемый лимит по налогам с долгосрочных вкладов будут считать за каждый год.

Роструд: если компании нужны 2 бухгалтера с одинаковым окладом, то не нужно каждую должность включать в штатное расписание отдельной строкой.

Как работать с самозанятыми в 2024 году: анализ судебных приказов и рекомендации от специалистов, получите здесь.

Налоговики готовы отменить форматы ТОРГ-12 и акта выполненных работ.

У Минтруда сбой: частично пропала информация для досрочного выхода на пенсию.

💥 Совет от редакции: когда и как исправлять ошибки в учете: по требованиям ФСБУ и НК, узнаете на вебинаре 20 марта в 15:00 мск ведущего эксперта Веры Сокуренко, к.э.н., доцента, аттестованного преподавателя ИПБР России. Записаться.

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Разборы законов

Декларация по УСН «доходы» за 2023: когда и как сдавать, образец

Рассказываем, кто, в какой форме и в какие сроки сдает декларацию по УСН с объектом налогообложения «доходы». Даем образец, как заполнить декларацию.

Страховые взносы с отпускных в 2024 году. Мини-курс

В мини-курсе рассказываем, как рассчитать страховые взносы с отпускных, укажем сроки их уплаты и уточним, какие виды отпуска не облагаются взносами.

НДС 0% для гостиниц в 2024 году: когда применяется

Не только проживание, но и питание в гостинице может облагаться НДС 0%, и алкоголь в неограниченных количествах – тоже.

На какие ошибки проверят ваше уведомление по ЕНП в 2024 году

Не получится сдать уведомление по ЕНП слишком рано, на слишком большую сумму и на КБК, не входящие в список.

Входит ли учеба в общий трудовой стаж: что говорит закон

По действующему законодательству, нет. Если же человек проходил обучение в период до 2002 года — да, так как в то время действовал другой закон. Но есть нюансы.

🔥Как ускорить ввод данных в 5 раз, сократить расходы в 3 раза и оптимизировать работу отдела на 20% и выше?

На вебинаре вы узнаете как: 

📌 Автоматизировать обработку и извлечение данных из счетов-фактур, накладных ТОРГ-12, УПД и других бухгалтерских документов.

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Новости

1 На какой номер телефона оператор связи должен направить клиенту кассовый чек

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3 Новые правила-2024 подтверждения НДС 0% при экспорте касаются и отгрузок 2023 года

4 Конфискованную криптовалюту отправят на специальную цифровую платформу

5 В сетевых магазинах сделают «российские полки». Правительство поддерживает

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9 Почти 50% сборов по ставке НДФЛ 15% заплатили жители Москвы

10 В Госдуму внесли законопроект с масштабными изменениями в НК

11 53% россиян готовы три года работать без отпуска

12 👔В информсистеме Минтруда сбой: частично пропала информация для досрочного выхода на пенсию. Комментарий эксперта

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16 Какие отчеты в 2024 году должен сдать ИП с сотрудниками

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18 Компания сама решает, кого включать в комиссию для инвентаризации

19 Необлагаемый лимит по налогам с долгосрочных вкладов будут считать за каждый год

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26 Что делать, если подали уведомление по НДФЛ с ошибкой

27 Учет доходов и расходов в виде присужденных иностранных санкций пропишут в НК + мнение эксперта

28 Роструд: делить отпуск на части можно только сообща. Работодатель не указ

29 Ювелиры будут добровольно маркировать изделия при экспорте вне ЕАЭС

30 Будут судить ИП за кражу земельных участков на 530+ млн рублей

31 47% работодателей оплачивают для сотрудников курсы повышения квалификации

32 Сотрудник должен выйти на работу на следующий день после заключения договора

Мероприятия

Налоговая на пороге. Стратегия и тактика прохождения проверки

Дата проведения: 19 марта, вторник

Тест на обесценение основных средств и нематериальных активов

Дата проведения: 20 марта, среда

Надежная защита от недобросовестных контрагентов

Дата проведения: 20 марта, среда

Срочный вебинар. В марте 2024 начался мониторинг самозанятых от Минтруда: новые лимиты и критерии

Дата проведения: 20 марта, среда

Автоматизация обработки первичной бухгалтерской и финансовой документации

Дата проведения: 20 марта, среда

Декларация по УСН за 2023 год и новая КУДиР

Дата проведения: 20 марта, среда

Жизненный цикл сотрудника и эффективный процесс адаптации на примере 1С:ЗУП КОРП

Дата проведения: 20 марта, среда

Типичные ошибки бухгалтеров в учете: когда и как исправлять по требованиям ФСБУ и НК

Дата проведения: 20 марта, среда

Пять инструментов для привлечения кандидатов

Дата проведения: 21 марта, четверг

Как гибко и безопасно работать с самозанятыми в 2024 году

Дата проведения: 21 марта, четверг

Статьи

«Утренний бухгалтер» № 5599. У бизнеса начались проблемы с уменьшением налога на взносы за работников в декларации по УСН

ФНС присылает требования упрощенцам, потому что не видит взносы за декабрь 2022 года.

🌸 Кибер-весна на «Клерке»! Курсы повышения квалификации до 9900 рублей и другие акции

Весенние цены на «Клерке»: все онлайн-курсы по 5 450 рублей, а курсы повышения квалификации до 9 900 рублей!

Цифра дня. Про трудоголиков

Больше половины россиян готовы работать без отпуска в течение 3-х лет, лишь бы заработать побольше.

🔒 Декларация по УСН «доходы» за 2023: когда и как сдавать, образец

Рассказываем, кто, в какой форме и в какие сроки сдает декларацию по УСН с объектом налогообложения «доходы». Даем образец, как заполнить декларацию.

Обновлены данные о безопасной доле вычетов НДС

ФНС обновила сводные статистические данные по НДС по регионам. На сайте службы опубликована форма 1-НДС по состоянию на 1 января 2024 года. Плательщикам НДС их следует использовать для самоконтроля.

Блоги компаний

Управленческий учет в ERP: 5 незаменимых отчетов для финансового директора

Как вернуть товар с маркировкой

Как рассчитать и уплатить единый налог за 2023 год для организаций и ИП на УСН «доходы минус расходы»

Как упростить работу с персоналом в финсекторе? Перейти на кадровый ЭДО

Как описать бизнес-процессы в своей компании

Как бухгалтеру успешно нишеваться на маркетплейсах и не допустить фатальных ошибок на старте

Ошибки работодателя по работе с персональными данными при найме, которые приведут к штрафу 700 000 ₽

Нарушения в личном кабинете Федресурса: топ-10 ошибок при самостоятельной публикации

Отчёт о финансовом результате (ОФР) в 2024 году

25 марта в 14:00 (мск) ГК «Астрал» проведет интенсив на тему: «Всё, что нужно знать о МЧД в 2024 году»

Обзор главных судебных решений 2023 года о применении статьи 54.1 НК

Топ–15 лучших онлайн-курсов по 1С-аналитике

Какие налоги платят блогеры в 2024 году

Мы знаем, почему вам отказывают! Как заполнить заявку для участия в госзакупках, которая не подведет

Исполнители вне штата в строительных компаниях: как определить нелегальные схемы для ФНС и обезопасить себя от них

Вакансии

Каких специалистов ищут сегодня:

Бухгалтер / Старший бухгалтер Зарплата от 130000 до 160000 ₽, Москва, Полный день

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Резюме

Какие специалисты ищут работу сегодня:

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Бухгалтер

Бухгалтер

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Трибуна

Как оформить декларацию при нулевой выручке в 4 квартале?

Свежие облигации: ЛСР на размещении

Покупка недвижимости, где спрятан обман. Продавец из липы

💥Что произошло в выходные: ПВЗ OZON бастуют, аренда коттеджей на майские уже взлетела, маткапитал разрешили тратить на зубных и окулистов

Нужно ли сдавать персонифицированные сведения без сотрудников?

Нужно ли сдавать уточнение при ошибке в сумме УСН?

ChatGPT подселили в голову андроиду, а Пол «Я типа Атрейдес, лол» Дуров дал интервью про Телеграм

Как отражать операций в ОДДС. Разъяснения коллегии налоговых консультантов

Как удержать клиента? 6 коротких советов

Какой ОКТМО указывать в уведомлении для ИП, зарегистрированного в Оренбурге?

Как снизить в суде неустойку и штрафы за нарушение договора. Судебная практика

Три нейросети, которые клепают сайты как пельмени. Обзор

Бухгалтерский консалтинг, или успех бизнеса начинается с надежного партнера. Как его искать?

Какую систему для работы с EDI и ретейлерами выбрать: Контур, 1С или Сбер?

Итоги конкурса на «Клерке». Выбираем победителя и вручаем Клерк.Премиум

Как настраиваете продажу маркированного товара через «Честный знак»?

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Защитила клиента в споре о взыскании убытков. Судебная практика

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Не идет остаток ЕНС в личном кабинете ИФНС

Приняли ли правки к закону о не резидентах

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Отмена посадочных талонов. Нормативная база?

Ответ на требование налоговой по декларации по НДС

Есть ли минимальная сумма арендной платы недвижимого имущества?

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Оквэд

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Вопрос по НДС

Как уйти от штрафа за не сдачу УСН?

Регистрация ИП (Ростов)

Заполнение КУД за 2023

РАССЫЛКА430 453 читателя

Утренний бухгалтер

Главное за день про то, что поможет вам в работе

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Кадры

Новый тренд: не карьера, а дайте больше полномочий

Аналитики выявили на российском рынке труда новый тренд — все больше сотрудников предпочитают не идти вверх по карьерной лестнице, а расширять горизонты уже имеющихся должностных полномочий.

6

Курсы повышения
квалификации

18 Официальное удостоверение с занесением в госреестр Рособрнадзора
Малый и средний бизнес

Малого и среднего бизнеса в новых регионах стало в разы больше

На расширенной коллегии Счетной палаты аудитор Светлана Орлова рассказала об особенностях контрольной и надзорной деятельности в новых регионах России.

27
Банки

Суд арестовал имущество исполнительного директора Freedom Holding на 18,9 млн евро и 2 млн долларов

На денежные средства и имущество Тимура Турлова наложили арест по требованию Агентства по страхованию вкладов.

1
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Календарь вебинаров

17
Лучшие спикеры, новый каждый день
Ведение бизнеса

Российским кемпингам будут присваивать звезды: организовать бизнес станет проще

Роскачество и Национальный Союз Профессионалов индустрии Кемпингов и Автотуризма (НСПКА) заключили соглашение о сотрудничестве, направленном на развитие и популяризацию новых видов туризма, повышение качества инфраструктуры кемпингов и безопасности автопутешествий.

202
Исполнительное производство

ФССП взыскала долги по алиментам на 66 млрд рублей

Приставы вернули на 39% больше долгов по алиментам. Сейчас в работе 772,4 тысячи исполнительных производств.

188
Бесплатно с Компенсации работникам

Компенсации дистанционным работникам в 2024 году: НДФЛ, взносы, расходы для целей налогообложения

В 2024 году удаленщикам, которые работают на собственном оборудовании, нужно выплачивать компенсации. Законодательство не ограничивает размер выплаты, но не всегда можно избежать начисления НДФЛ и взносов на нее или учесть ее в расходах. Разберем, как считать налоги и взносы при выплате компенсаций дистанционным сотрудникам и можно ли включать ее в расходы.

Компенсации дистанционным работникам в 2024 году: НДФЛ, взносы, расходы для целей налогообложения
288

Онлайн-курсы

47
Опытом делятся эксперты-практики, без воды
Бесплатно с

Может ли муж или жена передать супругу остаток имущественного вычета. Мини-курс

Как имея общую совместную собственность супруги могут получить налоговый вычет и может ли один из них передать другому остаток имущественного вычета, разбираемся в мини-курсе.

Может ли муж или жена передать супругу остаток имущественного вычета. Мини-курс
284
Банки

Банки начали учитывать цифровые активы на отдельных счетах

В бухгалтерском учете кредитных организаций появились отдельные балансовые счета для учета ЦФА. Сейчас в активах банковского сектора на цифровые финансовые активы приходится 7 млрд рублей.

163
МКПЦ
Переход на ЭДО

Внедряем электронный документооборот в учреждении, пошаговая инструкция

Бюджетным (автономным) учреждениям не стоит бояться перехода на электронное применение первичных документов. Цель использования последних исключительно из-за удобства применения и хранения.

Внедряем электронный документооборот в учреждении, пошаговая инструкция
158
Маркетинг

10 трендов в стратегических коммуникациях, которые изменят подход к маркетингу

Мир стремительно развивается и вносит изменения во все сферы жизни, включая методы и подходы к коммуникации. Новейшие технологии и цифровизация создают возможности для инновационного подхода к маркетинговым стратегиям.

Иллюстрация: создано с помощью ИИ OpenAI © Вера Ревина/Клерк.ру
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Обзоры для бухгалтера

ИИ все же заменит бухгалтеров, говорят осталось чуть-чуть. Сами бухгалтеры так не считают. 🤖«Ночной бухгалтер» № 1644

Тут одно исследование провели и говорят скоро бухгалтеров и кадровиков можно будет заменить искусственным интеллектом без проблем. А вот сами бухгалтеры уверены, что этому не бывать. Ни один ИИ не справится с такими запутанными штуками как ЕНС или НДС.

Иллюстрация: Вера Ревина / Клерк.ру
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Цифровой рубль

Цифровой рубль будет подчиняться антиотмывочному закону

Центробанк будет оценивать подозрительные операции на электронной платформе, блокировать цифровые рубли и отправлять информацию в Росфинмониторинг.

1
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Разборы законов

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Миникурсы, текстовые и видеоинструкции для бухгалтеров
Налоговые изменения 2024

Что такое прогрессивное налогообложение, к которому хотят прийти власти

Прогрессивное налогообложение — это система, построенная на принципе увеличения налоговых ставок в зависимости от роста уровня облагаемого дохода налогоплательщика. Чем больше доход получаем, тем больше налога платим.

Иллюстрация: создано с помощью ИИ OpenAI © Вера Ревина/Клерк.ру
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Охрана труда

Что должен знать сотрудник об охране труда. Какая ответственность грозит за ее нарушение

Для многих «охрана труда» — это всего лишь ежегодное посещение кабинета СОТ (службы охраны труда), чтобы поставить подпись в журнале прохождения инструктажа. На самом же деле это сложная система нормативов и мероприятий, которую контролирует государство. Знать все нюансы от рядового сотрудника не требуется, но ему стоит изучить свои права и обязанности в этой области — ведь речь идет в том числе о его личной безопасности.

Иллюстрация: создано с помощью ИИ OpenAI © Вера Ревина/Клерк.ру
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Обзоры новостей

⚡️Итоги дня: цены на пиво вырастут, IT-специалисты стали чаще брать займы «до зарплаты», каждый 3-й россиянин в группе риска по инсульту

Подготовили обзор главных событий дня. Все самое интересное, что писали и обсуждали в сети, в одной подборке.

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Полезные Сервисы
Маркетинг

Контент-маркетинг для чайников. Как использовать посты для увеличения продаж

Бизнесу важно найти своего клиента. Но как зацепить и завоевать его доверие, не вкладывая деньги в рекламу? Чтобы оставаться на плаву, компании необходимо постоянно искать новые способы привлечения клиентов. Один из таких способов — контент-маркетинг. В этой статье разберемся, что из себя представляет контент-маркетинг и какую пользу он может принести.

Иллюстрация: Вера Ревина / Клерк.ру
55
Трудовые отношения

Сотрудник должен выйти на работу на следующий день после заключения договора

Если в условиях трудового не указана точная дата, с которой работник должен приступить к выполнению своих задач, он обязан выйти на работу на следующий день.

164
Трудовые отношения

47% работодателей оплачивают для сотрудников курсы повышения квалификации

Большинство компаний тратят на образование сотрудников не менее 10% от своих ежемесячных расходов. Работодателям важно, чтобы персонал умел пользоваться современными инструментами и быстро адаптироваться к изменениям.

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Вакансии

 Новые вакансии для бухгалтеров и финансистов Добавить вакансию
УК РФ

Будут судить ИП за кражу земельных участков на 530+ млн рублей

В Московской области перед судом предстанет местный предприниматель, обвиняемый в организации преступного сообщества для хищения земельных участков.

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Интересные материалы

НДС

Обновлены данные о безопасной доле вычетов НДС

ФНС обновила сводные статистические данные по НДС по регионам. На сайте службы опубликована форма 1-НДС по состоянию на 1 января 2024 года. Плательщикам НДС их следует использовать для самоконтроля.

Иллюстрация: Вера Ревина/Клерк.ру
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