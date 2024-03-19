«Утренний бухгалтер» № 5600. ФНС больше не будет присылать повестки о вызове на допрос

ФНС изменила форму повестки о вызове на допрос свидетеля: теперь этот документ будет называться «Уведомление о вызове свидетеля в налоговый орган для дачи показаний».
Утренний бухгалтер
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Законопроект: необлагаемый лимит по налогам с долгосрочных вкладов будут считать за каждый год.
Роструд: если компании нужны 2 бухгалтера с одинаковым окладом, то не нужно каждую должность включать в штатное расписание отдельной строкой.
Как работать с самозанятыми в 2024 году: анализ судебных приказов и рекомендации от специалистов, получите здесь.
Налоговики готовы отменить форматы ТОРГ-12 и акта выполненных работ.
У Минтруда сбой: частично пропала информация для досрочного выхода на пенсию.
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Документы
Донецкая народная республика: Закон № 425-НС от 30.11.2022
Врио губернатора Запорожской области: Указ № 913-у от 29.11.2022
Минфин РФ: Письмо № 07-01-10/14188 от 20.02.2023
Минфин РФ: Письмо № 03-04-06/15054 от 21.02.2023
Минфин РФ: Письмо № 03-03-05/15030 от 21.02.2023
Минфин РФ: Письмо № 07-03-10/14782 от 21.02.2023
Минфин РФ: Письмо № 07-01-09/14820 от 21.02.2023
Минфин РФ: Письмо № 03-03-06/1/15244 от 22.02.2023
Минфин РФ: Письмо № 03-07-11/15313 от 22.02.2023
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